Tennis Hanfmann und Koepfer verpassen Qualifikation für French Open 26.05.2023

Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer haben als letzte deutsche Tennisprofis den Sprung über die Qualifikation ins Hauptfeld der French Open verpasst.

Hanfmann verlor im Stade Roland Garros gegen den Schweden Elias Ymer mit 3:6, 4:6, der 31-Jährige hatte zuletzt mit dem Einzug ins Viertelfinale beim Masters-1000-Turnier in Rom überrascht. Koepfer (29) blieb in der dritten und letzten Qualifikationsrunde mit 1:6, 1:6 in nur 53 Minuten gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild ohne Chance. Damit sind alle acht gestarteten deutschen Spielerinnen und Spieler in der Qualifikation gescheitert.

Die French Open beginnen am Sonntag in Paris. Über ihre Weltranglistenpositionen sind vier deutsche Herren um Olympiasieger Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff sowie drei deutsche Spielerinnen mit Tatjana Maria an der Spitze im Hauptfeld dabei.