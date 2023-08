Counter-Strike G2 Esports schafft direkten Sprung in IEM-Cologne-Halbfinale Stand: 02.08.2023 11:46 Uhr

In Gruppe-B-Spitzenspiel des "Counter-Strike: Global Offensive"-Turniers IEM Cologne hat sich die Berliner E-Sport Organisation G2 Esports gegen die französische Mannschaft Team Vitality durchgesetzt. Mit 2:1 (17:19; 16:10; 16:8) erspielte sich das Team mit dem Samurai-Logo einen Platz im Halbfinale.

"Es fühlt sich fantastisch an, gerade nach der unterdurchschnittlichen Leistung im letzten Blast-Turnier", sagte G2-Spieler Nikola "Niko" Kovač im Interview nach dem Sieg. "Ich weiß nicht, woher diese Zuversicht kommt, aber wir sind im Moment sehr ruhig. Es fühlt sich einfach so an, als würden wir die Stages sehr gut spielen."

Besonders auf der dritten und letzten Karte Mirage zeigte G2 seine Gelassenheit. Trotz eines deutlichen Vorsprungs von Vitality in der ersten Hälfte behielt die deutsche Organisation die Ruhe und gewann die Karte mit neuem Momentum mit 16:8.

"Sie haben wirklich gut gespielt, aber wir hatten auf alles gute Antworten und zeigen, wozu wir fähig sind", schrieb G2-Coach Jan "Swani" Müller, nach dem Spiel auf "X.com", das zuvor Twitter hieß.