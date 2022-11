WM-Aufgebot Frankreich mit fünf Bundesliga-Profis nach Katar Stand: 09.11.2022 22:17 Uhr

Angeführt von den Superstars Kylian Mbappé und Karim Benzema und mit fünf Bundesliga-Profis reist der amtierende Fußball-Weltmeister Frankreich zur WM nach Katar.

Zum Aufgebot, das Nationaltrainer Didier Deschamps am Mittwoch (9.11.22) bekannt gab, gehören die Bayern-Spieler Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano und Kingsley Coman sowie Christopher Nkunku von Pokalsieger RB Leipzig.

Giroud mit 36 Jahren im Kader

Deschamps nominierte 25 statt der erlaubten 26 Profis für die Endrunde, ihm fehlt unter anderem der verletzte N'Golo Kanté.

Die Équipe Tricolore spielt in der Gruppe D am 22. November gegen Australien, es folgen die Partien gegen Dänemark (26. November) sowie Tunesien (30. November). Im WM-Finale 2018 hatte Frankreich in Moskau mit 4:2 gegen Kroatien gewonnen.

Tor: Alphonse Areola (West Ham United), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Stade Rennes)

Abwehr: Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano (alle Bayern München), Theo Hernandez (AC Mailand), Presnel Kimpembe (Paris St. Germain), Ibrahima Konate (FC Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), William Saliba (FC Arsenal), Raphael Varane (Manchester United)

Mittelfeld: Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni (beide Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Matteo Guendouzi, Jordan Veretout (beide Olympique Marseille), Adrien Rabiot (Juventus Turin)

Angriff: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembele (FC Barcelona), Olivier Giroud (AC Mailand), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Sr. Germain), Christopher Nkunku (RB Leipzig)