FIFA WM 2022 - Teamcheck Frankreich - Weltmeister der Widersprüche Stand: 25.10.2022 08:57 Uhr

Es gibt gerade keinen besseren Fußballer als Karim Benzema und Trainer Didier Deschamps kann Weltmeister - und doch war Frankreich schon mal erfolgreicher als in den Monaten vor der WM.

Von Tim Beyer

Der Trainer

Schon als Didier Deschamps noch kein Trainer war, sondern Fußballer, waren sich die Franzosen in der Beurteilung seines Wirkens uneins. Manche sahen ihn ihm nur einen Zuarbeiter, einen, der für die Stars wie Zinédine Zidane lief und kämpfte. Andere sahen in ihm einen großen Strategen, ohne den Frankreichs WM-Titel 1998 nicht möglich gewesen wäre.

Deschamps, 54, ist längst kein Spieler mehr, sondern Frankreichs Nationaltrainer, seit zehn Jahren schon. Nur die Diskussionen über sein Wirken, die gibt es immer noch. Dabei hat er auch als Trainer Titel gewonnen, den wichtigsten 2018, da wurde Frankreich Weltmeister. Frankreich also ist Weltmeister, Frankreich ist aber auch Weltmeister der Widersprüche. Sie würden womöglich auch dann noch über Deschamps diskutieren, wenn der die Nationalmannschaft auch in Katar zum Titel führen würde.

Zwei WM-Titel als Trainer, das ist bislang nur Vittorio Pozzo mit Italien gelungen, das war 1934 und 1938. Deschamps, den sie nur den "General" nennen, wird sich damit eher nicht beschäftigen. Er hat gerade andere Probleme. Frankreich ist kurz vor der WM nicht in Form, nur ein Sieg aus den vergangenen sechs Spielen. Und nun fällt auch noch Mittelfeldstratege N'Golo Kanté für das Turnier aus.

Der Star

Carlo Ancelotti hat im Fußball schon einiges erlebt, aber einen Spieler wie Karim Benzema hat auch er noch nicht trainiert. Ancelotti und Benzema arbeiten bei Real Madrid sehr erfolgreich zusammen. Besser hat Benzema, 34, nie gespielt, vor einigen Tagen hat er den Ballon d'Or gewonnen. Er ist jetzt Weltfußballer. Wenn Benzema spiele, sei das "Kunst", sagt Ancelotti. Es ist eine Kunst, auf die auch Frankreichs Trainer Deschamps nicht mehr verzichten mag.

Sechs Jahre, von 2015 bis 2021, hatte Deschamps Benzema ignoriert. Es war die Strafe für Benzemas Rolle als Mittelsmann bei der Erpressung des ehemaligen Nationalspieler Matthieu Valbuena, Stichwort: Sextape-Affäre. Auch das ist Benzema, ein Fußballer, der es anderen nicht immer leicht macht. Und ein Fußballer, der es selbst nicht immer leicht hatte.

Bei der WM in Katar setzt der Trainer Deschamps große Hoffnungen in den Rückkehrer Benzema. Er hofft auf Benzemas Genialität und auf seine Tore. Benzema könnte dann an der Seite von Kylian Mbappé stürmen, und das wäre nun wirklich ein Duo, vor dem sich Abwehrreihen fürchten dürften.

Vielleicht der aktuell beste Spieler der Welt: Karim Benzema

Players To Watch

Vor einigen Tagen hat Kylian Mbappé über die Weltmeisterschaft gesprochen, und er hat den Moment genutzt, um gleich auch gegen seinen Klub PSG und den Trainer Christophe Galtier zu sticheln. Mbappé, 23,hat es in Paris schon mal besser gefallen. Er sagt: "Ehrlich gesagt habe ich mehr Spaß mit dem Nationalteam als mit meinem Verein."

In den Überlegungen des Nationaltrainers Deschamps nimmt Mbappé eine zentrale Rolle ein - auch in der taktischen Formation. Oft nominiert er Mbappé als zweiten Angreifer an der Seite von Benzema, manchmal setzt er ihn auch auf dem linken Flügel ein.

In Frankreich hoffen sie, dass Mbappé seine Bilanz von 28 Toren in 59 Länderspielen bei der WM noch verbessert, schlecht stehen die Chancen nicht. Es ist ja so: Wo Mbappé ist, sind oft Schlagzeilen, aber immer auch Tore.

Besonderes

Zweimal wurde Frankreich bislang Weltmeister, 1998 und 2018, und Didier Deschamps war immer dabei. Gar nicht so schlecht, wenn auch nicht einzigartig. Weltmeister werden, erst als Spieler, dann als Trainer - das gelang zuvor nur Franz Beckenbauer und dem Brasilianer Mario Zagallo.

WM-Chancen

Frankreich reist als amtierender Weltmeister nach Katar, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie als solcher auch wieder abreisen. Die Vorrundengruppe mit Australien, Dänemark und Tunesien jedenfalls wird für Frankreich keine echte Prüfung. Der Kader ist auch ohne den verletzten Strategen Kanté ein sehr guter, Benzema und Mbappé bilden ein Angriffsduo von höchster Güte. Und Deschamps ist ein Trainer, der schon gezeigt hat, dass er WM kann.