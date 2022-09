Rookie im DFB-Team Flicks Langzeitplan mit Azubi Bella Kotchap Stand: 20.09.2022 12:56 Uhr

Bochum, Southampton - Katar? Die Einladung des Bundestrainers zur Nationalelf hat Armel Bella Kotchap "gewundert". Jetzt ist der junge Verteidiger plötzlich mittendrin und will "sehr viel lernen".

Als Hansi Flick anrief, war Armel Bella Kotchap erst ahnungslos - und dann baff. "Ich kannte die Nummer nicht", erzählte der 20 Jahre alte Nationalmannschaftsneuling, bei dem selbst viele Fußball-Interessierte in Deutschland spontan sagen werden: Armel wer?

Armel Bella Kotchap, U21-Nationalspieler und nach nur einem Bundesligajahr beim VfL Bochum inzwischen Profi in England beim FC Southampton, staunte ja selbst über seine erste Einladung zur DFB-Auswahl, mit der Flick zum Start ins WM-Jahr alle verblüffte.

Bella Kotchap will noch "sehr viel lernen"

"Ich habe mich sehr gewundert, aber auch sehr gefreut", sagte der in Paris geborene Bella Kotchap, als er bei seiner Ankunft am DFB-Quartier ins Rampenlicht trat und zu seinem rasanten Aufstieg sowie der unverhofften WM-Perspektive befragt wurde. Der 1,90 Meter große Innenverteidiger gab sich erstmal bescheiden: "Ich bin der Jüngste hier und habe noch sehr viel zu lernen."

Flick animierte die steile Lernkurve des Deutsch-Kameruners zu der zunächst für diese Nations-League-Woche geltenden Beförderung von den U21-Junioren ins A-Team. "Armel Bella Kotchap hat sich sehr gut entwickelt", sagte der Bundestrainer. Und zwar sprunghaft: Nach nur 22 Bundesligaspielen für Bochum war er Southampton im Sommer rund elf Millionen Euro an Ablöse wert. Bei den U21-Junioren des DFB ist der körperlich robuste Verteidiger längst zum Stammspieler gereift.

Das ist ihm auch in Southampton bei Trainer Ralph Hasenhüttl im Eiltempo gelungen. Flick war selbst vor Ort und sprach mit dem ehemaligen Bundesliga-Coach (FC Ingolstadt, RB Leipzig). Auch bei U21-Auswahltrainer Antonio di Salvo erkundigte er sich. "Das ist eine Topneuigkeit auch für uns, weil das auch unsere Aufgabe ist, Spieler auszubilden für die A-Nationalmannschaft", sagte Ex-Profi di Salvo begeistert zum DFB-internen Upgrade von Bella Kotchap.

Perspektivspieler für die EM 2024

Flicks Assistent Danny Röhl beobachtete den Abwehr-Youngster jüngst beim 2:1 Southamptons gegen den FC Chelsea und war positiv angetan. Nun will auch der Bundestrainer Bella Kotchap in dieser Woche kennenlernen und sich "ein Bild machen" von dem Perspektivspieler spätestens für die Heim-Europameisterschaft 2024. "Für uns ist auch wichtig, was kommt nach", sagte Flick. Die Anlagen sieht er beim schnellen, robusten Bella Kotchap gegeben: "Er verteidigt gut bei Southampton und in der Premier League, das sagt schon einiges aus."

Bochum, Southampton - Katar? So weit mag der WM-Proband vor den Nations-League-Spielen am Freitag in Leipzig gegen Ungarn und drei Tage später in seiner neuen Wahlheimat England nicht vorausdenken. Er wolle sich in Frankfurt erstmal im Training zeigen und mit seinen Qualitäten "den Trainer überzeugen". Bei der ersten Übungseinheit auf dem neuen DFB-Campus hatte der Modellathlet gleich eine auffällige Szene, als er im Abschlussspiel einen Schuss von Timo Werner beherzt grätschend zur Ecke blockte und Kollegenlob bekam.

Bella Kotchap ein neuer Rüdiger?

"Ich spiele hier mit Spielern, die auf ganz hohem Niveau spielen", dagte der Neuling. Vielleicht wird Bella Kotchap ja ein neuer Antonio Rüdiger. Ein konkretes Vorbild als Innenverteidiger benannte er aber nicht: "Ich möchte von jedem etwas lernen." In Southampton fühlt sich der DFB-Azubi am rechten Platz. "Ich glaube, ich habe einfach vom Verein einen sehr guten Plan aufgezeigt bekommen." Dazu komme, dass Trainer Hasenhüttl ihm vertraue: "Das Verhältnis zwischen uns ist sehr gut."