Premiere für den Rekordmeister FC Bayern kündigt erstes FIFA-Team für Virtual Bundesliga an Stand: 29.07.2023 08:06 Uhr

Der Fußball-Rekordmeister wechselt vom echten auf den digitalen Rasen: In der Saison 2023/2024 nimmt der FC Bayern München erstmals an der Virtual Bundesliga Club Championship teil.

Der Verein bestätigte in einem Statement auf seiner Webseite die Teilnahme an der E-Sport-Liga im Spiel "EA Sports FC 24", welches zuvor unter dem Namen Fifa bekannt war.

Darüber hinaus lieferten die Münchner einen Einblick in die Kaderplanung für die bevorstehende Saison. Statt mit etablierten E-Sportlern will der FC Bayern demnach mit einem "Fan-Team" in der VBL antreten. Die offenen Kaderplätze sollen mithilfe von Auswahlturniere vergeben werden.

Nachdem sich der FC Bayern in der vergangenen Jahren gegen eine VBL-Teilnahme entschieden hatte, folgt der Rekordmeister damit den aktuellen Lizenzauflagen der Deutschen Fußball Liga, kurz DFL. Auf Beschluss der Mitgliederversammlung der DFL im Mai 2022, wurde die Teilnahme an der Virtual Bundesliga für die Teams der 1. und 2. Bundesliga ab dieser Saison in den Liga-Statuten verankert.