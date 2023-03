Tennis Zverev schafft ersten Viertelfinal-Einzug seit Juni Stand: 01.03.2023 15:39 Uhr

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat erstmals seit seinem Comeback zwei Spiele in Serie gewonnen. Beim ATP-Turnier in Dubai gewann der 25-Jährige am Mittwoch (01.03.23) sein Achtelfinale gegen den Australier Christopher O'Connell mit 7:5, 6:4 und schaffte damit den Sprung ins Viertelfinale.

Zwei Tage zuvor hatte die deutsche Nummer eins den Tschechen Jiri Lehecka in drei Sätzen niedergerungen. Im Kampf um den Halbfinaleinzug kommt es für Zverev nun zu einem echten Härtetest: Es geht entweder gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime oder den Italiener Lorenzo Sonego.

Zverev benötigte auf dem zweitgrößten Court der Anlage eine Weile, um in Schwung zu kommen. Bei eigenem Aufschlag agierte der gebürtige Hamburger zwar sehr stabil, beim Service von O'Connell hatte er aber zunächst große Probleme. Erst beim Stand von 5:5 erspielte er sich die ersten Breakbälle und nutzte gleich den ersten. Nach 41 Minuten holte er sich wenig später den ersten Satz.

Fußverletzung im Juni

Auch im zweiten Satz blieb der Aufschlag des Hamburgers stabil, außerdem machte er nur wenig Fehler. Als er seinen zweiten Matchball verwandelte, schrie Zverev ein lautes "Ja!" heraus und er reckte die Faust.

Zverev hatte sich Anfang Juni des vergangenen Jahres im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal eine schwere Fußverletzung zugezogen und war danach rund sieben Monate ausgefallen. Seit seiner Rückkehr auf die Tennis-Tour tut sich Zverev noch sehr schwer, vor allem mangelt es ihm an Konstanz in den Leistungen.