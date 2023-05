Judo-WM Erste deutsche Medaille in Doha: Silber für Scoccimarro Stand: 12.05.2023 00:11 Uhr

Giovanna Scoccimarro hat dem Deutschen Judo-Bund (DJB) bei der Weltmeisterschaft in Katar die erste Medaille beschert. Die 25-Jährige holte in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm am Donnerstag Silber.

Im Finale in Doha unterlag die EM-Zweite von 2017 der Japanerin Saki Niizoe. "Ich war geknickt nach dem Finale, weil ich dachte, ich hätte nicht alles gegeben. Aber mit etwas Abstand ist es ein super Ergebnis", sagte Scoccimarro. "Es ist überwältigend." Die WM vor einem Jahr hatte sie infolge eines Kreuzbandrisses verpasst.