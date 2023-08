Auslandsfußball Ein Toter bei Straßenschlacht von Fußball-Hooligans in Polen Stand: 06.08.2023 10:47 Uhr

Bei einer Straßenschlacht zwischen Fußball-Hooligans in Südpolen ist ein etwa 40-jähriger Mann nach Behördenangaben tödlich verletzt worden.

Der Mann sei von Pyrotechnik in den Bauch getroffen worden, teilte ein Polizeisprecher der Stadt Tarnow am mit. Ermittlungen im Laufe des Samstags legten nahe, dass der Mann die Verletzungen beim Zünden einer Leuchtfackel erlitten habe.



In dem Ort Radlow bei Tarnow sollte nach Angaben der Agentur PAP am Samstag eigentlich ein Fußballturnier für Fans verschiedener Vereine stattfinden. Dabei kam es zu einer Schlägerei, an der nach Schätzung der Polizei etwa 100 Männer beteiligt waren. Aus der Hooligan-Szene wurde berichtet, Anhänger der Clubs Unia Tarnow und Wisla Krakau einerseits und Anhänger von Zaglebia Sosnowiec andererseits seien aneinander geraten. Die Polizei suchte nach Zeugen des Vorfalls.