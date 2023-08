Tennis Ein Jahr nach Karriereende: Federer Ehrengast beim Laver Cup Stand: 15.08.2023 19:06 Uhr

Ex-Tennisstar Roger Federer wird ein Jahr nach seinem letzten Spiel als Profi beim Laver Cup in kanadischen Vancouver nochmals für seine Ausnahmekarriere gefeiert.

Der 20-malige Grand-Slam-Sieger und Mitbegründer der Veranstaltung ist Ehrengast in der Rogers Arena zum Auftakt am 22. September, wie die Organisatoren mitteilten.

Während der Abendsession wird der 42 Jahre alte Schweizer auf dem schwarzen Court vom ehemaligen US-Profi Jim Courier interviewt und beantwortet dabei auch Fragen der Fans. Das Event, bei dem ein sechsköpfiges "Team Europa" Konkurrenten aus dem Rest der Welt herausfordert, geht bis 24. September. "Ich freue mich sehr, dabei zu sein", sagte Federer.

Am 23. September 2022 hatte Federer beim Laver Cup in London an der Seite von Rafael Nadal für das Team Europa sein letztes Spiel bestritten und war nach der Dreisatz-Niederlage gegen das Team-World-Doppel mit Frances Tiafoe und Jack Sock frenetisch gefeiert worden. Das Bild Federers, wie er weinend neben dem ebenfalls weinenden Nadal auf der Spielerbank sitzt, war eines der beeindruckendsten Sportfotos des vergangenen Jahres.