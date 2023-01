Tennis Doppel Krejcikova/Siniakova gewinnt Australian Open Stand: 29.01.2023 07:44 Uhr

Die tschechischen Tennisspielerinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova haben ihren siebten Grand-Slam-Turniersieg im Doppel gefeiert.

Das Erfolgs-Duo setzte sich im Finale der Australian Open gegen die Japanerinnen Shuko Aoyama und Ena Shibahara mit 6:4, 6:3 durch und verteidigte damit seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich.

Für Krejcikova/Siniakova war es der 24. Sieg in Folge bei einem Major-Turnier. Im Vorjahr hatten sie außer bei den Australian Open auch in Wimbledon und bei den US Open triumphiert. Bei den French Open hatte das Doppel wegen eines positiven Corona-Tests von Krejcikova - die in Paris auch schon Einzelsiegerin war - nicht antreten können.