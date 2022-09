US Open Doppel Krawietz/Mies verpasst Achtelfinale bei US Open Stand: 03.09.2022 00:18 Uhr

Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies ist bei den US Open in New York in der zweiten Runde ausgeschieden.

Die zweimaligen French-Open-Sieger mussten sich am Freitag dem Österreicher Philipp Oswald und dem Niederländer Robin Haase mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) und 3:6 geschlagen geben.

Am Tag zuvor hatten sich Krawietz und Mies als Gegner gegenübergestanden. Im gemischten Doppel setzte sich Krawietz mit der US-Amerikanerin Nicole Mellchar-Martinez in zwei Sätzen (7:6, 7:6) durch. Mies war mit Erin Routliffe aus Neuseeland angetreten.