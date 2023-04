NBA Celtics in nächster Playoff-Runde: 128:120 gegen Hawks Stand: 28.04.2023 07:32 Uhr

Die Boston Celtics haben sich in den NBA-Playoffs gegen die Atlanta Hawks durchgesetzt und treffen nun auf die Philadelphia 76ers.

In Atlanta holte Boston am Donnerstagabend (27.04.2023) ein 128:124 und verbuchte damit den notwendigen vierten Sieg zum Einzug ins Halbfinale der Eastern Conference. Die Serie gegen die Hawks endete 4:2. Das erste Duell mit den 76ers haben die Celtics in der deutschen Nacht zu Dienstag.

Halbfinale nimmt Form an

Der Sieger der Playoffs in der Eastern Conference spielt gegen den Gewinner aus dem Westen um den NBA-Titel.

Das Halbfinale im Osten lautet damit:

Miami Heat - New York Knicks

Philadelphia 76ers - Boston Celtics

Am Freitag spielen im Westen noch die Sacramento Kings gegen die Golden State Warriors und die Memphis Grizzlies gegen die Los Angeles Lakers. Das Halbinale im Osten sieht so aus:

Denver Nuggets - Phoenix Suns

Sacramento/Golden State - Memphis/Lakers

Tatum und Smart führen Celtics zum Erfolg

In Spiel sechs erarbeiteten sich die Celtics früh einen komfortablen Vorsprung, gerieten danach aber mehrfach in Rückstand. Im Schlussviertel übernahmen Jayson Tatum und Marcus Smart mehr und mehr die Kontrolle und sicherten den notwendigen Sieg zum Weiterkommen.

Tatum kam auf 30 Punkte, Smart hatte 22. Bester Werfer der Celtics war Jaylen Brown mit 32 Zählern.