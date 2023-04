Basketball Brown von den Sacramento Kings ist NBA-Trainer des Jahres Stand: 20.04.2023 09:24 Uhr

Mike Brown ist der neue Trainer des Jahres in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Der Head-Coach der Sacramento Kings wurde als erster Gewinner überhaupt einstimmig gewählt.

Der 53-Jährige, der die Auszeichnung bereits 2009 als Trainer der Cleveland Cavaliers gewann, führte die Kings in der aktuellen Spielzeit nach 17 Jahren als Dritter in der Western Conference wieder in die Playoffs. "Diese Ehrungen kommen nicht oft vor, also schätze ich sie sehr", sagte Brown im Interview mit TNT. Auf Platz zwei und drei landeten Mark Daignault von den Oklahoma City Thunder und Joe Mazzulla von den Boston Celtics.

Der NBA-Trainer des Jahres wird seit 1963 von einer Auswahl von Sportjournalisten gewählt. Rekordsieger sind aktuell Don Nelson, Pat Riley und Gregg Popovich mit jeweils drei Auszeichnungen.