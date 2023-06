League of Legends BIG bleibt in LoL Prime League weiter ungeschlagen Stand: 08.06.2023 23:04 Uhr

Mit dem vierten Sieg in Folge bleibt BIG in der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga Prime League weiterhin alleiniger Tabellenführer. Die Verfolger um Eintracht Spandau bleiben aber in Schlagdistanz.

"Das Spiel hat sich gut angefühlt", sagte BIGs Support-Spieler Leon Maximilian "Leon" Anton im Interview nach dem Spiel. "Jeder hat seinen Job gemacht. Dann können wir auch so eine Performance abliefern. Ich glaube, das war für uns alle das beste Spiel, das wir bisher gespielt haben."

Nach einer makellosen ersten Spielwoche führte BIG seine starke Form gegen Gamerlegion fort: In nur knapp 23 Minuten plätteten die Berliner ihren Kontrahenten. Damit bleibt BIG in der Sommer-Saison ungeschlagen und steht allein an der Tabellenspitze.

Mit nur einem Sieg weniger sind Eintracht Spandau und SK Gaming Prime den Berlinern aber weiterhin dicht auf den Fersen. Zwei Verfolger patzten indes: Sowohl Titelverteidiger Unicorns of Love Sexy Edition als auch E wie Einfach E-Sports mussten ihre zweite Saison-Niederlage einstecken und rutschen damit ins Mittelfeld zu Mouz und Schalke 04.