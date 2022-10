Champions League Bayer-Coach Alonso verspricht: Schick-Tore werden kommen Stand: 12.10.2022 07:09 Uhr

Bayer Leverkusens neuer Trainer Xabi Alonso hat ein Ende der Torflaute für Angreifer Patrik Schick prophezeit.

"Tore werden kommen. Ganz sicher. Bei seiner Qualität und Persönlichkeit steht das außer Frage", sagte der 40-Jährige vor dem Champions-League-Spiel am Abend (21.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Porto.

Der 26 Jahre alte Top-Stürmer Bayers schoss in dieser Saison in neun Spielen in der Fußball-Bundesliga erst zwei Tore und ist in drei Champions-League-Spielen bislang noch ohne Treffer. Beim 0:2 in der Vorwoche in Porto verschoss der Tscheche unter anderem einen Elfmeter. Anschließend wurde Alonsos Vorgänger Gerardo Seoane beurlaubt.

Wichtiger als Tore von Schick ist dem neuen Leverkusener Trainer indes ohnehin etwas anderes. "Das wichtigste ist, dass er der Mannschaft hilft. Wir müssen immer im Team denken", sagte Alonso, der auch allen Spielern im Kader eine neue Chance geben will.

Beim 4:0 am Samstag in der Bundesliga gegen den FC Schalke 04 traf etwa auch Paulinho wieder, der unter Seoane schon aussortiert war. "Jeder Spieler hat die Chance zu spielen, er muss es nur zeigen", sagte Alonso, der sein Team gegen Porto schon wieder umstellen muss. In Robert Andrich und Jeremie Frimpong fehlen zwei Schlüsselspieler gelb-gesperrt. "Wir haben natürlich eine Idee. Die Spieler wissen, welche", sagte Alonso dazu lediglich.

Für Andrich dürfte Kerem Demirbay im defensiven Mittelfeld spielen. Möglich ist zudem, dass Alonso durch den Ausfall von Rechtsverteidiger Frimpong wieder zu einer Vierer-Abwehrkette zurückkehrt.