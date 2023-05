Overwatch League Atlanta und Houston im Midseason-Turnier der OWL Stand: 29.05.2023 18:13 Uhr

Die ersten Teilnehmer der Region West beim regionsübergreifenden Turnier Midseason Madness der Overwatch League stehen fest. Nach jeweils zwei Siegen am Wochenende haben Atlanta Reign (3:0, 3:1) und Houston Outlaws (3:2, 3:1) die Qualifikation perfekt gemacht.

Tabellenführer Atlanta Reign spielte gewohnt dominant. Die Mannschaft demontierte Vegas Eternal, Schlusslicht der Region West, im ersten Match schnell und gnadenlos. Am Folgetag konnte auch Boston Uprising trotz eines Siegs auf der ersten Karte kaum Paroli bieten.

Für Houston Outlaws begann das Wochenende mit einer Zitterpartie. Die Texaner rangen unter Atemnot mit Florida Mayhem. Erst nach einem 2:2-Ausgleich gelang der Sieg auf einer langen fünften Karte. Gegen Vancouver Titans gab Houston anschließend nur die dritte Karte ab.

Am kommenden Wochenende beginnt die K.o.-Runde der Spring-Stage-Qualifiers in der Region West. Dort können zwei weitere Teams einen Platz beim Midseason-Madness-Turnier ergattern. Zuerst trifft Vancouver Titans auf San Francisco Shock und Toronto Defiant auf New York Excelsior. London Spitfire, Tabellenplatz Elf, hat die Teilnahme verpasst.