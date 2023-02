Ski alpin Alpinstar Neureuther lobt Dürrs Kampfgeist: "Tolles Vorbild" Stand: 01.02.2023 11:23 Uhr

Der ehemalige Skirennfahrer Felix Neureuther ist beeindruckt von Lena Dürrs Reise in die Weltspitze. "Ihre Entwicklung ist erstaunlich. Zwischenzeitlich war sie ja schon aus der Förderung raus, gab aber nie auf", sagte der 38-Jährige der "Sport Bild".

Bei der bevorstehenden WM zählt Neureuther die Technikerin, die am Sonntag ihren ersten Slalomsieg gefeierte hatte, zu den größten deutschen Medaillen-Hoffnungen.

Dürrs Weg nach ganz oben war beschwerlich. Nach ernüchternden Resultaten verlor die 31-Jährige vor rund vier Jahren sogar kurzzeitig ihren Kaderstatus. "Da ist sie ein tolles Vorbild.

Sie ging trotzdem jeden Tag ins Training, ist jetzt körperlich in einem Bombenzustand", befand Neureuther.

Neureuther glaubt an deutsche Medaillen

Neben Dürr ruhen die WM-Hoffnungen des Skirennläufers vor allem auf Slalomspezialist Linus Straßer. "Linus hat viel am Mentalen gearbeitet. Jetzt funktioniert er auf höchstem

Niveau und ist für mich ein absoluter Favorit auf eine Medaille", äußerte Neureuther. Auch Abfahrerin Kira Weidle und Alexander Schmid im Riesenslalom traut der 13-malige Weltcupsieger eine Medaille zu.

Etwas schlechter seien die Aussichten hingegen bei den Speed-Fahrern. "Ich habe das Gefühl, dass wir in den schnellen Disziplinen Materialprobleme haben. Da verlieren wir Zeit in den Gleitpassagen", sagte Neureuther. Der Riege um die Vize-Weltmeister Romed Baumann und Andreas Sander fehlt in diesem Winter noch ein Podestplatz.