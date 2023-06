Portugiesischer Pokal 40 Jahre alter Pepe gewinnt erneut den Pokal mit Porto Stand: 04.06.2023 20:26 Uhr

Der 40 Jahre alte Pepe hat mit dem FC Porto zum vierten Mal den portugiesischen Fußball-Pokal gewonnen.

In einem hitzigen Finale gegen den SC Braga setzte sich der Kapitän mit Porto mit 2:0 (0:0) durch. Ein Eigentor von André Horta (53. Minute) sowie ein Treffer von Otávio (81.) sorgten für Portos Titelverteidigung. Zwischenzeitlich hatte der neue und alte Pokalsieger in Unterzahl gespielt, weil der Ex-Leverkusener Wendell nach grobem Foulspiel (62.) Rot gesehen hatte. In der 79. Minute wurde dann auch Bragas Sikou Niakaté wegen einer Notbremse vom Platz gestellt.

Für den FC Porto war es der insgesamt 19. Pokalerfolg. Im nächsten Jahr könnte Kapitän Pepe sein Team dann zum 20. Sieg im Cup-Wettbewerb führen. Der Routinier hatte kürzlich seinen Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert.