EM-Qualifikation Nächste Standortbestimmung für deutsche Basketballerinnen Stand: 06.02.2025 10:38 Uhr

Für die aufstrebenden deutschen Basketballerinnen sind die Spiele in der EM-Qualifikation vor allem eine wichtige Standortbestimmung im Hinblick auf die Heim-EM im Juni in Hamburg. Mit Luisa Geiselsöder ist eine weitere Nationalspielerin auf dem Sprung in die US-Profiliga WNBA.

Die deutschen Basketballerinnen setzen weiter auf ihren guten Teamgeist - auch bei den anstehenden, sportlich eigentlich bedeutungslosen Spielen in der Qualifikation für EM, bei der die DBB-Frauen als Co-Gastgeberinnen ihr Ticket sicher haben. " Die Familie ist wieder zusammen ", sagte Luisa Geiselsöder beim MagentaSport-Podcast.

Bei den Spielen in Italien am Donnerstagabend (20.30 Uhr) und am Sonntag (15.45 Uhr) in Griechenland tritt das Team mit nahezu kompletter Besetzung an. Einzig Satou Sabally, die derzeit während der WNBA-Pause in der neuen 3x3-Liga "Unrivaled" antritt, ist nicht dabei. 3x3-Olympiasiegerin Marie Reichert, die auf dem großen Feld in der italienischen Liga bei Faenza spielt, zog sich kurz vor der Länderspielpause eine schwere Knieverletzung zu.

Ansonsten stehen Bundestrainerin Lisa Thomaidis alle Leistungsträgerinnen zur Verfügung, angeführt von den zwei WNBA-Champions Leonie Fiebich und Nyara Sabally.

Luisa Geiselsöder auf dem Sprung in die WNBA

Luisa Geiselsöder ist die die nächste deutsche Basketballerin, die auf dem Sprung in die US-Profiliga ist. Die 24-Jährige hat von den Dallas Wings eine Einladung für die Traingscamps vor der neuen Saison erhalten, und hat dort die Chance, einen festen Platz im Kader zu erhalten. Die Franchise aus Dallas hatte sich bereits 2020 beim Draft die Rechte für eine Verpflichtung gesichert, Geiselsöder spielt aktuell beim französischen Euroleague-Klub Basket Landes und gehört dort zu den Leistungsträgerinnen. Auch fürs dem DBB-Team ist die extrem vielseitge Centerspielerin unverzichtbar.

In der EM-Qualifikationsgruppe mit den übrigen EM-Ausrichtern Griechenland, Tschechien und Italien ist Deutschland mit drei Siegen und einer Niederlage aktuell auf Platz zwei. Im November, beim bislang letzten Länderspielfenster, hatten die DBB-Frauen Griechenland und Tschechien geschlagen, damals ohne Sabally und Fiebich, die kurz zuvor mit New York Liberty den WNBA-Titel geholt hatte. Die einzige Pleite hatte es Ende 2023 in Hamburg gegen die Italienerinnen gegeben.

Bundestrainerin Thomaidis: "Sehr gute Standortbestimmungen"

" Wir sind aus eigener Kraft in der Lage, den ersten Platz in unserer Gruppe zu erreichen. Dafür müssen wir gegen diese Mannschaften eine gute Leistung zeigen ", sagte Bundestrainerin Lisa Thomaidis. Die Spiele seien darüber hinaus " sehr gute Standortbestimmungen ", so die Kanadierin.

Abgesehen vom möglichen Gruppensieg zählen Siege in der Qualifikation auch für die Weltrangliste und damit für die Setzlisten bei den kommenden Großereignissen. Das Länderspielfenster sei "eine hervorragende Vorbereitung auf die EuroBasket im Sommer", sagte die Bundestrainerin. Im Blickpunkt stehe weterhin "die Entwicklung der Spielerinnen und des gesamten Teams im Hinblick auf den Sommer".

EM-Vorrunde im Juni in Hamburg, WM 2026 in Berlin

Das deutsche Team wird die Vorrundenspiele bei der EM (18. bis 29. Juni) in Hamburg ausspielen. Es ist die Chance, weiter für mehr Aufmerksamkeit zu werben, nach dem erstmaligen Auftritt bei den Olympischen Spielen und einigen Achtungserfolgen, darunter der Sieg gegen Europameister Belgien und der Einzug ins Viertelfinale. Der Blick geht aber auch schon weiter ins kommende Jahr, dann findet die Weltmeisterschaft in Berlin statt.