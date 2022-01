Explosion vor Rallye Dakar: Frankreich startet Terrorermittlungen

Die französische Anti-Terrorstaatsanwaltschaft hat nach der Explosion vor dem Start der Rallye Dakar in Saudi-Arabien Vorermittlungen eingeleitet. Der Verdacht laute auf Tötungsversuch im Zusammenhang mit Terror, hieß es von der Pariser Behörde am Dienstag.

Fahrer musste sofort am Bein operiert werden

Ein französischer Fahrer war bei der Explosion an einem Fahrzeug seines Teams in der Küstenstadt Dschidda am vergangenen Donnerstag schwer am Bein verletzt worden. Die weiteren fünf Franzosen im Auto blieben laut Veranstalter Aso unverletzt.