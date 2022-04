Formel 1 - Vettel und Schumacher in Melbourne zurück im Cockpit

Schumacher hat Hoffnung auf Punkte

Ohne Zähler in seiner Formel-1-Karriere ist bislang auch Schumacher. Noch. Haas, das Hinterbänklerteam der Vorsaison, hat ein wettbewerbsfähiges Auto gebaut. Im 125. Formel-1-Rennen des Rennstalls soll es auch Schumacher in die Punkteränge bewegen.

"Wir sind schnell genug, um in die Top Ten zu fahren, und das wollen wir auch weiterhin machen" , sagte Teamchef Günther Steiner. Schumacher schwärmte vor seinem ersten Rennen in Australien von einem Auto, "mit dem man kämpfen kann. Es ist großartig."

Zweikamf zwischen Verstappen und Leclerc erwartet

In Melbourne erwarten alle das nächste Duell zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc. Weltmeister Verstappen gewann zuletzt in Dschidda in einem packenden Kampf gegen Leclerc, der wiederum in der Wüste von Bahrain triumphierte. Ferrari-Pilot Leclerc (45 Punkte) führt die WM-Wertung vor seinem spanischen Stallrivalen Carlos Sainz (33) und Verstappen im Red Bull (25) an. Mit den beiden führenden Teams scheint derzeit niemand über eine Renndistanz konkurrieren zu können.

Mercedes fährt wohl weiter hinterher

Auch nicht Mercedes. Melbourne war ohnehin nie die Lieblingsstrecke des siebenmaligen Weltmeisters Lewis Hamilton - nur zwei Siege gab es bislang für den Briten. Vor dem Start deutet wenig darauf hin, dass ein dritter folgen wird.

Mercedes ist noch zu weit weg von der Spitze und nicht in der Form, um Siege einzufahren. Hamilton wurde zuletzt in Saudi-Arabien nur Zehnter. In Australien könnte es erste technische Verbesserungen am Silberpfeil geben. Inwieweit diese reichen, um wieder richtig anzugreifen, bleibt abzuwarten.