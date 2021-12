Die niederländische Tageszeitung "NRC Handelsblad" stellte Max Verstappens WM-Triumph ganz nach vorn in die Ruhmeshalle des nationalen Sports. "Dieser Titel gehört in dieselbe Kategorie wie der EM-Sieg der Fußball-Nationalmannschaft 1988, wie Richard Krajiceks Triumph in Wimbledon 1996 und Joop Zoetemelks Sieg bei der Tour de France 1980" , schrieb das Blatt und würdigte den ungewöhnlichen Erfolg des jungen Rennfahrers.

Nach sieben Jahren in der Formel 1 Weltmeister

Auch "De Telegraaf" sparte nicht mit Lobeshymnen: "Max Verstappen hat die Formel 1 seit seiner Ankunft auf den Kopf gestellt. Nun ist er nach sieben Jahren Weltmeister - es muss der Auftakt sein für weitere Erfolge."