Formel 1 Das sind die Autos und Fahrer der neuen Saison Stand: 01.03.2023 14:01 Uhr

Die Motoren laufen wieder heiß und die Formel 1 startet in die neue Saison. Das sind die Veränderungen bei den Teams rund um Fahrer, Autos und den Kommandostand.

Von Lena Bergmann

Oracle Red Bull Racing

Das Auto des Konstrukteursweltmeisters wurde besonders lange geheim gehalten: Erst bei den Testfahrten in Bahrain war der RB19 zu sehen, der allerdings kaum Unterschiede zum Vorjahresmodell aufweist. Red Bull geht als Titelverteidiger und Favorit in die neue Formel-1-Saison, nachdem man das vergangene Jahr mit 17 Siegen aus 22 Rennen dominiert hatte. Max Verstappen hatte mit 15 Saisonsiegen einen neuen Rekord aufgestellt und seinen zweiten WM-Titel geholt. Einzig die Streichung von zehn Prozent Entwicklungszeit aufgrund der überschrittenen Budgetgrenze muss Teamchef Christian Horner bedauern. Ab 2026 plant Red Bull die Entwicklung eines eigenen Motors, möglicherweise in Kooperation mit Ford.

Fahrerpaarung Fahrername Alter Nationalität Rennen Erfolge Max Verstappen 27 Niederlande 163 Weltmeister 2021 & 2022, Top-Favorit Sergio Perez 33 Mexiko 236 Rang drei Fahrerwertung 2022 mit zwei Siegen und neun Podien

Scuderia Ferrari

Mit der Entwicklung des 2022er Motors hatte man bei Ferrari große Sprünge gemacht. Beim SF23 soll es diese Saison auch mit der Zuverlässigkeit des Motors klappen und der WM-Titel endlich wieder nach Maranello wandern. Im Team der Scuderia gab es daher auch einige personelle Änderungen: Frederic Vasseur wechselt von Alfa Romeo und übernimmt die Führungsrolle bei Ferrari, Ravin Jai wird neuer Chef-Stratege.

Fahrerpaarung Fahrername Alter Nationalität Rennen Erfolge Charles Leclerc 25 Monaco 103 WM-Zweiter, Top-Verfolger Carlos Sainz Jr. 28 Spanien 163 2022 erster Grand-Prix-Sieg und Fünfter der Fahrerwertung

Mercedes-AMG Petronas

Der W14 fährt wieder ganz im Schwarz des Carbons, um Gewicht zu sparen. Auch ohne Silberpfeil und mit einigen Anpassungen Im Bereich der Aerodynamik will Mercedes sich zurück an die Spitze kämpfen. Nach den ersten Testfahrten in Bahrain ist Teamchef Toto Wolff zuversichtlich, das Bouncing-Problem der vergangenen Saison überwunden zu haben.

Fahrerpaarung Fahrername Alter Nationalität Rennen Erfolge Lewis Hamilton 38 Großbritannien 310 Siebenmaliger Weltmeister, meiste Siege, Poles und schnellste Runden George Russell 25 Großbritannien 82 Vierter der Fahrerwertung 2022 mit 19 Top-fünf-Ergebnissen

BWT Alpine

Als erstes Team aus der zweiten Reihe platzierte sich Alpine in der Konstrukteurs-Wertung 2022 auf Rang vier. Diese Position will Teamchef Otmar Szafnauer diese Saison mindestens halten. Weiterhin in blau und pink, allerdings mit begradigtem Frontflügel und breiterer Nase schickt Alpine den A523 ins Rennen.

Fahrerpaarung Fahrername Alter Nationalität Rennen Erfolge Pierre Gasly 27 Frankreich 108 Wechselt von AlphaTauri, wo er 2020 den ersten F1-Sieg des Teams einfuhr Esteban Ocon 26 Frankreich 111 Sorgte 2021 für den ersten Alpine-Sieg

McLaren

Beim MCL60 wurde vor allem an den Seitenkästen, dem Unterboden und dem Heck gearbeitet. Obwohl man sich dabei an den Überfliegern Red Bull und Ferrari orientiert hat, gab es an Testtag eins in Bahrain bereits "kleinere Rückschläge" zu vermelden. Das Team um Andrea Stella lag in der Konstrukteurs-Wertung der vergangenen Saison hinter Alpine und möchte langfristig wieder nach vorne. Vielleicht gibt es auch deshalb Gerüchte um einen Motorenwechsel von Mercedes zu Red Bull ab 2025.

Fahrerpaarung Fahrername Alter Nationalität Rennen Erfolge Lando Norris 23 Großbritannien 82 Fährt bereits seine fünfte Saison bei McLaren Oscar Piastri 21 Australien 0 Neu im Fahrerfeld, gewann 2020 die Formel 3 und 2021 die Formel 2

Alfa Romeo

Ganz in schwarz-rot weist der C43 nicht nur farbliche Änderungen auf: Neues Getriebe, neue Hinterradaufhängung sowie ein neues Kühlsystem sollen die Schwächen der vergangenen Saison beseitigen. Auch im Personal hat sich bei Alfa Romeo einiges getan. Alessandro Alunni Bravi ersetzt den zu Ferrari gewechselten Vasseur als Teamchef, Andreas Seidl gab seinerseits den Chefposten bei McLaren auf, um neuer Geschäftsführer bei Alfa Romeo zu sein.

Fahrerpaarung Fahrername Alter Nationalität Rennen Erfolge Guanyu Zhou 23 China 22 Erster chinesischer Fahrer der Formel 1-Geschichte, Premiere mit sechs Punkten Valtteri Bottas 33 Finnland 200 Im Mercedes holte er 13 Podien und zehn Siege

Aston Martin Aramco Cognizant

Eine breitere Motorenabdeckung, mehrere Veränderungen am Frontflügel sowie Seitenkästen, die dem Konzept von Red Bull ähneln - der AMR23 gleicht nahezu einem Komplettumbau. Nach großen Rückschritten in den vergangenen beiden Jahren lautet das Ziel für das Aston Martin Team unter Mike Krack diesmal: Zurück an die Spitze des Mittelfelds.

Fahrerpaarung Fahrername Alter Nationalität Rennen Erfolge Fernando Alonso 41 Spanien 358 Doppel-Weltmeister 2005 & 2006, ersetzt Sebastian Vettel Lance Stroll 24 Kanada 122 2017 jüngster Rookie, der je das Podest erreichte

MoneyGram Haas

Auch der VF-23 aus dem Rennstall von Haas ist größtenteils in schwarz gehalten, mit weiß-roten Elementen. Nicht nur der Antrieb sondern auch die Inspiration für einige Designelemente kommen von Ferrari. Nachdem Haas seine Kooperation mit dem russischen Unternehmen Uralkali vergangene Saison beendete, verkündete Teamchef Günther Steiner im Januar das Rebranding mit dem neuen Hauptsponsor MoneyGram, ein US-Finanzunternehmen. Durch eine Verkleinerung des Kommandostands und dadurch eingesparten Transportkosten will das Team seine Geldprobleme weiter in den Griff bekommen.

Fahrerpaarung Fahrername Alter Nationalität Rennen Erfolge Kevin Magnussen 30 Dänemark 142 2022 sorgte er für die erste Pole-Position von Haas Nico Hülkenberg 35 Deutschland 184 Comeback nach drei Jahren als Ersatzfahrer, ersetzt Mick Schumacher

Scuderia AlphaTauri

Seit Einführung der neuen technischen Regeln schien AlphaTauri zuletzt nur Rückschritte zu machen. Diese Saison geht man davon aus, dass das Feld wieder enger zusammenrückt und der AT04 den Sprung zurück ins Mittelfeld schaffen kann. Mehrmals in die Punkte zu fahren, ist das Ziel von Teamchef Franz Tost. Unklar ist allerdings, ob ein solcher Erfolg das Team vor den drohenden Veränderungen retten kann: Red Bull spricht bereits vom Verkauf oder vom Umzug nach England.

Fahrerpaarung Fahrername Alter Nationalität Rennen Erfolge Nyck De Vries 28 Niederlande 1 Holte bei seinem ersten Einsatz in Monza 2022 im Williams zwei Punkte Yuki Tsunoda 22 Japan 44 Wurde vergangene Saison in Abu Dhabi Vierter

Williams Racing

Beim Letztplatzierten der vergangenen Saison herrscht weiter Umbruchsstimmung: Nach mehreren personellen Veränderungen Anfang 2022 wird jetzt James Vowles neuer Teamchef und Gulf neuer Sponsor. Die Entwicklung des neuen Autos soll nicht darunter gelitten haben. Ein stark angepasstes Sidepod-Konzept und verbesserte Aerodynamik sollen den FW45 vom letzten Platz holen.