Formel 1 Vettel schlägt Schumacher als Nachfolger vor Stand: 30.07.2022 09:26 Uhr

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat nach seinem angekündigten Rücktritt Mick Schumacher als Nachfolger für sein vakantes Cockpit bei Aston Martin vorgeschlagen.

"Ich halte sehr viel von Mick" , sagte der Heppenheimer am Rande des Großen Preises von Ungarn in Budapest: "Ich bin nicht ganz objektiv, weil ich ihm sehr nahestehe. Aber ich glaube, dass er ein großartiger Fahrer und ein Lerner ist."

Nach eigener Aussage hat Vettel mit Aston-Martin-Boss Lawrence Stroll gesprochen und dabei den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher ins Gespräch gebracht. "Er lernt weiter, wenn andere stehen bleiben oder keine Fortschritte mehr machen" , sagte Vettel. Der 23-Jährige habe "Qualitäten" , sei aber "auch noch sehr jung" und habe "nicht viel Erfahrung" .

Mick Schumacher, dessen Vertrag bei Haas zum Ende der Saison ausläuft, hielt sich in Budapest bedeckt. "Offensichtlich gibt es hier [bei Haas] noch viel zu tun, daher liegt mein Fokus im Moment darauf" , sagte er: "Was die Zukunft bringt, werden wir sehen."

Vettel hatte am Donnerstag (28.07.2022) etwas überraschend das Ende seiner Karriere nach der Saison angekündigt. Am Sonntag bestreitet der 35-Jährige seinen letzten Grand Prix in Ungarn, insgesamt stehen bis zum Jahresende noch zehn Rennen an.