Bottas war im Qualifying am Freitag (10.09.2021) 0,096 Sekunden schneller als sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton. Im Wagen von Bottas, der nach dieser Saison das Silberpfeil-Cockpit räumen muss, wurde aus strategischen Gründen der Motor gewechselt. Für das auf 18 Runden verkürzte Sprint-Rennen am Samstag hat das keinen Einfluss, beim Großen Preis von Italien am Sonntag (15 Uhr) wird Bottas aber am Start nach hinten strafversetzt.