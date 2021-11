Aber funktioniert das? Experten zeichnen da ein geteiltes Bild. Seit 2017 gebe es in Katar in der Tat "Bewegung in Sachen Menschenrechte" , sagt Katja Müller-Fahlbusch. Die Expertin für die Region Naher Osten bei Amnesty International sieht die Reformen als "auf dem Papier substantiell" .

So haben auch Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate ein Kafala-System, in dem Arbeitsmigranten ausgebeutet werden: "Katar ist das einzige Land in der Region, das sich an Reformen in diesem Bereich heranwagt."

Doch der tatsächliche Fortschritt stagniere, ohnehin würden Änderungen vor allem im Schlaglicht der Fußball- WM umgesetzt: Für "98 Prozent der ausländischen Arbeitskräfte" habe sich nicht viel geändert. Auch Frauenrechte bleiben "erheblich eingeschränkt" , gleichgeschlechtliche Handlungen sind gesetzlich verboten, Meinungs- und Pressefreiheit werden regelmäßig missachtet - die Menschenrechtslage in Katar sei "weiterhin schwierig" .

Appelle an Teams und Fahrer

Amnesty International hat daher längst auch an die Formel 1 appelliert. Fahrer und Teams müssten die Gelegenheit nutzen, vor Ort öffentlich Missstände zu benennen. Fragt man die Veranstalter, soll das kein Problem sein.