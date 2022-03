Masepin-Start - FIA schert aus

Nikita Masepin hatte schon immer einen schweren Stand in der Formel 1. Seit dem Beginn seiner Karriere fährt er auch gegen die weit verbreitete Ansicht an, er hätte das Cockpit beim Team Haas nicht wegen seines fahrerischen Könnens bekommen. Sondern vor allem deshalb, weil sein Vater Dmitri Masepin, russischer Unternehmer und Mehrheitsaktionär beim Bergbauunternehmen Uralkali, den Rennstall mit seinen Sponsorenmillionen am Laufen hält.

In den vergangenen Tagen musste Masepin Junior befürchten, dass seine Formel-1-Karriere schon wieder zu Ende gehen könnte: Nach dem Angriffskrieg des Putin-Regimes in der Ukraine wurden russische Teams, Athletinnen und Athleten aus fast allen Wettbewerben gestrichen, Verbindungen nach Russland und in die dort ansässige Sponsorenindustrie wurden gekappt.

FIA-Entscheidung: Masepin darf weiter fahren