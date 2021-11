Die Formel 1 steuert drei Rennen vor Schluss weiter auf das spannendste Saisonfinale seit Jahren zu. Dank des unerwarteten Comebacks von Lewis Hamilton, der beim Großen Preis von Brasilien im Duell mit dem WM -Führenden Max Verstappen eindrucksvoll zurückschlug und nach seinem Sieg überschwänglich gefeiert wurde, vor allem in der Heimat. " Absolut überwältigend. Eine der besten Leistungen, die ich jemals in der Formel 1 gesehen habe, von irgendeinem Fahrer ", schrieb der frühere Weltmeister Damon Hill bei Twitter.

Hamilton : "Vielleicht das beste Wochenende meiner Karriere"

Hamilton sprach nach der mitreißenden Aufholjagd, die ihn von Startplatz zehn zum Sieg in Sao Paolo führte, von der größten Herausforderung, die er in seiner Karriere zu bewältigen hatte. " Was die Fahrleistung angeht, war es vielleicht das beste Wochenende meiner Karriere ", sagte Hamilton. Auch der sonst eher zurückhaltende Guardian bescheinigte dem Briten ein " Weltmeisterrennen ".

Jagd auf Verstappen - nur noch 14 Punkte Rückstand