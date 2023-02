Testfahrten in Bahrain Formel 1 nimmt wieder Fahrt auf Stand: 22.02.2023 20:30 Uhr

Gut drei Monate nach dem Formel-1-Finale in Abu Dhabi startet die Formel 1 in ihre neue Saison. Den Auftakt machen die Testfahrten: Welches Auto ist wie schnell? Wer kommt am besten mit dem neuen Boliden zurecht? Weltmeister Max Verstappen, Rekordchampion Lewis Hamilton oder Ferrari: Wer macht die Show?

Von Donnerstag bis Samstag drehen die Formel 1 Piloten die einzigen Testrunden vor dem Saisonstart eine Woche später (05.03.23).

Wo und wie finden die Testfahrten der Formel 1 statt?

Der 5,412 Kilometer lange Bahrain International Circuit in Sakhir ist erneut Schauplatz für die Testfahrten. Bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius werden Mensch und Maschine anspruchsvollen Belastungstests unterzogen, die Asphalttemperatur kann schnell auf Werte über 40 Grad steigen. Somit müssen auch die Reifen zeigen, was sie können. Insgesamt stehen den Teams an den drei Tagen 25,5 Stunden für die Tests zur Verfügung.

Wann ist das erste Rennen?

Auch das Auftaktrennen am 5. März wird in dem Königreich im Persischen Golf ausgetragen. Rennstart ist um 16 Uhr (MEZ). Zwei Wochen später folgt dann der Grand Prix von Saudi-Arabien (19.03.23, 18 Uhr) und Anfang April der Große Preis von Australien (02.04.23, 7 Uhr, dann Sommerzeit). Insgesamt finden 2023 23 Rennen statt, das Finale steigt ebenfalls auf der arabischen Halbinsel, dann in den Vereinigten Arab. Emiraten (26.11.23).

Findet ein Formel 1 Grand Prix in Deutschland statt?

Ein Rennen in Deutschland fehlt erneut im Kalender. Die nächstgelegenen Läufe werden in Österreich (Spielberg, 02. Juli), in Belgien (Spa, 30. Juli) und in den Niederlanden (Zandvoort, 27. August) ausgetragen.

Gibt es einen deutschen Piloten in der Formel 1?

Routinier Nico Hülkenberg ist wieder zurück in der Formel 1. Der 35-Jährige ersetzt Mick Schumacher beim US-Team Haas. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher muss vorerst in zweite Glied und ist Ersatzfahrer bei Mercedes. Sebastian Vettel ging 2022 in Formel-1-Rente.

Hülkenbergs Formel-1-Karriere ist beachtlich: Der gebürtige Emmericher ging bislang 181 Mal an den Start und sammelte dabei 521 WM-Punkte. Sein bestes Ergebnis: Ein vierter Platz beim GP von Südkorea im Jahr 2013. Hülkenberg ist der Formel-1-Pilot mit den meisten Rennstarts ohne Podestplatzeriung. Trotzdem sind sein Können und seine Erfahrung über alle Zweifel erhaben. Der Lohn: das Stammcockpit 2023.

Haas-Pilot Nico Hülkenberg.

Wer sind die neuen Fahrer, welche Wechsel gab es?

Neu im Fahrerfeld sind Oscar Piastri (Australien, McLaren) und Logan Sargeant (USA, Williams). Nyck De Vries (Niederlande, AlphaTauri) durfte 2022 in Monza als Ersatz für Alex Albon im Williams schon mal ran und holte gleich zwei Punkte.

Gewechselt sind weiterhin: Fernando Alonso von Alpine zu Aston Martin und Pierre Gasly von Alpha Tauri zu Alpine. Daniel Ricciardo verlor sein Cockpit bei McLaren und ist 2023 Ersatzfahrer bei Red Bull. Nicholas Latifi schied nach drei Jahren bei Williams und aus der Formel 1 aus.

Bei den Tests wird Aston-Martin-Stammpilot Lance Stroll übrigens kurzfristig von Ersatzpilot Felipe Drugovich (Brasilien) ersetzt. Stroll hatte sich bei einem Fahrradunfall verletzt. Zur Schwere und Dauer der Verletzung machte der Rennstall keine Angaben.

Wie berichtet die Sportschau?

Die Sportschau berichtet ab der ersten Sekunde des Rennbetriebs von allen Trainings, Qualifyings und Rennen im Liveticker in der App und auf sportschau.de. Dazu gibt es Nachberichte von allen Livesessions, zwischen den Grand Prixs Hintergrund-Geschichten und interessante Storys. Auch auf den Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und Twitter ist die Sportschau mit der Formel 1 vertreten.

Wo sind die Rennen live zu sehen?

Die Formel 1 ist 2023 voraussichtlich nur beim Bezahlsender Sky und dessen Streamingdienst wow zu sehen. RTL ist aus der Berichterstattung ausgestiegen. Unter Umständen könnte es für Free-TV-Übertragungen noch einen Ersatz geben, aber hierüber gibt es noch keine genauen Infos seitens RTL.

Was ist sonst noch neu?

Das Minimalgewicht der Rennwagen wurde von 798 auf 796 Kilogramm (ohne Kraftstoff) reduziert. Viele Teams kompensieren dies mit deutlich weniger Lack auf den Autos. Außerdem werden in dieser Saison an sechs Samstagen Sprintrennen (vorher drei) gestartet.