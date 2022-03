Motorsport | Formel 1

Vettel nach Corona-Infektion bei Rennen in Australien dabei

Stand: 31.03.2022, 11:33 Uhr

Nach seiner überstandenen Corona-Infektion wird der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel in der kommenden Woche in Australien verspätet in die Saison starten.