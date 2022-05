Moderner Fünfkampf: Schormanns Tricks und Kniffe für den Machterhalt

Wenn Klaus Schormann ins Erzählen kommt, kennt er keinen Punkt und kein Komma. Die Sätze fließen nur so heraus, denn es gibt viel zu erzählen: Seit 1993 führt der frühere Lehrer aus Darmstadt den Weltverband der Modernen Fünfkämpfer ( UIPM ) an. Und ginge es nach ihm, so dürfte das wohl noch ewig so weitergehen.

Da ist nur ein Problem: Viele prominente Athletinnen und Athleten des Traditionssports aus Schwimmen, Fechten, Reiten, Schießen und Laufen haben die Nase voll von ihm und seinen Vorstandskollegen. Sie haben den Eindruck, als diene ihr reisefreudiger Präsident längst mehr eigenen Interessen als den ihren. Sie rebellieren. Offen und lautstark.

"Die Athleten fühlen sich überhaupt nicht vom Weltverband repräsentiert" , sagt der Olympiasieger Joe Choong aus England der Sportschau, "es ist ganz offensichtlich, dass sie die Athleten einfach ignorieren. Jede Behauptung, sie hörten den Athleten zu, ist nur vorgetäuscht."

Der Olympia-Skandal

Schormanns kleiner Verband, der es gewohnt war, abseits der großen Aufmerksamkeit vor sich hin zu wirtschaften, sieht sich mittlerweile mit einer langen Liste von Vorwürfen konfrontiert: Von autokratischem Führungsstil über systematische Verletzung eigener Regeln aus dem Wahl- und Ethikkodex bis hin zu Wahlstimmenkauf.

Es wird eng: In einem Fall befasst sich nun das Weltschiedsgericht für Sport damit, ob Klaus Schormann mit seinem Vorstand die Kompetenzen überschritten hat. Schormann selbst gewährt Audienzen entgegen früherer Gepflogenheiten nur noch sehr selektiv: Mehrere Interview-Anfragen der Sportschau ließ er in den vergangenen Wochen ablehnen.

Der Ausbruch der Athleten-Revolte lässt sich ziemlich genau terminieren: Bei den Olympischen Spielen in Tokio sorgte der Fünfkampf für einen Skandal. Souverän auf Goldkurs liegend, peitschte die Deutsche Annika Schleu tränenüberströmt und voller Verzweiflung über die Weigerungshaltung des ihr zugelosten Pferdes auf das Tier ein. Der Präsident fiel anschließend seiner Athletin in den Rücken, die Öffentlichkeit war entsetzt. Fachleute schimpften, die Schuld liege eher bei den Funktionären, die die Reit-Sparte sehenden Auges in die Krise manövriert hätten.