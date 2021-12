Olympia und der Fall Annika Schleu: "Hau richtig drauf"

Wenn ich mir die Szenen heute nochmal anschaue, ist für mich das größte Wunder, dass das Pferd Saint Boy mit Annika Schleu danach tatsächlich noch in den Parcours gestartet ist, den sie aber wegen vier Verweigerungen nicht beenden. Sie hätten unter diesen Umständen niemals in diesen Parcours starten dürfen.

Mitgefühl zeigen - für Mensch und Tier

Wenn ich mir die weinende Annika Schleu in dieser Situation anschaue, tut sie mir leid. Wenn ich lese, welchen Kommentaren und welchem Hass im Netz sie danach ausgesetzt war, finde ich das empörend.

Die Kritik an ihrem Verhalten, am Verhalten der Trainerin und am Reglement im Fünfkampf waren richtig und wichtig, denn nur so können die Bedingungen für die Pferde verbessert werden (worum es meiner Meinung nach vor allem gehen sollte). Aber was genau verbessert sich für die Pferde, wenn man eine Person an den Pranger stellt und verbal auf sie eindrischt? Nichts.

Ich weiß, dass es viele Menschen wütend macht, wenn man so etwas sagt. Sie können nicht verstehen, wie man mit einer Person, die ein Pferd so behandelt, Mitleid haben kann. Aber ich frage mich, warum wir den Menschen die Empathie verweigern, die wir den Tieren entgegenbringen. Für mich gehört das untrennbar zusammen: Mitgefühl für andere zu zeigen, egal, ob Mensch oder Tier.

Ausbildung, Trainerin, Reglement - auch darüber muss gesprochen werden

Das heißt nicht, dass Annika Schleu sich richtig verhalten hat. Im Gegenteil. Sie hat sich komplett falsch verhalten. Sie hat dem Pferd geschadet. Sie hat es massiv unter Druck gesetzt und mit ihrem Verhalten extrem gestresst und verunsichert. Sie hatte in dem Moment die Verantwortung für ein Lebewesen – und dieser Verantwortung ist sie nicht gerecht geworden.

Reiter:innen sollten Pferde als Partner sehen, sie stärken und ermutigen und erkennen, wenn sie überfordert sind. Das ist Annika Schleu nicht gelungen. Dass ihr das nicht gelungen ist, ist aber aus meiner Sicht nicht ihr Fehler allein. Auch Ausbildung, Trainerin und Reglement haben zu diesen Umständen beigetragen.

Ich kann nachvollziehen, dass Annika Schleu in dem Moment verzweifelt war. Sie wusste offensichtlich nicht, wie sie sich verhalten soll, hat vermutlich immensen Druck gespürt und sah in wenigen Sekunden alles verloren, wofür sie jahrelang gearbeitet hatte. Eine Olympia-Medaille. Die Enttäuschung und Verzweiflung sind für mich verständlich – auch wenn sie ihr Verhalten nicht rechtfertigen.

Aussagen, die man problematisch finden durfte

Problematisch finde ich, wie sie sich später über ihren eigenen Ritt geäußert hat. Zwei Aussagen in Interviews sind mir besonders aufgefallen. Dem "Stern" sagte sie am 7. August, also einen Tag nach dem Ritt: "Ich bin nach bestem Gewissen mit dem Pferd umgegangen. Es war schon klar, dass man etwas konsequenter werden muss, aber ich war zu keiner Zeit grob."

Der "Zeit" sagte sie wenige Tage später: "Ich war in einem Zwiespalt. Hat es jetzt wirklich keinen Sinn mehr? Oder braucht es noch diesen kleinen Anschubser? Das war verdammt schwierig abzuwägen. Wir Profisportler trainieren ja, nie aufzugeben. Aber es kam noch etwas hinzu. Früher wurde ich von meinen Trainern für meine Zurückhaltung im Umgang mit den Pferden kritisiert. (…) Ich dachte in der Situation, wenn ich jetzt abgrüße, dann bestätige ich den Eindruck, zu inkonsequent zu sein. Also versuchte ich es wieder und wieder."

Wohlwollend könnte man ihr nach dem zweiten Zitat unterstellen, dass sie selbst darüber nachgedacht hat, aufzugeben, dann aber alles richtig machen wollte und so gehandelt hat, wie es ihr die Trainer beigebracht haben. Wer das erste Zitat gewichtiger findet, fragt sich, wie man so wenig Pferdeverstand haben kann, dass man nach so einem Vorfall noch sagen kann, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben. Wie Annika Schleu heute auf ihr Verhalten blickt, weiß ich nicht.

Ein Anlass, um sich mit dem Pferdewohl zu beschäftigen

Einen anderen Punkt finde ich aber viel wichtiger. Und das ist gleichzeitig das Positive, was Annika Schleu angestoßen hat: eine Debatte darüber, was eigentlich für die Pferde richtig ist. Beim Fünfkampf, im Spitzensport, im Breitensport.