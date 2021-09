Deutsche Top-Ligen zwischen Vorfreude und Bammel

Nach den teilweise abgebrochenen oder unterbrochenen "Corona-Saisons 2019/20" wurde in den drei Profisportarten in der vergangenen Saison zwar wieder bis zum letzten Spieltag gespielt, jedoch größtenteils ohne Fans in den Hallen. Die Vereine kämpfen seitdem ums wirtschaftliche Überleben. Ohne den Erlös aus Ticketverkäufen funktioniert Profi-Hallensport in Deutschland so gut wie nicht.

Je nach Liga und Verein resultieren bis zu 80 Prozent des Vereins-Budgets aus Einnahmen - generiert durch Zuschauer und den Fanartikel-Verkauf. Viele Profi-Vereine haben in den vergangenen Monaten ums Überleben gekämpft. Das soll sich jetzt mit den Starts in die Saison 2021/22 ändern.

HANDBALL – Sorgenfalten beim Geschäftsführer

Denn mit den Fans kehrt auch die Hoffnung auf Normalität zurück. Vom Status Quo wie vor der Pandemie scheinen die Profiligen aber noch ein Stück weit entfernt. Beispiel Handball. Am vergangenen Samstag fand in Düsseldorf der Supercup zwischen dem THW Kiel und dem TBV Lemgo Lippe statt. 8.000 Zuschauer hätten dabei sein dürfen, etwas mehr als 3.000 kamen tatsächlich.

HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann blickt besorgt in die Zukunft. Am Rande des Events erklärte er der Sportschau: "Die Sorgenfalten sind absolut da. Die Situation hellt sich so ein bisschen auf, weil wir alle glauben, dass wir spätestens im Frühjahr diese Pandemie überwunden haben; aber wissen tut es keiner. Wir können immer nur in Szenarien denken und haben da positive erwartbare und negative Szenarien. Und wenn es alles sehr negativ läuft, dann weiß ich nicht, ob wir komplett durch die Saison kommen werden."

Modellprojekt in Kiel

Am 1. Spieltag dürfen zum Beispiel in Kiel beim Heimspiel gegen HBW Balingen-Weilstetten rund 90 Prozent der Plätze besetzt werden, nur die Stehplätze bleiben frei. Rund 9.000 Zuschauer dürfen also in die Arena, die 3G-Regeln gelten, heißt: Geimpfte, Genesene oder Getestete können dabei sein.

Grundlage für diese relativ hohe Hallenauslastung ist die Zustimmung des Landes Schleswig-Holstein, das einem Modellprojekt von Stadt und Verein die Erlaubnis erteilt hat. THW-Aufsichtsratschef Marc Weinstock spricht von einem "Weg, mit und trotz Corona wieder einen Schritt zurück in die Normalität zu finden" . Die Genehmigung der Politik für den Kieler Modellversuch ist - sofern es die Infektionslage zulässt - zunächst bis zum 8. November befristet.

"Ein langer und harter Weg"

Bei den Rhein-Neckar Löwen, die ihre Heimspiele in Mannheim austragen und wo maximal 14.500 Zuschauer in die Halle dürften, setzt man derzeit auf das 3G-Konzept bei 50-prozentiger Hallenauslastung und hofft auf möglichst viele Fans, die zum ersten Heimspiel gegen den SC Magdeburg in die Arena kommen.