" U.S. Center for SafeSport" mit Startschwierigkeiten

Die Idee für ein Zentrum Safe Sport ist nicht neu. Vor allem Nationen aus dem englischsprachigen Raum setzen im Kampf gegen Missbrauch schon seit längerem auf unabhängige Organisationen. So auch in den USA , wo 2017 als Folge des Missbrauchsskandal im Turnen das " U.S. Center for SafeSport" gegründet wurde. Dessen Aufgabe liegt seitdem in der Untersuchung, Sanktionierung und Prävention von Missbrauch jeglicher Art in den olympischen Sportarten – unabhängig vom olympischen Dachverband USOPC oder den nationalen Verbänden. Über die hat das SafeSport-Center die Gerichtshoheit inne.

Doch mit der Unabhängigkeit ist es so eine Sache. Da die Mittel hauptsächlich vom USOPC selbst kommen, bemängeln viele Betroffene die fehlende Neutralität des SafeSport-Centers. Es sei überdies unterfinanziert, die Mitarbeiter seien mit der großen Flut an Fällen überfordert und die Verfahren kaum betroffenenzentriert. Zumindest was die Finanzierung angeht, gelang nun aber ein Durchbruch, nach dem Eingreifen der US -Politik: Im vergangenen Jahr wurde das USOPC gesetzlich dazu verpflichtet, das jährliche SafeSport-Budget um das Dreifache zu erhöhen.

Safe Sport : Aus den Fehlern anderer lernen

Die Frage nach der Finanzierung und Unabhängigkeit stehen auch in Deutschland im Raum. " Nichts wäre schlimmer, als wenn eine solche Safe Sport-Organisation unterfinanziert und von nur einer Partei finanziell abhängig wäre" , gibt Maximilian Klein zu bedenken "Das hat in den USA zu sehr viel Frust und Vertrauensverlust geführt. Deshalb sollten wir von den Erfolgen, aber auch von den Fehlern anderer Nationen lernen und es beim Aufbau eines deutschen Zentrums von Anfang an richtig machen."

Sofern nicht die operative Unabhängigkeit eingebüßt wird, können sich "Athleten Deutschland" eine Mischfinanzierung aus Bund, Ländern und dem organisierten Sport vorstellen. Ob es aber nach US -Vorbild aufgebaut wird oder sich am Beispiel Australien orientiert, wo sich eine übergeordnete Organisation allen Integritätsfragen des Sports widmet, ist noch offen. Selbst ins Spiel brachte sich im Oktober zudem die Nationale Anti-Doping-Agentur, die sich ebenfalls vorstellen kann, als Anlaufstelle zu fungieren.

Stand: 01.12.2021, 17:38