Cricket-WM Australien gewinnt Endspiel gegen Gastgeber Indien Stand: 19.11.2023 17:25 Uhr

Vor 130.000 Fans auf den Rängen: Australien hat bei der Cricket-WM in Indien den Titel geholt. Der Rekordweltmeister Australien besiegte Indien mit sechs Wickets und gewann zum sechsten Mal eine WM.

In der Gruppenphase vor sechs Wochen hatte Indien noch die Nase knapp vorn gehabt. Doch Australien, das nach der Auftaktniederlage gegen den Gastgeber auch sein zweites Turnierspiel gegen Südafrika verlor, feierte danach acht Siege in Folge und ging selbstbewusst ins Endspiel.

Der Schwere der Aufgabe war sich der Rekordweltmeister aber bewusst. Man erwarte eine "Qualitätsmannschaft" ohne "wirkliche Schwächen" , sagte Australiens Josh Hazlewood, eine, die "das ganze Turnier über auf dem Vormarsch war" - und die Fanmassen im Rücken hat, ob im Stadion oder in den Metropolen wie Mumbai, Delhi und Kolkata.

Gastgeber Indien wartet weiter auf Titel Nummer drei

Cricket, das 2028 in Los Angeles erstmals seit 1900 wieder olympisch sein wird, ist in Indien das, was der Fußball in Deutschland ist: Volkssport Nummer eins. 1,4 Milliarden Einwohner, davon Hunderte Millionen begeisterte Fans, hofften auf ein Herbstmärchen mit dem richtigen Sieger - und müssen nun weiter auf den dritten Titel ihres Landes nach 1983 und 2011 warten.

Indien war die erste Nation seit 1979, die das Turnier mit zehn Mannschaften alleine ausgerichtet hat.