Ausschluss Russlands: Verstoß gegen internationales Sportrecht?

Sportrecht zahnloser Tiger?

Für den Präsidenten der Deutschen Vereinigung für Sportrecht ( DVSR ), Thomas Summerer, ist dieser Schritt keine Überraschung, weil es gegen Krieg führende Staaten und deren Sportverbände keine Sanktionstatbestände gebe: " Bedauerlicherweise haben die Sportverbände nach der Annexion der Krim hier nicht nachgerüstet ", sagte Summerer.

Dennoch schätzt er die Chance auf einen Erfolg für den RFS eher minimal ein. Denn Ausschlüsse von Mannschaften, Sportlern oder gar Staaten angesichts des russischen Angriffskriegs seien trotzdem zulässig, da Frieden, Freiheit von Diskriminierung und Fair Play die höchsten Werte des Sports darstellten. Diese Werte seien von Putin mit Füßen getreten worden.

So legt beispielweise die FIFA in ihren Statuten fest, dass sie zwar politisch und religiös neutral ist (4.2 FIFA -Statuten). Ausnahmen sind allerdings in solchen Belangen möglich, die mit dem statutarischen Zweck der FIFA zusammenhängen, wie z.B. die Einhaltung der Menschenrechte (3.0 FIFA -Statuten) oder der Einsatz gegen Diskriminierung. So heißt es wörtlich darin unter Punkt 4.1: " Jegliche Diskriminierung eines Landes (…) ist unter Androhung der Suspendierung oder des Ausschlusses verboten ."