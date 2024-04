Mainz Darmstadt 42. Bo Henriksen kann bislang zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft sein. Die Nullfünfer sind die insgesamt aktivere Mannschaft und werden auch nach dem Führungstreffer durch Umschaltbewegungen immer wieder gefährlich. Darmstadt ist aktuell bemüht, kommt aber nicht entscheidend durch.

Union Berlin Leverkusen 42. Die Bayern sind in Heidenheim soeben mit 1:0 in Führung gegangen. Damit beträgt Leverkusens Vorsprung auf den Rekordmeister in der Live-Tabelle "nur" noch elf Zähler.

Köln Bochum 39. Es gibt den nächsten Freistoß für den VfL, weil Thielmann gegen Osterhage an der Eckfahne zur Grätsche ansetzt und nicht den Ball trifft. Die Intensität wird immer größer!

Freiburg Leipzig 41. Elfmeter verschossen von Lucas Höler, SC Freiburg

Lucas Höler übernimmt beim Handelfmeter die Verantwortung und will es besonders präzise machen. Nach kurzem Anlauf knallt er den Ball hoch und zentral aufs Leipziger Tor. Péter Gulácsi ist in die rechte Ecke unterwegs und schon geschlagen, aber das Pfund kracht nur an die Unterkante der Latte und springt von dort zurück ins Spiel. Es bleibt beim 2:0 für die Sachsen.

Mainz Darmstadt 39. Gelbe Karte für Thomas Isherwood (SV Darmstadt 98)

Thomas Isherwood kommt am Mittelkreis im Duell mit Dominik Kohr etwas zu spät und räumt den Mainzer direkt vor den Augen des unparteiischen ab. Danach legt sich der Darmstädter Innenverteidiger noch mit Anthony Caci und wird folgerichtig von Daniel Schlager verwarnt.

Union Berlin Leverkusen 39. Vertessen verzieht aus guter Position! Der Belgier wird im Strafraumzentrum durch einen Querpass Schäfers von links bedient. Er legt sich den Ball auf den rechten Fuß und visiert bei Verteidigerdruck die rechte Ecke an. Der Ball rutscht ihm über den Spann und segelt weit am Ziel vorbei.

Mainz Darmstadt 38. Darmstadt muss jetzt natürlich angesichts des Spielstands mehr in der Offensive investieren. Allerdings bietet die recht behäbige Rückwärtsbewegung der Lilien große Räume für die Hausherren. Ein ums andere Mal wird es brenzlig nach Umschaltaktionen der Mainzer.

Freiburg Leipzig 39. Nach Studie der Bilder wird klar: Openda war sträflich mit der Hand dran. Es gibt Handelfmeter für Freiburg!

Freiburg Leipzig 38. Daniel Siebert bekommt die Info aufs Ohr, dass beim Freiburger Eckball möglicherweise Loïs Openda am ersten Pfosten mit der Hand am Ball gewesen sein könnte. Der Unparteiische schreitet zur Seitenlinie, um sich die Szene selbst anzusehen.

Köln Bochum 37. Gelbe Karte für Davie Selke (1. FC Köln)

Erneut geht Selke im Kopfballduell mit unfairen Mitteln zu Werke. Gegen Schlotterbeck fährt er den Ellbogen raus, dafür sieht der Kölner die Gelbe Karte.

Heidenheim Bayern 38. Tooor für Bayern München, 0:1 durch Harry Kane

Das FCH-Bollwerk ist geknackt! Zentral vor dem gegnerischen Strafraum landet der Ball bei Müller, der den Ball anhebt und dann im Zweikampf mit Föhrenbach hoch zu Gnabry weiterleitet. Der 28-Jährige lupft den Ball anschließend geistesgegenwertig in den Lauf von Kane. Frei vor dem Tor lässt der Engländer sich die Chance nicht mehr nehmen und vollstreckt sicher in das untere linke Eck.

Freiburg Leipzig 37. Immerhin mal ein Abschluss: Höler macht ein hohes Zuspiel in die Tiefe fest und bedient letztlich Günter, dessen Linksschuss zur Ecke geblockt wird. Den ruhenden Ball fischt dann aber Gulácsi sehr sicher aus der Luft.

Union Berlin Leverkusen 37. Gelbe Karte für Lucas Tousart (1. FC Union Berlin)

Tousart rutscht in die Beine Adlis, erwischt den Joker auf dessen linkem Knöchel. Er handelt sich für dieses Vergehen die fünfte Verwarnung in der laufenden Saison ein und fehlt damit am kommenden Wochenende in Augsburg.

Heidenheim Bayern 35. Dinkçi schlägt den Ball aus der eigenen Hälfte einfach mal lang nach vorne. Kleindienst startet sofort durch. Upamecano steht aber genau richtig und kann den Gegenangriff unterbinden. Die Nadelstiche der Heimelf bleiben damit weiterhin ungefährlich.

Mainz Darmstadt 35. Wie sieht die Antwort der Gäste aus? Ein Abpraller landet in zentraler Position auf dem Fuß von Braydon Manu, der volles Risiko geht und direkt mit dem linken Vollspann draufhält. Allerdings trifft der Lilien-Angreifer die Kugel nicht vernünftig und befördert das Spielgerät meterweit über das Gehäuse der Mainzer.

Union Berlin Leverkusen 37. ... Gosens mit der ersten Chance für Union! Nach Trimmels Ausführung von der linken Fahne ist der Ex-Italien-Legionär seinem Bewacher Tah einen Schritt voraus und nickt vom nahen Fünfereck in Richtung kurzer Ecke. Der Ball verfehlt das Kreuzeck um etwa einen halben Meter.

Köln Bochum 35. Gelbe Karte für Moritz Broschinski (VfL Bochum)

Broschinski trifft Chabot im Zweikampf leicht am Fuß, der Verteidiger macht aber auch viel draus und trotzdem sieht der Bochumer die Gelbe Karte.

Köln Bochum 34. Die Kölner Mannschaft lässt sich nicht aus dem Konzept bringen und zieht das eigene Spiel gut über die Außenbahnen auf. Kainz legt ab für Finkgräfe, dessen Flanke zumindest bei Selke ankommt, aber der Torjäger stützt sich auf und es gibt Stürmerfoul.

Union Berlin Leverkusen 36. Schäfers halbhohe Flanke von der tiefen linken Außenbahn hat zwar keine Schärfe, führt aber immerhin zu einem Eckstoß, da Tah per Kopf ins Toraus klärt...

Freiburg Leipzig 35. Benjamin Henrichs zieht vom rechten Flügel aus nach innen und schließt dann flach mit links aufs rechte untere Eck ab. Der Schuss aus 19 Metern ist durchaus scharf, aber Noah Atubolu ist rechtzeitig unten und klärt zur Ecke, die dann nichts weiter einbringt.

Heidenheim Bayern 33. Über einen Freistoß im Mittelfeld gelingt es dem FCH mal wieder weiter hinten raus zu schieben und sich aus der FCB-Umklammerung zu lösen. Das ist sicherlich eine willkommene Abwechselung.

Mainz Darmstadt 32. Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Andreas Hanche-Olsen

Eine Standardsituation bringt die Gastgeber in Führung! Amiri zieht einen Freistoß von rechts neben dem Strafraum mit viel Zug in den Sechzehner. Am zweiten Pfosten kommt Lee zum Kopfball, schädelt sich die Kugel allerdings ans eigene Knie. Von dort springt der Ball auf und ladet rechts im Fünfmeterraum bei Hanche-Olsen, der am schnellsten schaltet und die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie stochert! Das könnte ein ganz wichtiger Treffer werden!

Union Berlin Leverkusen 33. Hložek ist angeschlagen und kann seinen Arbeitstag nicht fortsetzen. Der Tscheche macht nach einer guten halben Stunde Platz für Adli, der im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Düsseldorf zur Startelf gehört hat.

Köln Bochum 31. Stöger zieht den Unmut des Kölner Publikums auf sich, weil er sich vor einer Ecke aufreizend viel Zeit lässt und mehrmals anläuft und wieder abbricht. Vor wenigen Minuten war das Spiel auch kurz unterbrochen, damit er sich den Schuh zubinden kann - Liebling der Zuschauer wird Bochums Nummer sieben damit wohl nicht mehr.

Mainz Darmstadt 31. Die Hausherren kommen mit Mwene über die linke Seite. Der Außenverteidiger schlägt von der Grundlinie eine scharfe Hereingabe in Richtung zweiter Pfosten, wo Lee völlig blank steht. Allerdings wirft sich Isherwood kurz vorher in die Flanke und kann mit dem Kopf gerade noch entschärfen - wichtige Klärungsaktion des Innenverteidigers!

Heidenheim Bayern 30. Auch nach knapp einer halben Stunde haben die Bayern über 70 Prozent Ballbesitz. Allerdings bleibt es dabei, dass ihnen gegen aufopferungsvoll verteidigende Heidenheimer die Durchschlagskraft fehlt. Kevin Müller ist weiterhin nahezu ungeprüft.

Union Berlin Leverkusen 32. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Amine Adli

Freiburg Leipzig 32. Xavi Simons steht wieder. Die Partie kann im Elf-gegen-Elf fortgesetzt werden. Eine Viertelstunde bleibt noch im bislang sehr einseitigen ersten Durchgang.

Union Berlin Leverkusen 32. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Adam Hložek

Freiburg Leipzig 31. Xavi Simons muss auf dem Feld behandelt werden. Beide Teams nutzen diese Unterbrechung für eine weitere Trinkpause. Sieht aber so aus, als ginge es beim 20-jährigen Niederländer in Kürze weiter.

Union Berlin Leverkusen 32. Union setzt mal wieder einen kleinen offensiven Nadelstich. Vertessen macht einen Flugball aus dem Mittelfeld an der rechten Sechzehnerlinie fest und leitet sogar in das Zentrum zu Khedira weiter. Nach dessen zögerlicher Weiterleitung verpufft der Angriff.

Freiburg Leipzig 29. Michael Gregoritsch hat bei einer Umschaltsituation auf dem linken Flügel Platz, aber seine Hereingabe ist weder Flanke noch Torschuss. Der bislang noch beschäftigungslose Péter Gulácsi lässt den Ball allerdings fallen, was beinahe bestraft wird. Im Nachfassen macht der Torhüter die Kugel dann aber doch vorm heranrauschenden Lucas Höler fest.

Heidenheim Bayern 27. Der Druck der Bayern nimmt weiter zu! Gnabry dringt von links in den Strafraum ein und legt den Ball quer auf den weiteingerückten Kimmich. Die Direktabnahme wird wenige Meter vor dem Tor aber noch in höchster Not von Gimber geblockt. Die Aktion bleibt dennoch heiß, da der Abpraller bei Müller landet. Auch der bleibt zunächst mit seinem Schuss hängen. Allerdings bleibt der 34-Jährige am Ball, tanzt sich bis fast links neben den Pfosten und zieht dann von dort aus ab. Doch erneut ist ein FCH-Bein dazwischen und kann den Ball an das Außennetz abfälschen.

Köln Bochum 28. Aktuell ist das Spiel sehr zerfahren, immer wieder pfeift der Schiedsrichter Fouls und Akteure auf beiden Seiten diskutieren. Den Bochumern kommt das entgegen, die Druckphase des FC gerät ins Stocken.

Mainz Darmstadt 29. Da fehlte nicht viel! Nach einem Foul von Fabian Holland an Brajan Gruda bekommen die Hausherren einen Freistoß in halbrechter Position etwa 25 Meter vor dem gegnerischen Tor zugesprochen. Nadiem Amiri legt sich die Kugel zurecht und probiert es mit der rechten Innenseite direkt auf die kurze Ecke. Die Kugel senkt sich gefährlich, landet aber lediglich auf dem Darmstädter Tornetz.

Union Berlin Leverkusen 29. Grimaldo mit der Riesenchance zum 0:! Nach einer hohen Eroberung im Zentrum bedient Wirtz Tella per Steilpass auf die rechte Sechzehnerseite. Der Nigerianer legt sofort flach zurück für den einlaufenden Grimaldo, der den Ball unbedrängt aus zehn Metern hauchdünn am linken Pfosten vorbei schiebt.

Union Berlin Leverkusen 27. Leverkusens weit entfernter, erster Verfolger Bayern München kommt in Heidenheim nach einer knappen halben Stunde auch noch nicht über ein 0:0 hinaus. Die Werkself liegt damit in der Live-Tabelle weiterhin 13 Punkte vor dem Rekordmeister.

Köln Bochum 25. Gelbe Karte für Eric Martel (1. FC Köln)

Martel versucht Stöger bei dessen Ballannahme im Mittelfeld zu stören, weil ihm das Spielgerät etwas zu weit vom Fuß wegfliegt. Doch der Kölner geht zu überhastet in den Zweikampf und räumt den Bochumer Standardexperten ab. Er sieht seine fünfte Gelbe Karte und fehlt damit nächste Woche gegen die Bayern.

Freiburg Leipzig 27. Kübler klärt eine Raum-Flanke zur Ecke. Bei der kurz ausgeführten Variante kann die SCF-Defensive jedoch klären.

Köln Bochum 25. Der VfL schafft es aktuell wieder besser vorne draufzugehen, dadurch können sich die Gastgeber nicht über die Mittellinie kombinieren und es entsteht keine Gefahr für Riemann.

Mainz Darmstadt 26. Die anfangs etwas wilde Partie hat sich in den letzten Minuten ein wenig beruhigt. Aktuell findet das Spielgeschehen vermehrt zwischen den beiden Strafräumen statt. Auch die Ballbesitzverhältnisse sind mehr oder minder ausgeglichen.

Heidenheim Bayern 24. Kimmich zirkelt den resultierenden Freistoß gefühlvoll in Richtung des zweiten Pfostens. Dorthin ist allerdings kein Akteur in Weiß durchgestartet. Dadurch können die Hausherren klären.

Freiburg Leipzig 25. Großchance RB Leipzig! Das muss eigentlich das 3:0 sein! Benjamin Šeško steckt nach Ballgewinn im Zentrum im perfekten Moment in den Lauf von Loïs Openda durch, der im Eins-gegen-Eins nur noch Noah Atubolu überwinden muss. Der Keeper der Schwarzwälder bleibt aber lange stehen und pariert dann mit einem irren Reflex, als der Belgier aufs lange Eck abschließt.

Union Berlin Leverkusen 26. Obwohl der FCU bereits drei mindestens ordentliche Gästechancen zugelassen hat, wirkt er defensiv durchaus gut organisiert. Sein großes Problem war zuletzt auch eher der Angriff; dieser blieb in drei der jüngsten vier Matches ohne Treffer.

Köln Bochum 22. Losilla mit einer Direktabnahme! Stöger zieht einen Bochumer Eckball von links genau in den Rückraum, wo der Kapitän des VfL steht und die Kugel mit rechts direktnimmt. Sein scharfer Abschluss fliegt rund zwei Meter am Tor vorbei, aber es ist ein erstes Warnzeichen für die Kölner!

Mainz Darmstadt 23. Manu bindet stark zwei Gegenspieler und legt kurz vor dem Strafraum links für Justvan ab. Die Leihgabe aus Hoffenheim nimmt die Kugel an und zieht etwa 22 Meter vor dem Tor in zentraler Position ab, trifft den Ball aber nicht sauber. Der Flachschuss landet mehrere Meter rechts neben dem Kasten der Mainzer.

Heidenheim Bayern 23. Konrad Laimer wird bei einem Vorstoß etwa 25 Meter halblinks vor dem Tor von Benedikt Gimber gefoult. Vielleicht entsteht nach einem Standard mal Gefahr.

Freiburg Leipzig 23. Auch mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken pressen die Sachsen brutal aggressiv. Der Sport-Club hat große Probleme damit, sich spielerisch zu befreien, geschweige denn etwas zu kreieren. Immer wieder muss bereits in der eigenen Spielhälfte der Rückpass gewählt werden, um den Druck aufzulösen.

Union Berlin Leverkusen 23. Tella kommt über seine rechte Außenbahn erneut in ein Eins-gegen-eins gegen Gosens. Er spielt flach und hart rechts am Nationalspieler vorbei an die Fünferkante. Unions Schlussmann Rønnow ist rechtzeitig vorgerückt und wirft sich vor Iglesias auf den Ball.

Köln Bochum 21. Bochum lässt sich von den Gastgebern hinten reindrängen, profitiert diesmal aber von einer etwas zu langen Flanke von Kainz. Riemann steigt am zweiten Pfosten hoch und nimmt den Ball mühelos auf.

Heidenheim Bayern 20. Auch wenn sich die Gastgeber mehr zutrauen, haben die Bayern weiter alles komplett im Griff. Von dem blutleeren Auftritt der Vorwoche ist hier nichts zu sehen. Im letzten Drittel fehlen den Münchnern gegen den teils extrem tiefstehenden FCH aber noch die Ideen.

Freiburg Leipzig 20. Direkt nach dem 2:0 der Roten Bullen bittet der Schiedsrichter beide Teams zur Trinkpause. Im Breisgau hat es bei strahlendem Sonnenschein stolze 27 Grad. Jetzt kann die Partie aber mit Anstoß der Schwarzwälder fortgesetzt werden.

Mainz Darmstadt 20. Im Spielaufbau der Gäste hapert es in dieser Anfangsphase noch ein wenig. Dem Team von Torsten Lieberknecht unterlaufen dort in der Entstehung schon deutlich zu viele Abspielfehler. So haben die Hausherren bislang wenig Probleme, die Vorwärtsbewegung der Lilien zu stoppen.

Köln Bochum 18. Schlotterbeck kommt noch rechtzeitig dazwischen! Selke wird per Einwurf in die Tiefe geschickt, setzt sich mit einer guten Bewegung durch und kommt am Rande des Fünfmeterraums fast zum Abschluss. Schlotterbeck spitzelt den Ball mit seinem langen Bein im letzten Moment vom Fuß des Stürmers.

Union Berlin Leverkusen 20. Grimaldo gelangt über seinen linken Flügel hinter die gegnerische Abwehrkette und gibt halbhoch vor den kurzen Pfosten. Dort ist Leite vor Hložek am Ball und wird dann auch noch von diesem gefoult, sodass Union eine Ecke verhindert.

Heidenheim Bayern 18. Alphonso Davies wird auf dem linken Flügel in die Tiefe geschickt und ist mit Tempo bis zur Grundlinie unterwegs. Seinen flachen Pass nach innen schnappt sich der aufmerksame Kevin Müller problemlos.

Köln Bochum 17. Es bleibt dabei: Beim VfL läuft offensiv noch nichts zusammen, der Ball ist immer wieder schnell beim Gegner. Köln hingegen nimmt Fahrt auf und geht klar auf das erste Tor des Tages.

Freiburg Leipzig 18. Tooor für RB Leipzig, 0:2 durch Loïs Openda

Die Sachsen dominieren das Spiel vollumfänglich und erhöhen nun konsequenterweise auf 2:0. Bei einem hohen Ball in die Tiefe gewinnt Openda erst das Laufduell und dann auch noch den Zweikampf mit Kübler. Aus zwölf Metern bleibt er überdies eiskalt und schweißt den Ball trickreich entgegen der Laufrichtung von Atubolu im langen Eck ein. Die Schwarzwälder sind entsprechend bedient.

Mainz Darmstadt 17. Schuhen versucht im eigenen Fünfer den Ball wegzuschlagen, rutscht dabei allerdings aus. So landet die Kugel am rechten Strafraumeck bei Gruda, der nicht lange zögert und es mit dem Abschluss auf die kurze Ecke versucht. Der Schlussmann der Gäste bügelt seinen Fehler allerdings schnell wieder aus und taucht rechtzeitig ab.

Heidenheim Bayern 16. Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei. Heidenheim hat sich nach den ersten Minuten purer FCB-Dominanz mittlerweile zurecht gefunden und gestaltet das Geschehen nun deutlich ausgeglichener. Einen hochkarätige Torchance gab es jedoch auf beiden Seiten noch nicht.

Freiburg Leipzig 16. Eine Viertelstunde ist rum und die Roten Bullen geben weiterhin den Ton an. Die Hausherren haben ihre liebe Mühe damit, den Laden defensiv am Laufen zu halten. Immer wieder setzen die Sachsen gefährliche Nadelstiche.

Union Berlin Leverkusen 17. Iglesias gegen Rønnow! Tella macht ein hohes Anspiel aus dem Mittelfeld auf dem rechten Flügel fest, behauptet den Ball gegen Gosens und flankt in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Iglesias hat ein besseres Timing als Bewacher Doekhi und nickt auf die halblinke Ecke. Rønnow lenkt den Ball über der rechten Hand über die Latte.

Köln Bochum 14. Nächste Chance für den FC: Kainz zirkelt einen Eckball auf den zweiten Pfosten, wo Adamyan sich im Luftduell gegen Osterhage durchsetzt und zum Kopfball kommt. Der Stürmer setzt den Ball wuchtig rund einen Meter über die Latte.

Mainz Darmstadt 16. Gegen den Ball pressen die Lilien enorm hoch und setzen die Mainzer dadurch schon früh im Spielaufbau unter Druck. Allerdings gelingt es den Nullfünfern immer wieder, die erste Pressinglinie zu überspielen, wodurch sich natürlich große Räume auftun. Aus der Sicht der Gäste durchaus riskant...

Heidenheim Bayern 15. Joshua Kimmich bringt einen Eckstoß von der rechten Seite hoch und weit an den zweiten Pfosten. Dort kommt Min-jae Kim in Rückenlage zum Kopfball, aber kriegt den Ball nicht richtig gedrückt. Dadurch ist der Versuch auf das rechte obere Eck eine leichte Beute für Kevin Müller.

Heidenheim Bayern 12. Die erste FCH-Ecke sorgt im zweiten Anlauf für Gefahr! Beste bringt den Ball von der rechten Fahne hoch an den ersten Pfosten. Dort findet er zwar keinen Abnehmer, aber der Ball landet mittig an der Strafraumgrenze beim komplett freien Föhrenbach. Der wuchtige Abschluss des Linksverteidigers findet jedoch nicht den Weg durch das Gedränge. Am Ende ist es Kim der etwa am Fünfer abblockt.

Köln Bochum 13. Riemann ist im kurzen Eck zur Stelle! Nach einem Steilpass sind sich Maina und Adamyan links aus spitzem Winkel zunächst uneinig wer den Ball nimmt, am Ende schließt der Youngster ab und prüft Bochums Keeper.

Mainz Darmstadt 13. Bislang sehen die Zuschauer einen sehr munteren Beginn hier in der MEWA-Arena. Vor allem die Mainzer machen hier in den Anfangsminuten mächtig Alarm und haben offensichtlich kein Interesse an einer langen Abtastphase. Doch auch die Umschaltbewegungen der Gäste sind alles andere als ungefährlich.

Union Berlin Leverkusen 14. Per Freistoß von der linken Außenbahn bringt Trimmel einen ersten Ball in den Strafraum des Favoriten. Tah befördert die Hereingabe des Österreichers per Kopf aus der Gefahrenzone.

Freiburg Leipzig 13. Freiburg erarbeitet sich einen Eckstoß, aber Gregoritsch findet keinen Mitspieler. Höler nimmt dann auch noch den zweiten Ball zu unsauber an, sodass es keinen Abschluss mehr gibt. Bislang ist es wirklich überhaupt nicht das Spiel der Breisgauer.

Köln Bochum 10. Bochum wackelt! Der FC setzt sich am gegnerischen Strafraum fest und nach einer hohen Flanke fliegt Riemann am Ball vorbei, fällt dann auf Adamyan und das Stadion fordert Elfmeter. Doch der Pfiff bleibt aus und auch der VAR greift wenig später nicht ein.

Heidenheim Bayern 11. Gnabry fängt einen ungenauen Pass von Müller auf dem linken Flügel ab. Dadurch sind die Heidenheimer ausnahmsweise nicht sortiert im Strafraum. Die Hereingabe an den zweiten Pfosten zu Müller ist allerdings zu ungenau.

Freiburg Leipzig 11. Die Schwarzwälder geraten defensiv immer wieder in die Bredouille. Erneut hat Loïs Openda auf dem rechten Flügel viel zu viel Platz. Benjamin Šeško verpasst die scharfe Hereingabe von der Grundlinie aus nur denkbar knapp.

Mainz Darmstadt 10. Der nächste Abschluss der Hausherren! Gruda hat auf der rechten Seite zu viel Platz und schlägt eine flache Hereingabe an den Fünfmeterraum. Dort startet Lee am kurzen Pfosten ein, trifft die Kugel, die vorher noch aufsetzt, allerdings nicht ordentlich und jagt das Spielgerät geradewegs in den Oberrang.

Union Berlin Leverkusen 11. Grimaldo verlangt Rønnow eine erste Parade ab! Der Spanier zirkelt den Freistoß aus halbrechten 18 Metern mit dem linken Innenrist auf die obere linke Ecke. Unions Schlussmann ist rechtzeitig abgehoben und wehrt zur Seite ab.

Heidenheim Bayern 10. Dayot Upamecano hat links im eigenen Sechzehner gegen Jan Schöppner alles im Griff. Der französische Innenverteidiger schirmt den Ball mit vollem Einsatz ab und lässt ihn in das Toraus kullern.

Freiburg Leipzig 9. Amadou Haïdara hat nach seiner abgegoltenen Gelbsperre richtig Lust auf Fußball, schüttelt erst Michael Gregoritsch und dann auch noch Maximilian Eggestein ab, ehe er satt mit rechts aus 20 Metern abzieht. Der Ball rauscht jedoch deutlich über die Querlatte hinweg.

Mainz Darmstadt 7. Auch die Gäste melden sich jetzt in der Offensive an! Nach einem Steilpass von Braydon Manu eilt Robin Zentner aus seinem Kasten und klärt vor dem einstartenden Oscar Vilhelmsson. Allerdings landet der Befreiungsschlag des Mainzer Keepers auf Höhe des Mittelkreises direkt vor den Füßen von Tim Skarke. Der Darmstädter Angreifer hat etwas Probleme bei der Ballannahme, hält aber trotzdem mit rechts drauf. Allerdings ist Zentner schnell genug zurück und kann den Abschluss sicher aufnehmen.

Heidenheim Bayern 8. Die Anfangsminuten gehören komplette den Münchnern. Nach einem Foul von Goretzka an Traoré bekommen die Hausherren jetzt aber mal die Chance sich vom verteidigen zu erholen.

Köln Bochum 8. Die Gastgeber haben die Spielkontrolle nun übernommen, tun sich ab der Mittellinie mit dem Ball am Fuß aber noch schwer. Bochum konzentriert sich zunächst auf die Defensivarbeit.

Union Berlin Leverkusen 9. Gelbe Karte für Robin Gosens (1. FC Union Berlin)

Der durch Iglesias in den halbrechten Korridor geschickte Wirtz wird unmittelbar vor dem Sechzehner durch eine seitliche Grätsche Gosens' niedergestreckt. Schiedsrichter Benjamin Brand ahndet das Vergehen mit der Gelben Karte.

Freiburg Leipzig 7. Lukas Kübler schleudert einen Einwurf von rechts hoch in die gegnerische Box, wo Willi Orbán aber im Luftduell gegen Michael Gregoritsch die Oberhand behält. Prompt rollt der Konter der Sachsen, aber im Zwei-gegen-Eins zögert Xavi Simons letztlich viel zu lange mit dem Abspiel auf Benjamin Šeško. Als es dann kommt, kann Manuel Gulde die Kugel mit der Hüfte abfangen.

Mainz Darmstadt 5. Eine Glanzparade von Schuhen verhindert die Führung der Mainzer! Amiri bedient Burkardt mit einem Zuspiel links in den Strafraum. Dort lässt der gebürtige Darmstädter Isherwood mit einem Haken ins Leere laufen und probiert es anschließend mit einem Flachschuss auf die untere rechte Ecke. Allerdings reagiert Schuhen blitzschnell und lenkt die Kugel mit den Fingerspitzen gerade so um den Pfosten!

Heidenheim Bayern 5. Nach einer nicht optimal geklärten Kimmich-Flanke von der rechten Seite landet der Ball im Rückraum bei Goretzka. Der Achter schließt aus zentraler Position direkt stramm ab. Maloney wirft sich aber in die Schussbahn und verhindert, dass es zum ersten Mal richtig gefährlich für Müller wird.

Union Berlin Leverkusen 8. Tella findet Xhaka! Der Nigerianer treibt den Ball über halbrechts nach vorne und legt vor dem Sechzehner quer für den Schweizer, der aus 17 Metern mit dem rechten Innenrist Maß nimmt. Der abgefälschte Ball landet im linken Toraus; die folgende Ecke ist harmlos.

Köln Bochum 5. Auch der VfL nähert sich in der Anfangsphase dem gegnerischen Tor, doch nach Freistoß von Stöger aus dem Halbfeld entscheidet der Schiedsrichter auf Stürmerfoul. Bernardo war im Luftkampf etwas zu ungestüm.

Union Berlin Leverkusen 6. Das Alonso-Team hat von Anfang an die Kontrolle inne, lässt Kugel und Gegner laufen. Unions Linien in der Arbeit gegen den Ball sind recht hoch; die Köpenicker wollen sich nicht ganz tief in die eigene Hälfte drängen lassen.

Mainz Darmstadt 4. Da haben die Lilien Glück gehabt! Nadiem Amiri schlägt einen ersten Eckball von der rechten Seite in den Sechzehner der Gäste. Die Hereingabe verkümmert eigentlich halbhoch am ersten Pfosten, rutscht aber trotzdem irgendwie an den zweiten Pfosten durch, wo Tim Skarke in höchster Not klären kann. Das hätte auch nach hinten losgehen können!

Köln Bochum 3. In den ersten Minuten machen die Kölner Druck: Ljubicic gibt einen Ball auf links nicht verloren, spielt es mit Kainz aus, aber die Hereingabe des FC-Kapitäns fliegt hinter dem zweiten Pfosten ins Aus.

Heidenheim Bayern 3. Bei bestem Fußballwetter und noch besserer Stimmung sind die Bayern von Beginn an spielbestimmend. In der Offensive ist die Positionierung der drei Akteure hinter Kane zudem zunächst anders als erwartet. Gnabry kommt über die linke und Müller über die rechte Seite. Den Posten des zentralen Spielmachers bekleidet der formstarke Musiala.

Freiburg Leipzig 5. Die Schwarzwälder starten nun mit einer sehr großen Hypothek in dieses ohnehin schon komplizierte Heimspiel. Noch ist der Sport-Club überhaupt nicht im Spiel angekommen und läuft dem Geschehen in den ersten Minuten komplett hinterher.

Union Berlin Leverkusen 3. Nach 130 Sekunden kommt der Spitzenreiter zur ersten Chance! Iglesias wird durch ein halbhohes Anspiel in die halbrechte Spur geschickt. Nach feiner Mitnahme visiert er bei freier Bahn aus gut 13 Metern die linke Ecke an. Die verfehlt er recht klar.

Mainz Darmstadt 3. Die Zuschauer in der MEWA-Arena erwartet heute sicherlich ein intensives Bundesliga-Spiel. Beide Teams sind in dieser Spielzeit eher weniger bekannt für die feine Klinge und wissen, dass der Kampfgeist heute eine große Rolle spielen wird. Schon in den Anfangsminuten wird schon der ein oder andere etwas härtere Zweikampf geführt.

Union Berlin Leverkusen 2. Die Werkself kombiniert sich über links gleich mit ihrem ersten Vorstoß in den heimischen Strafraum. Dort kann Doekhi die Passwege aber schließen, weshalb Grimaldo den Angriff abbricht.

Heidenheim Bayern 1. Los geht's! Thomas Müller feiert seinen 700. Pflichtspieleinsatz und hat als heutiger Kapitän der in Weiß spielenden Gäste die Platzwahl gewonnen. Heidenheim hält in den komplett roten Trikots dagegen.

Köln Bochum 1. Die Kölner stoßen an, das Spiel läuft!

Freiburg Leipzig 2. Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Amadou Haïdara

Traumstart für die Gäste! Henrichs wird nicht attackiert und kann Openda auf dem rechten Flügel in die Tiefe schicken. Dessen Hereingabe findet am ersten Pfosten Haïdara, der gut fünf Meter vor dem Freiburger Tor den Fuß reinhält und das Leder unhaltbar für Atubolu im langen Eck versenkt. RB Leipzig führt früh mit 1:0.

Köln Bochum 1. Spielbeginn

Heidenheim Bayern 1. Spielbeginn

Mainz Darmstadt 1. Der Ball rollt! Die Mainzer tragen wie gewohnt rot und weiß, die Lilien gehen den Abstiegskracher im blauen Dress an.

Mainz Darmstadt 1. Spielbeginn

Union Berlin Leverkusen 1. Union gegen Leverkusen – Durchgang eins im Stadion An der Alten Försterei läuft!

Freiburg Leipzig 1. Anpfiff im Europa-Park Stadion. Die Schwarzwälder spielen heute in Rot-Weiß. Die Gäste aus Sachsen sind ganz in Blau gekleidet. Los geht's.

Union Berlin Leverkusen 1. Spielbeginn

Freiburg Leipzig 1. Spielbeginn

Union Berlin Leverkusen Vor wenigen Augenblicken haben die beiden Teams das grüne Geläuf betreten.

Mainz Darmstadt Geleitet wird die heutige Partie von Schiedsrichter Daniel Schlager. An den Seitenlinien wird er von Arno Blos und Sven Waschitzki-Günther assistiert.

Heidenheim Bayern Das Gastspiel der Münchner in Heidenheim ist eine absolute Premiere. Die zwei bisherigen Duelle fanden jeweils in der Allianz Arena statt. Beide Male gelang es dem Außenseiter das Geschehen knapp zu halten und die Teams sorgten für echte Spektakel. Im Pokal feierte der FCB einen 5:4-Erfolg und im Liga-Hinspiel gab es ein 4:2.

Köln Bochum Auch die Bochumer setzen heute auf eine doppelte Sturmspitze: Broschinski ersetzt Asano und soll gemeinsam mit Hofmann die Gäste zum Jubeln bringen. Auf Rechtsaußen ist Bero nach Kurzeinsätzen zurück in der Startelf, der flinke Antwi-Adjei muss sich zunächst mit einem Platz auf der Bank abfinden. Die Viererkette lässt Thomas Letsch unverändert ran: Passlack, Masovic, Schlotterbeck und Bernardo verteidigen als Verbund.

Mainz Darmstadt Auch auf der Gegenseite bleibt Torsten Lieberknecht seiner Formation treu und setzt heute erneut auf ein 4-1-3-2-System. Im Vergleich zum Unentschieden beim VfL Bochum tauscht der Lilien-Coach aber auf insgesamt drei Positionen aus. Mit Karic und Müller sitzen heute zunächst beide Außenverteidiger der letzten Partie auf der Bank und machen Platz für Holland und Bader. Außerdem fehlt Mittelfeldmann Gjasula heut aufgrund einer Gelbsperre und wird auf der Sechserposition von Franjić ersetzt. Trotz der prekären Lage haben die Lilien heute die große Chance, ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt zu senden. Mit einem Sieg könnte Darmstadt bis auf drei Punkte an die Mainzer heranrücken. Ein Unentschieden wie im Hinspiel bringt den SVD eigentlich nicht voran.

Köln Bochum Beim FC befinden sich Diehl, Dietz und Uth noch im Aufbautraining und sind damit keine Option. Kilian fällt mit seiner Kreuzbandverletzung ohnehin noch länger aus. Drei Veränderungen gibt es bei den Geißböcken dennoch: Finkgräfe, Martel und Maina starten für Paqarada, Huseinbašić und Alidou (alle Bank). Im Sturm darf sich das Duo Selke und Adamyan erneut beweisen, Kainz ist als Kapitän und Aktivposten auf der linken Seite ohnehin gesetzt.

Freiburg Leipzig Die Bilanz schlägt indessen in Richtung der Sachsen aus. RB Leipzig gewann zehn der bisherigen 19 Pflichtspiele gegen den SC Freiburg (fünf Remis, vier Niederlagen) und blieb zuletzt inklusive DFB-Pokal in zehn aufeinanderfolgenden Aufeinandertreffen mit den Schwarzwäldern ungeschlagen (sechs Siege, vier Remis). Beim letzten Sieg der Breisgauer in diesem Duell saß am 26. Oktober 2019 noch Julian Nagelsmann auf der Trainerbank der Roten Bullen. Gegen keinen anderen Bundesligisten wartet der SCF dermaßen lange auf einen weiteren Sieg wie gegen RBL.

Mainz Darmstadt Die Gastgeber werden heute wie gewohnt in einem 3-4-2-1-System erwartet. Im Vergleich zum durchaus überraschenden Remis bei RB Leipzig nimmt Bo Henriksen allerdings drei personelle Veränderungen in seiner Startelf vor. In der Innenverteidigung kehrt Dominik Kohr nach abgesessener Gelbsperre zurück und beginnt für Joshua Guilavogi, der somit zunächst auf der Bank Platz nehmen muss. Selbiges gilt für die Offensivmänner Karim Onisiwo und Ludovic Ajorque. Die beiden werden von Jae-sung Lee und Brajan Gruda vertreten. Folglich wird Jonathan Burkardt aller Voraussicht nach die alleinige Sturmspizte bilden. Die Anspannung vor der Partie ist bei den Nullfünfern sicherlich groß, es steht schließlich Einiges auf dem Spiel...

Union Berlin Leverkusen Bei den Rheinländern, die das Hinspiel Mitte November in der BayArena dank der Treffer Grimaldos (23.), Kossounous (57.), Tahs (73.) und Tellas (83.) mit 4:0 für sich entschieden und die die Meisterschaft ohne Schützenhilfe bereits am 21. April in Dortmund perfekt machen könnten, hat Trainer Xabi Alonso im Vergleich zum 2:1-Heimerfolg gegen die TSG 1899 Hoffenheim gleich sechsmal rotiert. Hrádecký, Hincapié, Kossounou, Iglesias, Tella und Hložek bekommen den Vorzug vor Kovář, Stanišić, Tapsoba, Frimpong, Schick und Adli (allesamt auf der Bank).

Mainz Darmstadt Betrachtet man die aktuelle Form beider Mannschaften, gehen die Hausherren sicherlich leicht favorisiert in diese Partie. Unter Trainer Bo Henriksen sind die Nullfünfer vor heimischer Kulisse noch ungeschlagen und konnten zwei von drei Spielen gewinnen. Darmstadt hingegen ergatterte nach drei Pleiten am Stück vergangene Woche zumindest mal wieder einen Punkt beim VfL Bochum, tritt aber aktuell weiter auf der Stelle. Langsam aber sicher wird es Zeit für den ersten Sieg seit Oktober letzten Jahres, um noch Ansprüche auf den Ligaverbleib anmelden zu können. Von großem Interesse für die beiden Teams ist heute sicherlich auch das Gastspiel des 1.FC Köln in Bochum, das parallel stattfindet. Somit sind die letzten vier der Tabelle heute allesamt im direkten Duell gefordert - mehr Abstiegskampf geht eigentlich gar nicht.

Freiburg Leipzig RB Leipzig steht defensiv deutlich besser. Die Sachsen ließen in 27 Ligaspielen nur 32 Gegentore zu und behielten bereits neun Mal eine Weiße Weste. Beides kann lediglich der in eigenen Sphären schwebende Spitzenreiter Leverkusen toppen (19 Gegentreffer, zwölf Zu-Null-Spiele). Aber: Auswärts haben die Roten Bullen in ihren letzten zehn Bundesliga-Partien ausnahmslos immer auch mindestens einen Gegentreffer zugelassen.

Heidenheim Bayern Durch die 2:0-Pleite gegen Dortmund steht der FC Bayern nun bei fünf Niederlagen nach 27 Spieltagen und hat damit bereits so viele wie in der kompletten Vorsaison auf dem Konto. Die Rückrundenbilanz mit 16 Punkten aus zehn Spielen ist zudem die schlechteste seit 15 Jahren. Damals stand bei den Münchnern noch Jürgen Klinsmann an der Seitenlinie und am Ende wurde der VfL Wolfsburg deutscher Meister. Das sind Statistiken, mit denen sie im Titelkampf der Liga, gegen die weiterhin ungeschlagenen Leverkusener natürlich keine Chance haben. Die einzige Möglichkeit die erste titellose Saison seit 2011/12 noch abzuwenden, besteht für den FCB in der Königsklasse. Dort wartet im Viertelfinale mit dem Arsenal FC jedoch ein schwerer Brocken. Vor dem Hinspiel am Dienstag gilt es für die Bayern heute also darum wieder Selbstvertrauen zu tanken und möglichst ohne weitere Verletzte das Spiel zu beenden.

Union Berlin Leverkusen Auf Seiten der Hauptstädter, die 20 ihrer 29 Punkte vor eigenem Publikum einfuhren und die in drei ihrer jüngsten vier Einsätze ohne eigenen Treffer blieben, stellt Coach Nenad Bjelica nach dem 0:0-Auswärtsunentschieden bei der SG Eintracht Frankfurt einmal um. Schäfer verdrängt Kaufmann auf die Bank.

Köln Bochum Auch wenn der letzte Kölner Sieg schon etwas zurückliegt (20. Spieltag, 2:0 in Frankfurt), punkteten die Rheinländer hier und da durch ein Remis. Zuletzt erkämpfte man sich gegen den FC Augsburg (7. Tabellenplatz)beim 1:1 zumindest einen Punkt und auch im Derby gegen Gladbach holte man beim 3:3 kämpferisch einen Zähler. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet spielten zuletzt auch Unentschieden, zuhause gegen Schlusslicht Darmstadt hätte es aus Sicht der Bochumer aber gerne mehr sein dürfen als ein 2:2, da man zwischenzeitlich mit 2:0 führte. Während der VfL im Januar recht gut aus der Winterpause kam, zeigte die Formkurve zuletzt immer weiter nach unten und bei nur einem Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen muss der Blick der Blau-Weißen nun zwangsläufig wieder in Richtung Tabellenkeller gerichtet werden.

Heidenheim Bayern Die Form der Heidenheimer in der Rückrunde lässt sich von zwei Seiten betrachten. Einerseits ist der Liganeuling seit sechs Spielen sieglos und gewann nur einmal im Jahr 2024. Andererseits gingen sie nur bei drei Begegnungen als Verlierer vom Platz. Damit haben sie in der Rückrunde sogar weniger Niederlagen hinnehmen müssen als der FC Bayern, der bereits viermal verlor. In der Tabelle belegen sie dadurch einen stabilen elften Platz und sind mit sechs Punkten Rückstand auf Rang sieben näher an einer möglichen Qualifikation für das internationale Geschäft als am Relegationsplatz, auf den der Aufsteiger zehn Zähler Vorsprung hat. Dementsprechend dürften beim FCH wohl alle positiv auf die erzielten Ergebnisse blicken.

Heidenheim Bayern Für die Münchner verlief die Rückkehr aus der Länderspielpause alles andere als planmäßig. Im Klassiker gegen den BVB lieferte der Rekordmeister einen überraschend lustlosen Auftritt und kassierte erstmals seit zehn Jahren wieder eine Heimpleite gegen den BVB. Noch mehr dürften die Bayern so kurz vor dem Viertelfinale in der Champions League jedoch die erneuten Personalsorgen treffen. Tuchel stehen nur sieben Auswechselspieler zur Verfügung. Abgesehen von der Innenverteidigung, die mit Upamecano und Kim komplett neu besetzt wird, stellt sich die Mannschaft daher quasi von alleine auf. Durch das Fehlen von Sané und Coman rückt Gnabry als dritter und letzter Wechsel gegenüber dem vergangenen Wochenende neu rein. Für den 28-Jährigen ist es der erste Einsatz in der Startformation seit dem Hinspiel.

Union Berlin Leverkusen Bayer Leverkusen ist am Mittwoch im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Fortuna Düsseldorf mit einem souveränen 4:0-Erfolg der Favoritenrolle gerecht geworden und hat damit die Chance auf den "kleinen" Triplegewinn gewahrt. In der Bundesliga war auch der vergangene 27. Spieltag ein solcher, an dem die Werkself ihrer ersten Meisterschaft im nationalen Fußball-Oberhaus einen Schritt näher kamen. Nachdem sie die TSG 1899 Hoffenheim durch späte Tore Andrichs (88.) und Schicks (90.+1) mit 2:1 bezwungen hatte, unterlag Verfolger FC Bayern München Borussia Dortmund mit 0:2, womit der Vorsprung Leverkusens auf 13 Punkte anwuchs.

Freiburg Leipzig Freiburg hofft heute darauf, die Durststrecke im Europa-Park Stadion beenden zu können. Erstmals seit Dezember 2020 (damals fünf) blieben die Breisgauer vor heimischer Kulisse wieder in vier Bundesliga-Heimspielen in Folge sieglos (zwei Remis, zwei Niederlagen). Sage und schreibe elf Gegentreffer gab es überdies in diesen vier Partien – und damit genauso viele wie in den ersten neun Bundesliga-Heimspielen der Saison 2023/24 insgesamt (ebenfalls elf).

Mainz Darmstadt Heute steht in Rheinhessen ein Abstiegskracher an, der sich gewaschen hat. Die Gastgeber aus Mainz stehen aktuell mit 20 Punkten auf dem Relegationsrang 16 und sind damit lediglich einen Zähler von einem direkten Abstiegsplatz entfernt. Der Abstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz hingegen beträgt vor dem Spiel noch sechs Punkte. So haben die Mainzer heute die Gelegenheit, sich etwas Luft im Tabellenkeller zu verschaffen. Denn in der MEWA-Arena ist das Schlusslicht aus Darmstadt zu Gast. Die Lilien haben momentan magere 14 Punkte auf dem Konto und warten mittlerweile schon seit sage und schreibe 20 (!) Partien auf einen Sieg. Somit ist die heutige Partie für das Team von Torsten Lieberknecht fast schon ein Endspiel in Sachen Klassenerhalt - eine Ausgangslage, die Einiges an Spannung verspricht.

Heidenheim Bayern In der Vorwoche stellten die Heidenheimer zum wiederholten Mal unter Beweis, dass sie es wirklich jeder Mannschaft der Bundesliga schwer machen können. In Stuttgart drehten sie einen 2:0-Rückstand in eine 3:2-Führung und kassierten erst tief in der Nachspielzeit den Ausgleich. Im Vergleich zu dem Remis gibt es für Frank Schmidt logischerweise kaum Grund für Veränderungen. Der erkrankte Norman Theuerkauf wird von Startelfrückkehrer Lennard Maloney ersetzte. Zudem bekommt der etwas defensivere Adrian Beck die Chance von Beginn an für Marvin Pieringer (Bank).

Köln Bochum Das Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Bochum steht am 28. Spieltag für Abstiegskampf pur! Die Gastgeber haben vor diesem richtungsweisenden Duell 19 Punkte und damit sieben Zähler Rückstand auf den heutigen Gegner. Der VfL belegt derzeit den ersten Nicht-Abstiegsplatz und will den Vorsprung auf den Tabellenkeller zumindest wahren, im besten Fall soll das Polster durch einen Sieg noch größer werden. Tabellarisch kann sich im Abstiegskampf im Laufe des Nachmittags einiges tun, denn parallel treffen mit Mainz (16.) und Darmstadt (18.) auch die anderen beiden Sorgenkinder der Bundesliga im direkten Spiel aufeinander. Ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten könnte damit doppelt wichtig werden!

Union Berlin Leverkusen Der 1. FC Union Berlin darf nach der enttäuschenden und in Teilen erschreckend schwachen Hinrunde dank einer klaren Stabilisierung der Leistungen in der zweiten Saisonhälfte auf einen entspannten, von Abstiegssorgen befreiten Endspurt hoffen, liegt er doch komfortable neun Punkte vor dem Relegationsplatz. Waren die Eisernen mit 0:2-Niederlagen gegen Borussia Dortmund und beim VfB Stuttgart in den März gestartet, rangen sie den SV Werder Bremen unmittelbar vor der Länderspielpause in Köpenick mit 2:1 nieder und ergatterten am letzten Samstag ein torloses Unentschieden bei der SG Eintracht Frankfurt.

Freiburg Leipzig Nach drei gewonnenen Ligaspielen in Folge kam RB Leipzig letzten Samstag trotz einem Expected-Goals-Wert in Höhe von 2.75 nicht über ein 0:0 gegen Mainz 05 hinaus. Marco Rose vollzieht daraufhin heute zwei Veränderungen an seiner Startformation: Christoph Baumgartner und Kevin Kampl rotieren auf die Bank. Neu kommen dafür Benjamin Šeško und Amadou Haïdara (nach abgegoltener Gelbsperre) rein.

Freiburg Leipzig Schauen wir gleich zu Beginn auf die Aufstellungen, die soeben veröffentlicht wurden. Der SC Freiburg siegte letzten Samstag auswärts bei Gladbach mit 3:0. Christian Streich sieht infolgedessen wenig Handlungsbedarf. Der Übungsleiter der Schwarzwälder schickt exakt die gleiche Elf erneut von Anfang an aufs Feld.

Freiburg Leipzig Es handelt sich um die Neuauflage des Endspiels des DFB-Pokals 2021/22, wenn der SC Freiburg (8.) RB Leipzig (5.) empfängt. Obwohl sie tabellarisch sehr eng beieinander liegen, trennen stolze 14 Punkte die beiden Teams. Während die Roten Bullen noch auf die Qualifikation für die UEFA Champions League hoffen, haben auch die Schwarzwälder zumindest die Conference League noch mit einem Auge im Blick.

Mainz Darmstadt Hallo und herzlich willkommen zum 28.Spieltag der Fußball-Bundesliga! Um 15:30 trifft der FSV Mainz 05 in der heimischen MEWA-Arena auf den SV Darmstadt.

Köln Bochum Hallo und herzlich willkommen zum Spiel 1. FC Köln - VfL Bochum! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 28. Spieltag der Bundesliga.

Union Berlin Leverkusen Ein herzliches Willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der 1. FC Union Berlin fordert am 28. Spieltag den frisch in das DFB-Pokal-Finale eingezogenen Spitzenreiter Bayer Leverkusen heraus. Hauptstädter und Rheinländer stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen der Stadion An der Alten Försterei gegenüber.

Freiburg Leipzig Hallo und herzlich willkommen zum Spiel SC Freiburg - RB Leipzig! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 28. Spieltag der Bundesliga.