11. Gnabry fängt einen ungenauen Pass von Müller auf dem linken Flügel ab. Dadurch sind die Heidenheimer ausnahmsweise nicht sortiert im Strafraum. Die Hereingabe an den zweiten Pfosten zu Müller ist allerdings zu ungenau.

10. Dayot Upamecano hat links im eigenen Sechzehner gegen Jan Schöppner alles im Griff. Der französische Innenverteidiger schirmt den Ball mit vollem Einsatz ab und lässt ihn in das Toraus kullern.

8. Die Anfangsminuten gehören komplette den Münchnern. Nach einem Foul von Goretzka an Traoré bekommen die Hausherren jetzt aber mal die Chance sich vom verteidigen zu erholen.

5. Nach einer nicht optimal geklärten Kimmich-Flanke von der rechten Seite landet der Ball im Rückraum bei Goretzka. Der Achter schließt aus zentraler Position direkt stramm ab. Maloney wirft sich aber in die Schussbahn und verhindert, dass es zum ersten Mal richtig gefährlich für Müller wird.

3. Bei bestem Fußballwetter und noch besserer Stimmung sind die Bayern von Beginn an spielbestimmend. In der Offensive ist die Positionierung der drei Akteure hinter Kane zudem zunächst anders als erwartet. Gnabry kommt über die linke und Müller über die rechte Seite. Den Posten des zentralen Spielmachers bekleidet der formstarke Musiala.

1. Los geht's! Thomas Müller feiert seinen 700. Pflichtspieleinsatz und hat als heutiger Kapitän der in Weiß spielenden Gäste die Platzwahl gewonnen. Heidenheim hält in den komplett roten Trikots dagegen.

1. Spielbeginn

Das Gastspiel der Münchner in Heidenheim ist eine absolute Premiere. Die zwei bisherigen Duelle fanden jeweils in der Allianz Arena statt. Beide Male gelang es dem Außenseiter das Geschehen knapp zu halten und die Teams sorgten für echte Spektakel. Im Pokal feierte der FCB einen 5:4-Erfolg und im Liga-Hinspiel gab es ein 4:2.

Durch die 2:0-Pleite gegen Dortmund steht der FC Bayern nun bei fünf Niederlagen nach 27 Spieltagen und hat damit bereits so viele wie in der kompletten Vorsaison auf dem Konto. Die Rückrundenbilanz mit 16 Punkten aus zehn Spielen ist zudem die schlechteste seit 15 Jahren. Damals stand bei den Münchnern noch Jürgen Klinsmann an der Seitenlinie und am Ende wurde der VfL Wolfsburg deutscher Meister. Das sind Statistiken, mit denen sie im Titelkampf der Liga, gegen die weiterhin ungeschlagenen Leverkusener natürlich keine Chance haben. Die einzige Möglichkeit die erste titellose Saison seit 2011/12 noch abzuwenden, besteht für den FCB in der Königsklasse. Dort wartet im Viertelfinale mit dem Arsenal FC jedoch ein schwerer Brocken. Vor dem Hinspiel am Dienstag gilt es für die Bayern heute also darum wieder Selbstvertrauen zu tanken und möglichst ohne weitere Verletzte das Spiel zu beenden.

Die Form der Heidenheimer in der Rückrunde lässt sich von zwei Seiten betrachten. Einerseits ist der Liganeuling seit sechs Spielen sieglos und gewann nur einmal im Jahr 2024. Andererseits gingen sie nur bei drei Begegnungen als Verlierer vom Platz. Damit haben sie in der Rückrunde sogar weniger Niederlagen hinnehmen müssen als der FC Bayern, der bereits viermal verlor. In der Tabelle belegen sie dadurch einen stabilen elften Platz und sind mit sechs Punkten Rückstand auf Rang sieben näher an einer möglichen Qualifikation für das internationale Geschäft als am Relegationsplatz, auf den der Aufsteiger zehn Zähler Vorsprung hat. Dementsprechend dürften beim FCH wohl alle positiv auf die erzielten Ergebnisse blicken.

Für die Münchner verlief die Rückkehr aus der Länderspielpause alles andere als planmäßig. Im Klassiker gegen den BVB lieferte der Rekordmeister einen überraschend lustlosen Auftritt und kassierte erstmals seit zehn Jahren wieder eine Heimpleite gegen den BVB. Noch mehr dürften die Bayern so kurz vor dem Viertelfinale in der Champions League jedoch die erneuten Personalsorgen treffen. Tuchel stehen nur sieben Auswechselspieler zur Verfügung. Abgesehen von der Innenverteidigung, die mit Upamecano und Kim komplett neu besetzt wird, stellt sich die Mannschaft daher quasi von alleine auf. Durch das Fehlen von Sané und Coman rückt Gnabry als dritter und letzter Wechsel gegenüber dem vergangenen Wochenende neu rein. Für den 28-Jährigen ist es der erste Einsatz in der Startformation seit dem Hinspiel.

In der Vorwoche stellten die Heidenheimer zum wiederholten Mal unter Beweis, dass sie es wirklich jeder Mannschaft der Bundesliga schwer machen können. In Stuttgart drehten sie einen 2:0-Rückstand in eine 3:2-Führung und kassierten erst tief in der Nachspielzeit den Ausgleich. Im Vergleich zu dem Remis gibt es für Frank Schmidt logischerweise kaum Grund für Veränderungen. Der erkrankte Norman Theuerkauf wird von Startelfrückkehrer Lennard Maloney ersetzte. Zudem bekommt der etwas defensivere Adrian Beck die Chance von Beginn an für Marvin Pieringer (Bank).