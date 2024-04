13. Bislang sehen die Zuschauer einen sehr munteren Beginn hier in der MEWA-Arena. Vor allem die Mainzer machen hier in den Anfangsminuten mächtig Alarm und haben offensichtlich kein Interesse an einer langen Abtastphase. Doch auch die Umschaltbewegungen der Gäste sind alles andere als ungefährlich.

10. Der nächste Abschluss der Hausherren! Gruda hat auf der rechten Seite zu viel Platz und schlägt eine flache Hereingabe an den Fünfmeterraum. Dort startet Lee am kurzen Pfosten ein, trifft die Kugel, die vorher noch aufsetzt, allerdings nicht ordentlich und jagt das Spielgerät geradewegs in den Oberrang.

7. Auch die Gäste melden sich jetzt in der Offensive an! Nach einem Steilpass von Braydon Manu eilt Robin Zentner aus seinem Kasten und klärt vor dem einstartenden Oscar Vilhelmsson. Allerdings landet der Befreiungsschlag des Mainzer Keepers auf Höhe des Mittelkreises direkt vor den Füßen von Tim Skarke. Der Darmstädter Angreifer hat etwas Probleme bei der Ballannahme, hält aber trotzdem mit rechts drauf. Allerdings ist Zentner schnell genug zurück und kann den Abschluss sicher aufnehmen.

5. Eine Glanzparade von Schuhen verhindert die Führung der Mainzer! Amiri bedient Burkardt mit einem Zuspiel links in den Strafraum. Dort lässt der gebürtige Darmstädter Isherwood mit einem Haken ins Leere laufen und probiert es anschließend mit einem Flachschuss auf die untere rechte Ecke. Allerdings reagiert Schuhen blitzschnell und lenkt die Kugel mit den Fingerspitzen gerade so um den Pfosten!

4. Da haben die Lilien Glück gehabt! Nadiem Amiri schlägt einen ersten Eckball von der rechten Seite in den Sechzehner der Gäste. Die Hereingabe verkümmert eigentlich halbhoch am ersten Pfosten, rutscht aber trotzdem irgendwie an den zweiten Pfosten durch, wo Tim Skarke in höchster Not klären kann. Das hätte auch nach hinten losgehen können!

3. Die Zuschauer in der MEWA-Arena erwartet heute sicherlich ein intensives Bundesliga-Spiel. Beide Teams sind in dieser Spielzeit eher weniger bekannt für die feine Klinge und wissen, dass der Kampfgeist heute eine große Rolle spielen wird. Schon in den Anfangsminuten wird schon der ein oder andere etwas härtere Zweikampf geführt.

1. Der Ball rollt! Die Mainzer tragen wie gewohnt rot und weiß, die Lilien gehen den Abstiegskracher im blauen Dress an.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die heutige Partie von Schiedsrichter Daniel Schlager. An den Seitenlinien wird er von Arno Blos und Sven Waschitzki-Günther assistiert.

Auch auf der Gegenseite bleibt Torsten Lieberknecht seiner Formation treu und setzt heute erneut auf ein 4-1-3-2-System. Im Vergleich zum Unentschieden beim VfL Bochum tauscht der Lilien-Coach aber auf insgesamt drei Positionen aus. Mit Karic und Müller sitzen heute zunächst beide Außenverteidiger der letzten Partie auf der Bank und machen Platz für Holland und Bader. Außerdem fehlt Mittelfeldmann Gjasula heut aufgrund einer Gelbsperre und wird auf der Sechserposition von Franjić ersetzt. Trotz der prekären Lage haben die Lilien heute die große Chance, ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt zu senden. Mit einem Sieg könnte Darmstadt bis auf drei Punkte an die Mainzer heranrücken. Ein Unentschieden wie im Hinspiel bringt den SVD eigentlich nicht voran.

Die Gastgeber werden heute wie gewohnt in einem 3-4-2-1-System erwartet. Im Vergleich zum durchaus überraschenden Remis bei RB Leipzig nimmt Bo Henriksen allerdings drei personelle Veränderungen in seiner Startelf vor. In der Innenverteidigung kehrt Dominik Kohr nach abgesessener Gelbsperre zurück und beginnt für Joshua Guilavogi, der somit zunächst auf der Bank Platz nehmen muss. Selbiges gilt für die Offensivmänner Karim Onisiwo und Ludovic Ajorque. Die beiden werden von Jae-sung Lee und Brajan Gruda vertreten. Folglich wird Jonathan Burkardt aller Voraussicht nach die alleinige Sturmspizte bilden. Die Anspannung vor der Partie ist bei den Nullfünfern sicherlich groß, es steht schließlich Einiges auf dem Spiel...

Betrachtet man die aktuelle Form beider Mannschaften, gehen die Hausherren sicherlich leicht favorisiert in diese Partie. Unter Trainer Bo Henriksen sind die Nullfünfer vor heimischer Kulisse noch ungeschlagen und konnten zwei von drei Spielen gewinnen. Darmstadt hingegen ergatterte nach drei Pleiten am Stück vergangene Woche zumindest mal wieder einen Punkt beim VfL Bochum, tritt aber aktuell weiter auf der Stelle. Langsam aber sicher wird es Zeit für den ersten Sieg seit Oktober letzten Jahres, um noch Ansprüche auf den Ligaverbleib anmelden zu können. Von großem Interesse für die beiden Teams ist heute sicherlich auch das Gastspiel des 1.FC Köln in Bochum, das parallel stattfindet. Somit sind die letzten vier der Tabelle heute allesamt im direkten Duell gefordert - mehr Abstiegskampf geht eigentlich gar nicht.

Heute steht in Rheinhessen ein Abstiegskracher an, der sich gewaschen hat. Die Gastgeber aus Mainz stehen aktuell mit 20 Punkten auf dem Relegationsrang 16 und sind damit lediglich einen Zähler von einem direkten Abstiegsplatz entfernt. Der Abstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz hingegen beträgt vor dem Spiel noch sechs Punkte. So haben die Mainzer heute die Gelegenheit, sich etwas Luft im Tabellenkeller zu verschaffen. Denn in der MEWA-Arena ist das Schlusslicht aus Darmstadt zu Gast. Die Lilien haben momentan magere 14 Punkte auf dem Konto und warten mittlerweile schon seit sage und schreibe 20 (!) Partien auf einen Sieg. Somit ist die heutige Partie für das Team von Torsten Lieberknecht fast schon ein Endspiel in Sachen Klassenerhalt - eine Ausgangslage, die Einiges an Spannung verspricht.