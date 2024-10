Regensburg Fürth 71. Trotz der roten Karte sind die Regensburger gut im Spiel. Sie erkämpfen sich deutlich mehr Chancen und sind sichtlich beflügelt durch den Treffer. Durch die Unterzahl müssen sie allerdings gut aufpassen, dass sie die Partie nicht noch hergeben.

Stuttgart K'lautern 70. Die Wechsel scheinen deutlicher bei den Hausherren gefruchtet zu haben, denn Stiller und Undav wirbeln ganz schön - allgemein betreibt Stuttgart nun langsam aber sicher Chancenwucher.

Wolfsburg Dortmund 72. Brandt probiert es aus der zweiten Reihe! Gittens bindet mit einem flinken Dribbling mehrere Gegenspieler, legt kurz vor der Strafraumgrenze quer zu Brandt. Dortmunds Nummer zehn sucht den Abschluss, setzt aber gute zwei Meter zu hoch an.

Köln Kiel 71. Einwechslung bei Holstein Kiel: Tymoteusz Puchacz

Köln Kiel 71. Auswechslung bei Holstein Kiel: Timo Becker

Köln Kiel 71. Gelbe Karte für Gerhard Struber (1. FC Köln)

...verwarnt Effzeh-Trainer Struber!

Köln Kiel 70. Machino und Ljubicic geraten bei einem Zweikampf vor den Trainerbänken aneinander, woraufhin sogar eine kleine Rudelbildung entsteht. Schiri Dankert geht schnell dazwischen und...

Wolfsburg Dortmund 70. Das Dortmunder Offensivspiel beschränkt sich am heutigen Abend fast ausschließlich auf hohe Bälle in Richtung Guirassy. Über die Außenspieler Malen und Gittens geht in der zweiten Hälfte bisher noch gar nichts.

Stuttgart K'lautern 67. Stiller über das Tor! Über Rieders Seite rechts ist viel Platz, der Schweiz spielt zu Undav, der für Stiller ablegt. Das hätte erneut die Führung sein können oder müssen.

Regensburg Fürth 70. Gelbe Karte für Roberto Massimo (SpVgg Greuther Fürth)

Es wird sehr ruppig zwischen beiden Teams. Nun geht Massimo viel zu rücksichtslos in den Zweikampf mit Hottmann und wuchtet seinen ganzen Körper in den Gegenspieler. Das zählt natürlich nicht mehr unter Körpereinsatz und es gibt die Gelbe Karte für den Fürther.

Köln Kiel 68. Die zweite Hälfte läuft mittlerweile etwas vor sich und wird immer älter, wobei die Zeit für die Kölner läuft. Wird's für den Effzeh noch eine Abwehrschlacht oder können die Domstädter nachlegen?

Stuttgart K'lautern 65. Stiller prüft Krahl aus spitzem linken Winkel, der Keeper ist jedoch zur Stelle.

Wolfsburg Dortmund 69. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Tiago Tomás

Wolfsburg Dortmund 69. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Patrick Wimmer

Regensburg Fürth 69. Gelbe Karte für Kai Pröger (Jahn Regensburg)

Die Gastgeber machen sich das Leben selbst schwer und führen die Zweikämpfe zu hart. Pröger trifft Michalski deutlich am Fuß und sieht dafür richtigerweise die Verwarnung.

Regensburg Fürth 69. Einwechslung bei Jahn Regensburg: Robin Ziegele

Regensburg Fürth 69. Auswechslung bei Jahn Regensburg: Sebastian Ernst

Regensburg Fürth 66. Gießelmann kann zwar selbstständig zur Auswechselbank laufen, doch es scheint nach diesem harten Einsteigen nicht mehr weiterzugehen. Für ihn ist Mustapha neu auf dem Feld.

Stuttgart K'lautern 63. Gelbe Karte für Marlon Ritter (1. FC Kaiserslautern)

schubst Undav und provoziert ihn, fern vom Ball.

Regensburg Fürth 65. Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Marlon Mustapha

Regensburg Fürth 65. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Niko Gießelmann

Köln Kiel 66. Nach einem Ballverlust der Kieler eröffnet der Effzeh einen Konter in der Hälfte des Gegners. Maina nimmt daraufhin auf der rechten Seit erst Tempo auf, schaltet dann aber mit dem Ball am Fuß zwei Gänge runter. Geschwill kann sich daher wieder zurückkämpfen und Maina doch noch stoppen.

Stuttgart K'lautern 63. Die Partie ist nun ein offener Schlagabtausch und macht viel Freude.

Wolfsburg Dortmund 65. Grabara pariert gegen Guirassy! Aus dem Stand bedient Bensebaïni im Zentrum Guirassy, der den Kopfball diesmal wuchtig auf das Wolfsburger Tor drückt. VfL-Keeper Grabara ist zur Stelle, greift über und lenkt das Leder über den Querbalken.

Köln Kiel 63. Von Kiel muss so langsam mehr kommen. Der Bundesliga-Aufsteiger ist zu harmlos und ideenlos, um dem Effzeh gefährlich zu werden. Mehr Abschlüsse haben sogar die Kölner. Hilft Joker Arp?

Stuttgart K'lautern 61. Gelbe Karte für Malik Fathi (VfB Stuttgart)

Der Co-Trainer vergreift sich im Ton.

Stuttgart K'lautern 59. Da muss doch mal was reingehen! Wieder hat Ache die Großchance, Yokota hatte sich zunächst gegen Krätzig durchgesetzt und den Ball vom rechten Flügel schön hereingegeben. Stuttgart hatte ein Foul erwartet und aufgehört zu spielen.

Regensburg Fürth 63. Rote Karte für Rasim Bulić (Jahn Regensburg)

Was macht der Torschütze denn da? Nach einem Eckball fliegt die Kugel über alle hinweg und Gießelmann geht nach. Er schlägt die Kugel an der eigenen Eckfahne raus und Bulić geht völlig übertrieben nach. Er grätscht in den Gegenspieler und trifft Gießelmann am Knöchel obwohl der Ball schon Ewigkeiten weg war. Das ist natürlich viel zu hart vom Regensburger und Bauer überlegt gar nicht lange. Er zeigt Bulić direkt die Rote Karte und alles andere wäre auch eine Fehlentscheidung gewesen. Somit wird Rasim Bulić innerhalb von vier Minuten vom Torschützen zum Rotsünder und muss den Rasen nun zu Recht verlassen.

Regensburg Fürth 62. Nun wollen die Regensburger nachlegen. Auf der linken Seite setzt sich erneut Bulić durch, der in den Sechzehner geht und aus spitzem Winkel abzieht. Noll ist zur Stelle und wehrt den Ball ins Toraus ab.

Stuttgart K'lautern 59. Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Aaron Opoku

Stuttgart K'lautern 59. Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Kenny Redondo

Stuttgart K'lautern 59. Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Daniel Hanslik

Stuttgart K'lautern 59. Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Ragnar Ache

Stuttgart K'lautern 59. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Deniz Undav

Stuttgart K'lautern 59. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Nick Woltemade

Stuttgart K'lautern 59. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Angelo Stiller

Stuttgart K'lautern 59. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Frans Krätzig

Wolfsburg Dortmund 62. Gelbe Karte für Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)

Arnold verhindert mit viel Armeinsatz, dass Malen bei einem Dortmunder Umschaltmoment mitmachen kann. Kurz darauf ist die Aktion auch beendet und Wolfsburgs Kapitän sieht für sein taktisches Foul die Gelbe Karte.

Köln Kiel 61. Holstein-Coach Rapp reagiert auf die harmlosen Minuten seiner Elf und wechselt doppelt: Arp und Knudsen kommen für Skrzybski und Schulz.

Stuttgart K'lautern 58. Auf beiden Seiten machen sich die ersten Einwechselspieler bereit. Das Duell ist sehr intensiv.

Köln Kiel 61. Einwechslung bei Holstein Kiel: Magnus Knudsen

Wolfsburg Dortmund 60. Wolfsburg führt den fälligen Freistoß in Unterzahl aus, zu einem Abschluss kommt es jedoch nicht. Kurz darauf kehrt Wimmer noch leicht humpelnd zurück aufs Feld, mal sehen wie lange der Offensivmann weiterspielen kann nach diesem harten Einsteigen.

Köln Kiel 61. Auswechslung bei Holstein Kiel: Marvin Schulz

Köln Kiel 60. Einwechslung bei Holstein Kiel: Jann-Fiete Arp

Stuttgart K'lautern 56. Aber auch Stuttgart kann Fußball spielen und bekommt durch Woltemade die nächste Chance, sein Abschluss war ebenfalls nicht optimal. Tolles Spiel!

Köln Kiel 60. Auswechslung bei Holstein Kiel: Steven Skrzybski

Köln Kiel 60. Mal wieder ein Torschuss! Lemperle schließt nach einem Dribbling gegen Becker mit einem Schuss in Richtung langes Eck ab. Der Ball geht zu unkontrolliert vom Fuß und landet mehrere Meter im Aus.

Köln Kiel 60. Das erste Highlight in Halbzeit zwei lässt auch sich warten. Auch eine Effzeh-Ecke von Paçarada sorgt für keinen Aufreger und verendet bei Schulz in der KSV-Abwehr.

Stuttgart K'lautern 55. Ache! Wieder kontern die roten Teufel blitzschnell, dieses Mal über rechts und Sirch und Elvedi, anschließend kriegt der einlaufende Ache die Kugel mittig im Strafraum und haut sie drüber. Großchance!

Regensburg Fürth 59. Tooor für Jahn Regensburg, 1:0 durch Rasim Bulić

Das gibt es doch nicht! Bulić lässt das Jahnstadion ausflippen. Ein Freistoß von der linken Seite wird von Geipl in den Sechzehner getreten und die Fürther können nicht richtig klären. So landet der Ball auf der rechten Seite im Sechzehner bei Bulić, der aus neun Metern mit Links einfach mal drauf hält. Sein Abschluss wird von Gießelmann abgefälscht wodurch das Leder perfekt in die kurze Ecke fliegt und Noll keine Chance lässt. Somit geht die Jahnelf, etwas überraschend, in Führung.

Wolfsburg Dortmund 58. Noch immer liegt Wimmer schmerzverzerrt am Boden und wird behandelt. Nmecha scheint etwas Glück zu haben, dass es keinen VAR gibt und es bei Gelb bleibt.

Regensburg Fürth 57. Fürth investiert nun wieder mehr in Richtung Offensive. Ein Abpraller landet direkt vor den Füßen von Bansé, der aus 20 Metern halbrechter Position abzieht. Sein Abschluss wird leicht abgefälscht, landet aber genau in den Armen von Gebhardt.

Stuttgart K'lautern 53. Das war ausbaufähig von Redondo, der einen Konter von dem auffälligen Yokota links an der Strafraumkante erhält und dann einen Schwaben abschießt.

Köln Kiel 57. Kiel fehlt hingegen weiterhin die Durchschlagskraft, um noch größere Torchancen zu kreieren. Bis zum Strafraum finden die Kieler eine Lösung, der letzte Pass danach fehlt bislang.

Wolfsburg Dortmund 56. Gelbe Karte für Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Nmecha will den Ball gegen Wimmer behaupten, tritt dem Wolfsburger dabei aber unglücklich aufs Schienbein. Schmerzhaft für den Österreicher , der behandelt werden muss. Nmecha sieht die erste Gelbe Karte des Abends.

Regensburg Fürth 55. Das hätte gefährlich werden können. Hrgota bekommt den Ball am Sechzehner und will direkt Massimo durch die Lücke schicken. Doch sein Zuspiel wird abgefälscht und so kommt der Schlussmann Regensburgs rechtzeitig vor Massimo an die Kugel.

Köln Kiel 55. Nach einer unnötig passiven Phase in der 1. Halbzeit ist der Effzeh jetzt wieder besser im Spiel. Die Hausherren verteidigen nicht nur ihre knappe Führung, sondern sind auch wieder präsenter vor dem Tor der Störche.

Stuttgart K'lautern 51. Luca Sirch holt eine Ecke für seine Mannschaft heraus, die von Ritter getreten wird. Die Ausführung wird aber rechts im Strafraum von einem Stuttgarter weggeköpft. Der Ball bleibt jedoch in FCK-Reihen.

Regensburg Fürth 53. Die Kugel läuft durch die Reihen der Fürther, die sich in dieser Hälfte erst selten im letzten Drittel zeigen konnten. Regensburg versucht schnell umzuschalten, doch die Unsicherheiten im Passspiel bleiben.

Köln Kiel 53. Paçarada krallt sich danach den fälligen Freistoß und bugsiert den Ball mit etwas zu Spin klar übers Tor.

Stuttgart K'lautern 50. Die Gäste wollen erst über rechts, dann über links kontern, kommen auf beiden Seiten aber nicht durch. Stuttgart ist wach und macht das gut.

Wolfsburg Dortmund 52. Guirassy fehlt das Timing! Groß schlägt einen weiteren Ball hoch rein, der Stürmer hat sich zwischen den Wolfsburger Innenverteidigern weggeschlichen und kommt nahe der Fünfmetergrenze zum Kopfball. Doch dem Neuzugang fehlt das Timing und er setzt das Leder deutlich über den VfL-Kasten.

Köln Kiel 52. Gelbe Karte für Finn Porath (Holstein Kiel)

Porath geht kurz vor dem eigenen Strafraum mit einer Grätsche volles Risiko, trifft im Duell mit Huseinbašić aber auch erst den Ball und direkt danach den Gegner. Schiri Dankert wertet die Aktion als Foul und zückt zudem Gelb.

Wolfsburg Dortmund 51. Kurz wird es im BVB-Strafraum hektisch, weil Wimmer mit dem Kopf durch die Wand will und durch mehrere Verteidiger präscht. Erst bei Schlotterbeck ist Endstation und der Abwehrchef klärt.

Stuttgart K'lautern 48. Rieder mit der ersten Chance in Durchgang zwei! Der Schweizer dreht sich und schließt ansatzlos aus der zweiten Reihe zentral ab. Krahl ist ein wenig überrascht, zudem flattert der Ball - der Keeper kriegt aber die Hände hoch und pariert.

Köln Kiel 50. Auf anderen Seite sprintet Maina durch den Sechzehner und lässt die Effzeh-Fans schon aufspringen. Noch bevor es richtig heiß wird, ertönt jedoch die Pfeife: Abseits.

Regensburg Fürth 50. Nach 50 absolvierten Minuten erkämpft sich der Jahn einen Eckball auf der linken Seite. Es ist der Erste für die Gastgeber in der Partie. Geipl übernimmt, doch die Hereingabe ist kein Problem für die Hintermannschaft der Gäste.

Köln Kiel 47. Im zweiten Durchgang sind diesmal die Kieler sofort zu sehen. Die Gäste steuern mit ihrer Offensive in Richtung Schwäbe. Max Geschwill zieht von links eine hohe Hereingabe mittig vors Tor. Timo Hübers macht einen Schritt nach vorne und köpft den Ball für die Kölner hinten raus.

Regensburg Fürth 48. Der zweite Durchgang geht ähnlich los wie der Vergangene. Auf dem Rasen brauchen beide Teams, um anzukommen. Auf den Rängen würdigen die Regensburger Anhänger mit einem Spruchbanner die Arbeit vom entlassenen Trainer Joe Enochs. Auch, wenn die Saisonleistungen nicht mehr für eine Zusammenarbeit reichten, genießt der US-Amerikaner in der Oberpfalz weiterhin ein tolles Ansehen.

Stuttgart K'lautern 46. Erstmal unverändert geht es weiter.

Stuttgart K'lautern 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Wolfsburg Dortmund 48. Dortmund nähert sich früh im zweiten Durchgang an, weil Groß eine Flanke vortäuscht und stattdessen flach querlegt auf Malen im Strafraum. Der Niederländer trifft das Leder nicht richtig und verzieht.

Köln Kiel 46. Die zweiten 45 Minuten laufen! KSV-Trainer Rapp wechselt zur Pause: Erras bleibt in der Kabine und wird von Rosenboom ersetzt.

Regensburg Fürth 46. Weiter geht's! Ohne Veränderung gehen beide Teams in den zweiten Durchgang.

Wolfsburg Dortmund 46. Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine - weiter geht's!

Köln Kiel 46. Einwechslung bei Holstein Kiel: Lasse Rosenboom

Wolfsburg Dortmund 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Regensburg Fürth 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Köln Kiel 46. Auswechslung bei Holstein Kiel: Patrick Erras

Köln Kiel 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Stuttgart K'lautern 45. +4 Halbzeitfazit:

Pause in Bad Canstatt und es geht mit einem 1:1-Unentschieden zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Kaiserslautern in die Kabinen! Stuttgart kam super in die Partie, vor allem über die linke Seite von Führich ging sehr viel - das Tor fiel aber über rechts. Der FCK stellte anschließend um, bekam die linke Seite unter Kontrolle und wirkte stabiler. Kurz vor der 30. Minute kam Lautern zu zwei Großchancen, bei Yokotas Pfostenschuss fehlte nicht viel. Der Ausgleich fiel dann durch eine Fehlentscheidung, denn Rieders Foul passierte außerhalb des Strafraums. Aus Sicht der roten Teufel ist der Zwischenstand zwar glücklich, jedoch nicht ganz unverdient. Für den VfB könnte die zweite Halbzeit eine harte Probe und zähe Angelegenheit werden.

Köln Kiel 45. +2 Halbzeitfazit

Zur Halbzeit führt der 1. FC Köln gegen Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel knapp mit 1:0! Die kriselnden Domstädter legten zu Beginn direkt mit einem Traumstart los und erzielten schon in der 8. Minute das schnelle 1:0 durch Lemperle. Danach arbeiteten sich die Kieler ebenfalls immer besser in die Partie und erspielten sich gegen nachlassende und passive Kölner sogar ein Chancenplus. Erst in den Schlussminuten wurde daraufhin auch der Effzeh wieder aktiver.

Regensburg Fürth 45. +1 Halbzeitfazit:

Doch auch die zusätzliche Minute bringt Nichts mehr ein und so geht es zwischen Jahn Regensburg und Greuther Fürth mit einem 0:0 in die Pause. Es war eine unspektakuläre erste Hälfte zwischen den beiden Mannschaften. Regensburg konzentrierte sich auf die Defensive und überließ den Fürthern das Spielgeschehen. In der Vorwärtsbewegung brachte der Jahn fast gar Nichts zustande und vor allem die Pässe zu den Mitspielern waren im ersten Durchgang viel zu ungenau. Auf der Gegenseite fiel den Mittelfranken ebenfalls nicht viel Ein, um die Defensive der Hausherren zu knacken. Die beste Gelegenheit hatte Massimo, der einmal hinter die Kette geschickt wurde und dann an einer starken Parade von Gebhardt scheiterte (19.). Im zweiten Durchgang dürften beide Teams gerne für mehr Torraumszenen sorgen, denn sicher ist, heute muss es einen Gewinner geben. Bis gleich!

Stuttgart K'lautern 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Stuttgart K'lautern 45. +3 Lautern rennt noch einmal an, Stuttgart stellt die Wege im Zentrum jedoch sehr gut zu und so geht die Kugel wieder zurück zu der Abwehr der Gäste.

Wolfsburg Dortmund 45. Halbzeitfazit:

Ohne Nachspielzeit verabschieden sich Dortmund und Wolfsburg mit einem 0:0 in die Kabine. Beide Teams strahlen nicht vollstes Selbstvertrauen aus, doch die beste Chance gehört dem BVB: Schlotterbeck setzte Beier mit einem tollen Steilpass in Szene, der Offensivspieler scheiterte aus rund 13 Metern am rechten Pfosten (14.). Die Gastgeber brauchten ein wenig, um das eigene Passspiel zu stabilisieren, wurden zum Ende der ersten Hälfte aber zielstrebiger und erspielten sich gefährliche Szenen um den Dortmunder Strafraum herum. Insgesamt ist es ein durchschnittliches Pokalspiel mit Luft nach oben - bis gleich!

Köln Kiel 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Köln Kiel 45. +1 Auch Kiel probiert es nochmal! Porath überrascht mit einem Aufsetzer aus dem linken Rückraum, den Schwäbe lieber sicherheithalber zur Ecke abwehrt. Der Eckstoß danach endet mit einem Stürmerfoul der Gäste.

Stuttgart K'lautern 45. +1 Die Schwaben machen weiter mit viel Ballbesitz, die vier Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit laufen bereits.

Regensburg Fürth 45. +1 Ende 1. Halbzeit

Regensburg Fürth 45. +1 60 Sekunden gibt es in diesem Durchgang obendrauf.

Wolfsburg Dortmund 45. Ende 1. Halbzeit

Köln Kiel 45. +1 Alu-Treffer! Huseinbašić ballert nach einem Steilpass aus einer Bewegung aufs Tor und trifft den rechten Innenpfosten. Dabei geht jedoch die Fahne hoch: Abseits!

Regensburg Fürth 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Wolfsburg Dortmund 44. Dortmund schwimmt in der Abwehr! Wolfsburg bricht rechts durch und in Zentrum verpasst Wimmer nur knapp. Am zweiten Pfosten läuft Groß am Ball vorbei und Majer macht das Leder noch mal scharf. Zum Glück der Gäste spielt der VfL den Angriff nicht zielstrebig zu Ende, daher bleibt die Dortmunder Passivität unbestraft.

Stuttgart K'lautern 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Stuttgart K'lautern 45. Nun ist natürlich wieder alles offen, wie reagiert Stuttgart?

Köln Kiel 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Regensburg Fürth 43. Asta versucht eine Kugel aus der Luft zu stoppen und übersieht Hein in seinem Rücken. Er trifft seinen Gegenspieler hart im Gesicht und natürlich gibt es Freistoß. Nach einer kurzen Unterbrechung steht Hein wieder und kann weitermachen. Bauer lässt diesmal die Gelbe Karte stecken.

Köln Kiel 44. Gelbe Karte für Denis Huseinbašić (1. FC Köln)

Nächste Gelbe: Huseinbašić checkt am Mittelkreis nur in den Körper von Skrzybski und sieht ebenfalls verdientermaßen Gelb.

Wolfsburg Dortmund 42. Die Gastgeber scheinen ihren Rhythmus im Passspiel nun gefunden zu haben, Dortmund hingegen leistet sich in dieser Phase einige schnelle Ballverluste und läuft dadurch aktuell eher mehr hinterher.

Köln Kiel 43. Kölscher Konter! Maina rennt allen Kielern auf der linken Seite davon und zieht im Fünfer aus spitzem Winkel ab. Der Kölner verpasst zuvor wegen eines Stockfehlers eine besser Position und kann Weiner daher nicht überwinden.

Stuttgart K'lautern 43. Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 1:1 durch Boris Tomiak

Tomiak verwandelt sicher in die rechte untere Ecke, Bredlow war in die andere Ecke abgetaucht.

Regensburg Fürth 41. Regensburg spielt eine Überzahlsituation nicht clever aus. Hottmann läuft aus dem Zentrum auf den Sechzehner zu und hat links und rechts Anspielstationen. Doch er entscheidet sich, die Kugel an seinem Gegenspieler vorbeizulegen und in das Sprintduell zu gehen. Dabei läuft er allerdings seinem Gegner auf und geht zu Boden. Er fordert wild gestikulierend einen Freistoß, aber das war definitiv zu wenig.

Stuttgart K'lautern 42. Ecke für die roten Teufel, die Bredlow erstmal entschärfen kann. Dann aber gibt es Aufregung, denn es gibt Strafstoß! Das Foul von Rieder an Ritter war jedoch knapp außerhalb, den VAR gibt es allerdings nicht - so bleibt es bei der Entscheidung von Schiedsrichter Schlager.

Köln Kiel 41. Die letzten fünf Minuten der 1. Halbzeit beginnen. Der Effzeh führt weiterhin knapp mit 1:0, muss aber aufpassen, dass die Kieler ihre leichte Überlegenheit nicht weiter ausbauen.

Stuttgart K'lautern 40. Yokota mäht Hendriks um, Freistoß für den VfB nahe der Mittellinie.

Wolfsburg Dortmund 39. Dortmunds rechte Seite ist die deutlich aktivere, auch weil Groß sich immer wieder vorne einschaltet und als Flankengeber fungiert. So holt er auch die nächste Ecke heraus, die er im Anschluss selbst ausführt - Grabara klärt sicher per Faustabwehr.

Regensburg Fürth 39. Sowohl für Michalski als auch für Hottmann geht es nach der kleinen Unterbrechung weiter. Beide stehen schon wieder auf dem Rasen.

Köln Kiel 39. Glück für Köln! Schulz ist gegen Ljubicic früher am Ball und versenkt einen anschließenden Schlenzer von links im langen Eck. Schiri Dankert pfeift aber noch vor dem Einschlag ab und sieht ein Stürmerfoul des Kielers.

Regensburg Fürth 38. Viet hebt einen Freistoß aus über 30 Metern über den Querbalken. Es ist nicht ganz klar, ob es eine missglückte Hereingabe sein sollte oder ein Schuss auf den Kasten. Aber es war mit die gefährlichste Aktion der Hausherren, die sonst in der Offensive eher blass auftreten.

Stuttgart K'lautern 37. Bis auf das jüngste Foul von Führich ist das Spiel total fair, auch der Spielfluss ist sehr hoch.

Wolfsburg Dortmund 36. Wolfsburg kontert im eigenen Stadion nachdem Nmecha die Kugel am gegnerischen Strafraum leichtfertig abgibt. Wimmer macht den Ball im Mittelfeld gut fest und legt rechts raus zu Baku, der letztlich vom zurückgeeilten Brand gestoppt wird.

Regensburg Fürth 36. Nach einem Zusammenprall zwischen Michalski und Hottmann bleiben beide am Boden liegen. Schnell winkt der Schiedsrichter die jeweiligen Betreuer auf den Rasen und es gibt eine kurze Verletzungsunterbrechung.

Köln Kiel 37. Gelbe Karte für Armin Gigović (Holstein Kiel)

Heftiges Foul! Gigović trifft Hübers mit offener Sohle auf dem Knöchel. Schiri Dankert zückt sofort Gelb. Mit einem VAR könnte man in dieser Szene auch über Rot diskutieren...

Köln Kiel 36. Erneut greift der Effzeh über die auffällige linke Seite an, wo nun Ljubicic ins Zentrum chippt. Lemperle geht zum Kopfball hoch, bekommt aber keinen Druck auf den Ball.

Stuttgart K'lautern 36. Gelbe Karte für Chris Führich (VfB Stuttgart)

Führich schubst Wekesser und bringt ihn so zu Fall, vorausgegangen war ein wörtliches Gefecht der beiden. Freistoß für den FCK auf der linken Außenbahn von 35 Metern, der jedoch nichts einbringt.

Köln Kiel 35. Martel zieht sich in einem Luftzweikampf einen Cut unter dem rechten Auge zu und muss für eine Behandlung kurz vom Feld.

Wolfsburg Dortmund 33. Der VfL baut Druck auf! Nach einer Standardvariante von Arnold und Wimmer kommt Amoura aus dem halblinken Rückraum per Dropkick zum Abschluss. Kobel hat mit dem Flatterball Probleme und lässt ihn nach vorne prallen.

Stuttgart K'lautern 34. Bredlow fängt eine Flanke von Sirch ab, keine Gefahr.

Regensburg Fürth 33. Auf der rechten Seite bricht bei den Fürthern mal wieder Asta durch, der am Sechzehner die Kugel ablegt. Doch der Abschluss von Bansé aus 14 Metern geht deutlich am Kasten vorbei.

Köln Kiel 33. Auch in der Offensive sind die Domstädter nun zu unsauber. Auf der linken Seite springt erst Ljubicic der Ball vom Fuß, kurz danach flankt Paçarada ins Nichts.

Stuttgart K'lautern 32. Krätzig will sich im Strafraum durchsetzen, bleibt aber hängen. Der Ball landet bei Hendriks, sein Abschluss wird von Krätzig noch berührt.

Wolfsburg Dortmund 31. Der BVB legt sich Wolfsburg ein Stück weit zurecht, doch im letzten Drittel fehlen die Ideen bei Schwarz-Gelb. Guirassy lässt sich immer wieder tief fallen, um Ballkontakte zu sammeln. Von Gittens auf Linksaußen ist noch gar nichts zu sehen.

Regensburg Fürth 31. Vor allem über die linke Seite strahlen die Gäste Gefahr aus. Auf dem Flügel sucht Massimo meistens den Doppelpass und wirkt, beflügelt durch seinen Doppelpack am Wochenende, sehr selbstbewusst. Regensburg versucht in dieser Phase nur, die Kugel aus dem eigenen Sechzehner fernzuhalten.

Köln Kiel 31. Der Effzeh struggelt. Zu viele leichte Ballverluste machen das Aufbauspiel der Hausherren anfälliger. Kiel gewinnt viele zweite Bälle und wird jetzt immer stärker.

Stuttgart K'lautern 29. Pfosten! Die resultierende Ecke landet bei Yokota, der aus dem halblinken Strafraum-Rückraum abzieht und sowas von den rechten Pfosten abknallt. Lautern lebt wieder, da hat nicht viel gefehlt!

Köln Kiel 29. Guter Freistoß! Schulz will den Freistoß direkt verwandeln und scheitert nur knapp. Der Ball geht einen halber Meter über die linke Seite und Latte.

Köln Kiel 28. Freistoß-Chance für Kiel? Lemperle lässt gegen Gigović den Körper stehen und ermöglich den Störchn somit einen Freistoß aus knapp 23 Metern. Halblinke Seite.

Wolfsburg Dortmund 28. Das Tempo im Dortmunder Spielaufbau ist nicht besonders hoch, der VfL wird im Defensivverbund nicht unbedingt vor Herausforderungen gestellt.

Stuttgart K'lautern 28. Beste Szene der Gäste! Yokota setzt sich rechts am Übergang zum Strafraum gegen Hendriks und Krätzig durch, Chase rettet seinen gefährlichen Querpass anschließend zur Ecke.

Regensburg Fürth 28. Durch viele kleine Fouls kommt etwas wenig Spielfluss zustande. Immer wieder ist die Partie unterbrochen und beide Teams können sich dadurch gut sortieren.

Köln Kiel 26. Bisher bleibt es bei Kiel nur bei Halbchancen. Skrzybski zieht vom linken Strafraum-Eck ab und verzieht bei einem Flachschuss. Der Ball klatscht links neben dem Tor gegen die Werbebande.

Stuttgart K'lautern 25. Demirović! Woltemade legt auf engem Raum mit dem Rücken zum Tor im Strafraum neben sich zu dem serbischen Nationalspieler ab, dessen Abschluss ein wenig zu zentral ist - Krahl ist im Nachfassen zur Stelle, das war aber knapp.

Wolfsburg Dortmund 24. Gute Gelegenheit für Guirassy! Can verlagert nach rechts zu Groß, der von der Seitenlinie eine hohe Flanke nach innen schlägt. Der BVB-Stürmer steigt hoch, köpft seinem Gegenspieler Vavro die Kugel aus nächster Distanz allerdings an den Oberarm anstatt aufs Tor. Für einen Elfmeter reicht das nicht, einen VAR gibt es in der zweiten Runde des Pokals ohnehin nicht.

Regensburg Fürth 25. Gelbe Karte für Bryan Hein (Jahn Regensburg)

Weiter zückt Bauer die Karten in dieser Anfangsphase. Auf der rechten Seite hat Hein bei einem weiten Ball auf Asta die Arme am Gegenspieler, doch auch Asta ist nicht unschuldig. Beide benutzen die Hände, doch der Fürther geht zu Boden. Seiner Linie bleibt der Unparteiische weiter treu und gibt auch Hein die Gelbe Karte. Diese fällt allerdings etwas hart aus.

Köln Kiel 25. Köln will eine mögliche Drangphase der Kieler verhindern und läuft die Gäste daher nun etwas früher an. Maina und Lemperle bilden dabei die erste Pressinglinie.

Stuttgart K'lautern 24. Führichs Hereingabe von links wird wegen Offensivfoul von Woltemade abgepfiffen. Nicht ganz überraschend sind die Stuttgarter hier die dominierende Mannschaft.

Wolfsburg Dortmund 23. Der Spielaufbau auf beiden Seiten ist mittlerweile stabiler geworden und auch lange Bälle werden nun weniger geschlagen. Beim VfL ist die Kugel weiterhin etwas schneller wieder weg, Dortmund war bisher nur bei Umschaltmomenten gefährlich.

Regensburg Fürth 22. Die Kugel rollt. Und das vor allem durch die Reihen des Kleeblatts. In dieser Phase kommen die Hausherren kaum mehr aus der eigenen Hälfte und bringen keine Sicherheit ins eigene Spiel. Fürth drückt nun ein wenig auf die Führung.

Köln Kiel 22. Der Effzeh probiert sich bei einer Ecke indes an einer eingespielten Variante. Lemperle soll dabei aus der zweiten Reihe abziehen, hämmert den Ball aber nur gegen die Brust von Erras.

Wolfsburg Dortmund 20. Wimmer verzieht knapp! Der Österreicher dreht sich im Mittelfeld gut um seinen Gegenspieler, lässt auch Nmecha mit einer Körpertäuschung aussteigen und zieht dann in Richtung Strafraum. Aus rund 20 Metern schließt er mit links ab, der Ball rutscht ihm aber minimal über den Schlappen und geht links am Dortmunder Kasten vorbei.

Regensburg Fürth 19. Gebhardt bliebt Sieger gegen Massimo! Im Spielaufbau spielt ein Regensburger einen Pass am Mittelkreis direkt in die Fuße von Srbeny. Der schaltet blitzschnell und schickt Massimo perfekt hinter die Kette, der nur noch den Keeper vor sich hat. Aus zwölf Metern halblinker Position zieht er flach ab. Gebhardt war ein Stück aus dem Kasten gekommen, ist mit einem Wahnsinnsreflex zur Stelle und lenkt die Kugel mit dem linken Bein über den Querbalken! Eine starke Tat vom Regensburger Keeper, die ihm nach den acht Gegentreffern am Wochenende sicherlich gut tun wird.

Stuttgart K'lautern 21. Die Elf von Markus Anfang bemüht sich, durch Spielbestimmung für Entlastung zu sorgen, kommt aber nicht in die Gefahrenzone.

Köln Kiel 20. Kleine Unsicherheit bei Schwäbe! Nach einer Ecke von Schulz will der Effzeh-Torhüter im Fünfer mit einer Hand klären und verliert dabei kurz die Übersicht. Der Ball liegt danach frei vor dem Kölner Tor, wird aber von keinem Kieler mehr berührt.

Stuttgart K'lautern 18. Mal immerhin ein - wenn auch sehr schwacher - Abschluss der Gäste von rechts nahe der Grundlinie, die über Redondo und Ache in den Sechzehner hervorgedrungen sind.

Regensburg Fürth 17. Nach über einer Viertelstunde muss noch vergeblich nach einem Torschuss gesucht werden. Beide Mannschaften konzentrieren sich auf die Defensive und Fürth hat die Spielkontrolle. Auf dem Feld wird es aber intensiver und Bauer hat alle Hände voll zu tun.

Köln Kiel 17. Das Gegentor haben die Störche schnell verdaut. Die Gäste aus dem Norden sind jetzt am Ball und setzten sich erstmals länger in der Gefahrenzone der Kölner fest.

Wolfsburg Dortmund 16. Nächster Abschluss für den BVB! Guirassy macht den Ball im Mittelfeld fest, dreht auf und nimmt rechts Malen mit. Der Niederländer findet mit seiner Flanke aus vollem Lauf Gittens am ersten Pfosten, doch Koulierakis ist bei ihm und fälscht die Direktabnahme des Engländers zur Ecke ab.

Stuttgart K'lautern 16. Stuttgart lässt nicht locker und bestimmt weiterhin das Spielgeschehen, die roten Teufel kommen nicht über das Mittelfeld hinaus.

Wolfsburg Dortmund 14. Beier scheitert am Pfosten! Schlotterbeck dribbelt aus der Verteidigung heraus an, lässt einen Gegenspieler auf Höhe der Mittellinie aussteigen und spielt dann einen tollen Steilpass in den Lauf von Beier. Der Neuzugang ist den Innenverteidigern enteilt, läuft frei in den Strafraum und will das Leder im rechten Eck verwandeln - sein Schuss aus rund 13 Metern prallt am Pfosten ab!

Köln Kiel 15. Nochmal Kiel! Auch Porath kommt zu einem Abschluss und prüft Schwäbe von halblinks mit einem Schuss aus der Drehung. Der Effzeh-Schlussmann lässt sich nach rechts fallen und boxt den unplatzierten Schuss sicher zur Seite weg.

Regensburg Fürth 14. Gelbe Karte für Damian Michalski (SpVgg Greuther Fürth)

Tom Bauer scheint sich für dieses Aufeinandertreffen eine engmaschige Linie vorgenommen zu haben. Einen Zupfer von Michalski gegen Ernst wertet der Unparteiische als taktisch und zeigt die zweite Gelbe Karte. Das ist eine harte Entscheidung, kann man aber so geben.

Stuttgart K'lautern 14. Tooor für VfB Stuttgart, 1:0 durch Nick Woltemade

Das Tor fällt dann aber über rechts! Ein klasse langer Ball von Stenzel landet bei Ermedin Demirović, der noch am herauslaufenden Krahl aus rechtem spitzem Winkel scheitert. Woltemade bedankt sich für den Abstauber und trifft einlaufend aus acht Metern in das leere Tor.

Regensburg Fürth 13. Obwohl das Stadion nicht ausverkauft ist, machen die Anhänger im Stadion ordentlich Stimmung. Sowohl die heimischen Regensburg Fans als auch die mitgereisten Fürther sorgen für mächtig Stimmung im Jahnstadion.

Köln Kiel 12. Erster Abschluss der Gäste: Gigović holt kurz vor dem Effzeh-Strafaum zu einem Schlenzer aus und schiebt den Ball rund zwei Meter zu hoch über das rechte Kreuzeck.

Wolfsburg Dortmund 13. Dortmund hat etwas mehr Ballbesitz, noch läuft bei den Gästen aber nicht viel zusammen im Spiel nach vorne. Die Anfangsphase ist insgesamt sehr ereignisarm, weil beiden Mannschaften die Resultate der letzten Spiele anzumerken sind.

Regensburg Fürth 11. Der folgende Freistoß wird von Hrgota getreten. Rund 25 Meter Entfernung zum Kasten und halbrechte Position hindern den Bosnier nicht daran, es selbst zu versuchen. Er zieht die Kugel über die Mauer und auf den kurzen Pfosten. Doch aufgrund der Distanz ist Gebhardt zur Stelle und faustet das Leder in Richtung Eckfahne.

Köln Kiel 10. Holstein-Trainer Rapp reklamiert nach dem Tor ein Foulspiel an Geschwill. Lemperle nimmt im Kampf um den Ball auch die Hände mit zur Hilfe, bleibt dabei aber noch mit einem kleinen Schubser im Rahmen. Einen VAR, der sich das Tor nochmal anschauen könnte, gibt es in dieser Pokalrunde aber noch nicht.

Stuttgart K'lautern 12. Führich mit der nächsten steilen Hereingabe von links, die Chase nicht vor Krahl erwischt. Da muss den Gästen dringend was einfallen, Führich bekommen sie nicht unter Kontrolle.

Wolfsburg Dortmund 9. Schlotterbeck macht seinen Fehler wieder gut! Im eigenen Strafraum legt er die Kugel zu lässig in die Füße von Wimmer, der mit dem zweiten Kontakt den Abschluss aus 16 Metern sucht. Der Innenverteidiger wirft sich rein und blockt, ein klarer Befreiungsschlag wäre vermutlich die bessere Lösung gewesen.

Stuttgart K'lautern 9. Stuttgart kommt nun mal über rechts und Pascal Stenzel zu einem Abschlussversuch - meistens geht viel über links, denn Führich wird da immer wieder sehr allein vom FCK gelassen.

Regensburg Fürth 10. Gelbe Karte für Sebastian Ernst (Jahn Regensburg)

Meyerhöfer setzt sich robust auf dem rechten Flügel durch und bedient im Zentrum Green, der in Richtung Sechzehner marschiert. Von hinten versucht Ernst zwar an den Ball zu kommen, trifft den Fürther allerdings schmerzhaft am Fuß. Dafür gibt es die frühe Gelbe Karte von Bauer und die geht soweit in Ordnung.

Wolfsburg Dortmund 9. Auf beiden Seiten wird in der Anfangsphase gerne auf lange Bälle zurückgegriffen, effektiv ist damit keine Mannschaft.

Stuttgart K'lautern 7. Führich setzt sich links an der Strafraumkante gegen Zimmer durch und spielt den Pass quer zentral in den Strafraum. Es kommt kein Stuttgarter heran, das hätte sonst gefährlich werden können!

Regensburg Fürth 7. Die Regensburger versuchen früh ins Pressing zu kommen, um so die Gäste frühestmöglich vom Ball zu trennen. Doch in der Umschaltbewegung zeigen die Gastgeber noch zu viele Unsicherheiten und können nicht richtig kontern.

Köln Kiel 8. Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Tim Lemperle

Der Effzeh belohnt sich für gute Anfangsphase mit dem schnellen 1:0! Maina legt den Ball auf der linken Seite für eine hohe Flanke von Paçarada zurück. Im Fünfer setzt sich Lemperle clever gegen Geschwill durch und köpft die Kugel danach ins linke Eck!

Wolfsburg Dortmund 6. Vor den Augen des Schiedsrichters tritt Dardai Brandt von hinten in die Hacke, kommt mit einer deutlichen Ansage davon. Groß hebt den anschließenden Freistoß aus dem Halbraum gefühlvoll in den Strafraum, doch einen Abnehmer gibt es nicht und Dortmund baut wieder hinten herum auf.

Stuttgart K'lautern 6. Beide Mannschaften wollen auf Tempo spielen, derzeit geht es aber im Mittelfeld Hin und Her.

Köln Kiel 6. Nach dem ersten Vorstoß über die linke Seite von Maina holt der Effzeh nun auch den rechten Flügel und Thielmann ins Spiel. Nach einer Flanke verpasst Huseinbašić im Rückraum gleich zweimal einen Abschluss. Kiel stellt jeweils die Schussbahn zu.

Regensburg Fürth 5. Fürth erwischt den etwas besseren Start. Das Kleeblatt lässt die Kugel besser laufen und kombiniert sich in der gegnerischen Hälfte durch. Bisher können die Gastgeber allerdings direkte Abschlüsse auf den eigenen Kasten verhindern.

Stuttgart K'lautern 4. Stenzel mit der Seitenverlagerung aus der eigenen Hälfte auf die linke Außenbahn zu Führich, der nach innen zieht und aus der Distanz entweder vorlegen oder abschließen will - Krahl hat den ungefährlichen Versuch.

Wolfsburg Dortmund 4. Die Gäste sichern sich in den ersten Minuten direkt zwei Eckbälle, können aus diesen jedoch kein Kapital schlagen. In Ballbesitz bleibt der BVB im Anschluss dennoch.

Köln Kiel 4. Die Hausherren wollen ihr Heimspiel mutig angehen und übernehmen erstmal die Kugel. Eine erste Hereingabe von Maina landet aber zu nah vor dem KSV-Tor und geht nur in die Arme von Kiel-Keeper Weiner.

Köln Kiel 1. Dominique Heintz ist neu in der Startelf der Kölner und verletzt sich direkt in der 1. Minute. Der Effzeh-Verteidiger bleibt nach einem Zweikampf im Mittelfeld kurz liegen, kann aber erstmal weiterspielen.

Stuttgart K'lautern 2. Es wird laut, denn es gibt einen Konterversuch für die Gäste über den rechten Flügel, der aber an der Strafraumgrenze an der Abwehrkette der Stuttgarter hängen bleibt.

Wolfsburg Dortmund 2. Bei Dortmund ist früh zu erkennen, das Can tatsächlich in der Innenverteidigung spielt und Groß auf der Rechtsverteidigerposition aushilft. Der BVB-Neuzugang hat diese Rolle auf der Insel bereits bekleidet.

Regensburg Fürth 2. Ein Einwurf der Gastgeber landet im Sechzehner und Hottmann versucht es von der Grundlinie mit einer flachen Hereingabe in den Fünfmeterraum. Doch Noll ist hellwach und fängt die Kugel sicher ab.

Regensburg Fürth 1. Der Ball rollt und die Regensburger stoßen an. Sofort erobern sich allerdings die Gäste die Kugel und Hrgota sucht mit einem ersten Schnittstellenpass einen Mitspieler. Doch die Innenverteidiger des Jahn sind zur Stelle und können vorerst klären.

Wolfsburg Dortmund 1. Schwarz-Gelb stößt an!

Wolfsburg Dortmund 1. Spielbeginn

Stuttgart K'lautern 1. Daniel Schlager pfeift die Partie an. Gibt es einen Stuttgarter Favoritensieg oder ist etwas für die roten Teufel drinnen?

Regensburg Fürth 1. Spielbeginn

Köln Kiel 1. Das Spiel läuft! Wer tankt mit einem Sieg im Pokal neues Selbstvertrauen für die Liga?

Stuttgart K'lautern 1. Spielbeginn

Köln Kiel 1. Spielbeginn

Regensburg Fürth Der Unparteiische der Partie heißt Tom Bauer, kommt aus Ludwigshafen und pfeift überwiegend in der zweiten Bundesliga. Er führt die Protagonisten auf den Rasen im Jahnstadion, das ordentlich gefüllt ist. An diesem Pokalabend scheint alles möglich zu sein und es erwarten uns hoffentlich packende 90 Minuten oder sogar mehr. Gleich geht es los!

Stuttgart K'lautern Sebastian Hoeneß wirft die Rotationsmaschine an und lässt fast eine komplett andere Elf auflaufen wie gegen Kiel. Nur Rieder und Chase bleiben gleich – vorne stürmt Ermedin Demirović, die starken El Bilal Touré und Deniz Undav bekommen eine Pause. Das Tor hütet Fabian Bredlow anstelle von Alexander Nübel. Bei den Lauterern gibt es drei Veränderungen im Vergleich zum Wochenende: Daniel Hanslik, Florian Kleinhansl und Afeez Aremu müssen auf der Bank Platz nehmen und werden von Kenny Redondo, Erik Wekesser und Marlon Ritter ersetzt. Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften gab es im September im Rahmen eines Testspieles und endete mit 4:1 für Stuttgart. Das letzte DFB-Pokal-Duell datiert auf 2017 zurück und ging mit 3:1 ebenfalls an die Schwaben.

Regensburg Fürth In dieser Spielzeit trafen beide Teams bereits aufeinander. Am vierten Spieltag der zweiten Bundesliga hatte das Kleeblatt auswärts in Regensburg überhaupt keine Probleme. Am Schluss hieß das Ergebnis 0:4 für Greuther Fürth durch Treffer von Meyerhöfer, Futkeu, Hrgota und Green. Von der Jahnelf gab es in diesem Aufeinandertreffen, wie so häufig in dieser Saison, kaum Gegenwehr und die Franken nutzten ihre Chancen sehr effizient. Doch im Pokal ist natürlich alles möglich und für die Regensburger startet heute Abend ein neues Kapitel. Eventuell auch mit einem DFB-Pokalheimsieg.

Köln Kiel Bei den Störchen gibt es nach der 1:2-Niederlage in der Liga in Stuttgart drei neue Offensivspieler: Machino und Harres bilden die neue KSV-Doppelspitze, dahinter spielt Skrzybski auf der Zehn.

Köln Kiel Schauen wir auf die Aufstellungen. Beim Effzeh gibt es vor allem im Tor eine spannende Personalie: Effzeh-Coach Struber setzt seinen Stammtorhüter Jonas Urbig auf die Bank und lässt im Pokal Marvin Schwäbe ran. Dazu stellt der Köln-Trainer auf eine Dreierkette um, in der auch Heintz neu aufläuft.

Wolfsburg Dortmund Im Pokal trafen Wolfsburg und Dortmund bisher zwei Mal aufeinander, beide zogen je ein Mal in die nächste Runde ein: Das Halbfinale 2013/14 entschied der BVB mit 2:0 für sich, unterlag in Berlin jedoch dem FC Bayern. Der VfL bekam seine Revanche nur ein Jahr später in der Spielzeit 2014/15, besiegte die Schwarz-Gelben ausgerechnet im Finale mit 3:1 und setzte den Dortmundern damit zeitgleich in Jürgen Klopps letztem Spiel an der Seitenlinie eine empfindliche Niederlage zu.

Regensburg Fürth Der Interimscoach der Gäste Leonhard Haas nimmt zwei Veränderungen im Vergleich zum erfolgreichen Auswärtsspiel gegen Schalke vor. In der Innenverteidigung kommt Niko Gießelmann zum Einsatz. Er ersetzt Maximilian Dietz der heute im Kader fehlt. Ebenfalls nicht im Kader steht Futkeu, der eine Sperre absitzen muss. Für ihn kommt Srbeny neu in die Startformation.

Stuttgart K'lautern Ein furioses Spektakel lieferte die Mannschaft von Markus Anfang am Samstag gegen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf ab: Dank dreier Tore binnen nur neun Minuten entschieden die roten Teufel mit 4:3 für sich. Doppelpacker Daniel Hanslik, Daisuke Yokota und Ragnar Ache trugen sich in die Torschützenliste ein. Den Auftakt in die DFB-Pokalsaison absolvierten die roten Teufel bei Drittligist FC Ingolstadt und kamen dort ausgerechnet durch zwei Tore von Ex-Ingolstädter Jannik Mause weiter. Das Duell endete 2:1 aus FCK-Sicht, zudem flog Jan Gyamerah mit Gelb-Rot vom Platz.

Köln Kiel Für die Kieler läuft die Premieren-Saison in der Bundesliga bislang unglücklich. Die Störche präsentieren sich bei ihrem Gastspiel im Oberhaus nicht chancenlos, belohnen sich aber nicht für gute Auftritte und warten auch nach acht Spielen immer noch auf den historischen ersten Sieg. Die Abwechslung durch den Pokal kommt für die Kieler daher gelegen: „Englische Wochen haben wir nicht so oft, deshalb wird das eine coole Woche“, sagte Kiel-Trainer Marcel Rapp.

Regensburg Fürth Die Aufstellung der Hausherren wurde spannend erwartet und bei der Jahnelf gab es im Vergleich zum 3:8 in Nürnberg, wenig überraschend, einige Veränderungen. Insgesamt vier Mal wechselt Interimstrainer Andreas Patz in der Startformation. IN der Dreierkette agieren Hein und Wurm anstelle von Bittroff und Ziegele. Im Mittelfeld gibt es einen Wechsel. Bulić sitzt zunächst auf der Bank und für ihn startet Geipl. In der Doppelspitze übernimmt Kühlwetter und Kother bleibt erstmal draußen.

Wolfsburg Dortmund Auch der VfL Wolfsburg ist formschwach unterwegs und gewann nur eines der letzten sechs Pflichtspiele in der Liga. Allerdings gibt es weniger Verletzungssorgen und Coach Ralph Hasenhüttl rotiert auf vier Positionen: Özcan muss gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber genauso zuschauen wie Gerhardt, Wind und Tiago Tomás. Sie werden ersetzt durch Arnold, Majer, Dardai und Wimmer, der in der Bundesliga zuletzt rotgesperrt pausieren musste und heute demnach topfit sein wird. Am vergangenen Wochenende stabilisierte der VfL seine Abwehr und spielte gegen den offensivschwachen Aufsteiger St. Pauli erstmals zu Null in dieser Saison.

Wolfsburg Dortmund Bei Borussia Dortmund hängt nach nur einem Sieg aus den letzten vier Spielen der Haussegen leicht schief und zudem plagen Trainer Nuri Sahin Verletzungssorgen. Im Vergleich zum 1:2 in Augsburg gibt es bei Schwarz-Gelb drei Wechsel: Ryerson und Anton sind angeschlagen nicht dabei, bei Sabitzer hat es wegen Rückenbeschwerden zumindest noch für die Bank gereicht. Neu in die Startelf rücken Groß, Beier und Can, der BVB-Kapitän wird vermutlich neben Schlotterbeck in den Innenverteidigung auflaufen. Auf der Bank sitzen neben Keeper Meyer und dem angeschlagenen Sabitzer nur unerfahrene Spieler aus der zweiten Mannschaft, viel nachlegen können die Gäste wohl nicht.

Stuttgart K'lautern Stuttgart könnte mit einem Sieg gegen den FCK die englische Woche perfekt machen, denn sowohl gegen Juventus Turin in der Champions League als auch gegen Aufsteiger Holstein Kiel in der Bundesliga gab es einen Sieg – gegen Turin wurde Neuzugang El Bilal Touré durch seinen Treffer zum 1:0-Endstand in der Nachspielzeit zum Matchwinner, gegen Kiel rettete Stuttgart nach Toren von Undav und Touré in Unterzahl ein 2:1. In der ersten Runde des DFB-Pokals fertigte der VfB von Trainer Sebastian Hoeneß Preußen Münster überlegen mit 5:0 ab.

Regensburg Fürth Doch auch die Fürther haben momentan den Trainereffekt auf ihrer Seite. Nach dem Debakel im Frankenderby musste Alexander Zorniger gehen. 0:4 bekam das Kleeblatt gegen die Nürnberger auf den Deckel und nach nur zwei Punkten aus den letzten fünf Partien sahen sich die Verantwortlichen zu einem Wechsel auf der Trainerposition gezwungen, zumal Zorniger auch neben dem Platz gelegentlich umstritten auftrat. Für ihn übernahm Leo Haas, der zuvor die U23 trainiert hat, interimsweise bis Winter und bestand bereits die erste Bewährungsprobe. Am vergangenen Wochenende gewannen die Fürther in Gelsenkirchen gegen taumelnde Schalker mit 4:3 und hatten die Partie über weite Strecken völlig unter Kontrolle. Auch heute Abend wollen sie im DFB-Pokal nachlegen und damit, nach dem 2:0 gegen Schott Mainz in der ersten Runde, auch in der zweiten Runde erfolgreich bestehen und das Achtelfinale erreichen.

Köln Kiel Als wäre die Situation nicht schon angespannt genug, kommt mit den Störchen heute auch noch ein äußerst undankbares Los an den Rhein. Zwar ist der Effzeh als Zweiligist gegen den Bundesliga-Aufsteiger nicht mehr in der Favoritenrolle, sieht sich nach dem kölschen Selbstverständnis aber wohl trotzdem mindestens auf Augenhöhe mit den Gästen. „Da steht Kiel drauf, da ist aber Bundesliga drin“, sagte Köln-Trainer Struber über die KSV.

Wolfsburg Dortmund Die Auftakthürde im Pokal nahmen die heutigen Gastgeber nur mit Mühe, denn gegen Fünftligist Koblenz bekleckerte sich der VfL beim mageren 1:0 nicht unbedingt mit Ruhm. Wimmer traf nach einer Viertelstunde, weitere Treffer erzielte der klare Favorit jedoch nicht mehr, obwohl man die Schlussviertelstunde sogar in Überzahl spielte. Konsequenter verlief das Pflichtspieldebüt von Sahin gegen den Regionalligisten Phönix Lübeck, denn der BVB setzte sich mit 4:1 durch und zog wie erwartet in die zweite Runde ein.

Köln Kiel Wenige Tage vor Beginn der fünften Jahreszeit brennt in der Karnevals-Hochburg Köln der Baum. Der Effzeh befindet sich nach dem Abstieg aus der Bundesliga auch in der 2. Liga weiter im Krisenmodus und taumelt mit dem wertvollsten Kader und noch größeren Ambitionen in Richtung Tabellenkeller. Nach zwei bitteren Pleiten gegen Paderborn (1:2) und Darmstadt (1:5) geht es für Trainer Gerhard Struber heute im Pokal bereits um den Job.

Wolfsburg Dortmund Der VfL Wolfsburg muss sich in der aktuellen Saison bisher mit dem unteren Drittel der Tabelle begnügen: Nur acht Punkte aus acht Spielen reichen für Rang 14 und mit einer schweren Auslosung wartet nun der BVB. Angesichts der letzten Leistungen der Schwarz-Gelben dürften die Wölfe sich heute vor heimischem Publikum aber durchaus etwas ausrechnen!

Stuttgart K'lautern Nach Juve und Kiel kommt Kaiserslautern: Der VfB Stuttgart spielt innerhalb von einer Woche in drei verschiedenen Wettbewerben und bekommt es heute daheim mit Zweitligist und Vorjahresfinalist 1. FC Kaiserslautern zu tun. Die roten Teufel sind in der Zweiten Liga mit Tabellenplatz zehn im Mittelfeld zu finden und in der Underdog-Position. Auch die Schwaben sind in der Bundesliga mit Tabellenplatz acht und zwölf Punkten im Mittelfeld zu finden. Heute geht es um den Einzug in das Achtelfinale.

Regensburg Fürth Dieses Aufeinandertreffen könnte höchstspannend werden. Beide Teams haben sich erst vor kurzer Zeit von ihren jeweiligen Cheftrainern getrennt. Die Regensburger haben nach einem desaströsen Saisonauftakt die Reißleine gezogen. Nach zehn Spieltagen hat die Jahnelf lediglich vier Punkte gesammelt und dabei ein katastrophales Torverhältnis von -26. Nach der krachenden 3:8-Auswärtsniederlage in Nürnberg hat sich der Aufsteiger mit dem Cheftrainer Joe Enochs auf eine Trennung geeinigt. Nach dem sechstschwächsten Saisonstart der Ligageschichte ist diese Entscheidung definitiv verständlich. Fürs Erste wird Co-Trainer Andreas Patz das Geschehen an der Seitenlinie übernehmen und hat heute Abend sein erstes Pflichtspiel vor sich. In der ersten Runde des Pokals hatte Regensburg ein seltenes Saisonhighlight zu verbuchen, denn der Aufsteiger gewann gegen den Bundesligisten VfL Bochum zuhause knapp mit 1:0. Mit einem neuen Cheftrainer wollen sie gegen den Ligakonkurrenten Fürth erneut ein positives Ergebnis eintüten und damit eventuell das Ruder herumreißen.

Wolfsburg Dortmund Herzlich willkommen zur 2. Runde im DFB-Pokal! Mit dem Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund bekommen es früh im Wettbewerb zwei Bundesligisten miteinander zu tun. Los geht's um 20:45 Uhr!

Stuttgart K'lautern Herzlich willkommen zum DFB-Pokalspiel VfB Stuttgart gegen den 1. FC Kaiserslautern! Anstoß in Stuttgart ist um 20:45 Uhr.

Regensburg Fürth Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur zweiten Runde des DFB-Pokals. Hierbei kommt es zur Begegnung zwischen zwei Zweitligisten, denn der SSV Jahn Regensburg empfängt Greuther Fürth. Somit ist es auch ein bayerisches Duell und die Fürther aus Mittelfranken müssen in die Oberpfalz. Ab 20:45 rollt der Ball im Jahnstadion und pünktlich vor dem Anpfiff startet der Liveticker zu dieser Partie.