34. Bredlow fängt eine Flanke von Sirch ab, keine Gefahr.

32. Krätzig will sich im Strafraum durchsetzen, bleibt aber hängen. Der Ball landet bei Hendriks, sein Abschluss wird von Krätzig noch berührt.

29. Pfosten! Die resultierende Ecke landet bei Yakota, der aus dem halblinken Strafraum-Rückraum abzieht und sowas von den rechten Pfosten abknallt. Lautern lebt wieder, da hat nicht viel gefehlt!

28. Beste Szene der Gäste! Yakota setzt sich rechts am Übergang zum Strafraum gegen Hendriks und Krätzig durch, Chase rettet seinen Querpass zur Ecke.

25. Demirović! Woltemade legt auf engem Raum mit dem Rücken zum Tor im Strafraum neben sich zu dem serbischen Nationalspieler ab, dessen Abschluss ein wenig zu zentral ist - Krahl ist im Nachfassen zur Stelle, das war aber knapp.

24. Führichs Hereingabe von links wird wegen Offensivfoul von Woltemade abgepfiffen. Nicht ganz überraschend sind die Stuttgarter hier die dominierende Mannschaft.

21. Die Elf von Markus Anfang bemüht sich, durch Spielbestimmung für Entlastung zu sorgen, kommt aber nicht in die Gefahrenzone.

18. Mal immerhin ein - wenn auch sehr schwacher - Abschluss der Gäste von rechts nahe der Grundlinie, die über Redondo und Ache in den Sechzehner hervorgedrungen sind.

16. Stuttgart lässt nicht locker und bestimmt weiterhin das Spielgeschehen, die roten Teufel kommen nicht über das Mittelfeld hinaus.

14. Nick Woltemade Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 1:0 durch Nick Woltemade

Das Tor fällt dann aber über rechts! Ein klasse langer Ball von Stenzel landet bei Ermedin Demirović, der noch am herauslaufenden Krahl aus rechtem spitzem Winkel scheitert. Woltemade bedankt sich für den Abstauber und trifft einlaufend aus 11 Metern in das leere Tor.

12. Führich mit der nächsten steilen Hereingabe von links, die Chase nicht vor Krahl erwischt. Da muss den Gästen dringend was einfallen, Führich bekommen sie nicht unter Kontrolle.

9. Stuttgart kommt nun mal über rechts und Pascal Stenzel zu einem Abschlussversuch - meistens geht viel über links, denn Führich wird da immer wieder sehr allein vom FCK gelassen.

7. Gefährliche Situation! Führich setzt sich links an der Strafraumkante gegen Zimmer durch und spielt den Pass quer zentral in den Strafraum. Es kommt kein Stuttgarter heran, das hätte sonst gefährlich werden können.

6. Beide Mannschaften wollen auf Tempo spielen, derzeit geht es aber im Mittelfeld Hin und Her.

4. Stenzel mit der Seitenverlagerung aus der eigenen Hälfte auf die linke Außenbahn zu Führich, der nach innen zieht und aus der Distanz entweder vorlegen oder abschließen will - Krahl hat den ungefährlichen Versuch.

2. Es wird laut, denn es gibt einen Konterversuch für die Gäste über den rechten Flügel, der aber an der Strafraumgrenze an der Abwehrkette der Stuttgarter hängen bleibt.

1. Daniel Schlager pfeift die Partie an. Gibt es einen Stuttgarter Favoritensieg oder ist etwas für die roten Teufel drinnen?

1. Spielbeginn

Sebastian Hoeneß wirft die Rotationsmaschine an und lässt fast eine komplett andere Elf auflaufen wie gegen Kiel. Nur Rieder und Chase bleiben gleich – vorne stürmt Ermedin Demirović, die starken El Bilal Touré und Deniz Undav bekommen eine Pause. Das Tor hütet Fabian Bredlow anstelle von Alexander Nübel. Bei den Lauterern gibt es drei Veränderungen im Vergleich zum Wochenende: Daniel Hanslik, Florian Kleinhansl und Afeez Aremu müssen auf der Bank Platz nehmen und werden von Kenny Redondo, Erik Wekesser und Marlon Ritter ersetzt. Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften gab es im September im Rahmen eines Testspieles und endete mit 4:1 für Stuttgart. Das letzte DFB-Pokal-Duell datiert auf 2017 zurück und ging mit 3:1 ebenfalls an die Schwaben.

Ein furioses Spektakel lieferte die Mannschaft von Markus Anfang am Samstag gegen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf ab: Dank dreier Tore binnen nur neun Minuten entschieden die roten Teufel mit 4:3 für sich. Doppelpacker Daniel Hanslik, Daisuke Yokota und Ragnar Ache trugen sich in die Torschützenliste ein. Den Auftakt in die DFB-Pokalsaison absolvierten die roten Teufel bei Drittligist FC Ingolstadt und kamen dort ausgerechnet durch zwei Tore von Ex-Ingolstädter Jannik Mause weiter. Das Duell endete 2:1 aus FCK-Sicht, zudem flog Jan Gyamerah mit Gelb-Rot vom Platz.

Stuttgart könnte mit einem Sieg gegen den FCK die englische Woche perfekt machen, denn sowohl gegen Juventus Turin in der Champions League als auch gegen Aufsteiger Holstein Kiel in der Bundesliga gab es einen Sieg – gegen Turin wurde Neuzugang El Bilal Touré durch seinen Treffer zum 1:0-Endstand in der Nachspielzeit zum Matchwinner, gegen Kiel rettete Stuttgart nach Toren von Undav und Touré in Unterzahl ein 2:1. In der ersten Runde des DFB-Pokals fertigte der VfB von Trainer Sebastian Hoeneß Preußen Münster überlegen mit 5:0 ab.

Nach Juve und Kiel kommt Kaiserslautern: Der VfB Stuttgart spielt innerhalb von einer Woche in drei verschiedenen Wettbewerben und bekommt es heute daheim mit Zweitligist und Vorjahresfinalist 1. FC Kaiserslautern zu tun. Die roten Teufel sind in der Zweiten Liga mit Tabellenplatz zehn im Mittelfeld zu finden und in der Underdog-Position. Auch die Schwaben sind in der Bundesliga mit Tabellenplatz acht und zwölf Punkten im Mittelfeld zu finden. Heute geht es um den Einzug in das Achtelfinale.