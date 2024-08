Bremer SV Paderborn 12. Die ruhenden Bälle der Paderborner sorgen bisher nicht für Gefahr. Über die linke Seite und Michel mit Flanken aus dem Spiel heraus wird es bis dato am gefährlichsten.

Saarbrücken Nürnberg 120. +1 Elfmeter verwandelt 1. FC Nürnberg: Lukas Schleimer

Mit nur einem Schritt Anlauf nagelt Schleimer das Leder wuchtig ins linke Eck. Menzel ist in die falsche Ecke unterwegs.

Regensburg Bochum 14. Dann gibt es mal einen Abschluss! Daschner kommt rechts an der Strafraumgrenze zum Schuss, sein Aufsetzer gerät aber zu zentral und ist kein Problem für Gebhardt.

Sandhausen Köln 15. Iwe hat auf der linken Außenbahn klare Tempovorteile gegenüber Hübers. Nachdem er am Verteidiger vorbeigelaufen ist, legt er sich den Ball allerdings so weit vor, dass dieser die Grundlinie überquert.

Regensburg Bochum 13. Die Bochumer haben mehr Ballbesitz, müssen aber immer wieder hinten herum aufbauen, weil Regensburg hinten gut dichtmachen.

Saarbrücken Nürnberg 120. +1 Elfmeter verschossen 1. FC Saarbrücken: Manuel Zeitz

Zeitz ist der erste Fehlschütze. Sein Rechtsschuss aufs rechte untere Eck ist schwach mit der Innenseite geschossen. Mathenia kann die Kugel sogar festhalten. Höchststrafe.

Rostock Hertha BSC 13. Zwei Ecken in Folge holen die Herthaner heraus. Den zweiten Versuch zwirbelt Jonjoe Kenny direkt ins Toraus. Damit kann Hansa das Spiel wieder beruhigen.

VfV Hildesheim Elversberg 9. Gelbe Karte für Erhan Yılmaz (VfV Hildesheim)

Nach dem Abschluss von Gökdemir will Elversberg kontern und Yılmaz unterbindet das mit einem taktischen Foul. Dafür sieht er gelb.

Saarbrücken Nürnberg 120. +1 Elfmeter verwandelt 1. FC Nürnberg: Janni-Luca Serra

Menzel ist dran, aber der Serra-Elfer aufs rechte Eck ist zu hart geschossen, dass er sich von den Händen des FCS-Keepers doch noch ins Netz dreht. Ganz knappe Kiste.

Bremer SV Paderborn 10. Auf der anderen Seite probiert es der Bremer Torjäger Goguadze mit einem frechen Versuch. Aus etwa 40 Metern zielt er volley einfach mal auf das Tor, der Schuss prallt unangenehm für SCP-Keeper Schubert auf. In der Rückwärtsbewegung fängt der Torhüter den Schuss aber knapp.

VfV Hildesheim Elversberg 9. Es geht hin und her! Asllani setzt sich rechts an der Grundlinie durch und will den Ball am Keeper vorbeispitzeln, trifft aber nur den Pfosten. Hildesheim kontert und Elfert steckt auf der rechten Seite auf Gökdemir durch. Den harten Abschluss aus rund 14 Metern pariert Kristof.

Sandhausen Köln 13. Gegen erstmals leicht aufgerückte Kurpfälzer hat Lemperle in der halblinken Offensivspur viel freien Rasen vor sich. Am Sechzehner angekommen, zieht er nach innen und mit dem rechten Spann ab. Der grätschende Lewald blockt.

Teutonia 05 Darmstadt 9. Erstmals kommen die Hausherren mal in die gegnerische Hälfte. Die Gastgeber kontern über Feka über die linke Seite, doch seine Flanke auf Stark bleibt dann kurz vor dem Sechzehner hängen.

Saarbrücken Nürnberg 120. +1 Elfmeter verwandelt 1. FC Saarbrücken: Tim Civeja

Civeja spekuliert darauf, dass Mathenia sich bewegt, und haut die Kugel hoch in die Mitte. Der Plan geht auf. Mathenia ist nach links unterwegs und wird somit geschlagen.

Rostock Hertha BSC 11. Jetzt bekommt Derry Scherhant den Freistoß. Die halbhohe Hereingabe von Jonjoe Kenny trudelt durch die Spielertraube und wird zum Eckball geblockt.

Bremer SV Paderborn 9. Grimaldi verpasst die Führung! Wieder ist es Michel, der von der linken Seite unbedrängt flanken darf, wieder läuft Grimaldi hinter Miyamoto ein. Nun erwischt Miyamoto die Hereingabe aber nicht, Grimaldi köpft den Ball aus etwa acht Metern als Aufsetzer über das Tor.

Saarbrücken Nürnberg 120. +1 Elfmeter verwandelt 1. FC Nürnberg: Florian Flick

Der erste halbwegs knappe Elfmeter! Flick schließt aber letztlich zu platziert aufs linke untere Eck ab, als dass Menzel, der die Ecke ahnt, eingreifen könnte.

Regensburg Bochum 10. Noch fehlen der Partie die Strafraumszenen. Das Geschehen spielt sich weitgehend zwischen den Strafräumen ab.

Saarbrücken Nürnberg 120. +1 Elfmeter verwandelt 1. FC Saarbrücken: Calogero Rizzuto

Rizzuto legt nach, verlädt Mathenia und netzt unten rechts cool ein.

VfV Hildesheim Elversberg 7. Elversberg verlagert das Spiel nun allmählich in die gegnerische Hälfte. Bis auf eine ungefährlich Freistoß-Flanke ist bisher nichts passiert.

Sandhausen Köln 11. Maina wirft auf seiner linken Außenbahn den Turbo an. Auf Höhe des Elfmeterpunkts passt der Ex-Hannoveraners flach nach innen zu Waldschmidt, der mit dem zweiten Kontakt per rechtem Innenrist einen bedrängten Schuss abgibt. Heimtorhüter Rehnen packt in der halblinken Ecke sicher zu.

Saarbrücken Nürnberg 120. +1 Elfmeter verwandelt 1. FC Nürnberg: Taylan Duman

Duman übernimmt als erster Nürnberger Schütze die Verantwortung. Er entscheidet sich für die linke Ecke und versenkt die Kugel dort sicher, weil Menzel in die andere Ecke unterwegs ist.

Bremer SV Paderborn 8. Zwei kurz ausgeführte Eckstöße und weitere Flanken der Gäste folgen, das bekommen die Bremer mit Lufthoheit im Strafraum alles verteidigt.

Teutonia 05 Darmstadt 8. Freistoß für die Lilien. Nach einem Foulspiel von Weidlich an Vukotić bekommen die Gäste einen Freistoß rund 27 Meter vor dem Kasten zugesprochen. Marseiler bringt den Standard von der linken Seite scharf in den Sechzehner. Seine Hereingabe rauscht aber klar rechts am Kasten vorbei.

Rostock Hertha BSC 9. Wieder behält Scherhant im Duell mit Gürleyen das Nachsehen. Da hätte er wohl gerne den Freistoß gehabt, wird aber erneut regelkonform gestoppt.

Bremer SV Paderborn 7. Der Bremer SV läuft mal hoch an, kann den Ball beinahe vorne gewinnen. Doch schließlich spielen die Paderborner sich doch heraus und haben so links plötzlich viel Platz. Michels Flanke verlängert Miyamoto per Kopf ins eigene Toraus - wichtig, hinter ihm wäre Grimaldi zum Einköpfen bereit gewesen.

Rostock Hertha BSC 8. Es bietet sich der erwartete Pokalfight. Ein Klassenunterschied ist in dieser Anfangsphase noch nicht zu erkennen.

Teutonia 05 Darmstadt 6. Erster Abschluss für die Gäste. Nürnberger bekommt auf der linken Außenbahn den Ball und will am Fünfer Vilhelmsson bedienen. Doch ihm missglückt die Flanke und der Ball fliegt mittig rund einen Meter über die Querlatte hinweg.

Sandhausen Köln 9. Der Zweitligist legt druckvoll los, beschäftigt den SVS fast durchgängig an dessen Strafraum. Sandhausen findet bislang ausschließlich in der Arbeit gegen den Ball statt.

Teutonia 05 Darmstadt 5. Ruhiger Beginn. Der Zweitligist macht in den ersten Minuten das Spiel und hat mehr Ballbesitz. Die Hausherren konzentrieren sich zu Beginn erst einmal auf die Abwehrarbeit.

Regensburg Bochum 7. Bei einem langen Ball von Passlack aus der eigenen Hälfte haut Ballas vor dem eigenen Sechzehner über den Ball. Das ist aber nicht weiter tragisch, weil dahinter kein Bochumer mehr lauert.

Bremer SV Paderborn 4. Auf der anderen Seite hat erneut auf der linken Außenbahn Kühl viel Platz und dringt in den Strafraum ein. Sein Querpass vor das Tor findet keinen Mitspieler, dennoch gibt es Szenenapplaus.

VfV Hildesheim Elversberg 4. Der Fünftligist versteckt sich in den ersten Minuten der Partie nicht und macht Druck. Gökdemir kommt über die linke Seite und zieht kurz hinter dem Strafraumeck ab. Sein halbhoher Schuss geht ins Außennetz.

Rostock Hertha BSC 6. Derry Scherhant wird in den Lauf geschickt, jedoch von Ahmet Gürleyen sauber abgegrätscht. Der Rostocker Verteidiger, der in Berlin geboren wurde, holt sich Szenenapplaus ab.

Bremer SV Paderborn 4. Michel bekommt den Ball halbhoch vor den Fuß abgelegt und probiert es aus etwas mehr als zwanzig Metern mit einem Volleyschuss, der einen guten Meter über das Tor hinweg fliegt.

Sandhausen Köln 6. Nach gut 180 Sekunden hat Schiedsrichter Benjamin Brand wieder den Durchblick und gibt das Spiel wieder frei.

Regensburg Bochum 5. Nach schwungvollem Auftakt der Heimmannschaft wagt sich nun auch der VfL mehr in die gegnerische Hälfte vor. Die Sonne kommt heraus und es ist alles angerichtet für einen spannenden Pokalnachmittag!

Bremer SV Paderborn 3. Die ersten Paderborner Angriffe verteidigen die Hausherren vor dem eigenen Strafraum, auch der erste eigene Vorstoß ist nach einem Offensivfoul von Kühl nicht erfolgreich. Vor den etwa 3.500 Zuschauern wird jede gelungene Defensivaktion von den Heimfans natürlich gefeiert.

Teutonia 05 Darmstadt 3. Nach einem Foulspiel von Lakenmacher an Weidlich bleibt der Spieler der Teutonia erst einmal liegen und muss kurz behandelt werden. Es scheint für den Verteidiger aber weiter zu gehen.

Saarbrücken Nürnberg 120. +1 Elfmeterschießen

Saarbrücken Nürnberg 120. +1 Zwischenfazit:

Auch nach 120 Minuten ist keine Entscheidung gefallen. Beim Stand von 1:1 geht es somit nach einer völlig ereignislosen Verlängerung ins Elfmeterschießen, was auch völlig in Ordnung ist. Keines der beiden Teams hat in der Verlängerung etwas riskiert. Auch, weil sichtlich die Körner fehlten.

Rostock Hertha BSC 4. Auf der Gegenseite holt Neuzugang Albin Berisha mit seiner ersten Aktion gleich mal einen Halbfeldfreistoß heraus. Ein Herthaner klärt zum Eckball.

Sandhausen Köln 4. Downs ist nach seinem Schuss unglücklich gelandet und muss auf dem Rasen behandelt werden. Derweil ist die Partie wegen Rauchs über dem Spielfeld ohnehin unterbrochen.

Saarbrücken Nürnberg 120. +1 Ende 2. Halbzeit Verlängerung

Sandhausen Köln 2. Der Gast wird sofort gefährlich! Nach einer hohen Verlagerung auf die linke Strafraumseite flankt Maina vor den Kasten. Downs nimmt dort zwar direkt ab, bleibt aber an einem Abwehrmann hängen.

Teutonia 05 Darmstadt 1. Los geht's! Die Gastgeber stoßen an.

Saarbrücken Nürnberg 120. +1 Die allerletzten 60 Sekunden brechen an.

Bremer SV Paderborn 1. Los geht's! Der Unparteiische Martin Speckner eröffnet das Pokalduell am Bremer Penzenberg. Paderborn spielt im orangenen Ausweichtrikot, der Bremer SV spielt in blau-weiß-gestreiften Trikots.

Teutonia 05 Darmstadt 1. Spielbeginn

VfV Hildesheim Elversberg 1. Der Ball rollt! Hildesheim stößt an.

Saarbrücken Nürnberg 120. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Rostock Hertha BSC 3. Die Intensität ist von Beginn an hoch. Die Hertha kann sich früh im letzten Drittel festsetzen.

Regensburg Bochum 2. Die Gastgeber legen direkt los und holen über Pröger eine erste Ecke heraus. Dabei hat sich Wittek weh getan, weil er den Ball voll in die Leiste bekommen hat. Es geht weiter und die Ecke wird dann von Bochum geklärt!

Saarbrücken Nürnberg 120. Die Verlängerung ist so gut wie rum. Sofern jetzt nicht doch noch ein Tor aus dem Nichts fällt, gibt es im Ludwigspark somit in wenigen Augenblicken das Elfmeterschießen.

VfV Hildesheim Elversberg 1. Spielbeginn

Bremer SV Paderborn 1. Spielbeginn

Regensburg Bochum 1. Es geht los in Regensburg!

Rostock Hertha BSC 1. Mit Anstoß für die blau gekleideten Hanseaten geht es los! Hertha läuft in Schwarz auf.

Regensburg Bochum 1. Spielbeginn

Rostock Hertha BSC 1. Spielbeginn

Sandhausen Köln 1. Sandhausen gegen Köln – Halbzeit eins im GP-Stadion am Hardtwald ist eröffnet!

Sandhausen Köln 1. Spielbeginn

Saarbrücken Nürnberg 117. Gelbe Karte für Oliver Villadsen (1. FC Nürnberg)

Saarbrücken könnte nach dem schwachen Eckball der Franken kontern. Der von steten Krämpfen geplagte Villadsen erstickt einen etwaigen Gegenstoß aber mit einem taktischen Foul direkt im Keim. Auch das ist natürlich eine glasklare Gelbe Karte.

Saarbrücken Nürnberg 117. Beim fälligen Freistoß macht Jeltsch den zweiten Ball fest. Sein Rechtsschuss aus 17 Metern wird zur Ecke geblockt. Duman tritt an, findet jedoch im gegnerischen Strafraum keinen Mitspieler.

Bremer SV Paderborn Bremens Coach Sebastian Kmiec wechselt ebenfalls auf der Torwartposition, zwischen den Pfosten beginnt Wiewrodt statt Duffner. Vor ihm gibt es nur eine Änderung, Diedhiou läuft anstelle von Warm auf.

Saarbrücken Nürnberg 116. Gelbe Karte für Kasim Rabihic (1. FC Saarbrücken)

Rabihic tritt Lubach im Zweikampf von hinten in die Hacken. Klare Gelbe Karte.

Saarbrücken Nürnberg 115. Die Blau-Schwarzen sind minimal auffälliger, aber so wirklich viel los ist in diesem Spiel schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Die Akkus sind auf beiden Seiten ziemlich leer.

Rostock Hertha BSC Die Stimmung im Ostseestadion ist fantastisch, auch das Wetter hält sich! Die Mannschaften betreten bereits das Feld.

Sandhausen Köln Die beiden Teams betreten in diesen Augenblicken den Rasen.

Bremer SV Paderborn SCP-Trainer Łukasz Kwasniok rotiert nach dem 3:1-Heimsieg gegen Darmstadt fleißig und bringt fünf neue Spieler in die Startelf. Schubert hütet anstelle von Boevink das Tor, in der Dreierkette vor ihm spielen Brackelmann und Hoffmeier statt Musliu und Scheller. Einzig das Mittelfeld bleibt unangetastet, in der Offensivabteilung spielen Herrmann und Stürmer Grimaldi statt Bilbija und Kostons.

Saarbrücken Nürnberg 112. Rabihic sucht Brünker mit einem Chip, aber wieder ist ein Nürnberger Spieler dazwischen, um zur Ecke zu klären, die dann abermals nichts einbringt, nachdem mit Villadsen der nächste Spieler wegen eines Krampfs behandelt werden muss.

VfV Hildesheim Elversberg Nach dem Unentschieden gegen den 1. FC Köln verändert Steffen seine Anfangsformation nur auf einer Position. Feil wird durch Asllani ersetzt. Der Rechtsaußen fehlt aufgrund einer Gelbrotsperre, die er in der letzten Saison in der ersten Pokalrunde gegen Mainz 05 (0:1) erhielt.

Saarbrücken Nürnberg 109. Civeja schickt Gourichy über links in die Tiefe, aber Valentini ist zur Stelle und trennt den Saarbrücker Spieler mit einem fairen Tackling stark vom Ball.

Teutonia 05 Darmstadt Auch Darmstadts Chefcoach Torsten Lieberknecht wechselt seine Anfangsformation gegenüber der 1:3-Niederlage gegen Paderborn. Für Marcel Schuhen steht heute Neuzugang Karol Niemczycki zwischen den Pfosten, der den Kampf um die Nummer eins im Sommer knapp verlor und nun in den Pokalspielen spielen darf. Der Pole wechselte im Sommer von Fortuna Düsseldorf nach Hessen. Außerdem ersetzt Andreas Müller den erkrankten Klaus Gjasula.

Regensburg Bochum Während es für Bochum das erste Pflichtspiel der Saison sein wird, ist Regensburg schon im Saft. Die zweite Bundesliga ist zwei Spieltage alt und der Jahn hat nach dem 0:2 zum Auftakt bei Hannover 96 mit dem 1:0 über Mitaufsteiger Ulm den ersten Saisonsieg eingefahren. Bochum feierte zuletzt zwei Testspielerfolge gegen Bologna und Havre AC.

Rostock Hertha BSC Hansa Rostock hat unter der Woche noch einmal personell nachgelegt, den tschechischen Abwehrmann Jan Mejdr sowie den kosovarischen Stürmer Albin Berisha verpflichtet. Der 23-Jährige Berisha, der zuletzt bei Petrolul in Rumänien unter Vertrag stand, gibt heute bereits sein Startelfdebüt. Auf Seite der Herthaner darf mit Marius Gersbeck heute der nominell zweite Keeper das Tor hüten.

Saarbrücken Nürnberg 106. Beide Teams wechseln erneut die Seiten. Weiter geht's mit den zweiten 15 Minuten der Verlängerung. Fällt noch eine Entscheidung oder muss in Bälde das Elfmeterschießen her?

Bremer SV Paderborn Paderborn war in den vergangenen Pokal-Saisons meist ein starker Zweitligist, einem Erstrundenaus stehen drei Achtelfinalteilnahmen in den vergangenen vier Jahren gegenüber. Dabei warf der SCP mit Union Berlin (20/21), Werder Bremen (22/23) und dem SC Freiburg (23/24) sogar jeweils einen Bundesligisten aus dem Turnier, hatte im Achtelfinale mit Dortmund (20/21), Stuttgart (22/23) und dem späteren Pokalsieger Leverkusen (23(24) in den Achtelfinals jedoch auch ein wenig Lospech. Mit mehr Losglück gelang den Paderbornern 2016/17 und 2017/18 sogar der Viertelfinaleinzug, mit den Ostwestfalen ist also durchaus zu rechnen.

Saarbrücken Nürnberg 106. Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

Saarbrücken Nürnberg 105. +2 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

Saarbrücken Nürnberg 105. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Saarbrücken Nürnberg 105. Schlitzohr Rabihic serviert einen Freistoß vom linken Flügel nicht etwa ins Zentrum, sondern probiert es aus spitzem Winkel gegen den zwei Meter vor dem Tor postierten Mathenia einfach mal direkt. Mathenia ist aber zur Stelle und klärt per Faustabwehr.

VfV Hildesheim Elversberg Cheftrainer Horst Steffen lenkt den Fokus vor dem Spiel auf das eigene Auftreten. „Wir wollen eine gute Leistung bringen, uns gut präsentieren und zeigen, dass wir zusammenstehen. Wir haben unsere Bilder und Informationen bekommen und analysieren den Gegner so genau wie möglich“, so Steffen. Doch auch für den Gegner findet er lobende Worte. „Hildesheim hat eine spielstarke Mannschaft – ob sie gegen uns bei ihrem gewohnten System bleiben, werden wir sehen. Aber es sind Jungs, die gerne miteinander zocken, von hinten heraus eine gute Spieleröffnung haben und mitspielen können. Dazu werden wir in Hildesheim eine tolle Kulisse vorfinden, die überwiegend auch Hildesheim anfeuern wird.“

Teutonia 05 Darmstadt Teutonia-Cheftrainer Nabil Toumi ändert seine Startelf gegenüber der 1:3-Niederlage gegen die U23 des SV Werder Bremen am vergangenen Spieltag nur auf einer Position. Für Kobert rückt Feka in die Startaufstellung. Wieder von Beginn an läuft Stürmer Christian Stark auf. Er erzielte alle vier Saisontore der Schwarz-Weißen. Bereits in den vergangenen zwei Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 war Ottensen in der ersten Runde im DFB-Pokal dabei. 2022 verlor der Regionalligist mit 0:8 gegen RB Leipzig. Vergangene Saison mussten sich die Hamburger mit 0:8 gegen den späteren Pokalsieger Leverkusen geschlagen geben.

Saarbrücken Nürnberg 103. So richtig viele Körner haben beide Teams nicht mehr. Immer wieder müssen Spieler mit Krämpfen behandelt werden. Das raubt dem ohnehin schon nicht allzu temporeichen Spiel jegliche Geschwindigkeit.

Bremer SV Paderborn Bei den bisherigen elf Pokalteilnahmen gelang dem Bremer SV erst einmal die Pokalüberraschung und das ist beinahe 40 Jahre her. 1986/87 besiegte der BSV im Wiederholungsspiel der ersten Runde KSV Hessen Kassel, flog in der zweiten Runde aber gegen den damaligen Zweitligisten St. Pauli heraus.

Saarbrücken Nürnberg 100. Rabihic hat am linken Strafraumeck Platz und bringt die Flanke mit dem rechten Außenrist sehenswert in die Box, wo Sonnenberg sich aber nicht so recht von Valentini lösen kann. Er kommt dennoch zum Kopfball, den er unter Bedrängnis aber rechts am Nürnberger Tor vorbei setzt.

Saarbrücken Nürnberg 99. Die Saarländer bekommen gleich zwei Eckbälle hintereinander, die allerdings nichts einbringen. Den kurz ausgeführten zweiten Eckstoß faustet Mathenia energisch aus der Gefahrenzone.

Rostock Hertha BSC Auch der DFB hat vorgesorgt und mit Robert Schröder einen langjährigen Bundesliga-Schiedsrichter abgestellt, der seit vergangener Saison auch international pfeifen darf. Der 38-Jährige stammt aus Hannover und hatte damit keine allzu weite Anreise.

Saarbrücken Nürnberg 96. Bei einem Angriff der Franken sind alle zehn Feldspieler der Saarländer im eigenen Strafraum versammelt. Nach einem hohen Ball in die Box macht dennoch Lubach die Kugel fest und kann aus 16 Metern abschließen. Der Ball setzt denkbar knapp neben dem rechten Pfosten auf. Menzel schätzt die Flugbahn aber scheinbar perfekt ein, denn er hebt frühzeitig die Arme und geht gar nicht erst hin. Mit Blick darauf, wie knapp der Ball wirklich vorbeifliegt, ist das entweder genial oder wahnsinnig.

Bremer SV Paderborn Der Bremer SV hat sich nach dem Halbfinal-Aus 2022/23 im Bremen-Pokal nach einem Jahr Pause wieder als Landespokalsieger für den DFB-Pokal qualifiziert, zum dritten Mal in den letzten vier Jahren. Bei den vergangenen beiden Teilnahmen wurden den Bremern attraktive Vereine zugelost, sowohl gegen Bayern (0:12) als auch gegen Schalke (0:5) waren die Bremer aber ohne Chance. Nun ist der Name des Gegners zwar nicht ganz so groß, die Aufgabe im Vergleich zum damaligen Bundesliga-Absteiger Schalke aber nicht viel einfacher.

Teutonia 05 Darmstadt Auch für Darmstadt 98 läuft es in dieser Saison noch nicht. Der Bundesliga-Absteiger ist in dieser Spielzeit noch sieglos und unterlag zum Zweitliga-Auftakt Fortuna Düsseldorf mit 0:2. Auch am vergangenen Spieltag verlor das Team von Cheftrainer Torsten Lieberknecht mit 1:3 gegen den SC Paderborn 07. Mit noch null Zählern stehen die Lilien mit einer Tordifferenz von minus vier auf dem 17. Tabellenplatz in der 2. Bundesliga. Heute sind die Hessen in der ersten Runde des DFB-Pokals in Hamburg schon gefordert. Bereits in der vergangenen Saison schied Darmstadt in der ersten Runde gegen den FC Homburg mit 0:3 aus.

Regensburg Bochum Regensburg hat sich personell vor allem im Angriff verstärkt und mit Sebastian Ernst vom Ligakonkurrenten Hannover einen zweitligaerfahrenen Stürmer geholt. Er wird heute beginnen, auch der neue Sturmkollege Christian Kühlwetter, der aus Magdeburg kam, ist von Anfang an dabei.

Saarbrücken Nürnberg 93. Calogero Rizzuto wird im Zentrum nicht richtig attackiert und hält deswegen aus 23 Metern einfach mal mit rechts drauf. Der flache Abschluss kommt allerdings zu zentral aufs Nürnberger Tor. Gar kein Problem für Christian Mathenia, der den Ball sicher unter sich begräbt.

Rostock Hertha BSC 2017 trafen beide Klubs bereits in der ersten Pokalrunde aufeinander. Der 2:0-Auswärtserfolg der Hertha wurde dabei von schweren Ausschreitungen überschattet, die Partie im Ostseestadion musste aufgrund von Böllerwürfen für rund 15 Minuten unterbrochen werden. Heute ist daher ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz.

VfV Hildesheim Elversberg Die SV Elversberg spielte nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga eine ordentliche Saison und beendete die Spielzeit ohne größere Abstiegssorgen. Am Ende landeten die Saarländer auf dem elften Platz und damit im gesicherten Mittelfeld. Zum Auftakt in diese Saison gab es ein 0:0 gegen Magdeburg und gegen Bundesliga-Absteiger Köln kassierte die SV erst in der 84. Minute den Ausgleich zum 2:2-Endstand.

Sandhausen Köln Bei den Rheinländern, die seit 2007 lediglich einmal in der 1. DFB-Pokal-Runde ausschieden (2022) und die sich in drei der letzten vier Spielzeiten nach Elfmeterschießen verabschiedeten, stellt Coach Gerhard Struber nach dem 2:2-Auswärtsunentschieden bei der SV 07 Elversberg dreimal um. Anstelle von Heintz (Bank), Martel (Gelb-Rot-Sperre) und Ljubicic (angeschlagen) beginnen Pauli, Olesen und Waldschmidt.

Saarbrücken Nürnberg 91. Bastian Dankert gibt den Ball frei. Die erste Hälfte der Verlängerung startet.

Saarbrücken Nürnberg 91. Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

Bremer SV Paderborn 2022 stieg der Bremer SV als langjähriger Oberligist in die Regionalliga Nord auf und konnte sich in den beiden folgenden Saisons in der Viertklassigkeit halten. In der ersten Spielzeit wurden die Bremer 14. und mussten für den Klassenverbleib den Umweg Relegation nehmen. In der vergangenen Spielzeit konnte der BSV das verhindern und wurde 11. In die neue Saison startete der Bremer SV mit je einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage, ist mit vier Punkten also vorerst im Mittelfeld der Tabelle.

Saarbrücken Nürnberg 90. +5 Zwischenfazit:

Nach 90 Minuten steht es zwischen Saarbrücken und Nürnberg 1:1, wodurch die Partie jetzt in der Verlängerung, bzw. allerspätestens im Elfmeterschießen entschieden wird. Die Franken hatten nach dem frühen Treffer durch Ševčík (12.) eigentlich alles im Griff und kamen auch stärker aus der Kabine, ehe die Umstellung von Fünfer- auf Viererkette bei den Saarländern nach und nach ihre Wirkung entfaltete. Es spielte seit der 51. Spielminute nur noch der FCS, der sich den Ausgleich durch Brünker (80.) redlich verdiente. Im Anschluss taute der Club zwar wieder etwas auf, so richtig ins Risiko ging jedoch kein Team mehr. Die logische Konsequenz ist die Verlängerung.

Rostock Hertha BSC In der vergangenen Spielzeit standen sich beide Teams noch in der Zweiten Bundesliga gegenüber. Das Spiel in Rostock endete torlos, im Olympiastadion setzte sich die Hertha gar mit 4:0 durch. Die Berliner beendeten die Saison jenseits von Gut und Böse, während Hansa als Vorletzter den bitteren Gang in die Drittklassigkeit antreten musste.

Viktoria Augsburg 90. +4 Fazit:

Der FC Augsburg überwindet die DFB-Pokal-Erstrundenhürde FC Viktoria 1889 Berlin mit einem 4:1-Sieg und steht nach dem Ausrutscher in der Vorsaison in der 2. Runde. Nach dem auf Treffern Lius (4.) und Rexhbeçajs (33.) beruhenden 1:1-Pausenremis gelang den Fuggerstädtern ein konzentrierter Wiederbeginn. Durch Neuzugang Essende rissen sie in der 53. Minute die Führung an sich. Sie setzten ihre kontrollierende Spielweise mit hohen Ballbesitzwerten fort, verpassten aber zunächst Möglichkeiten zum Ausbau des Vorsprungs. So blieben die Himmelblauen trotz einer anhaltenden passiven Grundhaltung lange Zeit in Sichtweite zum Ausgleichstreffer, näherten sich diesem aber nie konkret an. Die letzten Zweifel am Weiterkommen der Gäste beseitigte in der 86. Minute Joker Dorsch; Tietz schraubte das Ergebnis in der Nachspielzeit in die Höhe (90.+2). Der FC Viktoria 1889 Berlin empfängt am Mittwoch den 1. FC Lok Leipzig. Der FC Augsburg startet am Samstag mit einem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen in die Bundesligasaison. Einen schönen Tag noch!

Viktoria Augsburg 90. +4 Spielende

Saarbrücken Nürnberg 90. +5 Ende 2. Halbzeit

Sandhausen Köln Auf Seiten der Kurpfälzer, die in der Vorsaison in der 2. Runde am späteren DFB-Pokal-Sieger Bayer Leverkusen scheiterten (2:5) und die noch auf ihren ersten Pflichtspielerfolg gegen die Geißböcke warten (vier Niederlagen, zwei Unentschieden), hat Trainer Sreto Ristić im Vergleich zum 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Saarbrücken eine personelle Änderung vorgenommen. Ehlich ersetzt Weik (Kreuzbandriss).

Saarbrücken Nürnberg 90. +3 Ondřej Karafiát fasst sich ein Herz und zieht aus 23 Metern mal wuchtig mit links ab. Der Abschluss rutscht ihm aber über den Spann und landet nur auf der Tribüne.

Regensburg Bochum In Bochum gab es vor der Relegation einen Knall, als Torhüter Manuel Riemann nach vorausgegangenen Unstimmigkeiten und öffentlichen Schelten an Kollegen suspendiert wurde. Der Keeper hat zwar noch Vertrag bis Juni 2025, das Tischtuch scheint aber zerschnitten. So holte der VfL mit dem erfahrenen Ex-Kölner Timo Horn (aus Salzburg) und Patrick Drewes (aus Karlsruhe) zwei potentielle Nachfolger in den Kader. Drewes steht heute direkt in der Startelf ebenso wie der aus Straßbourg geholte Ibrahima Sissoko.

Rostock Hertha BSC Beide Teams stehen bereits voll im Saft, schließlich haben die 2. Bundesliga und die 3. Liga ihren Spielbetrieb bereits aufgenommen. Ein Pflichtspielsieg ist beiden Mannschaften allerdings noch nicht gelungen: Hertha unterlag im ersten Heimspiel dem SC Paderborn mit 1:2 und kam in Hamburg nicht über ein 1:1 hinaus, Rostock spielte zum Heimauftakt gegen Stuttgart 1:1 und verlor mit 0:1 in Wiesbaden.

Viktoria Augsburg 90. +2 Tooor für FC Augsburg, 1:4 durch Phillip Tietz

Auch Tietz kommt noch zu seinem Treffer! Nach Giannoulis' Flanke von der linken Grundlinie springt der Ex-Darmstädter an der halbrechten Fünferkante höher als drei Himmelblaue. Er nickt in die nahe Ecke ein.

Saarbrücken Nürnberg 90. +2 Klose wechselt noch einmal. Forkel übernimmt für Pick.

Saarbrücken Nürnberg 90. +2 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Dustin Forkel

Saarbrücken Nürnberg 90. +2 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Florian Pick

Saarbrücken Nürnberg 90. +1 Vier Minuten bleiben beiden Teams jetzt noch, um der Verlängerung aus dem Weg zu gehen. So richtig will aber keiner riskieren, mit zu offenem Visier in einen Konter zu laufen, der die Partie entscheidet.

Viktoria Augsburg 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Der Nachschlag im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark soll 240 Sekunden betragen.

Viktoria Augsburg 90. Elekwa mit der Großchance zum Anschluss! Der Ex-Magdeburger hat nach einem Steilpass in die halbrechte Gasse plötzliche freie Bahn in Richtung Gästekasten. Er schießt rechts am herauslaufenden Keeper Labrović, aber eben auch einen halben Meter am Gehäuse vorbei.

Saarbrücken Nürnberg 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Bremer SV Paderborn Denn als einziger Verein des Bundesliga-Unterhauses ist Paderborn mit zwei Siegen in die neue Zweitliga-Spielzeit gestartet. Am ersten Spieltag jubelten die Ostwestfalen über einen 2:1-Auswärtssieg bei Hertha BSC. Vergangenes Wochenende drehten die Paderborner das Spiel gegen Bundesliga-Absteiger Darmstadt nach frühem Rückstand mit drei Treffern in Halbzeit zwei. So steht der SCP nach zwei Spieltagen an der Spitze von Liga zwei - vorerst nur eine Momentaufnahme, die aus Paderborner Sicht aber gefällt.

Viktoria Augsburg 88. Nach der Blamage in Unterhaching in der Vorsaison schafft es Augsburg in dieser Spielzeit trotz des frühen Rückstands wieder in die 2. Runde des DFB-Pokals. Daran bestehen nach dem dritten Treffer kaum noch Zweifel.

Teutonia 05 Darmstadt Der FC Teutonia Ottensen 05 ist schon mitten im Spielbetrieb und in dieser Spielzeit noch sieglos. Nach einem 1:1-Unentschieden gegen Blau-Weiß Lohne zum Regionalliga-Auftakt gab es danach für die Mannschaft von Cheftrainer Nabil Toumi drei Niederlagen in Folge. Erst verloren die Hamburger mit 2:5 gegen den VfB Oldenburg und dann gab es eine knappe 7:8-Niederlage nach Elfmeterschießen im Landespokal Hamburg in der zweiten Runde gegen den Klub Kosova. Die Schwarz-Weißen gewannen in den letzten drei Jahren immer den Landespokal und mussten sich nun schon in der zweiten Runde verabschieden. Zuletzt unterlag der FC Teutonia 05 mit 1:3 gegen die U23 des SV Werder Bremen. Damit steht der Hamburger Verein mit einem Zähler auf dem 16. Platz in der Regionalliga Nord.

Saarbrücken Nürnberg 88. Nürnberg ist zwar seit dem Ausgleich wieder bemühter, tut sich allerdings unglaublich schwer. Die Füße der Saarländer wirken auch durch den erzwungenen Ausgleich deutlich leichter in dieser Schlussphase.

Viktoria Augsburg 86. Tooor für FC Augsburg, 1:3 durch Niklas Dorsch

Dorsch sorgt für die Entscheidung zugunsten des FCA! Infolge eines hohen Ballgewinns flankt Vargas von der rechten Strafraumlinie auf die ferne Sechzehnerseite zu Kabadayı. Der spielt direkt an die Fünferkante. Dorsch kommt mit Tempo vor Keeper Horenburg an den Ball und drückt ihn mit dem rechten Außenrist in die halblinke Ecke.

Saarbrücken Nürnberg 85. Flick sucht den einlaufenden Serra, der jedoch beim Chip in die Box unter dem Ball hindurch taucht.

Viktoria Augsburg 86. Gelbe Karte für Kristijan Jakić (FC Augsburg)

In einem über weite Strecken recht fairen Spiel gibt es nun doch viele Gelbe Karten. Jakić ist unglücklich in Günay hineingerutscht.

Sandhausen Köln Der 1. FC Köln ist nach seinem siebten Bundesligaabstieg noch nicht wirklich im Unterhaus angekommen. So kamen die Geißböcke nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Hamburger SV, bei der sie eine ordentliche Leistung gezeigt hatten, nicht über ein 2:2-Auswärtsunentschieden bei der SV 07 Elversberg hinaus. Im Saarland waren sie in der ersten Halbzeit drückend überlegen, aber trotz Führung ineffizient. Nach der Pause baute der FC deutlich ab, ging sogar in Rückstand und glich erst spät aus (84.).

VfV Hildesheim Elversberg Im Mai besiegte der VfV Hildesheim den Oberligakonkurrenten SV Atlas Delmenhorst im Finale des Niedersachsenpokals mit 2:0. Für den Oberligisten aus Niedersachsen ist die heutige Partie die Rückkehr in den DFB-Pokal nach 47 Jahren. Damals ging es für den VfV bis in die 3. Runde, wo er mit 0:6 gegen den HSV verlor. In der Liga konnte das Team der beiden Cheftrainer Marc Vučinović und Marcel Hartmann die erste Partie gewinnen und die zweite ging verloren.

Viktoria Augsburg 85. Kleiner Wackler von FCA-Schlussmann Labrović! Eine eher harmlose Flanke Mensahs von der tiefen rechten Außenbahn fliegt in Richtung kurzer Ecke. Augsburgs neuer Torhüter hat den Pfosten etwas nachlässig abgedeckt und stoppt den Ball erst auf der Linie.

Viktoria Augsburg 82. Gelbe Karte für Dimitris Giannoulis (FC Augsburg)

Der Grieche reißt Oellers bei erhöhtem Tempo unweit der Mittellinie zu Boden.

Saarbrücken Nürnberg 83. Der FCN hat nun die Quittung für die Passivität der letzten halben Stunde bekommen und schüttelt sich. Serra hat auf dem linken Flügel Platz und sieht den im Rückraum lauernden Schleimer, der an der Strafraumgrenze aber bei der Ballannahme patzt. Der versprungene Ball ist ein gefundenes Fressen für Menzel.

Rostock Hertha BSC Schönen Nachmittag und herzlich willkommen zum DFB-Pokalderby zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC! Beim Aufeinandertreffen zwischen Zweit- und Drittligisten scheint durchaus eine Überraschung möglich. Um 15:30 Uhr geht es im Ostseestadion los!

Viktoria Augsburg 81. Die Joker Nummer vier und fünf bei den Lichterfeldern heißen Coric und Günay. Yildirim und Damelang sehen sich den Rest der Partie von der Bank aus an.

Viktoria Augsburg 80. Einwechslung bei FC Viktoria 1889 Berlin: Kemal Günay

Bremer SV Paderborn Die Rollenverteilung ist klar: Der Bremer SV ist als einstig langjähriger Oberligist, inzwischen seit zwei Jahren in der Regionalliga vertreten, der klare Underdog. Zumal die Paderborner als Zweitliga-Spitzenreiter mit breiter Brust anreisen.

Viktoria Augsburg 80. Auswechslung bei FC Viktoria 1889 Berlin: Julien Damelang

Viktoria Augsburg 80. Einwechslung bei FC Viktoria 1889 Berlin: Damian Coric

Regensburg Bochum Jahn Regensburg hat in der vergangenen Saison erfolgreichen Drittliga-Fußball gespielt und die Spielzeit auf dem Relegationsrang drei abgeschlossen. Im Anschluss setzte sich der Jahn in zwei engen Spielen gegen Wehen Wiesbaden durch und schaffte so den direkten Wiederaufstieg. Auch der VfL Bochum musste in die Relegation, allerdings ging es da nach schwacher Saison um den Abstieg aus der Bundesliga. Den konnte Bochum dank eines furiosen Rückspiels in Düsseldorf noch umbiegen und verbleibt so in der höchsten deutschen Spielklasse.

Viktoria Augsburg 80. Auswechslung bei FC Viktoria 1889 Berlin: Metehan Yildirim

Viktoria Augsburg 80. Der gebürtige Berliner Maier, der Essendes Führungstor vorbereitet hat, holt sich den verdienten Einzelapplaus des Gästeblocks ab. Vargas betritt den Rasen.

Saarbrücken Nürnberg 80. Tooor für 1. FC Saarbrücken, 1:1 durch Kai Brünker

Saarbrücken gleicht aus und der Ludwigspark tobt! Rizzuto flankt scharf in die Box und im Fallen löst sich Brünker von seinem Gegenspieler. Wie er die Direktabnahme dann aus gut zehn Metern druckvoll im Fallen im rechten Eck versenkt, ist einfach nur sensationell. Mathenia hat absolut gar keine Chance. Es ist ein Stück weit auch ein Tor der unbändigen Willenskraft.

Viktoria Augsburg 79. Einwechslung bei FC Augsburg: Ruben Vargas

Viktoria Augsburg 79. Auswechslung bei FC Augsburg: Arne Maier

Sandhausen Köln Der SV Sandhausen nimmt als Sieger des Badischen Pokals am nationalen Cup-Wettbewerb teil; in der 3. Liga verpasste er als Achter die Qualifikation. In die Saison 2024/2025 sind die Schwarzen-Weißen optimal gestartet, gelangen ihnen doch sowohl gegen den VfL Osnabrück als auch beim 1. FC Saarbrücken 1:0-Siege. Gegen die Niedersachsen traf der eingewechselte Neuzugang Iwe tief in der Nachspielzeit (90.+3); im Saarland besorgte der ebenfalls im Sommer verpflichtete Baumann das Unterschiedstor schon früher (64.).

Saarbrücken Nürnberg 79. Gelbe Karte für Florian Pick (1. FC Nürnberg)

Pick räumt Rizzuto mit einer Grätsche rustikal ab. Klare Gelbe Karte.

Saarbrücken Nürnberg 78. Duman tankt sich per Doppelpass mit Villadsen nahe der Grundlinie in den Strafraum hinein, muss dann aber aus extrem spitzem Winkel abschließen. Menzel kann das Pfund nur frontal klatschen lassen, aber von Duman aus prallt der Ball dann ins Toraus. Abstoß Saarbrücken.

Saarbrücken Nürnberg 78. Einwechslung bei 1. FC Saarbrücken: Julian Günther-Schmidt

Saarbrücken Nürnberg 78. Auswechslung bei 1. FC Saarbrücken: Amine Naifi

Viktoria Augsburg 77. Gelbe Karte für Shean Mensah (FC Viktoria 1889 Berlin)

Mensah kommt auf der rechten Abwehrseite zu spät gegen Maier. Schiedsrichter Eric Weisbach bestraft das Einsteigen mit der Gelben Karte.

Viktoria Augsburg 76. Augsburg lässt Ball und Gegner laufen, muss sich bei dieser Dominanz eher wenig Sorgen machen, dass es noch einmal brenzlig werden könnte. Viktoria muss mutiger werden, will es wirklich in die Nähe des Ausgleichs kommen.

Saarbrücken Nürnberg 75. Beim ruhenden Ball kann dann Oliver Villadsen den zweiten Ball behaupten. Sein Rechtsschuss aus der zweiten Reihe misslingt aber völlig und ist ein Fall fürs Tribünendach.

Regensburg Bochum Hallo und willkommen zur 1. Pokalrunde des DFB-Pokals 2024/2025! Der VfL Bochum ist bei Jahn Regensburg zu Gast. Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr!



Saarbrücken Nürnberg 74. Pick nimmt Rizzuto den Ball ab und Nürnberg kann kontern. Serra nimmt einen leichten Kontakt dankend an und holt einen Freistoß heraus, bei dem es beinahe zum zweiten Mal klingelt. Pick findet Karafiát, der per Kopf aus 14 Metern aufs rechte obere Eck abschließt. Menzel kann mit einer starken Flugeinlage gerade noch zur Ecke klären.

Viktoria Augsburg 73. Auf Seiten der Fuggerstädter ersetzt Dorsch, der den Verein möglicherweise noch in dieser Transferperiode verlassen wird, Torschütze Rexhbeçaj.

Sandhausen Köln Hallo und herzlich willkommen zu den Nachmittagspartien des DFB-Pokal-Sonntags! Der SV Sandhausen hat in Runde eins den 1. FC Köln zu Gast. Der Anstoß des Duells zwischen Kurpfälzern und Rheinländern soll um 15:30 Uhr im im GP-Stadion am Hardtwald erfolgen.

Teutonia 05 Darmstadt Herzlich willkommen zur ersten Runde im DFB-Pokal in der Saison 2024/25. Um 15.30 Uhr trifft der FC Teutonia 05 Ottensen im Millerntor-Stadion in Hamburg auf den SV Darmstadt 98. Schiedsrichter Florian Lechner leitet die Partie.

Bremer SV Paderborn Hallo und herzlich willkommen zum Pokalduell zwischen dem Bremer SV und dem SC Paderborn! Der Regionalligist aus Bremen möchte für die Pokalüberraschung sorgen, ab 15:30 Uhr gibt's im Stadion am Panzenberg die Chance dazu.

Viktoria Augsburg 72. Einwechslung bei FC Augsburg: Niklas Dorsch

Saarbrücken Nürnberg 71. Rüdiger Ziehl vollzieht einen Doppelwechsel. Kasim Rabihic und Chafik Gourichy sollen im Spiel nach vorne für frische Akzente sorgen.

Viktoria Augsburg 72. Auswechslung bei FC Augsburg: Elvis Rexhbeçaj

Viktoria Augsburg 71. Auch Dennis Kutrieb setzt auf drei Neue, stellt sein Team durch die Hereinnahmen Mensahs, Elekwas und Skakuns jedenfalls personell offensiver auf. Lisinski, Pohl und Meisour verabschieden sich in den vorzeitigen Feierabend.

Saarbrücken Nürnberg 71. Einwechslung bei 1. FC Saarbrücken: Chafik Gourichy

VfV Hildesheim Elversberg Herzlich willkommen zur ersten Runde des DFB-Pokals. Um 15:30 Uhr treffen im Friedrich-Ebert-Stadion der VfV Borussia Hildesheim und die SV Elversberg aufeinander. Geleitet wird die Partie von Assad Nouhoum.

Saarbrücken Nürnberg 71. Auswechslung bei 1. FC Saarbrücken: Simon Stehle

Viktoria Augsburg 70. Einwechslung bei FC Viktoria 1889 Berlin: Oleg Skakun

Saarbrücken Nürnberg 71. Einwechslung bei 1. FC Saarbrücken: Kasim Rabihic

Saarbrücken Nürnberg 71. Auswechslung bei 1. FC Saarbrücken: Sebastian Vasiliadis

Viktoria Augsburg 70. Auswechslung bei FC Viktoria 1889 Berlin: Mohamed Meisour

Viktoria Augsburg 70. Einwechslung bei FC Viktoria 1889 Berlin: Emmanuel-Chinedu Elekwa

Viktoria Augsburg 70. Auswechslung bei FC Viktoria 1889 Berlin: Marvin Pohl

Saarbrücken Nürnberg 69. Klose greift erneut ein und bringt nun Jander für Duman.

Saarbrücken Nürnberg 69. Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Taylan Duman

Viktoria Augsburg 70. Einwechslung bei FC Viktoria 1889 Berlin: Shean Mensah

Saarbrücken Nürnberg 69. Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Caspar Jander

Viktoria Augsburg 70. Auswechslung bei FC Viktoria 1889 Berlin: Rajk Lisinski

Saarbrücken Nürnberg 67. Der 1. FC Saarbrücken ist inzwischen klar am Drücker, erarbeitet sich aber gegen defensiv weiterhin sehr gut postierte Franken zu wenig zwingende Abschlüsse. Nürnberg kommt gegen aufgerückte Molschder allerdings kaum zu Entlastungsangriffen.

Viktoria Augsburg 67. Jess Thorup schickt drei frische Kräfte ins Rennen. Die Neuzugänge Kabadayı (FC Schalke 04) und Wolf (Borussia Dortmund) sowie Jakić kommen für Torschütze Essende, Breithaupt und Pedersen.

Viktoria Augsburg 66. Einwechslung bei FC Augsburg: Kristijan Jakić

Viktoria Augsburg 66. Auswechslung bei FC Augsburg: Mads Pedersen

Saarbrücken Nürnberg 64. Jetzt sickert die Information doch durch: Naifi steht beim Zuspiel von Civeja zwar nicht im Abseits, allerdings liegt beim Zuspiel ein Foulspiel von Brünker vor, weshalb das Valentini-Foul nicht geahndet wird.

Viktoria Augsburg 66. Einwechslung bei FC Augsburg: Marius Wolf

Viktoria Augsburg 66. Auswechslung bei FC Augsburg: Tim Breithaupt

Viktoria Augsburg 66. Einwechslung bei FC Augsburg: Yusuf Kabadayı

Viktoria Augsburg 66. Auswechslung bei FC Augsburg: Samuel Essende

Saarbrücken Nürnberg 63. Civeja erweist sich erneut als belebendes Element und schickt Naifi mit einem spektakulären Pass in die Tiefe in die Nürnberger Box. Dort wird Naifi von Valentini gelegt. Eigentlich ein klarer Elfmeter, aber scheinbar bekommt Schiri Dankert den Hinweis, dass vorher ein Foul oder eine Abseitsstellung vorgelegen haben muss, denn anders ist es nicht zu erklären, dass er keinen Strafstoß gibt. Aufklären lässt sich die Momententscheidung aber nicht. Videobeweis gibt es im DFB-Pokal bekanntermaßen erst ab dem Achtelfinale.

Viktoria Augsburg 64. Die Thorup-Truppe hat die Partie zu diesem Zeitpunkt im Griff, sollte sicherheitshalber aber noch das dritte Tor nachlegen. Viktoria hat schon unter Beweis gestellt, dass ein ruhender Ball für einen Treffer reichen kann.

Saarbrücken Nürnberg 62. Dreifachwechsel bei den Gästen. Unter anderem geht Knoche vom Platz, der scheinbar angeschlagen ist.

Saarbrücken Nürnberg 62. Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Ondřej Karafiát

Saarbrücken Nürnberg 62. Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Robin Knoche

Saarbrücken Nürnberg 62. Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Janni-Luca Serra

Saarbrücken Nürnberg 62. Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Kanji Okunuki

Saarbrücken Nürnberg 61. Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Rafael Lubach

Saarbrücken Nürnberg 61. Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Michal Ševčík

Saarbrücken Nürnberg 61. Eine Stunde ist rum und die Führung der Franken hat immer noch Bestand, obschon die Molschder seit der Hereinnahme von Civeja und der Umstellung auf Viererkette deutlich entschlossener auftreten. Klose berät sich ebenfalls mit seinen Assistenten und dürfte zeitnah auf die Umstellung bei den Saarländern mit eigenen Wechseln reagieren.

Viktoria Augsburg 61. Gelbe Karte für Alexander Dikarev (FC Viktoria 1889 Berlin)

Dikarev verhindert die schnelle Ausführung eines Augsburger Freistoßes. Diese Unsportlichkeit wird mit einer weiteren Gelben Karte geahndet.

Viktoria Augsburg 60. Der Regionalligist ist nach einer Stunde nicht bereit, seine sehr passive Grundhaltung aufzugeben. Nur ganz selten taucht er jenseits der Mittellinie auf - trotz des knappen Rückstands ist die Verlängerung sehr weit entfernt.

Saarbrücken Nürnberg 60. Gelbe Karte für Rüdiger Ziehl (1. FC Saarbrücken)



Saarbrücken Nürnberg 58. Gelbe Karte für Florian Flick (1. FC Nürnberg)

Civeja wirbelt jetzt erneut durchs Zentrum. Flick kann den Joker der Saarländer nur durch einen Zupfer am Trikot stoppen. Das bringt ihm die erste Gelbe Karte der Partie ein.

Saarbrücken Nürnberg 57. Tim Civeja schlägt einen Freistoß aus gut 35 Metern halblinker Position hoch in den Nürnberger Strafraum. Die Franken bekommen die Kugel nicht entscheidend geklärt und letztlich fällt der Ball Simon Stehle vor die Füße, der aus elf Metern wuchtig mit rechts abzieht. Aus spitzem Winkel muss er aber aufs Torwarteck abschließen, das Christian Mathenia sicher besetzt. Mit einer Faustabwehr verhindert er den Einschlag.

Viktoria Augsburg 57. Gelbe Karte für Metehan Yildirim (FC Viktoria 1889 Berlin)

Übermotiviert stößt Yildirim Schlotterbeck auf der rechten Offensivseite zu Boden. Die zweite Verwarnung für die Himmelblauen.

Viktoria Augsburg 56. Ruhende Bälle sind noch kein Erfolgsrezept für den Bundesligisten: Maier flankt einen Freistoß aus der halbrechten Offensivspur viel zu nahe vor den Kasten. Der vorgerückte Schlussmann Horenburg pflückt den Ball problemlos aus der Luft.

Saarbrücken Nürnberg 55. Ziehl entschließt sich dafür, mit Civeja einen nominellen Mittelfeldspieler zu bringen. Das riecht nach Systemumstellung von Fünfer- auf Viererkette.

Saarbrücken Nürnberg 55. Einwechslung bei 1. FC Saarbrücken: Tim Civeja

Saarbrücken Nürnberg 55. Auswechslung bei 1. FC Saarbrücken: Elijah Krahn

Saarbrücken Nürnberg 55. Elijah Krahn, der schon kurz vor der Pause behandelt werden musste, liegt jetzt schon wieder am Boden. Die Betreuer eilen herbei und geben sofort das Signal an Rüdiger Ziehl: Für den 20-jährigen Innenverteidiger geht es nicht weiter. Bitter.

Viktoria Augsburg 53. Tooor für FC Augsburg, 1:2 durch Samuel Essende

Essende trifft in seinem ersten Pflichtspiel für den FCA! Nach seinem Solo auf dem linken Flügel gibt der Kongolese den Ball zu Maier ab, der ihn direkt wieder in die Tiefe schickt. Essende schiebt von der linken Sechzehnerseite aus gut zwölf Metern per rechtem Innenrist in die flache rechte Ecke ein.

Saarbrücken Nürnberg 52. Erstmals im zweiten Durchgang tritt nun auch der FCS in Erscheinung. Calogero Rizzuto hat auf dem rechten Flügel etwas Platz, aber seine flache Hereingabe stochert Finn Jeltsch noch entscheidend vor Kai Brünker weg, der die Kugel im Nachfassen dann zwar behauptet, gegen Enrico Valentini jedoch zu ungestüm in den Zweikampf geht. Offensivfoul.

Viktoria Augsburg 52. Glücklicherweise sind beide Beteiligte wieder auf den Beinen und setzen ihren Arbeitstag fort.

Viktoria Augsburg 51. Torhüter Horenburg ist mit seinem Vordermann Pohl kollidiert; beide müssen behandelt werden. Möglicherweise wird Viktorias Trainer Dennis Kutrieb zu seinem ersten Tausch gezwungen.

Saarbrücken Nürnberg 51. Oliver Villadsen hinterläuft auf dem linken Flügel, bekommt die Kugel, zieht daraufhin nach innen und schlägt die Flanke mit dem rechten Innenrist in die Box. Der Ball verzieht jedoch ins Toraus. Für Liebhaber von mitreißendem Offensivfußball ist dieses Pokalspiel weiterhin absolute Schonkost.

Viktoria Augsburg 50. Weder Dennis Kutrieb noch Jess Thorup haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

Saarbrücken Nürnberg 48. Kanji Okunuki setzt sich auf dem linken Flügel durch, flankt dann aber von der Grundlinie aus etwas zu unpräzise in die Saarbrücker Box. Elijah Krahn klärt sicher per Kopf.

Viktoria Augsburg 47. Gelbe Karte für Elvis Rexhbeçaj (FC Augsburg)

Rexhbeçaj steigt Damelang im Mittelkreis seitlich in die Beine und bremst damit einen schnellen Gegenstoß der Hausherren aus. Schiedsrichter Eric Weisbach ahndet das taktische Vergehen mit der ersten Gelben Karte für den FCA.

Saarbrücken Nürnberg 46. Die Teams kehren aus den Kabinen zurück und beim FCS bleibt Schmidt in selbiger. Brünker übernimmt. Bei den Gästen gibt es noch keine Wechsel. Weiter geht's.

Saarbrücken Nürnberg 46. Einwechslung bei 1. FC Saarbrücken: Kai Brünker

Saarbrücken Nürnberg 46. Auswechslung bei 1. FC Saarbrücken: Patrick Schmidt

Viktoria Augsburg 46. Weiter geht's mit dem zweiten Abschnitt im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark! Nach ihrer frühen Führung haben sich die Lichterfelder komplett auf das Verteidigen konzentriert. Das ging bei einer erträglichen Anzahl Augsburger Gelegenheiten lange gut. Letztlich wurden sie dann aber zu passiv – will Viktoria den Bundesligisten auch nach der Pause ärgern, werden offensive Nadelstiche nötig sein.

Viktoria Augsburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Saarbrücken Nürnberg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Saarbrücken Nürnberg 45. +2 Halbzeitfazit:

Pokalschreck Saarbrücken liegt nach einer insgesamt wenig aufregenden ersten Hälfte gegen Nürnberg mit 0:1 hinten. Die Saarländer agierten von Anfang an extrem defensiv und überließen den Franken das Feld, die ihrerseits aber wenig Interesse daran zeigten, das Spiel zu machen. So plätscherte die Partie zunächst sehr ereignisarm vor sich hin, ehe Ševčík mit einem satten Distanzschuss die Führung aus dem Nichts markierte (12.), der die Blau-Schwarzen nicht mehr allzu viel entgegenzusetzen hatten. Der FCS spielte sich kaum eine klare Chance heraus, während auch der FCN nicht mal ansatzweise daran dachte, mit zu forschem Offensivspiel ins offene Messer zu laufen. Das Resultat war ein sehr chancenarmes und taktisch geprägtes Match, das ein wenig an das Saarbrücker Halbfinalaus in der abgelaufenen Spielzeit gegen Kaiserslautern erinnerte.

Viktoria Augsburg 45. +2 Halbzeitfazit:

1:1 steht es zur Pause der DFB-Pokal-Erstrundenpartie zwischen dem FC Viktoria 1889 Berlin und dem FC Augsburg. Die Himmelblauen nutzten ihre erste Chance, um in Führung zu gehen; Hebisch brachte eine Eckballvariante erfolgreich zu Ende (4.). Infolge dieses holprigen Beginns baute der Favorit strukturierter auf und erarbeitete sich durch Neuzugang Giannoulis eine Möglichkeit der höchsten Güteklasse (10.). Die Fuggerstädter hielten den Schwerpunkt des Geschehens weiterhin in der heimischen Hälfte, waren zunächst eher selten durchschlagskräftig. Nachdem sie durch Tietz’ Kopfball an den Pfosten erneut nur knapp am Ausgleich vorbei geschrammt waren (25.), schafften sie diesen in Minute 33 durch einen Strafraumschuss Rexhbeçajs (33.). Daraufhin drängte die Thorup-Truppe mit aller Macht auf ihren zweiten Treffer und kam durch Tietz zu einer späten Großchance (43.). Bis gleich!

Viktoria Augsburg 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Saarbrücken Nürnberg 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Saarbrücken Nürnberg 45. +1 Die ersten 45 Minuten sind um. Eine Minute gibt es jetzt noch als Nachschlag.

Saarbrücken Nürnberg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Viktoria Augsburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark soll um 120 Sekunden verlängert werden.

Saarbrücken Nürnberg 43. Ševčík räumt Krahn ab, der daraufhin auf dem Platz behandelt werden muss. Das sorgt durchaus für einen Schockmoment auf der Saarbrücker Bank. Der 20-Jährige kann aber fürs Erste weitermachen und kehrt auf den Platz zurück.

Viktoria Augsburg 43. Tietz beinahe mit dem 1:2! Engels gelangt durch ein hohes Anspiel über rechts in den Rücken der gegnerischen Fünferkette. Er spielt den Ball am herauslaufenden Torhüter Horenburg vorbei nach innen. Tietz will in den von drei Feldspielern bewachten Kasten aus sieben Metern vollenden, doch seinen Rechtsschuss wehrt Liu heldenhaft ab.

Saarbrücken Nürnberg 40. Jetzt hat der Club wieder den Ballbesitzvorteil, lässt sich allerdings vom 1. FC Saarbrücken nicht so wirklich aus der Reserve locken. Die Klose-Elf verwaltet die Führung und lässt die Kugel sicher durch die eigenen Reihen zirkulieren.

Viktoria Augsburg 41. Viktoria taucht mal wieder vorne auf! Kapitän Hebisch packt aus halbrechten 21 Metern einen satten Schuss mit dem rechten Spann aus, der für die linke Ecke bestimmt ist. Die verfehlt er deutlich.

Viktoria Augsburg 40. Tietz drückt eine halbhohe Hereingabe Pedersens von der mittigen Fünferkante in die Maschen. Die Fahne des Assistenten geht wegen einer knappen Abseitsstellung allerdings sofort hoch.

Saarbrücken Nürnberg 37. Der FCN legt nach und Okunuki taucht völlig frei vor Menzel auf. Mit einem Lupfer will er den FCS-Rückhalt überwinden. Der Keeper der Molschder besteht diese Prüfung jedoch und klärt mit einer sehenswerten Parade noch zur Ecke, die dann nichts weiter einbringt.

Viktoria Augsburg 39. Das Thorup-Team will unbedingt noch vor dem Kabinengang in Führung gehen. Es hat in Sachen offensiver Wucht nach dem Ausgleich noch einen Gang hochgeschaltet, schafft es mittlerweile fast mit jedem Angriff in den Sechzehner.

Saarbrücken Nürnberg 36. Saarbrücken ist weit aufgerückt und leistet sich dann einen Ballverlust, nach dem der Nürnberger Konter rollt. Schleimer findet daraufhin Flick im Zentrum, der aus 18 Metern sofort mit links abzieht. Vasiliadis wirft sich spektakulär per Grätsche dazwischen und blockt erfolgreich.

Viktoria Augsburg 36. Giannoulis mit der Direktabnahme! Pedersen setzt den Griechen mit einer Flanke von der rechten Außenbahn auf die ferne Sechzehnerseite in Szene. Giannoulis zieht aus neun Metern mit dem linken Spann ab. Oellers steht im Weg und blockt.

Saarbrücken Nürnberg 33. Nürnberg tut in dieser Phase nur das Allernötigste fürs Spiel, steht aber defensiv insgesamt sicher genug, als dass die Führung so wirklich wackelt. Immer wieder sind alle Anspielstationen effektiv zugestellt, sodass die Saarbrücker im Spielaufbau meist den Rückpass wählen müssen.

Viktoria Augsburg 33. Tooor für FC Augsburg, 1:1 durch Elvis Rexhbeçaj

Rexhbeçaj besorgt mit Augsburgs dritter Chance den Ausgleich! Engels bricht auf dem rechten Flügel an die Grundlinie durch und passt flach in Richtung Elfmeteprunkt. Tietz legt dort flach für Rexhbeçaj ab, der mit dem linken Innenrist die halbhohe rechte Ecke anvisiert. Vom Innenpfosten fliegt der Ball ins Netz.

Viktoria Augsburg 31. Nach einer halben Stunde sind die Fuggerstädter zwar überlegen, attackieren aber immer noch nicht wirklich wuchtig. Mit einem ordentlichen Stellungsspiel kann der Gastgeber eine Chancenflut des Favoriten weiterhin verhindern.

Saarbrücken Nürnberg 30. Rizzuto tankt sich auf dem rechten Flügel nach vorne und findet mit einer präzisen Flanke dann den völlig blanken Sontheimer, der den Kopfball aus elf Metern aber deutlich rechts am Nürnberger Tor vorbei setzt.

Saarbrücken Nürnberg 28. Und noch einmal Naifi: Dieses Mal wird er kurz vor dem Nürnberger Strafraum angespielt, kann die Kugel behaupten und es aus knapp 20 Metern direkt versuchen. Der flache und nicht allzu satte Rechtsschuss kommt aber zentral aufs Tor der Franken und ist nicht mehr als ein besserer Rückpass. Mathenia hat keinerlei Mühe, den Ball sicher unter sich zu begraben.

Viktoria Augsburg 28. Kapitän und Torvorbereiter Hebisch hat Schmerzen im linken Knöchel und benötigt medizinische Unterstützung auf dem Feld. Er scheint nach einer kurzen Unterbrechung auf die Zähne beißen zu können.

Saarbrücken Nürnberg 26. Die Ansätze sind durchaus vorhanden, aber die Blau-Schwarzen lassen im Spiel nach vorne die Präzision vermissen. Naifi schnappt sich den Ball und lässt auf dem linken Flügel nun Valentini sehenswert aussteigen, ehe er eine weitere Flanke ins Toraus verzieht.

Saarbrücken Nürnberg 25. Auf der anderen Seite hat Amine Naifi auf dem linken Flügel mal etwas Platz, versenkt die hohe Flanke in Richtung zweiter Pfosten jedoch unerreichbar für seine Mitspieler im Toraus. Offensiv bieten die Saarländer bislang wirklich nicht viel an.

Saarbrücken Nürnberg 23. Schleimer findet mit einer Flanke von links Okunuki, der sich die Kugel bei der Ballannahme elf Meter vor dem Saarbrücker Tor aber eine Nuance zu weit vorlegt. Das bietet Schumacher die Chance, entscheidend zu stören, sodass es zu keinem weiteren Abschluss kommt. Da wäre mit einer gefühlvolleren Ballannahme vermutlich deutlich mehr drin gewesen.

Viktoria Augsburg 25. Tietz scheitert am Pfosten! Der Ex-Darmstädter ist an der halblinken Fünferkante Adressat einer scharfen Flanke Pedersens. Er nickt auf die nahe Ecke, setzt den Ball aber frontal gegen die Stange - da wäre Torhüter Horenburg machtlos gewesen.

Viktoria Augsburg 22. Pedersen sucht Essende! Der Außenverteidiger wird an die rechte Strafraumlinie geschickt und will den unbewachten Neuzugang vom FC Vizela per Querpass vor den Kasten bedienen. Liu bekommt noch den linken Fuß dazwischen und klärt.

Saarbrücken Nürnberg 21. Der FCS ist jetzt die etwas aktivere Mannschaft, aber auch die Franken stehen defensiv sehr sicher. Die zumeist weiten Bälle in die Tiefe kommen bei den Zielspielern Schmidt und Stehle kaum an, sodass Nürnberg insgesamt alles im Griff hat und die Führung gut verwaltet.

Viktoria Augsburg 19. Offensiv findet Viktoria nach einem durchaus mutigen Beginn kaum mehr statt. Bei diesem Spielstand ist das aber natürlich auch nicht unbedingt nötig, zumal die eigene Abwehr bislang über weite Strecken konzentriert arbeitet.

Saarbrücken Nürnberg 18. Schmidt macht einen Ball in die Tiefe fest, kommt aber zunächst nicht an Jander vorbei, der die Kugel jedoch nach der Balleroberung etwas verstolpert. Das gibt Schmidt die Chance, die Kugel noch einmal scharf zu machen. Letztlich ist es dann Sontheimer, der aus dem Rückraum mit links abziehen kann. Der Linksschuss rutscht ihm etwas über den Spann und verfehlt das Nürnberger Tor knapp.

Saarbrücken Nürnberg 15. Die Blau-Schwarzen verändern ihre extrem defensive Ausrichtung nach dem Rückstand vorerst noch nicht, pressen allerdings etwas höher. Nürnberg findet allerdings spielerische Lösungen, um die Kugel in den eigenen Reihen zu halten.

Viktoria Augsburg 16. Maier befördert den dritten Eckstoß der Gäste von der linken Fahne an das nahe Fünfereck. Vor dem lauernden Engels klärt Oellers souverän per Kopf.

Viktoria Augsburg 13. Infolge sehr zerfahrener erster Minuten hat der FCA mittlerweile mehr Struktur in seinem Aufbau und hält den Schwerpunkt des Geschehens in der Hälfte der Himmelblauen.

Saarbrücken Nürnberg 12. Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:1 durch Michal Ševčík

Nürnberg geht mit 1:0 in Führung und das hatte sich bei dem bislang sehr verhaltenen Spielverlauf wahrlich nicht angedeutet. Michal Ševčík wird im Zentrum freigespielt und könnte aus 23 Metern direkt abziehen. Stattdessen legt er sich die Kugel noch auf den linken Fuß, was Patrick Sontheimer eigentlich die Chance gibt, einzugreifen. Der Saarbrücker Spieler geht jedoch nicht richtig hin, sodass Michal Ševčík aus inzwischen 21 Metern wuchtig mit links aufs rechte Eck abziehen kann. Dort schlägt der satt getroffene Schuss dann auch unhaltbar für Phillip Menzel ein.

Saarbrücken Nürnberg 11. Zeitz lässt im Dribbling zwei Gegenspieler stehen, wird dann aber von Villadsen an der Mittellinie mit einem Foul gestoppt. Anstatt die Kugel nach vorne zu schlagen, wird der Freistoß aber zum eigenen Keeper zurückgespielt. Das zeigt ziemlich anschaulich die extrem defensive Ausrichtung der Saarländer.

Viktoria Augsburg 10. Giannoulis mit der Großchance zum Ausgleich! Gouweleeuws Flugball aus dem Mittelkreis lässt den Griechen mittig im Sechzehner frei vor dem Heimkasten auftauchen. Gouweleeuw schließt aus zehn Metern mit dem linken Innenrist ab, doch der herausgestürmte Torhüter Horenburg pariert mit der Brust.

Saarbrücken Nürnberg 9. Die Hausherren erarbeiten sich bei einem Vorstoß über rechts eine Ecke. Rizzuto findet am ersten Pfosten aber keinen Mitspieler. Schleimer klärt souverän per Kopf.

Viktoria Augsburg 7. Gelbe Karte für Mohamed Meisour (FC Viktoria 1889 Berlin)

Giannoulis wird unfair gestoppt - die erste gelbe Karte des Spiels.

Saarbrücken Nürnberg 7. Hohe Bälle nach vorne und dann auf die zweiten Bälle gehen - so sieht in den ersten Minuten die Herangehensweise der Gäste aus, die damit allerdings noch keinen Erfolg haben. Die Saarländer verteidigen bislang tadellos und behaupten eben jene zweiten Bälle sicher.

Viktoria Augsburg 7. Der Bundesligist ist noch gar nicht richtig in seiner Pflichtspielsaison 2024/2025 angekommen, da läuft er bereits einem Rückstand hinterher. Er hat es dem Außenseiter aber auch leicht gemacht: Bei der Ecke stimmte gleich zweimal die Zuteilung nicht.

Saarbrücken Nürnberg 4. Die Marschroute des Drittligisten ist klar erkennbar. Der FCS agiert aus einer defensiven Fünferkette heraus, macht die Räume hinten komplett dicht und überlässt den Franken bereitwillig den Ball.

Viktoria Augsburg 4. Tooor für FC Viktoria 1889 Berlin, 1:0 durch Aidan Liu

Viktoria geht mit der ersten Chance in Führung! Lisinski tritt die Premierenecke von der rechten Fahne halbhoch an das nahe Fünfereck. Hebisch verlängert mit der Stirn vor den linken Pfosten. Liu drückt den Ball dort aus vier Metern mit dem linken Fuß in die Maschen.

Viktoria Augsburg 3. Nachdem er durch Pohls rechten Arm unglücklich im Gesicht getroffen worden ist, muss Tietz auf dem Rasen behandelt werden. Für den Ex-Darmstädter dürfte es aber in Kürze weitergehen.

Saarbrücken Nürnberg 1. Anpfiff im Saarbrücker Ludwigspark. Die Hausherren treten in ihren gewohnten blau-schwarzen Heimfarben an. Die Gäste aus Franken sind ganz in Weiß gekleidet. Los geht's.

Saarbrücken Nürnberg 1. Spielbeginn

Viktoria Augsburg 1. Viktoria Berlin gegen Augsburg – auf geht's im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark!

Viktoria Augsburg 1. Spielbeginn

Viktoria Augsburg Soeben haben die 22 Akteure das grüne Geläuf betreten.

Viktoria Augsburg Bei den Fuggerstädtern, deren größter DFB-Pokal-Erfolg der Halbfinaleinzug in der Saison 2009/2010 war, schickt Coach Jess Thorup mit Labrović (HNK Rijeka), Essende (FC Vizela), Giannoulis (Norwich City FC) und Schlotterbeck (VfL Bochum) vier Neuzugänge von Beginn an ins Rennen. Klein (SV Sandhausen), Kabadayı (FC Schalke 04), Wolf (Borussia Dortmund) und Koudossou (ADO Den Haag) sitzen zunächst auf der Bank.

Saarbrücken Nürnberg Beide Mannschaften stehen sich heute übrigens zum 26. Mal in einem Pflichtspiel gegenüber. Die bisherige Bilanz ist weitestgehend ausgeglichen. Bei gerade einmal vier Unentschieden stehen elf Siege der Saarländer und zehn Siege der Franken zu Protokoll. Dabei ist allerdings zu konstatieren, dass das bis dato letzte Duell auf die Saison 2000/01 in der 2. Bundesliga zurückgeht. Im DFB-Pokal gab es bislang nur in der Saison 1984/85 mal ein Match zwischen beiden Teams, das der 1. FC Saarbrücken vor heimischer Kulisse souverän mit 4:1 gewann.

Viktoria Augsburg Auf Seiten der Lichterfelder, die bei ihren bisherigen DFB-Pokal-Teilnahmen jeweils in der 1. Runde an Arminia Bielefeld (0:1, 2019) und am VfL Bochum (0:3, 2022) scheiterten und die eine Art "Farmteam" für die Vereine Austria Klagenfurt und HNK Šibenik sind, hat Trainer Dennis Kutrieb im Vergleich zur 1:2-Auswärtsniederlage bei der VGS Altglienicke drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Petzsch, Skakun und Mensah beginnen Horenburg, Oellers und Meisour.

Saarbrücken Nürnberg Miroslav Klose vollzieht heute Nachmittag nach dem 3:1-Sieg über Schalke 04 vier Wechsel: Zweitliga-Stammkeeper Reichert (nicht im Kader) macht Platz für Pokaltorhüter Mathenia. Außerdem erhalten Valentini, Villadsen und Ševčík den Vorzug vor Soares (Bank), Castrop (Infekt) und Hofmann (angeschlagen; nicht im Kader).

Saarbrücken Nürnberg Der 1. FC Nürnberg, der in der Vorbereitung unter Weltmeister Miroslav Klose unter anderem einen 3:0-Sieg über Juventus Turin verbuchte, startete zunächst mit einer 2:3-Auswärtsniederlage beim Karlsruher SC in die neue Spielzeit in der 2. Bundesliga. Beim Heimdebüt unter dem neuen Trainer gab es dafür dann aber einen 3:1-Sieg über den FC Schalke 04. Nach wie vor herrscht deshalb viel Optimismus bei den Franken vor, die nur einmal in den letzten neun Spielzeiten in der 1. Runde des DFB-Pokals gescheitert sind.

Saarbrücken Nürnberg FCS-Coach Rüdiger Ziehl nimmt im Vergleich zur 0:1-Pleite gegen den SV Sandhausen heute nur eine Veränderung an seiner Startformation vor: Für Kasim Rabihic (Bank) startet heute Amine Naifi.

Viktoria Augsburg Für den FC Augsburg startet heute die Pflichtspielsaison 2024/2025. Während seine 13. Spielzeit in der Bundesliga trotz der abschließenden Niederlagenserie mit der zweitbesten Endplatzierung der Vereinsgeschichte endete (Rang elf), dauerte die Teilnahme am DFB-Pokal lediglich 90 Minuten: Mit 0:2 unterlagen die damals noch von Enrico Maaßen trainierten Fuggerstädter bei der SpVgg Unterhaching.

Saarbrücken Nürnberg Der 1. FC Saarbrücken startete zunächst mit einem 1:0-Auswärtssieg beim TSV 1860 München sehr vielversprechend in die Saison 2024/25, bekam dann aber im ersten Heimspiel der neuen Spielzeit direkt den ersten Dämpfer verpasst. Mit 0:1 mussten die Molschder sich dem SV Sandhausen geschlagen geben. Ehe es mit dem Heimspiel gegen Ingolstadt weitergeht, wollen die Saarländer nun einmal mehr im Pokal Selbstvertrauen tanken.

Viktoria Augsburg Der FC Viktoria 1889 Berlin erwarb die Teilnahmeberechtigung für die erste Runde des nationalen Cup-Wettbewerbs Ende Mai durch einen 3:0-Sieg im Finale des Berliner Landespokals gegen Makkabi Berlin. Die Himmelblauen befinden sich nach einem einjährigen Ausflug in die 3. Liga seit 2022 wieder in der Regionalliga Nordost, die sie in der Vorsaison auf dem dritten Tabellenplatz abschlossen. Der Start in die aktuelle Spielzeit ist für das sehr junge Team mit einem Sieg in Plauen (3:2), einem Unentschieden gegen Erfurt (1:1) und einer Niederlage bei Altglienicke (2:3) durchwachsen verlaufen.

Saarbrücken Nürnberg Die Saarländer standen bei ihren letzten beiden Teilnahmen am DFB-Pokal jeweils im Halbfinale. Die Franken erreichten 2022/23 das Viertel- und letzte Saison das Achtelfinale. Bei beiden Teams ist das Erstrundenaus also eher Ausnahme als Regel. Einen wird es heute Nachmittag allerdings zwangsläufig erwischen.

Saarbrücken Nürnberg Guten Tag und herzlich willkommen aus dem Ludwigspark. Hier empfängt der 1. FC Saarbrücken heute um 13:00 Uhr den 1. FC Nürnberg im Rahmen der 1. Runde des DFB-Pokals.