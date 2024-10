Offenbach Karlsruhe 46. Weiter geht's!

Leverkusen Elversberg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Offenbach Karlsruhe 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Augsburg Schalke 46. Weiter geht es in Augsburg. Beide Teams setzen die Partie personell unverändert fort.

Augsburg Schalke 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Leipzig St. Pauli 45. +2 Halbzeitfazit:

Ein aufreizendes Hin und Her prägt die ersten 45 Minuten in der Red Bull Arena, in denen RB Leipzig zwar spielbestimmend auftritt, aber St. Pauli immer wieder mutige Vorstöße gelingt. Der Leipziger Doppelschlag durch Yussuf Poulsen (12.) Christoph Baumgartner (17.) schien die Partie zunächst in eine klare Richtung zu lenken, doch die Hamburger zeigten sich unbeeindruckt und erzielten aus dem Nichts den Anschlusstreffer durch Guilavogui (28.). Die aufkeimenden Hoffnungen des Außenseiters erstickte Leipzig jedoch prompt, als Poulsen kurz darauf mit seinem zweiten Treffer das 3:1 erzielte (30.). Trotz des Rückstands machen die Gäste aus Hamburg keineswegs den Eindruck, als wollten sie sich kampflos geschlagen geben. Es erwartet uns ein aufregender zweiter Durchgang, in dem St. Pauli versuchen wird, weiter Druck auf den Favoriten auszuüben und vielleicht im Zuge eines erneuten Anschlusstreffers noch eine Überraschung zu schaffen. Bei einem möglichen Leipziger 4:1 wäre die Messe wiederum sicherlich gelesen.

Leverkusen Elversberg 45. +2 Fazit:

Bayer 04 Leverkusen ist gegen Elversberg ganz klar auf Kurs Achtelfinale! Nach dem ersten Durchgang führt der Titelverteidiger hochverdient mit 3:0 und hatte über weite Strecken alles im Griff. Nach dem frühen Schick-Doppelpack konnte Aleix García mit einem traumhaften direkten Freistoß noch vor der Pause erhöhen. Im Anschluss kamen die Gäste dann zwar nochmal auf und näherten sich dem Anschlusstreffer an, aber Kovář hielt seinen Kasten sauber. Horst Steffen und sein Team werden auch im zweiten Abschnitt sicherlich weiter kämpfen. Für ein Weiterkommen braucht der Underdog allerdings wohl ein Wunder.

Offenbach Karlsruhe 45. +1 Halbzeitfazit:

Ohne Tore geht es in die Kabinen. Der Außenseiter aus Offenbach spielt aus einer kompakten Defensive heraus teilweise frech auf und überrascht hin und wieder mit Umschaltmomenten. Der Karlsruher SC macht das Spiel, kommt aber gegen die defensiv gut organisierten Hausherren nur selten durch. Gegen die defensive Fünferkette der Kickers muss der Mannschaft von Christian Eichner im Spiel nach vorne etwas mehr einfallen. Gleich geht's weiter!

Leipzig St. Pauli 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Leipzig St. Pauli 45. +1 In der Nachspielzeit versucht RB zum ersten Mal überhaupt in dieser Partie so etwas wie Ruhe reinzubringen, was allerdings nicht lange hält, weil St. Pauli nach Ballgewinn direkt wieder ins Tempo geht. Die Bullen können den Gegenangriff über Afolayan aber früh unterbinden.

Augsburg Schalke 45. +1 Halbzeitfazit:

Nahezu pünktlich ist Halbzeit in Augsburg. Der FCA führt hochverdient mit 1:0 gegen den FC Schalke 04. Den bislang einzigen Treffer erzielte, wie sollte es auch anders sein, Alexis Claude-Maurice in der 26. Minute. Beim Gegentor sah S04-Keeper Heekeren nicht gut aus, auch wenn der Ball sehr unglücklich in einem Loch im Rasen aufkam und über den Schlussmann hüpfte. Ansonsten machte es Königsblau defensiv nicht schlecht und stellte die Wege für den FCA kompakt zu. Nach vorne ging allerdings kaum etwas bei den Schalkern. Dennoch ist in Abschnitt zwei noch alles möglich. Bis gleich!

Offenbach Karlsruhe 45. Ende 1. Halbzeit

Offenbach Karlsruhe 45. +1 Berlinski! Wachs schickt den Stürmer auf die Reise und der marschiert alleine auf Weiß zu. Er schließt aber etwas zu früh aus halblinker Position und etwa 13 Metern ab. Der KSC-Schlussmann fängt den Ball, der in Richtung lange Ecke geschossen wurde.

Leverkusen Elversberg 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Leverkusen Elversberg 45. +1 120 Sekunden kommen im ersten Durchgang oben drauf. Da es abgesehen von den Treffern kaum Unterbrechungen gab, ist das auch absolut ausreichen.

Leipzig St. Pauli 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Leipzig St. Pauli 43. Afolayan bekommt auf rechts die Kugel und zieht mit Ball am Fuß nach Innen, um schließlich auf Höhe der Sechzehnerkante zu suchen. Der Versuch streicht allerdings knapp am linken oberen Giebel vorbei.

Offenbach Karlsruhe 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Offenbach Karlsruhe 45. Pfeiffer wird von der rechten Seite bedient, köpft den Ball aus etwa elf Metern und zentraler Position aber deutlich drüber.

Augsburg Schalke 45. +1 Ende 1. Halbzeit

Leverkusen Elversberg 45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Leverkusen Elversberg 45. Wieder Elversberg! Ein Abpraller landet halbrechts vor dem Sechzehner bei Tim Boss. Der 19-Jährige nimmt den Ball nach einem kurzen Aufticken direkt, lässt das Leder dabei über den rechten Außenrist rutschen und visiert das rechte Eck an. Kovář ist gegen den sehenswerten Abschluss allerdings mit einer starken Aktion dazwischen und lenkt den Ball zur Ecke, die im Anschluss ungefährlich bleibt.

Leverkusen Elversberg 44. Granit Xhaka bekommt den Ball im Rückraum und zieht aus der zweiten Reihe mit seinem starken linken Fuß ab. Nicolas Kristof hat durchaus Probleme gegen den Distanzkracher und hat den ball erst im Nachfassen sicher.

Offenbach Karlsruhe 44. Ünlücifci! Der gebürtige Frankfurter hat am rechten Strafraumeck Platz und zieht einfach mal ab. Der Schuss ist aber zu unplatziert und Weiß kann ohne Probleme parieren.

Augsburg Schalke 43. Aydın macht weiter ordentlich Betrieb beim S04! Über die linke Seite setzt sich der Schalker gegen mehrere Gegenspieler durch, ehe sich Gouweleeuw ihm in den Weg stellt und das Leder zur Ecke bereinigt. Aus dem folgenden Standard entsteht nichts. Aus solchen Aktionen muss Schalker mehr machen.

Leverkusen Elversberg 43. Seit dem dritten Bayer-Tor ist Elversberg hier wirklich sehr aktiv und kam in den letzten Minuten endlich auch zu den ersten eigenen Abschlüssen.

Offenbach Karlsruhe 42. Freistoß für den Karlsruher SC im linken Halbfeld. Der Ball kommt hoch in den Strafraum, wo Breitenbach per Kopf klärt.

Leipzig St. Pauli 42. Poulsen wird in die Tiefe geschickt und geht schließlich zu Boden. Der zarte Schubser von Smith ist aber keinesfalls elfmeterwürdig, was auch Schiedsrichter Zwayer so bewertet.

Augsburg Schalke 42. Erneut bekommt Claude-Maurice vor der Box viel zu viel Freiraum. Diesmal versucht er es mit einem Schuss von halblinks aus 20 Metern. Deutlich geht der Ball allerdings über den Kasten der Schalker.

Leverkusen Elversberg 41. Muhammed Damar zieht einen Freistoß vom linken Strafraumeck per Schlenzer ganz gefährlich auf die lange Ecke. Matěj Kovář muss sich da ganz lang machen, um den Einschlag zu verhindern.

Leipzig St. Pauli 40. Gelbe Karte für Manolis Saliakas (FC St. Pauli)

Die erste Gelbe Karte in einer sehr fairen Partie gibt es für ein Foul taktischer Art.

Leipzig St. Pauli 37. St. Pauli gibt sich hier keinesfalls auf. Irvine bedient Afolayan mit einem Zuckerpass auf dem rechten Flügel. Afolayan sucht gegen Bitshiabu die Eins-gegen-eins-Situation, bleibt aber hängen.

Leverkusen Elversberg 38. Die direkte Reaktion der Gäste auf das 3:0 kann sich durchaus sehen lassen. Nach einem Eckstoß von der linken Seite köpft Lukas Petkov den Ball aus kürzester Distanz sogar in das Tor. Allerdings pfeift der Unparteiische die Situation aufgrund eines Offensivfouls zurück.

Augsburg Schalke 40. Jakić' Schuss aus der zweiten Reihe im Zentrum wird von Kamiński mit dem Oberschenkel abgeblockt. Das war wichtig, denn sonst wäre der Ball womöglich gefährlich auf das S04-Gehäuse gekommen.

Leverkusen Elversberg 38. Aleix García ist im Sommer vom Girona FC in das Rheinland gekommen und hat mit diesem absoluten Traumtor jetzt auch seinen ersten Treffer für seinen neuen Arbeitgeber erzielt.

Leipzig St. Pauli 36. Geertruida schickt abermals eine Flanke von rechts in die Mitte, wo Silva auf dem zweiten Pfosten nur gänzlich knapp verpasst.

Offenbach Karlsruhe 38. Aktuell passiert nicht viel. Karlsruhe macht das Spiel, kommt aber nicht gefährlich vor das Tor, weil Offenbach aufmerksam verteidigt.

Augsburg Schalke 39. Die Schwaben spielen weiter geduldig und brechen die Angriffe zur Not auch nach hinten ab. Die Führung ist somit weiterhin hochverdient.

Leipzig St. Pauli 33. Das ist mal ein Auftakt nach der Maß für die neutrale Zuschauerschaft. Vier Tore nach dreißig gespielten Minuten unterstreichen das aufregende Spielgeschehen auf dem Platz.

Augsburg Schalke 37. Die Hausherren spielen einen Freistoß in der eigenen Hälfte schnell aus und überraschen Königsblau dadurch. Jakić steckt den Ball von halblinks ins Zentrum durch zu Torschütze Claude-Maurice. Dessen erster Kontakt vor dem Schalker Strafraum ist aber zu schlampig, wodurch die Kugel ins Toraus geht.

Leverkusen Elversberg 36. Tooor für Bayer Leverkusen, 3:0 durch Aleix García

Der Freistoß sitzt perfekt! Aleix García übernimmt den fälligen Standard und wie! Mit dem rechten Fuß schießt der Spanier den Ball wuchtig und traumhaft platziert über die Mauer hinweg genau oben links in den Knick. Da fliegt Nicolas Kristof komplett vergeblich.

Augsburg Schalke 36. Wolf bekommt an der Mittellinie im Luftzweikampf mit Mohr den Ellbogen des Schalker an den Hinterkopf. Willenborg entscheidet auf Freistoß und lässt die Gelbe Karte zu Recht in seiner Tasche.

Leverkusen Elversberg 35. Granit Xhaka wird zentrale 25 Meter vor dem SVE-Tor von Maurice Neubauer von hinten umgecheckt. Dadurch ergibt sich für Bayer eine aussichtsreiche Freistoßposition.

Augsburg Schalke 34. Die Schalker zeigen sich mal wieder vorne! Donkor schickt den Ball von links in die Mitte, wo Bachmann die Kugel im Sechzehner stehend per Kopf zurücklegt zu Karaman. Der kann mit dem Leder aber nichts anfangen, da die Augsburger direkt wieder zur Stelle sind.

Leverkusen Elversberg 32. Xhaka und Co. lassen den Ball immer wieder ganz geduldig laufen und geben der SVE noch nicht einmal die Chance in die Zweikämpfe zu kommen. Dadurch haben die Rheinländer über 75 Prozent Ballbesitz und wirklich überhaupt keine Probleme mit dem Zweitligisten.

Offenbach Karlsruhe 35. Den Gästen fällt im Spiel nach vorne nicht viel ein. Die Kickers Offenbach agieren im Spiel gegen den Ball mit einer Fünferkette. Da findet der KSC kaum eine Lücke.

Augsburg Schalke 33. Der Bundesligist dominiert weiter Ball und Gegner. Die Gäste können kaum Durchatmen und rennen nur hinterher.

Offenbach Karlsruhe 33. Beide Mannschaften hatten jeweils eine gute Torchance, ansonsten spielen sich bis hierhin große Teile der Begegnung zwischen den Strafräumen ab.

Leverkusen Elversberg 30. Nach der furiosen Anfangsphase der Leverkusener ist es Elversberg mittlerweile gelungen das Geschehen zu beruhigen und zumindest etwas ausgeglichener zu gestalten. Trotzdem hat Bayer weiter alles im Griff und ist auf Kurs einen souveränen Heimsieg einzufahren.

Augsburg Schalke 31. Einen langen Ball aus dem Halbfeld kann Schalke-Schlussmann Heekeren eigentlich locker aus der Luft fangen. Allerdings geht FCA-Stürmer Tietz hinterher, was Heekeren verunsichert. Er lässt den Ball tatsächlich fallen und hat Glück, dass der Augsburger nicht hinterhergeht. So kann der Torhüter den Ball doch noch locker aufnehmen.

Leipzig St. Pauli 30. Tooor für RB Leipzig, 3:1 durch Yussuf Poulsen

Im Stile einer Spitzenmannschaft trifft RB direkt im Gegenzug. Guilavogui versucht es elegant mit der Hacke zu spielen, was den Hamburgern in Form eines blitzsauberen Konters um die Ohren fliegt. Am Ende der Kette sieht Baumgartner seinen Mitspieler auf rechts durchstarten und bedient Poulsen ideal in den Lauf, der vor Vasilj abermals ganz cool bleibt und halbhoch einschießt.

Offenbach Karlsruhe 30. Klasse Grätsche von Moreno! Der 22-Jährige fängt ein Zuspiel auf Herold ab und erntet Szenenapplaus.

Leipzig St. Pauli 28. Tooor für FC St. Pauli, 2:1 durch Morgan Guilavogui

Aus dem sogenannten Nichts ist St. Pauli zurück in der Partie. An der linken Strafraumkante dribbelt Eggestein in Richtung Box und findet rechtzeitig das Zuspiel zu Guilavogui, der direkt abzieht. Ersatzkeeper Vandevoordt sieht dabei nicht ganz glücklich aus und lässt den Schuss rechts unten passieren, wenngleich der Abschluss allemal haltbar war.

Leipzig St. Pauli 26. St. Pauli rückt nun nach und will wieder aktiv ins Spielgeschehen eingreifen. Saliakas und Irvine spielen den Doppelpass. Im Anschluss wird Saliakas' Flanke aber noch entscheidend geblockt.

Augsburg Schalke 29. Schalke kann sich kaum mehr befreien! Nach einer Flanke von links kann Donkor nicht richtig klären. Die Kugel geht zu Wolf, welcher aus spitzem Winkel aus elf Metern nicht lange überlegt. Sein Schuss wird leicht abgefälscht und geht in Toraus.

Leverkusen Elversberg 27. Ein Befreiungsschlag der Gäste wird beinahe zum perfekten Pass zu Fisnik Asllani. Die Bayer-Hintermannschaft ist heute aber wirklich hellwach und Edmond Tapsoba kann ihn auf der aus seiner Sicht rechten Defensivseite sicher ablaufen.

Offenbach Karlsruhe 29. Zivzivadze lässt sich immer wieder tief fallen, um sie Bälle abzuholen. Die Verteidigung der Offenbacher steht weiterhin sehr kompakt und gibt den Offensivakteuren der Badener keine Räume.

Leipzig St. Pauli 24. Bei beiden Treffern hätte der VAR im Übrigen zumindest einmal näher auf die jeweilige Szene geschaut. Dem 1:0 durch Poulsen ging ein leichter Schubser voraus, während Baumgartner sich beim 2:0 aus abseitsverdächtiger Position ins Spiel gebracht hat. Aus neutraler Sicht hätten beide Situationen dem Check wohl ohnehin standgehalten.

Augsburg Schalke 27. Der FCA belohnt sich für die munteren letzten Minuten und führt nun verdient mit 1:0. S04 muss nun Lösungen finden, um überhaupt mal ins Spiel zu kommen.

Leverkusen Elversberg 26. Nach ruhigem Aufbauspiel beschleunigt Tapsoba von links im Mittelfeld mit einem Steckpass in die Tief zu Tella. Dadurch ist der 25-Jährige plötzlich frei durch. Allerdings geht die Fahne zu Recht hoch und die Gelegenheit ist dahin.

Offenbach Karlsruhe 26. Drüber! Die Karlsruher gewinnen in der gegnerischen Hälfte den Ball und dann geht es ganz schnell. Burnić spielt einen feinen Doppelpass mit Zivzivadze und zieht dann aus halbrechter Position ab. Der Ball rauscht aber drüber.

Augsburg Schalke 26. Tooor für FC Augsburg, 1:0 durch Alexis Claude-Maurice

Da steht es 1:0! Und wieder ist es Alexis Claude-Maurice. Die Hausherren können sich über die linke Seite an die Box der Schalker kombinieren. Onyeka hat am Sechzehnereck den Blick für Claude-Maurice. Der fackelt aus halblinker Lage nicht lange und zieht aus 16 Metern ab. Der Ball kommt unglücklich in einem Loch im Rasen auf und hoppelt somit über S04-Keeper Heekeren ins Tor. Glück für die Schwaben, Pech für die Knappen!

Leipzig St. Pauli 21. Leipzig hält den Druck hoch. Der Dreifachbelastung wegen will man hier sichtlich früh für klare Verhältnisse sorgen. Geertruida schickt eine weitere Flanke von rechts in die Mitte, wo der bosnische Nationalkeeper Vasilj aber vor Poulsen an den Ball kommt.

Augsburg Schalke 24. Die Fuggerstädter versuchen nun wieder über Ballbesitz Kontrolle zum Spiel zu erlangen. Schalke wird tief vor das eigene Tor gepresst und läuft der Kugel nur hinterher. Richtig viel Raumgewinn können die Hausherren aber auch nicht verzeichnen.

Leverkusen Elversberg 23. Den Saarländern gelingt es zuletzt immer besser das Geschehen ausgeglichener zu gestalten. Auf ihre erste Möglichkeit warten sie aber weiterhin, da Matěj Kovář einen Eckstoß von der rechten Seite sicher abfängt.

Offenbach Karlsruhe 24. Der Zweitligist hat mehr vom Spiel und das belegt auch die Statistik. 64 Prozent Ballbesitz hat die Elf von Christian Eichner vorzuweisen.

Leverkusen Elversberg 22. Das Bayer-Personal hat im Vorfeld der Begegnung viele mögliche Aufstellungen zugelassen. In der Defensive agieren die Rheinländer in einem klaren 5-3-2. Dabei verteidigt Tella auf der linken Schiene, Arthur Augusto auf der rechten und ganz vorne laufen Schick und Hofmann an.

Augsburg Schalke 22. Aydın macht auf dem rechten Flügel einige Meter und sieht Mohr auf links durchlaufen. Die Kugel kommt außerhalb der Box auch zu Mohr. Der kann das Leder in der Folge aber nicht richtig verarbeiten und so können die Gastgeber die Szene bereinigen.

Augsburg Schalke 21. Claude-Maurice versucht Tietz auf halblinks hinter die Kette zu schicken. Allerdings erkennt Kalas die Situation frühzeitig und erläuft sich den Ball.

Offenbach Karlsruhe 21. Die Defensive der Offenbacher ist gut organisiert. Der KSC findet keine Lücke in der dicht gestaffelten und aufmerksamen Hintermannschaft.

Leverkusen Elversberg 20. Patrik Schick hat nach seinen zwei erzielten Toren jetzt natürlich das Selbstvertrauen und probiert es von halblinks im Sechzehner einfach mal. Nicolas Kristof ist gegen den strammen Abschluss aber auf dem Posten.

Augsburg Schalke 20. Der Wolf-Standard kommt auf den kurzen Pfosten, wo Schlotterbeck auch an das Leder kommt. Allerdings kann er den Ball aus dem Gewühl heraus nicht auf das Gehäuse von Justin Heekeren bringen. So segelt der Ball links am Tor vorbei.

Leipzig St. Pauli 18. Tooor für RB Leipzig, 2:0 durch Christoph Baumgartner

RB Leipzig legt nach! Auf links leitet der Österreicher die Szene selbst ein, von wo der Ball bei Geertruida landet, der eine Flanke in den Sechzehner jagt, die Baumgartner schließlich in zentraler Position erreicht und ins linke Toreck verwerten kann. Die eigentlich größer gewachsenen Smith und Wahl können dem Ball nur hinterher gucken.

Leverkusen Elversberg 19. Zum ersten Mal gelingt es Elversberg den Ball in der eigenen Hälfte zu erobern und schnell umzuschalten. Luca Schnellbacher hat im Laufduell mit Jonathan Tah aber das Nachsehen.

Augsburg Schalke 19. Auf der linken Seite holt Giannoulis gegen Bulut den ersten Eckstoß der Partie heraus.

Leipzig St. Pauli 15. Unbedingt angekündigt hatte sich die frühe Führung nicht, wenngleich RB Leipzig natürlich von Beginn an die tonangebende Mannschaft. Die Gäste aus Hamburg müssen sich vorwerfen, dass man in der Anfangsphase nicht mit letzter Konsequenz verteidigt, was zuletzt den Führungstreffer begünstigt hat.

Augsburg Schalke 18. Der Zweitligist kommt besser ins Spiel, lässt aber noch die Genauigkeit im Offensivspiel vermissen. Vor allem der neu ins Team gerückte Mehmet-Can Aydın versprüht viel Spielfreude.

Offenbach Karlsruhe 18. Erste dicke Chance der Partie! Barry kommt nach einem Angriff über die rechte Seite zum Abschluss. Der 28-Jährige schließt aus halbrechter Position im Sechzehner ab, aber sein Schuss wird abgefälscht und der Ball segelt Keeper Weiß in die Arme. Da haben die Karlsruher etwas Glück.

Leverkusen Elversberg 16. Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei. Leverkusen geht die Pokal-Aufgabe höchst konzentriert an und verdient auch schon zu dem frühen Zeitpunkt verdient mit 2:0. Die SVE traute sich in den letzten Augenblicken weiter hinten raus. Zu verlieren haben die Elversberger auf jeden Fall nichts mehr.

Augsburg Schalke 16. Bulut und Aydın kombinieren sich auf Rechtsaußen tief in die Hälfe des FCA, ehe Bachmann an die Kugel kommt. Der vertändelt das Leder nämlich und bringt Giannoulis zu Fall.

Offenbach Karlsruhe 16. Die Partie gestaltet sich in der ersten Viertelstunde ausgeglichen. Beide Teams hatten jeweils einen Torabschluss, ansonsten sehen wir viele Ballgewinne im Mittelfeld.

Leverkusen Elversberg 14. Elversberg schiebt jetzt erstmals weiter hinten raus und setzt die Werkself früh unter Druck. Gegen den ballsicheren Double-Sieger kommen sie aber einfach nicht in die Zweikämpfe. Das liegt auch daran, dass die Fünferkette hinten fast als eine Linie bestehen bleibt, obwohl nicht alle Verteidiger einen Gegenspieler haben. Dadurch kann Leverkusen immer wieder Überzahlsituationen erzeugen.

Augsburg Schalke 14. Wenn sie Schalker mal schnell umschalten können, werden sie selbst von den Hausherren so sehr unter Druck gesetzt, dass die Kugel schnell wieder verloren wird. Augsburg hat somit weiter alles unter Kontrolle.

Leverkusen Elversberg 11. Der Matchplan von Horst Steffen und seinem Team ist spätestens jetzt komplett über den Haufen geworfen. Bereits nach den ersten zehn Minuten geht es wohl eher darum eine Klatsche zu verhindern als an der erneuten Sensation zu schnuppern.

Leipzig St. Pauli 12. Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Yussuf Poulsen

Abermals hilft St. Pauli in Person von Saliakas kräftig mit. Eine Flanke aus dem Halbfeld wird von Saliakas in die Mitte geklärt, wo Smith sich viel zu leicht von Poulsen abkochen lässt, der sich nach einem leichten Schubser einen Vorteil einholt und schließlich aus kürzester Distanz freistehend vor Vasilj die Ruhe behält und links unten einschießt.

Offenbach Karlsruhe 13. Die Kickers schaffen es immer wieder nach Ballgewinnen schnell umzuschalten. Dann ist bislang aber meist bei der defensiven Viererkette der Nordbadener Endstation.

Leipzig St. Pauli 11. Baumgartner verlängert eine Flanke aus dem Halbfeld kommend auf den zweiten Pfosten, wo Saliakas die Kugel unnötig gefährlich macht und fast ins eigene Tor klärt. Zum Glück landet der Ball aus Sicht der Hamburger aber neben dem Kasten. Die anschließende Ecke bringt keinerlei Gefahr ein.

Augsburg Schalke 11. Die Königsblauen stellen sich weiterhin tief hinten rein und lauern auf Ballgewinne. Bis dato geht das gut, allerdings gibt es bislang kaum Balleroberungen.

Offenbach Karlsruhe 11. Der Unparteiische Lars Erbst lässt viele Zweikämpfe laufen und unterbricht nur selten die Partie.

Augsburg Schalke 9. Da ist eine solche Lücke! Auf rechts erobert sich Onyeka die Kugel an der Eckfahne von Murkin, welcher ausrutscht. Der Rückpass des Mittelfeldspielers geht erneut in den Rückraum, wo Giannoulis wuchtig aus 13 Metern von linker Position abzieht. Der Ball rauscht allerdings klar am rechten Torpfosten vorbei.

Leverkusen Elversberg 9. Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Patrik Schick

Schick schnürt ganz früh den Doppelpack! Zum ersten Mal kombiniert sich Bayer über die rechte Seite nach vorne. Am Ende steckt Arthur Augusto für Hofmann durch, der den Ball von der Grundlinie hoch hereinflankt. Im eigenen Fünfer kriegt Kristof den Ball noch gerade eben vor dem lauernden Mukiele weggewischt. Allerdings landet der Ball genau bei Schick. Der Tscheche staubt von halblinks am Fünfer ganz entspannt ab und schießt den Ball direkt per Volley zwischen dem auf der Linie stehenden Pinckert und dem linken Pfosten vorbei in die Maschen.

Leipzig St. Pauli 9. In den ersten knapp zehn gespielten Minuten zeichnet sich ein überraschend ausgeglichenes Spiel ab. Die Kiezkicker laufen die Leipziger früh an und stören meist schon im Spielaufbau, wogegen RB noch kein Mittel findet und sich in Geduld üben muss.

Leverkusen Elversberg 8. Die Gäste haben in den ersten Minuten gehörige Probleme in die Partie zu finden. Leverkusen lässt Ball und Gegner laufen und wird der Favoritenrolle hier seit der ersten Sekunde gerecht.

Offenbach Karlsruhe 8. Der Regionalligist zeigt in den ersten Minuten einen mutigen Auftritt. Die Elf von Christian Neidhart presst teilweise hoch und stört damit das Aufbauspiel der Karlsruher.

Augsburg Schalke 8. Die Schwaben haben zwischenzeitlich mehr vom Ball, ohne allerdings gefährlich in die Offensive zu kommen. Die Gäste stehen kompakt und machen die Räume dicht. Der FCA sucht die Lücken.

Leverkusen Elversberg 5. Kristof verhindert den Doppelschlag! Xhaka weicht mal auf die linke Seite aus und bringt den Ball aus dem Halbfeld gefühlvoll in die Box. Aus zentraler Position verlängert Schick gekonnt mit dem Kopf. Kristof kann den etwas zu mittig gesetzten Versuch aber noch gerade eben mit einer starken Reaktion über die Latte lenken.

Leipzig St. Pauli 6. Wenig überraschend sind es zunächst die Gästefans, die hier gesangstechnisch den Ton angeben. Auch auf dem Platz wird der FC St. Pauli mehr und mehr präsenter und ist ebenfalls um Spielkontrolle bemüht.

Augsburg Schalke 6. Die nicht ganz ausverkaufte Arena hat zumindest wieder einen rappelvollen Gästeblock. Stimmungstechnisch geht das also in Ordnung im Stadion, spielerisch ist noch sehr viel Luft nach oben.

Offenbach Karlsruhe 5. Nazarov aus der Distanz! Der 34-Jährige kommt halbrechts an der Strafraumgrenze zum Schuss. Der KSC kann den Ball aber blocken und die Situation bereinigen.

Leverkusen Elversberg 4. Für Leverkusen ist das natürlich der bestmögliche Start und für Patrik Schick tatsächlich der erste Pflichtspieltreffer der Saison.

Augsburg Schalke 4. Die erste Abschlusschance geht an den FCA! Über die linke Seite kann Giannoulis durchstechen und von der Grundlinie in den Rückraum legen. Aus rechter Position aus 15 Metern scheitert Wolf allerdings mit seinem Schuss an Donkor.

Leipzig St. Pauli 3. In den Anfangsminuten sind die Gastgeber direkt um Spielkontrolle bemüht, während sich die Gäste aus der Hansestadt erstmal kollektiv zurückziehen.

Offenbach Karlsruhe 4. Zivzivadze kommt wieder auf das Feld zurück und kann scheinbar weitermachen.

Offenbach Karlsruhe 3. Der georgische Stürmer scheint sich bei seiner ersten Aktion leicht verletzt zu haben. Er wird zunächst behandelt und verlässt das Feld. Hoffen wir, dass er weiterspielen kann.

Augsburg Schalke 3. In den ersten Augenblicken wird auf beiden Seiten abwartend gespielt. Beide Teams gehen erstmal auf Sicherheit und beobachten das Geschehen auf der jeweiligen Gegenseite.

Leverkusen Elversberg 2. Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Patrik Schick

Der erste Angriff sitzt! Tah eröffnet mit einem tiefen Pass durch die Mitte auf Hofmann. Über den 32-Jährigen und Aleix García wandert der Ball auf den linken Flügel zu Nathan Tella. Der Nigerianer bringt den Ball anschließend flach vor das Tor genau zu Schick. Der Stürmer hält den rechten Innenrist perfekt rein und vollendet aus etwa sechs Metern unhaltbar in das untere linke Eck.

Offenbach Karlsruhe 2. Burnić holt beim ersten Angriff über die rechte Seite gleich mal einen Eckball heraus. Herold bringt den Ball hoch rein und der rutscht durch bis zum Fünfereck. Dort zieht Zivzivadze ab, aber sein Schuss wird geblockt.

Leipzig St. Pauli 1. Los geht's! Schiedsrichter Felix Zwayer gibt das Spielgerät frei und muss dabei auf den VAR verzichten, den es in der zweiten Pokalrunde nicht gibt.

Leverkusen Elversberg 1. Los geht's! Leverkusen stößt an und spielt in den gewohnten roten Trikots mit schwarzen Hosen. Elversberg hält komplett in Weiß dagegen.

Leipzig St. Pauli 1. Spielbeginn

Offenbach Karlsruhe 1. Der Ball rollt!

Offenbach Karlsruhe 1. Spielbeginn

Augsburg Schalke 1. Rein geht es in diese Pokalpartie! Die Gastgeber spielen gänzlich in Weiß, während die Knappen in gewohntem Königsblau aufspielen. Der FCA stößt an.

Leverkusen Elversberg 1. Spielbeginn

Augsburg Schalke 1. Spielbeginn

Offenbach Karlsruhe Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Offenbach Karlsruhe Das bislang letzte Pflichtspiel zwischen den beiden Clubs gab es ebenfalls im DFB-Pokal - und zwar 2014. Damals setzten sich die Offenbacher in der 2. Runde dank eines Treffers von Benjamin Pintol mit 1:0 am Bieberer Berg durch.

Augsburg Schalke Geleitet wird dieses Flutlichtduell von Referee Frank Willenborg. Für den 45 Jahre alten Osnabrücker ist es erst die dritte Partie in dieser Spielzeit. Zuletzt plagte sich der Unparteiische mit einer langwierigen Verletzung herum. Vertrauen muss er heute alleinig auf seine Assistenten Guido Kleve und Eric Müller. Einen VAR gibt es im Pokal nämlich erst ab der nächsten Runde.

Leverkusen Elversberg Die letzte Bayer-Pleite im Pokal gab es ausgerechnet gegen die SV 07 Elversberg. Beim einzigen Aufeinandertreffen zwischen den beiden Vereinen setzten sich die Saarländer im Juli 2022 völlig überraschend mit 4:3 durch. Damals hatte der Außenseiter als Drittligist aber noch das Heimrecht und bei Leverkusen stand noch Gerardo Seoane an der Seitenlinie. Seitdem ist bei beiden Klubs also viel passiert und sie haben sich deutlich verbessert. Damit für Elversberg erneut die Sensation möglich ist, muss aber natürlich alles passen.

Leipzig St. Pauli St. Pauli-Trainer Alexander Blessin blickt der Partie ebenfalls mit Respekt, aber auch mit Kampfgeist entgegen. Besonders die Souveränität, mit der Leipzig die derzeitige Personalsituation auffängt, beeindruckt ihn: „Leipzig hat ein paar Verletzte zu beklagen, aber sie haben das überragend aufgefangen, weil die Qualität in der Mannschaft so groß ist und sie einfach einen großen Kader haben.“ Leipzigs Saisonleistung nötigt Blessin Respekt ab: „Leipzig hat bislang eine außerordentliche Runde gespielt, vor allem defensiv. Wobei wir alle wissen, dass sie unglaubliche Qualitäten in der Offensive haben.“ Trotz der Außenseiterrolle reist sein Team mit Ambitionen an: „Wir freuen uns auf das Spiel, wo wir auch hinfahren, um eine Runde weiterzukommen. Natürlich sind wir der klare Außenseiter, aber man hat im Bundesligaspiel gesehen, dass wir ihnen schon wehtun können.“

Offenbach Karlsruhe Den KSC erwarten wir in einem 4-4-2. Die defensive Viererkette besteht aus Herold, Beifuß, Franke und Jung. Vorne bietet Coach Eichner mit Pfeiffer und Zivzivadze zwei Stürmer auf.

Offenbach Karlsruhe Die Hausherren beginnen voraussichtlich in einem 4-2-3-1-System. Dejanovic und Wachs bilden die Doppel-Sechs. Ünlücifci, Nazarov und Barry spielen hinter der einzigen echten Spitze Berlinski.

Leipzig St. Pauli „Wir haben tatsächlich ein paar Jungs, die am Limit sind,“ erklärte Rose. „Inmitten der vielen englischen Wochen müssen wir reagieren. Wir haben eine gute Bank und die brauchen wir jetzt,“ erklärte er.

Leverkusen Elversberg Während Leverkusen sich in der ersten Runde nur mit einem knappen 1:0-Erfolg in Jena durchsetzen konnte, feierte Elversberg mit dem 7:0 beim VfV Hildesheim ein echtes Schützenfest. Über die zweite Runde kamen die Saarländer in ihrer DFB-Pokalhistorie allerdings noch nie heraus. Das wollen sie heute bestenfalls ändern. Das Selbstvertrauen dafür hat die Sportvereinigung zuletzt auf jeden Fall gesammelt. Die SVE blieb viermal in Folge ungeschlagen und konnte dabei überraschend deutliche Siege bei der Hertha (4:1) und gegen den HSV (4:2) einfahren. Die SVE fühlt sich in der Rolle des Underdogs also sichtlich wohl.

Augsburg Schalke Van Wonderen ersetzt in seiner Startelf gleich sieben Spieler im Vergleich zum desolaten 3:4 gegen Fürth. Heekeren, Bachmann, Karaman, Aydın, Mohr, Donkor und Kamiński ersetzen Hoffmann, Sánchez, Seguin (alle auf der Bank), Tempelmann (Belastungssteuerung), Younes, Schallenberg und Sylla (alle angeschlagen nicht im Kader). Aufgrund der vielen angeschlagenen Spieler rücken mit Tim Schmidt und Seok-ju Hong zwei Spieler aus der U23 erstmals zu den Profis.

Augsburg Schalke Bei Königsblau ist der Trainerwechsel-Effekt von Karel Geraerts zu Kess van Wonderen bereits nach zwei Spielen völlig verpufft. Nach den, vor allem spielerisch, enttäuschenden Pleiten in Hannover (0:1) und gegen Greuther Fürth (3:4) steht der niederländische Cheftrainer bereits jetzt gehörig unter Druck und wird auch bereits kritisch hinterfragt. Von einem "Blitz-Aus" wird hier und da bereits geschrieben. Die Krise ist also eher größer als kleiner geworden durch den Trainertausch. Jetzt steht gleich die Partie in Augsburg an, in welcher die Schalker möglicherweise befreiter aufspielen können, weil sie beim Erstligisten nichts zu verlieren haben. Eher wird die Art und Weise des Auftritts in Schwaben im Vordergrund stehen. Viel wichtiger wird zudem das Duell in der Liga am Freitag beim SSV Ulm sein. Spätestens dort müssen die Schalker einen Sieg einfahren, um nicht vollends in den Abstiegsstrudel zu gelangen.

Leipzig St. Pauli In der ersten Runde des Pokals setzte sich Leipzig mit einem klaren 4:1 gegen RW Essen durch, während St. Pauli sich nach hartem Kampf mit 3:2 gegen den Halleschen FC durchsetzen konnte. Trotz der unermüdlichen Mentalität der Hamburger sind die Rollen heute klar verteilt. RB Leipzig ist haushoher Favorit und wird vor heimischer Kulisse auf das Weiterkommen drängen. St. Pauli hingegen will mit einer kämpferischen Leistung und vielleicht etwas Pokal-Magie an das torlose Remis in der Liga anknüpfen und die Leipziger erneut ärgern.

Leipzig St. Pauli RB Leipzig hat nach dem Remis gegen St. Pauli in der Liga den Schalter umgelegt und gewann seither alle vier Bundesliga-Partien, zuletzt mit einem souveränen 3:1 gegen den SC Freiburg. Die Dreifachbelastung durch die Champions League zeigt bei RB bislang kaum Auswirkung im Ligaalltag. In der Königsklasse wiederum setzte es jüngst gegen Topteams wie Juventus Turin und Liverpool zwei Niederlagen in Serie.

Offenbach Karlsruhe Die Gäste aus Karlsruhe gewannen in der ersten Runde klar und deutlich mit 5:0 in Lotte - wie Offenbach ebenfalls Regionalligist. Auch in der 2. Bundesliga läuft es für die Nordbadener ordentlich. Die Mannschaft von Christian Eichner steht auf Platz vier, musste am vergangenen Wochenende aber eine 1:3-Niederlage gegen Hertha BSC hinnehmen.

Leverkusen Elversberg Leverkusen scheint nach der national ungeschlagenen Vorsaison wieder verwundbar. Das hat sich auch im Topspiel am Samstag wieder gezeigt, bei dem die Werkself trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2-Unentschieden hinauskam. Ohnehin konnten die Rheinländer wettbewerbsübergreifend nur eine der letzten vier Partien für sich entscheiden und mussten sich gleich dreimal mit einem Zähler zufriedengeben. Als amtierender Pokalsieger ist das große Ziel aber natürlich der erneute Triumph. Zudem sind sie nicht nur der Favorit, sondern haben auch noch den Heimvorteil. Die Vorzeichen sprechen also trotzdem klar für Bayer.

Leipzig St. Pauli Auf dem Papier ist das 1/16-Finale eine klare Angelegenheit. Es tritt der Tabellenzweite der Bundesliga, RB Leipzig, gegen den derzeitigen 16. der Liga, den FC St. Pauli, an. In der Liga trennten sich die beiden Teams vor wenigen Wochen mit einem überraschenden 0:0 in Hamburg, bevor St. Pauli mit einem starken 3:0-Sieg in Freiburg nachlegte. Die Euphorie ist jedoch teils verflogen, nachdem St. Pauli zuletzt zwei Niederlagen gegen Mainz und Dortmund und ein torloses Remis gegen Wolfsburg hinnehmen musste.

Augsburg Schalke Der dänische Übungsleiter vertraut im Gegensatz zum BVB-Spiel auf dieselben zehn Feldspieler. Lediglich zwischen den Pfosten gibt es eine Änderung: Finn Dahmen spielt anstelle von Nediljko Labrović.

Leipzig St. Pauli Alexander Blessin wechselt nach dem torlosen Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg lediglich auf zwei Positionen. Wagner rückt für Boukhalfa ins zentrale Mittelfeld neben Kapitän Irvine, während Afolayan anstelle von Sinani in der offensive Dreierreihe startet.

Leverkusen Elversberg Nach dem 4:2-Erfolg gegen den Hamburger SV nimmt Horst Steffen, der auf den Tag genau seit sechs Jahren bei der SVE als Trainer im Amt ist, nur einen Wechsel vor. Robin Fellhauer fällt aus und wird durch Arne Sicker ersetzt.

Leipzig St. Pauli Marco Rose rotiert im Vergleich zum jüngsten 3:1-Heimsieg gegen den SC Freiburg ordentlich durch. Stammtorhüter Gulácsi wird von Vandevoordt ersetzt, während Klostermann und Bitshiabu in die neu formierte Dreierkette rücken. Vermeeren startet neben Kampl im zentralen Mittelfeld. In der Doppelspitze spielen Poulsen und André Silva anstelle von Šeško und Openda. Letzterer ist gar nicht im Kader. Ebenso wie Ouédraogo, Raum, Schlager, Seiwald und Simons, die allesamt an teils langfristigen Verletzungen laborieren.

Augsburg Schalke Die bayrischen Schwaben starteten durchwachsen in die Saison. Es fehlte im Team von Jess Thorup an Konstanz, sodass man bis dato noch nicht richtig weiß, wohin die Reise der Augsburger in dieser Spielzeit gehen wird. Etwas besänftigen dürfte die Gemüter der 2:1-Heimerfolg gegen Borussia Dortmund am letzten Wochenende. Alexis Claude-Maurice schnürte in seinem ersten Spiel von Beginn an nach frühem 0:1-Rückstand den Doppelpack und sorgte somit für den Dreier gegen die Borussen. Heute soll an die Leistung angeknüpft werden und ins Pokal-Achtelfinale eingezogen werden. Es wäre der erste Einzug in diese Runde seit der Saison 2018/2019.

Offenbach Karlsruhe Was war das für ein Pokalfight der Offenbacher, die in der ersten Runde den Zweitligisten Magdeburg mit 2:1 besiegen konnten. Nachdem die Magdeburger Sorges Führung ausglichen, erzielte Mustafa eine Viertelstunde vor dem Ende den entscheidenden Treffer für den Regionalligisten. Die Kickers stehen in der Regionalliga Südwest aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und spielten am vergangenen Freitag 1:1 gegen Gießen.

Leverkusen Elversberg In den kommenden sieben Tagen stehen für Leverkusen mit den Begegnungen gegen Stuttgart und Liverpool zwei große Matches an. Dementsprechend schont Xabi Alonso gegen den Zweitligisten viele seiner Stars und wirft die Rotationsmaschinerie an. Im Vergleich zum 2:2-Remis in Bremen stehen nur Granit Xhaka, Jonathan Tah und Edmond Tapsoba erneut in der Anfangsformation.

Offenbach Karlsruhe Hallo und herzlich willkommen im Stadion am Bieberer Berg zur 2. Runde des DFB-Pokals und der Partie zwischen den Kickers Offenbach und dem Karlsruher SC. Um 18 Uhr geht’s los.

Augsburg Schalke Dass der FC Schalke 04 als Außenseiter nach Augsburg fährt, dass hätte man vor einigen Jahren auch noch nicht für möglich gehalten. Aber genau das ist heute der Fall, wenn der Tabellen-12. der Bundesliga auf den 15. des Unterhauses trifft. Während die heutigen Gastgeber nämlich mit viel Rückenwind aus der Liga hier ankommen werden, schließlich wurde mit dem BVB der Revier-Rivale vom S04 am Samstag mit 2:1 besiegt, sucht man auf Schalke weiterhin den Weg aus der Krise. Zuletzt gab es zwei Pleiten in Serie und somit schrillen, trotz Trainerwechsel vor zwei Wochen, schon wieder die Alarmglocken bei den Knappen. Deswegen dürfte die Favoritenrolle klar bei den Fuggerstädtern liegen. Allerdings ist im Pokal bekanntlich immer viel möglich.

Leverkusen Elversberg Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde des DFB-Pokals. Als Titelverteidiger ist Bayer 04 Leverkusen daheim natürlich der große Favorit gegen den SV 07 Elversberg. Anstoß ist um 18 Uhr in der BayArena.

Leipzig St. Pauli Hallo und herzlich willkommen! In der 2. Runde des DFB-Pokal treffen RB Leipzig und der FC St. Pauli aufeinander. Anstoß ist um 18:00 Uhr in der Red Bull Arena.