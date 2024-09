M'gladbach Union Berlin 90. +9 Fazit:

Nach sieben Heimspielen ohne Sieg gelingt Borussia Mönchengladbach ein 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Union Berlin. Damit verdoppeln die Fohlen auch ihren Punktestand. Während die Berliner sowohl im ersten als auch im zweiten Durchgang deutlich besser in die Partie gekommen sind, haben sie in der Folge das Heft aus der Hand gegeben. Gladbach hingegen zeigte über weite Strecken der ersten Halbzeit und auch in der Nachspielzeit des zweiten Spielabschnitts, was es kann. Am Ende ist es ein Kopfballtor von Tomáš Čvančara, das kurz vor dem Schlusspfiff für die Entscheidung sorgt. Der Sieg der Seoane-Elf ist zwar etwas glücklich, aber nicht unverdient. Die Fohlen müssen bereits am kommenden Freitag beim FC Augsburg antreten, während die Berliner am Tag darauf Borussia Dortmund empfangen.

Mainz Heidenheim 90. +7 Fazit:

Der 1. FC Heidenheim gewinnt verdient mit 2:0 gegen den FSV Mainz 05. Von Anfang an waren die Heidenheimer überlegen und hatten durchgehend die besseren Chancen. Durch den Platzverweis durch Hanche-Olsen nach rund 30 Minuten spielten die Gäste befreit auf und hatten das Spiel unter Kontrolle. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich an dieser Situation nur wenig. Nach dem Platzverweis von Dorsch in der 80. Minute gab es zwar eine kurze Drangphase der Mainzer, doch nach einem Heidenheimer Konter der zu zwei Ecke führte, setzte Schöppner vier Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt und nickte zum 2:0 ein. Die Nullfünfer waren über 90 Minuten viel zu harmlos und schossen lediglich zweimal aufs Tor. Der FCH verzeichnet sechs Torschüsse. Nächste Woche reisen die Mainzer dann in den Norden zu Aufsteiger St. Pauli und die Ostalbstädter empfangen RB Leipzig.

Wolfsburg Stuttgart 90. +9 Fazit:

In einem von einer krassen Fehlentscheidung überschatteten Spiel rettet sich Stuttgart in Wolfsburg durch den späten 2:2-Ausgleich letztlich noch auf einen hochverdienten Punkt. Bereits das 1:1 zur Pause war angesichts der drückenden Überlegenheit der Schwaben extrem schmeichelhaft für die Wölfe, die völlig fahrig aus der Kabine zurückkehrten und phasenweise um den Rückstand bettelten. Was dann geschah, ist schwer zu begreifen. Arnold tritt Karazor im Zweikampf gegen den Knöchel und geht dabei selbst zu Boden, was der Schiedsrichter Karazor als Foul anlastet, den er mit Gelb-Rot vom Feld stellt. In Überzahl kontert sich dann der VfL zum 2:1, das die Niedersachsen lange Zeit auch verteidigen, ehe Undav die Weiß-Roten in der Nachspielzeit eines kuriosen Bundesliga-Spiels dann doch noch erlösen konnte.

Freiburg St. Pauli 90. +7 Fazit:

Der FC St. Pauli fährt den ersten Sieg der Saison ein und schlägt den SC Freiburg auswärts mit 3:0. Es ist der erste Bundesliga-Sieg für den Kiezklub seit dem 1:0-Auswärtssieg im Hamburg-Derby im Februar 2011. In der ersten Halbzeit standen die Kiezkicker defensiv enorm kompakt und ließen kaum etwas zu, offensiv waren die Hamburger eiskalt. Saad traf aus dem Nichts früh zum 1:0 (12.), nach Grifos verschossenem Elfmeter (41.) schockte Afolayan die Breisgauer noch kurz vor dem Pausenpfiff mit dem zweiten Treffer (45.). In den zweiten 45 Minuten bot sich weitestgehend ein gleiches Bild wie in Halbzeit eins: Freiburg machte das Spiel, fand gegen kompakte Kiezkicker jedoch keine Lösungen. Zwei Abseitstreffer von Lienhart (62.) und Dōan (84.) nahm zudem der VAR zurück. Stattdessen machte Doppelpacker Saad mit einem traumhaften Solo den perfekten Auswärtstag für St. Pauli perfekt (72.).

M'gladbach Union Berlin 90. +9 Spielende

Mainz Heidenheim 90. +7 Spielende

M'gladbach Union Berlin 90. +9 Union wirft nochmal alles nach vorne. László Bénes fasst sich aus 25 Metern ein Herz und zieht ab. Sein strammer Schuss geht jedoch direkt auf Nicolas, der das Leder sicher fängt. Das war auch die letzte Aktion des Spiels.

Mainz Heidenheim 90. +6 Weiper kommt links vom Fünfer an den Ball und will querlegen. Seine Hereingabe wird zur Ecke geblockt, die nichts einbringt. Kurz darauf ertönt der Schlusspfiff.

Leipzig Augsburg 90. +2 Fazit:

Klar und deutlich besiegt RB Leipzig den FC Augsburg mit 4:0 und straft damit die Kritiker der vergangenen Tage Lügen! Dabei lieferte besonders das Trio bestehend aus Benjamin Šeško, Xavi Simons und Loïs Openda eine starke Vorstellung ab. RB agierte gerade in der Anfangsphase des Spiels gnadenlos und effizient und machte schon nach einer Viertelstunde klar, wohin die Reise gehen sollte. Ein Doppelschlag von Šeško verpasste dem FCA einen frühen Knockout. Kurz vor der Pause verschoss Jeffrey Gouweleeuw einen Elfer und das war es dann auch mit den Offensivbemühungen der Gäste, die sich unmittelbar nach Wiederanpfiff das 3:0 durch Openda einfingen. Xavi Simons (57.) machte schließlich den Deckel drauf für Leipziger, die nichts anbrennen ließen und den Gegner auseinandernahmen. Vom FCA kam in der Folge nichts mehr und so schießen sich die Sachsen erfolgreich nach zwei torlosen Remis in der Liga den Frust von der Seele. Augsburg kassiert somit nach dem 2:3 gegen Mainz die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen, während RB unbesiegt bleibt.

Wolfsburg Stuttgart 90. +9 Spielende

Wolfsburg Stuttgart 90. +9 Trotz Unterzahl hat der VfB noch nicht genug. Die vollen drei Punkte sollen her. Die Wölfe machen hinten jedoch dicht.

M'gladbach Union Berlin 90. +7 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Marvin Friedrich

M'gladbach Union Berlin 90. +7 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Alassane Pléa

Freiburg St. Pauli 90. +7 Spielende

Mainz Heidenheim 90. +5 Das Spiel plätschert nun dem Ende entgegen. Es sieht nicht so aus als ob Mainz hier wenigstens noch den Ehrentreffer erzielt.

Freiburg St. Pauli 90. +6 Freiburg lässt den Ball nochmal in den eigenen Reihen laufen, drängt aber auch nicht mehr entscheidend auf den Anschlusstreffer.

Wolfsburg Stuttgart 90. +7 Tooor für VfB Stuttgart, 2:2 durch Deniz Undav

Der Fußballgott scheint ein Einsehen mit den Schwaben zu haben, denn kurz vor Schluss kommt Undav jetzt tatsächlich noch zum Ausgleich. Fischer klärt eine Hereingabe per Kopf vertikal nach oben, woraufhin Führich für den am linken Strafraumeck lauernden Mittelstädt ablegt. Dessen hohe Flanke kommt butterweich zum zweiten Pfosten, wo Undav lauert und den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückt.

Wolfsburg Stuttgart 90. +5 Die Schwaben kommen noch mal zu Abschlüssen, aber die Kopfbälle nach Hereingabe von links und anschließender Ecke werden jeweils noch entscheidend ins Toraus abgefälscht, sodass Grabara nicht eingreifen muss. Der zweite Eckstoß bringt dann nichts weiter ein.

M'gladbach Union Berlin 90. +6 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Tomáš Čvančara

Der Borussia-Park steht Kopf! Aus dem linken Halbfeld flankt Robin Hack in die Mitte. Sechs Meter zentral vor dem Tor kommt Tomáš Čvančara herangeflogen und köpft das Leder halblinks in die Maschen. Der Treffer hat sich angedeutet, da Union nur noch selten für Entlastung sorgen konnte.

M'gladbach Union Berlin 90. +5 Die letzten zehn Minuten sind nochmal sehr munter und beide Teams suchen den Weg nach vorne. Allerdings gibt es bei jeder Offensivaktion mindestens zwei oder mehr Spieler, die hinten absichern.

Freiburg St. Pauli 90. +4 Gelbe Karte für Scott Banks (FC St. Pauli)

Banks testet die Qualität von Weißhaupts Trikot.

Mainz Heidenheim 90. +2 Bei den Nullfünfer ist die Moral nun im Keller und das merkt man ihnen auch an. Nach Ballverlusten lassen sie die Köpfen hängen und selbst die einfachsten Bälle kommen nicht an.

Freiburg St. Pauli 90. +3 Gelbe Karte für Nicolas Höfler (SC Freiburg)

Höfler lässt seiner Frustration nochmal verbal beim Schiedsrichter freien Lauf.

M'gladbach Union Berlin 90. +3 Nun scheint auch Gladbach wieder voll da zu sein. Die Hausherren setzen sich in der gegnerischen Hälfte fest und Union bekommt die Kugel nicht mehr weg. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite von Hack verpasst erst Kleindienst am ersten Pfosten und auch Pléa kommt dahinter nicht an das Leder.

Freiburg St. Pauli 90. +3 Auch eine gute Kontergelegenheit spielen die St. Paulianer nun nicht mehr mit vollem Tempo aus und lassen stattdessen auf dem Flügeln die Uhr herunterlaufen - erst auf der rechten, dann auf der linken Seite.

Wolfsburg Stuttgart 90. +4 Gelbe Karte für Konstantinos Koulierakis (VfL Wolfsburg)

Die nächste völlig kuriose Szene: Koulierakis bearbeitet Undav und bringt ihn letztlich zu Fall. Undav will den Freistoß schnell ausführen. Koulierakis stellt sich erst in den Weg, ehe er sich auf einmal den linken Fuß hält und andeutet, er habe etwas abbekommen, obwohl Undav einen Meter von ihm entfernt steht und gar nichts macht. Der Schiedsrichter bestraft den Wolfsburger Spieler jedenfalls mit der Gelben Karte.

Leipzig Augsburg 90. +2 Spielende

Leipzig Augsburg 90. +1 Zwei Minuten werden nachgespielt.

Freiburg St. Pauli 90. +1 Weißhaupt gibt Banks einen kleinen Schubser an der Seitenlinie mit, der damit auf Asphalt rutscht.

Mainz Heidenheim 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Leipzig Augsburg 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Mainz Heidenheim 89. Frank Schmidt nimmt Zeit von der Uhr und bringt Maloney für Pieringer.

Leipzig Augsburg 90. Fast das 5:0 für Leipzig! Von der rechten Seite hebt Xavi einen Freistoß in die Box an den langen Pfosten zu Henrichs, der irgendwie noch ans Leder kommt. Infolge einer Billard-Situation kommt Geertruida rechts am Fünfer zum Schuss, wird dann aber geblockt.

Mainz Heidenheim 89. Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Lennard Maloney

Wolfsburg Stuttgart 90. +2 Gelbe Karte für Aster Vranckx (VfL Wolfsburg)

Vranckx räumt Rouault im Luftduell ab. Klare Gelbe Karte.

Mainz Heidenheim 89. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Marvin Pieringer

Mainz Heidenheim 89. Die Gastgeber versuchen nun langen Bällen in die Spitze, die aber allesamt zu unpräzise sind und im Nichts landen.

Freiburg St. Pauli 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Vor allem angesichts der beiden VAR-Checks gibt es sechs Minuten obendrauf.

M'gladbach Union Berlin 90. +1 Die Nachspielzeit beträgt acht Minuten. Aufgrund der vielen Verletzungsunterbrechungen ist das auch nachvollziehbar.

Freiburg St. Pauli 90. Einwechslung bei FC St. Pauli: Danel Sinani

Freiburg St. Pauli 90. Auswechslung bei FC St. Pauli: Oladapo Afolayan

Wolfsburg Stuttgart 90. +1 So ist es. Es gibt sage und schreibe neun Minuten on top. Derweil kann auch Bornauw auf den Rasen zurückkehren.

Wolfsburg Stuttgart 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 9

Freiburg St. Pauli 89. Für den Kiezklub wäre es der erst zweite Auswärtssieg mit einer Differenz von drei Toren in der Bundesliga-Geschichte. 1995 hatte St. Pauli beim KFC Uerdingen mal 5:2 gewonnen.

M'gladbach Union Berlin 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 8

M'gladbach Union Berlin 90. Die letzten fünf Minuten gehen deutlich an die Gäste und sind auch die besten Minuten des zweiten Durchgangs.

Leipzig Augsburg 88. Da kann man dann auch die Kabinettstückchen auspacken! Nach einem bärenstarken Dribbling von Xavi Simons flankt dieser bilderbuchartig von der Torlinie zur anderen Seite, wo Labrović mit der Faust die Bogenlampe entschärft. Den Abpraller kann Openda am zweiten Pfosten nicht verwerten.

Wolfsburg Stuttgart 90. Bornauw bleibt benommen liegen, muss ebenfalls behandelt werden. Die Spieler dürfen sich wohl angesichts der langen VAR-Unterbrechung und der vielen Behandlungspausen auf eine saftige Nachspielzeit gefasst machen.

M'gladbach Union Berlin 88. Skarke erläuft einen schwachen Pass kurz vor der rechten Eckfahne und bringt die Kugel in die Mitte. Rund sieben Meter vor dem rechten Pfosten kommt Vertessen an den Ball und möchte per Kopf abschließen. Das Leder rutscht ihm jedoch über den Scheitel und landet am Ende im Seitenaus. Da war mehr für den Berliner drin.

Wolfsburg Stuttgart 89. Stuttgart wirft alles nach vorne, erarbeitet sich aber in Unterzahl zu wenig Zwingendes. Auch als Grabara eine Hereingabe von rechts schwach nach vorne abwehrt, womit er überdies Bornauw abräumt, jagt Mittelstädt den Linksschuss aus 17 Metern erneut nur auf die Tribüne.

Freiburg St. Pauli 87. Damit ist das Spiel entschieden, St. Pauli agiert gerade mit nicht besonders viel Zug zum Tor in der Freiburger Hälfte.

Mainz Heidenheim 86. Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 0:2 durch Jan Schöppner

Schöppner sorgt für die Entscheidung! Gerade in der Druckphase der Mainzer bekommen die Heidenheimer einen Eckball. Den bringt Beck von rechts hoch und mittig in den Fünfer. Barkok steigt nicht hoch und Schöppner hat leichtes Spiel. Er drückt das Leder mit dem Kopf in die obere linke Ecke.

M'gladbach Union Berlin 86. Vertessen trifft den Außenpfosten! Yorbe Vertessen wird in ein Laufduell mit Itakura geschickt, das der Berliner gewinnt. An der Strafraumkante kommt der Belgier an den Ball und zieht mit dem linken Innenrist ab. Der herausgeeilte Nicolas ist zu spät dran und kann dem Leder nur hinterherschauen. Die Kugel geht an den linken Außenpfosten und springt von dort ins Aus. Es geht mit einem Abstoß weiter.

Wolfsburg Stuttgart 87. Doppelwechsel auf beiden Seiten: Bei den Wölfen kommt Behrens für Amoura. Außerdem bringt Hasenhüttl Özcan für Arnold. Die Schwaben hingegen bringen Woltemade für Leweling und Stenzel für Vagnoman.

Wolfsburg Stuttgart 87. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Salih Özcan

Wolfsburg Stuttgart 87. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Maximilian Arnold

Wolfsburg Stuttgart 86. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Pascal Stenzel

Leipzig Augsburg 85. Jetzt bekommt auch Dänemarks Nationalspieler Yussuf Poulsen paar Minuten Einsatzzeit und trifft damit auf Augsburgs Co-Trainer Lars Knudsen, der derzeit auch interimsweise sein Coach in der Nationalmannschaft ist.

Freiburg St. Pauli 84. VAR-Entscheidung: Das Tor durch R. Dōan (SC Freiburg) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:3

Was für ein bitterer Abend für den Sportclub, auch der zweite Treffer wird zurückgenommen! Höfler chippt den Ball halbrechts in den Lauf von Höler, der sich knapp zu früh gelöst hat und im Abseits steht. Höler bringt den Ball vor das Tor, Dōan schiebt aus kurzer Distanz mit links ein und lässt die Freiburg-Fans vermeintlich jubeln, doch erneut macht der Kölner Keller einen Strich durch die Rechnung.

Wolfsburg Stuttgart 86. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Josha Vagnoman

Wolfsburg Stuttgart 86. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Kevin Behrens

Wolfsburg Stuttgart 86. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Mohamed Amoura

Mainz Heidenheim 83. Mwene versucht es mit einem Schuss aus der Ferne. Sein Versuch aus knapp 20 Metern vor dem linken Sechzehnereck bringt aber keine Gefahr.

Wolfsburg Stuttgart 86. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Nick Woltemade

M'gladbach Union Berlin 84. Es dauert bis zur 84. Minute, um einen ernstzunehmenden Abschluss der Gäste in der zweiten Halbzeit zu verzeichnen. Skarke bekommt halblinks rund sieben Meter vor dem Sechzehner den Ball und dreht direkt auf. Er schaut einmal hoch und zieht direkt ab. Sein strammer Schuss geht jedoch knapp einen Meter über den rechten Winkel.

Wolfsburg Stuttgart 86. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Jamie Leweling

Leipzig Augsburg 84. Einwechslung bei RB Leipzig: El Chadaïlle Bitshiabu

Wolfsburg Stuttgart 85. Nach einem Wolfsburger Konter bleibt Amoura im gegnerischen Strafraum liegen. Er signalisiert sofort der Bank, dass er raus muss.

Leipzig Augsburg 84. Auswechslung bei RB Leipzig: Castello Lukeba

Leipzig Augsburg 84. Einwechslung bei RB Leipzig: Yussuf Poulsen

Freiburg St. Pauli 83. Einwechslung bei FC St. Pauli: Andreas Albers

Leipzig Augsburg 84. Auswechslung bei RB Leipzig: Benjamin Šeško

Freiburg St. Pauli 83. Auswechslung bei FC St. Pauli: Elias Saad

Freiburg St. Pauli 83. Weißhaupt dribbelt bis an die Grundlinie, bei hohem Tempo verliert er aber die Kontrolle des Balles und spitzelt ihn schließlich gegen das Außennetz.

Mainz Heidenheim 80. Für die letzten zehn Minuten ist das Spiel nun ausgeglichen und beide Team haben nur zehn Mann auf dem Feld. Auch wenn Mainz weiterhin offensiv harmlos agiert, könnte ein Lucky Punch noch drin sein.

Leipzig Augsburg 83. Gelbe Karte für Chrislain Matsima (FC Augsburg)

Für einen satten Tritt gegen Baumgartner, der im Anschluss kurz liegen bleibt, bekommt Matsima die gelbe Karte.

Wolfsburg Stuttgart 84. Den Schwaben, die sich nach wie vor verwundert die Augen reiben müssen, weil sie nicht schon längst komfortabel führen, bleibt gar nichts anderes übrig, als weiterhin alles nach vorne zu werfen. Immer wieder kann Wolfsburg aber nach Ballgewinnen die Überzahl ausspielen und das Tempo rausnehmen.

Leipzig Augsburg 83. Leipzig ist jetzt dabei, das Ergebnis locker über die Zeit zu bringen. Man will vor dem Spiel gegen Juve unter der Woche keine unnötigen Kräfte mehr verschwenden.

Mainz Heidenheim 80. Rote Karte für Niklas Dorsch (1. FC Heidenheim 1846)

Exner hat einen Hinweis aus dem Kölner bekommen und sieht sich die Szene nochmal am Spielfeldrand an. Der Schiri korrigiert seine Entscheidung schickt Dorsch mit rot vom Platz.

M'gladbach Union Berlin 82. Die Formationen beider Mannschaften sind trotz der Wechsel unverändert. Allerdings bleibt es auch dabei, dass weiterhin sehr viele Spielunterbrechungen den Spielfluss stören.

Leipzig Augsburg 81. Leipzig schaltet nach einer Jensen-Ecke, die in den eigenen Reihen landet, schnell um und marschiert über links aufs Tor. Xavi Simons bringt einen Zuckerpass in Richtung von Vermeeren, der aber nicht mehr dran kommt und so ist diese Chance auch dahin.

Freiburg St. Pauli 81. Wieder chippt Grifo einen Freistoß aus dem linken Halbfeld ins Zentrum, wieder ist die Fahne - nun aufgrund von Ginter - oben. Dreimal standen die Breisgauer nun im Abseits bei nahezu gleichen Freistößen, das darf aus Schusters Sicht eigentlich nicht passieren.

Mainz Heidenheim 78. Glück für Dorsch! Der Heidenheimer tritt Sano von hinten mit offener Sohler auf die Ferse. Florian Exner belässt es aber bei einer Ermahnung.

Leipzig Augsburg 80. Zumindest die Moral bei den Gästen scheint einigermaßen zu stimmen, denn man versucht zehn Minuten vor Spielende in dieser aussichtslosen Position noch den Ehrentreffer zu erzielen.

Freiburg St. Pauli 80. Einwechslung bei SC Freiburg: Nicolas Höfler

Wolfsburg Stuttgart 81. Baku verpasst die Vorentscheidung! Nach hohem Ballgewinn tankt sich Wind auf dem linken Flügel nach vorne und findet mit seiner präzisen Hereingabe den freien Baku am zweiten Pfosten, der den Rechtsschuss aus sieben Metern jedoch über das Stuttgarter Tor hinweg setzt.

Freiburg St. Pauli 80. Auswechslung bei SC Freiburg: Maximilian Eggestein

Mainz Heidenheim 77. Gelbe Karte für Marvin Pieringer (1. FC Heidenheim 1846)



Freiburg St. Pauli 79. Weißhaupt holt einen weiteren Freistoß heraus. Wieder wird es enorm gefährlich, wieder aufgrund einer Abseitsposition. Nun ist Gregoritsch zu früh gestartet, er köpft aus sehr guter Position anders als Lienhart allerdings links neben das Tor.

Wolfsburg Stuttgart 80. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Aster Vranckx

M'gladbach Union Berlin 81. Gelbe Karte für Alassane Pléa (Bor. Mönchengladbach)

Pléa regt sich über eine Entscheidung von Schlager auf. Der Franzose haut frustriert auf den Rasen und der Schiedsrichter zeigt ihm für diese Aktion die Gelbe Karte.

Wolfsburg Stuttgart 80. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Mattias Svanberg

Leipzig Augsburg 78. Einwechslung bei FC Augsburg: Yusuf Kabadayı

Leipzig Augsburg 78. Auswechslung bei FC Augsburg: Phillip Tietz

Wolfsburg Stuttgart 79. Gelbe Karte für Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg)

Dafür gibt es nun nachträglich Gelb für Amoura, der immerhin mit offener Sohle in die Grätsche ging - unabhängig davon, ob er Leweling nun leicht oder auch gar nicht getroffen hat.

M'gladbach Union Berlin 79. Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Christopher Trimmel

Wolfsburg Stuttgart 79. Die Rote Karte wird gestrichen! Der Unparteiische hat sich entschieden. Er nimmt die Rote Karte gegen Amoura zurück. Der VfL darf weiterhin in Überzahl agieren.

M'gladbach Union Berlin 79. Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Janik Haberer

M'gladbach Union Berlin 79. Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Tim Skarke

Leipzig Augsburg 78. Gelbe Karte für Frank Onyeka (FC Augsburg)

Im Hinterherlaufen gegen Leipzigs Baumgartner reißt er den Österreicher am Arm zu Boden und sieht dafür Gelb.

M'gladbach Union Berlin 79. Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Jordan Siebatcheu

Mainz Heidenheim 75. Die letzten Wechsel auf Mainzer Seite. Für Kohr, Widmer und Lee kommen Nebel, Weiper und Barkok aufs Feld.

Wolfsburg Stuttgart 78. Der Schiedsrichter kehrt auf den Rasen zurück, zitiert Undav und Arnold zu sich, um sie über seine Entscheidung zu informieren. Die drei unterhalten sich schon eine ganze Weile. Es ist völlig unklar, was Sache ist.

Freiburg St. Pauli 77. Einwechslung bei FC St. Pauli: Adam Dźwigała

M'gladbach Union Berlin 77. Während die erste Hälfte sehr unterhaltsam war, ist die zweite Halbzeit bislang sehr trist und von vielen Unterbrechungen gezeichnet. In diesem Fall liegt Nico Elvedi nach einem Luftzweikampf auf dem Rasen.

Freiburg St. Pauli 77. Auswechslung bei FC St. Pauli: Manolis Saliakas

Leipzig Augsburg 76. Nach einem Einwurf des FCA auf Höhe des Leipziger Strafraums bleibt Philipp Tietz vor der Fünferlinie im Zweikampf gegen Willi Orbán liegen und beschwert sich, aber weder Schiedsrichter und VAR sehen Anlass zum Eingreifen.

Freiburg St. Pauli 76. Einwechslung bei FC St. Pauli: Scott Banks

Mainz Heidenheim 75. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Paul Nebel

Freiburg St. Pauli 76. Auswechslung bei FC St. Pauli: Johannes Eggestein

Mainz Heidenheim 75. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Dominik Kohr

Freiburg St. Pauli 75. St. Pauli zeigt sich durchaus eiskalt, doch unverdient ist der Zwischenstand nicht. Defensiv ist das ein enorm starker Auftritt und vorne sind die Hamburger einfach eiskalt.

Mainz Heidenheim 75. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Nelson Weiper

Mainz Heidenheim 75. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jae-sung Lee

Mainz Heidenheim 75. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Aymen Barkok

Mainz Heidenheim 75. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Silvan Widmer

M'gladbach Union Berlin 76. Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Tomáš Čvančara

Wolfsburg Stuttgart 77. Der Schiedsrichter wird vom VAR zur Seitenlinie zitiert, um sich die Bilder noch einmal anzusehen. Womöglich hat Amoura Leweling doch nicht getroffen. So richtig aufklären können die Wiederholungen es nicht. Sven Jablonski schaut sich die Szene schon seit über einer Minute aus verschiedenen Winkeln an.

M'gladbach Union Berlin 76. Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Nathan N'Goumou

M'gladbach Union Berlin 76. Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Rocco Reitz

Freiburg St. Pauli 73. Einwechslung bei SC Freiburg: Michael Gregoritsch

Freiburg St. Pauli 73. Auswechslung bei SC Freiburg: Junior Adamu

M'gladbach Union Berlin 76. Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Philipp Sander

Mainz Heidenheim 73. Spektakuläre Flugeinlage! Nach einer halbhohen Flanke von links von Föhrenbach setzt Breunig zentral vor dem Fünfer zum Seitfallzieher an. Er erwischt die Kugel zwar, sie fliegt aber schließlich links am Gehäuse der Mainzer vorbei.

Leipzig Augsburg 75. Einwechslung bei RB Leipzig: Benjamin Henrichs

M'gladbach Union Berlin 75. Die Schlussviertelstunde steht an und der nächste Wechsel deutet sich an. Nathan N'Goumou geht ohne Fremdeinwirkung zu Boden und fasst sich an die rechte Leiste. Sowohl seine Mitspieler als auch das medizinische Personal zeigen an, dass es für ihn nicht weitergeht.

Leipzig Augsburg 75. Auswechslung bei RB Leipzig: David Raum

Leipzig Augsburg 75. Einwechslung bei RB Leipzig: Arthur Vermeeren

Leipzig Augsburg 75. Auswechslung bei RB Leipzig: Amadou Haïdara

Mainz Heidenheim 71. Dorsch will Breunig mit einem flachen Steilpass aus der Tiefer links vor den Sechzehner schicken. Sein Pass gerät aber zu lang und Mainz erobert den Ball.

Leipzig Augsburg 73. Da ist tatsächlich mal die Offensive der Gäste: Phillip Tietz leitet rechts des Strafraums kurz weiter zu Fredrik Jensen. Der Däne sieht sich kurz um, was die Abwehrspieler so machen, und leitet kurz weiter in die Mitte. Dort ist dann aber nur einer der RB-Defensivleute.

M'gladbach Union Berlin 73. Für Hollerbach endet die Partie nachdem er mit Nasenbluten behandelt werden musste. Für ihn kommt László Bénes. Auch die Gladbacher wechseln und bringen Robin Hack für Kevin Stöger.

Freiburg St. Pauli 72. Tooor für FC St. Pauli, 0:3 durch Elias Saad

Elias Saad schnürt mit einem traumhaften Solo einen Doppelpack und sorgt für die Vorentscheidung! Grifo lässt sich im gegnerischen Sechzehner zu viel Zeit und verliert den Ball, der Konter rollt sofort im Anschluss. Saad nimmt die Kugel in der eigenen Hälfte auf, vernascht Freiburgs komplette Defensive, dringt rechts in den Strafraum ein und schießt auf das kurze Eck. Atubolu legt sich den nicht besonders platzierten Schuss selbst ins Netz.

Wolfsburg Stuttgart 74. Amoura sieht Rot und das Spiel geht im Zehn-gegen-Zehn weiter. Dieses Mal scheint die Entscheidung aber unstrittig zu sein. Amoura verschätzt sich bei seiner Grätsche und erwischt Leweling mit offener Sohle am Fuß. Der Schiedsrichter zögert nicht eine Sekunde lang und stellt den Torschützen zum 2:1 vom Platz.

M'gladbach Union Berlin 72. Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Robin Hack

M'gladbach Union Berlin 72. Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Kevin Stöger

Mainz Heidenheim 70. Frank Schmidt wechselt zweifach und bringt Beck und Kerber für Traoré und Wanner.

M'gladbach Union Berlin 72. Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: László Bénes

Mainz Heidenheim 70. Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Adrian Beck

Leipzig Augsburg 71. Der FC Augsburg findet in der zweiten Hälfte der Partie weder ein Durchkommen gegen den Abwehrriegel RBs noch überhaupt Inspiration, sich hier einigermaßen gut aus der Affäre zu ziehen. Wenn hier irgendjemand spielt, dann sind das die Hausherren.

Mainz Heidenheim 70. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Paul Wanner

Mainz Heidenheim 70. Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Luca Kerber

Freiburg St. Pauli 70. Junior Adamu köpft aus recht großer Entfernung weit neben das Tor. Die Freiburger versuchen es weiterhin mit vielen Halbfeldflanken, was bisher nicht belohnt wurde.

Mainz Heidenheim 70. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Omar Traoré

M'gladbach Union Berlin 72. Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Benedict Hollerbach

M'gladbach Union Berlin 71. Benedict Hollerbach bleibt am Boden liegen und die medizinische Abteilung kommt herbeigeeilt. Der Angreifer von Union Berlin hat nach dem Zusammentreffen mit dem Ellenbogen eine blutige Nase.

Wolfsburg Stuttgart 71. Sebastian Hoeneß reagiert auf die neuen Begebenheiten mit einem Doppelwechsel. Touré und Führich sollen die Partie irgendwie noch drehen.

Leipzig Augsburg 70. Eine RB-Ecke nimmt Orban am kurzen Pfosten auf, befördert sie aber aus zehn Metern in die zweite Etage.

Wolfsburg Stuttgart 71. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Chris Führich

Wolfsburg Stuttgart 71. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Fabian Rieder

Mainz Heidenheim 67. Fast das 2:0! Breunig steht zentral vor der Box mit dem Rücken zum Tor und leitet die Kugel nach links zu Föhrenbach weiter. Sein Schuss aus gut 16 Metern ist aber zu zentral und Zentner klärt zur Ecke. Diese bringt nichts ein.

Wolfsburg Stuttgart 71. Einwechslung bei VfB Stuttgart: El Bilal Touré

Wolfsburg Stuttgart 71. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Ermedin Demirović

Freiburg St. Pauli 69. Wahl köpft einen Eckstoß aus der Gefahrenzone. Freiburg drückt weiterhin auf den Anschlusstreffer.

M'gladbach Union Berlin 69. Gelbe Karte für Joe Scally (Bor. Mönchengladbach)

Scally geht gegen Hollerbach mit dem Ellenbogen zur Sache und trifft den Berliner im Gesicht. Dafür kassiert der Gladbacher die Gelbe Karte.

Leipzig Augsburg 68. Einwechslung bei FC Augsburg: Fredrik Jensen

Leipzig Augsburg 68. Auswechslung bei FC Augsburg: Elvis Rexhbeçaj

Leipzig Augsburg 68. Einwechslung bei FC Augsburg: Henri Koudossou

Mainz Heidenheim 65. Breunig probiert es nun mit einem Schlenzer aus rund 17 Metern. Sein Versuch geht aber rund einen Meter links vorbei.

Leipzig Augsburg 68. Auswechslung bei FC Augsburg: Marius Wolf

Freiburg St. Pauli 66. Dass der VAR-Check recht lange gedauert hat, wird von dem Publikum natürlich mit einigen Pfiffen begleitet.

Leipzig Augsburg 67. RB stürmt weiter nach vorne, als würde es hier nur 1:0 oder 2:0 stehen und kombiniert sich durch! David Raum bringt eine Flanke von links zu Benjamin Šeško, der dann aber am Fünfer einen Schritt zu spät kommt und so ist die Chance vertan.

Freiburg St. Pauli 64. Einwechslung bei SC Freiburg: Lucas Höler

Freiburg St. Pauli 64. Auswechslung bei SC Freiburg: Patrick Osterhage

Mainz Heidenheim 64. Die Partie ist ein wenig eingeschlafen und auf dem Feld passiert fußballerisch derzeit nicht viel. Der FCH kontrolliert weiterhin das Spielgeschehen, doch die Nüllfünfer halten gut dagegen.

Freiburg St. Pauli 64. Einwechslung bei SC Freiburg: Florent Muslija

Freiburg St. Pauli 64. Auswechslung bei SC Freiburg: Lukas Kübler

M'gladbach Union Berlin 67. Gelbe Karte für Kevin Stöger (Bor. Mönchengladbach)

Am rechten Strafraumeck lässt sich Stöger fallen und möchte einen Freistoß in guter Position schinden. Schiedsrichter Schlager sieht dies und zeigt dem Gladbacher für eine Schwalbe die Gelbe Karte.

Wolfsburg Stuttgart 68. Tooor für VfL Wolfsburg, 2:1 durch Mohamed Amoura

Mit einem weiteren Konter stellen die Wölfe in Überzahl jetzt auf 2:1, was wiederum den Spielverlauf auf den Kopf stellt. Wind schickt Amoura steil, nachdem er im Zentrum Undav den Ball abjagt. Amoura dringt dann links in den Strafraum ein, legt sich die Kugel auf rechts und schiebt vorbei am chancenlosen Nübel sicher im langen Eck ein. Was für ein bitterer Spielverlauf für den drückend überlegenen VfB!

M'gladbach Union Berlin 66. Nach einer tollen Spieleröffnung hat Haberer auf dem rechten Flügel viel Platz und kann bis in den Strafraum eindringen. Seine scharfe und halbhohe Hereingabe erreicht Hollerbach, der allerdings die Kugel nicht kontrolliert aufs Tor bringen kann. Deshalb kullert das Leder ganz langsam zu Nicolas, der den Ball aufnimmt. Da war deutlich mehr drin!

Leipzig Augsburg 65. Poah! Nach einem Rückpass will Augsburg-Torwart Nediljko Labrović den Ball schnell weghauen, sieht aber nicht, dass von der Seite Benjamin Šeško reingrätscht und hat dann letztlich Glück, dass der Abpraller von Šeškos Bein hinter und nicht in den Kasten geht.

Freiburg St. Pauli 63. VAR-Entscheidung: Das Tor durch P. Lienhart (SC Freiburg) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:2

Lienharts vermeintlicher Anschlusstreffer zählt nicht. Grifo flankt nach Saliakas' Foul den Freistoß von der linken Seitenlinie scharf vor das Tor, Lienhart läuft dort ein und nickt den Ball ins lange Eck. FCSP-Torwart Vasilj ist ohne Chance. Doch Lienhart ist hauchzart in Abseitsposition gestartet, daher nimmt der Kölner Keller den Treffer zurück.

Wolfsburg Stuttgart 65. Tiago Tomás hat nun Feierabend und ist darüber - vorsichtig ausgedrückt - ganz und gar nicht erfreut. Er schlägt und tritt auf eine Bande ein, bevor er sich auf der Bank niederlässt. Ridle Baku übernimmt.

M'gladbach Union Berlin 64. Nach einem Foul von Khedira gegen N'Goumou im Mittelfeld prallt der Berliner gegen seinen Mitspieler Diogo Leite, der sofort auf dem Boden liegenbleibt und laut vor Schmerzen schreit. Nach einer Behandlungspause geht es für den Portugiesen weiter.

Leipzig Augsburg 65. Einwechslung bei RB Leipzig: Christoph Baumgartner

Wolfsburg Stuttgart 65. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Ridle Baku

Leipzig Augsburg 65. Auswechslung bei RB Leipzig: Antonio Nusa

Wolfsburg Stuttgart 65. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Tiago Tomás

Leipzig Augsburg 62. RB hat das 5:0 auf dem Fuß! Infolge eines Dribblings, bei dem der Belgier gleich zwei Gegenspieler aussteigen lässt, spielt Xavi Simons zu seinem Landsmann Loïs Openda. Aus spitzem Winkel versucht er es von links im Sechzehner und schießt die Kugel nur hauchdünn am zweiten Pfosten vorbei.

Mainz Heidenheim 61. Gelbe Karte für Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05)

Vor einer Heidenheimer Ecke zeigt Kohr zu viel Körpereinsatz und sieht die mittlerweile achte Gelbe Karte des Spiels. Der Eckball bringt keine Gefahr.

Mainz Heidenheim 60. Der nächste Wechsel bei den Mainzern. Sieb kommt für Caci.

Leipzig Augsburg 61. Die Antwort Leipzigs auf das Lebenszeichen der Gäste? Rechts ist nach einem Xavi-Pass Antonio Nusa durch, bekommt aber nicht genug Präzision in den Schuss und zielt aus vielleicht 14 Metern knapp links daneben.

Freiburg St. Pauli 62. Gelbe Karte für Manolis Saliakas (FC St. Pauli)

Saliakas kommt deutlich zu spät gegen Weißhaupt und stellt das Bein wuchtig in den Lauf des eingewechselten Freiburgers - glasklarer Gelber Karton.

Mainz Heidenheim 60. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Armindo Sieb

Mainz Heidenheim 60. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Anthony Caci

Freiburg St. Pauli 62. SCF-Keeper Atubolu schnappt sich Saads abgefälschte Flanke aus der Luft.

M'gladbach Union Berlin 63. Jeong verlässt den Platz und für ihn kommt Vertessen. Das ist ein positionsgetreuer Wechsel, sodass es beim 3-4-2-1 bleibt.

Mainz Heidenheim 59. Endlich mal wieder ein Abschluss! Lee will aus halbrechter Position und rund 17 Metern abziehen, sein Schuss wird aber zur Ecke abgefälscht. Diese segelt durch den Strafraum und landet auf der rechten Seite im Aus.

Leipzig Augsburg 60. Mounié macht gleich auf sich aufmerksam! Infolge eines Freistoßes für die Augsburger kommt zuerst Ex-Darmstädter Tietz zum Abschluss, haut seinen Schuss aber nur in die Abwehr der Hausherren. Doch der zweite Ball rutscht durch zu Mounié, der mit dem ersten Ballkontakt von der linken Seite einfach mal einen Torschuss aus spitzem Winkel einbringt und das Leder knapp über die Latte fliegen lässt!

Wolfsburg Stuttgart 63. Gelb-Rote Karte für Atakan Karazor (VfB Stuttgart)

Der VfB muss die Partie mit einem Mann weniger zu Ende spielen - und das ist eine unfassbar brutale Entscheidung, denn die Bilder zeigen, dass nicht Karazor Arnold trifft, sondern Arnold Karazor am Knöchel erwischt. Weil bei Gelben Karten der VAR aber nicht eingreifen darf, muss der Stuttgarter vom Platz gehen. Wahnsinn!

Wolfsburg Stuttgart 62. Es läuft gerade die wohl stärkste Phase der Wolfsburger, die den VfB zumindest ansatzweise mal selbst etwas einschnüren können, ohne sich etwas richtig Zwingendes heraus zu spielen. Damit halten sie die drückend überlegenen Schwaben immerhin auch effektiv vom eigenen Drittel fern.

M'gladbach Union Berlin 62. Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Yorbe Vertessen

Freiburg St. Pauli 60. Wieder lässt Smith es mit der Flanke sein und schießt direkt. Dieses Mal ist Atubolu rechtzeitig in der Ecke und hält den nicht ganz so platzierten Schuss fest.

M'gladbach Union Berlin 62. Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Woo-yeong Jeong

Freiburg St. Pauli 59. Saad setzt sich gegen Kübler durch und wird dann von Eggestein umgerannt. Freistoß für die Hamburger, halbrechts ruht der Ball etwa 25 Meter vor dem Tor.

Leipzig Augsburg 58. Einwechslung bei FC Augsburg: Chrislain Matsima

M'gladbach Union Berlin 61. Nach einer einminütigen Verletzungspause und ein paar Tests außerhalb des Spielfeldes geht es für den Japaner jedoch weiter.

Leipzig Augsburg 58. Auswechslung bei FC Augsburg: Keven Schlotterbeck

Leipzig Augsburg 58. Einwechslung bei FC Augsburg: Steve Mounié

Wolfsburg Stuttgart 59. Die Grün-Weißen kombinieren sich mal schön durch, aber beim Doppelpass legt sich Wind die Kugel zu weit vor. Nübel geleitet das Leder ins Toraus, um sicherzustellen, dass der VfL-Angreifer nicht doch noch an den Ball kommt. Abstoß Stuttgart.

Leipzig Augsburg 58. Auswechslung bei FC Augsburg: Ruben Vargas

M'gladbach Union Berlin 59. Nach einem vermeintlich harmlosen Zweikampf bleibt Itakura auf dem Rasen in der Nähe der linken Eckfahne liegen und hält sich die Schulter.

Freiburg St. Pauli 58. Dōan befreit sich 25 Meter vor dem Tor mal etwas, doch schnell sind wieder St. Paulianer an ihm dran und trennen den Japaner schließlich vom Ball.

Mainz Heidenheim 56. Für Kaufmann geht es nicht mehr weiter und er muss das Feld verlassen. Neu dabei ist nun Breunig.

Mainz Heidenheim 56. Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Maximilian Breunig

Mainz Heidenheim 56. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Mikkel Kaufmann

M'gladbach Union Berlin 58. Nach einer Hereingabe von Sander, der nahezu auf der linken Seitenauslinie steht, kommt Kleindienst im Sechzehner mit dem Kopf an den Ball. Sein Abschluss gegen die Laufrichtung von Rønnow ist jedoch viel zu schwach, sodass der Torhüter der Eisernen kein Problem hat, das Leder zu erlaufen. Die erste Offensivaktion der zweiten Hälfte.

Mainz Heidenheim 56. Gelbe Karte für Benedikt Gimber (1. FC Heidenheim 1846)

Gimber erwischt Kohr am Knöchel und und sieht gelb.

Freiburg St. Pauli 56. Dōan spielt zurück zu Kübler, der aus recht weiter Entfernung im rechten Halbfeld flankt. Die Hereingabe ist lange in der Luft - genug Zeit für Vasilj herauszurücken und sich das Leder aus der Luft zu pflücken.

Leipzig Augsburg 57. Tooor für RB Leipzig, 4:0 durch Xavi Simons

Leipzig erhöht auf vier Buden! Eine Raum-Flanke von der linken Seite kommt halbhoch an den ersten Pfosten, wo Benjamin Šeško - wenn auch unbeabsichtigt - nach halbrechts in die Box verlängert. Dort zimmert Xavi mit dem rechten Spann voll drauf und jagt das Leder in die Maschen.

Wolfsburg Stuttgart 57. Millot hat beim harten Einsteigen von Arnold einiges abbekommen. Hoeneß geht jetzt auf Nummer sicher und beordert Undav in die Partie.

M'gladbach Union Berlin 57. Es sind rund zwölf Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt und es bleibt dabei, dass beide Teams um Spielkontrolle bemüht sind.

Mainz Heidenheim 53. Wie schon in der ersten Hälfte kontrollieren die Gäste das Spiel. Doch dann erobert Burkhardt im gegnerischen Halbfeld den Ball und will in den Sechzehner eindringen. Allerdings macht Gimber seinen Fehler wieder wett und holt sich die Kugel zurück.

Wolfsburg Stuttgart 57. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Deniz Undav

Leipzig Augsburg 55. Am Ende dieser Eckballvariante kommt Antonio Nusa gute 20 Meter vor dem Kasten zum Schuss und schickt einen strammen Strich auf die Reise! Bevor es wirklich gefährlich wird, wirft sich Schlotterbeck in die Flugbahn und wehrt das Ding zur Seite ab.

Wolfsburg Stuttgart 57. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Enzo Millot

Wolfsburg Stuttgart 57. Fabian Rieder schnappt sich die Kugel und führt den Freistoß aus 18 Metern direkt aus. Der stramme Linksschuss verhungert jedoch in der Mauer, ehe Maximilian Mittelstädt den Nachschuss aus 24 Metern in Rückenlage auf die Tribüne feuert.

Freiburg St. Pauli 55. Die St. Paulianer laufen zur Abwechslung mal etwas höher an, lassen dabei aber weiterhin wenig Lücken zu. Freiburg hat weiterhin trotz vieler Ballbesitzphasen Schwierigkeiten.

Leipzig Augsburg 54. Weil bei den Bayernschwaben mal wieder keiner auf David Raum aufgepasst hat, kommt dieser links unbedrängt zum Flanken. Auf Kosten einer Ecke bereinigt Maximilian Bauer die Situation mit dem Kopf.

M'gladbach Union Berlin 55. Gelbe Karte für Leopold Querfeld (1. FC Union Berlin)

Querfeld geht kurz hinter der Mittellinie mit Pléa in einen Zweikampf und wird zurückgepfiffen. Danach findet der Berliner noch ein paar Worte für den Schiedsrichter, woraufhin er die erste Gelbe Karte des Spiels bekommt.

Leipzig Augsburg 53. Und den bringt Xavi Simons rein auf den Elfmeterpunkt, wo Geertruida hochspringt und die Kugel einen guten Meter übers Tor köpft!

M'gladbach Union Berlin 55. Gladbach läuft überwiegend dem Ball hinterher. Union kommt jedoch nicht in die gefährlichen Räume, sodass sich die Partie im Mittelfeld abspielt.

Mainz Heidenheim 50. Kaufmann fällt auf seine bereits lädierte Schulter und das medizinische Personal eilt zur Hilfe. Der Däne muss erstmal runter und Heidenheim ist aktuell nur zu zehnt.

Leipzig Augsburg 53. Rechts vorne startet Nusa nach einem Chipball aus dem Halbfeld, doch dann verpasst ihm Keven Schlotterbeck einen satten Bodycheck. Daniel Siebert gibt nahe der rechten Strafraumkante einen Freistoß für Leipzig!

Wolfsburg Stuttgart 55. Gelbe Karte für Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)

Arnold räumt Millot jetzt rustikal kurz vor dem eigenen Sechzehner ab. Das bringt ihm die Gelbe Karte und den Gästen einen gefährlichen Freistoß aus 18 Metern zentraler Position ein.

Wolfsburg Stuttgart 53. Stiller muss nach hartem Einsteigen von Svanberg kurz behandelt werden, kann aber weitermachen.

Freiburg St. Pauli 53. Gelbe Karte für Johannes Eggestein (FC St. Pauli)

Der Stürmer zieht am Trikot von Ginter - taktisches Foul.

Mainz Heidenheim 49. Gelbe Karte für Patrick Mainka (1. FC Heidenheim 1846)

Im Anschluss beschwert sich Mainka beim Unparteiischen und sieht ebenfalls gelb.

Freiburg St. Pauli 52. Weißhaupt flankt aus dem Halbfeld. Vasilj verlässt im Strafraum seine Linie und faustet den Ball einhändig aus der Gefahrenzone.

Leipzig Augsburg 52. Die Ecke kommt von Xavi Simons ausgeführt ins Zentrum, wo Philipp Tietz aber hinten aushilft und die Situation für die Gäste klärt.

Leipzig Augsburg 50. Bei der Ballannahme eines Abschlags hat Dimitris Giannoulis sichtlich Probleme und verliert die Kugel an Loïs Openda, der dann aber hängen bleibt. Wenig später holt sich auf der anderen Seite David Raum eine Ecke raus.

M'gladbach Union Berlin 53. Borussia Mönchengladbach lässt sich nun tief in die eigene Hälfte drängen. Die Gäste haben allerdings noch keine Idee gefunden, wie man dieses Defensivbollwerk bezwingen kann.

Wolfsburg Stuttgart 52. Amoura legt Karazor. Den fälligen Freistoß vom rechten Flügel legt Rieder für Stiller quer, woraufhin Powerplay um den Strafraum entbrennt. Alle zehn Wolfsburger Feldspieler sind im eigenen Sechzehner. Dennoch kommt die Leweling-Hereingabe von links an. Aus vollem Lauf köpft Chabot aber aus sechs Metern drüber.

Freiburg St. Pauli 51. Recht zügig erinnert das Geschehen an weite Teile des ersten Durchgangs. Freiburg macht das Spiel, St. Pauli steht kompakt und bietet nichts an.

Mainz Heidenheim 49. Gelbe Karte für Moritz Jenz (1. FSV Mainz 05)

Jenz drückt Kaufmann über die Seitenlinie und bekommt dafür die Gelbe Karte.

Mainz Heidenheim 48. Gelbe Karte für Omar Traoré (1. FC Heidenheim 1846)

Traoré schubst Lee und wird mit gelb verwarnt.

M'gladbach Union Berlin 50. Die Bemühungen der Eisernen münden noch nicht in Abschlüssen. Obwohl man viel Ballbesitz hat, gibt es noch keine Möglichkeit, Nicolas unter Druck zu setzen.

Mainz Heidenheim 47. Erste Annäherung der Heidenheimer. Pieringer hat Platz auf dem linken Flügel, entscheidet sich aber gegen die Flanke und schließt außerhalb des Strafraums ab. Sein Schuss hat aber zu wenig Power um gefährlich zu werden und Zentner fängt das Leder.

Leipzig Augsburg 48. Was genau sich Jess Thorup und die Elf des FC Augsburg für den zweiten Durchgang vorgenommen haben, wissen wir nicht genau - nur, dass das jetzt ein sehr schweres Unterfangen werden dürfte.

Wolfsburg Stuttgart 49. Die Niedersachsen kommen extrem fahrig aus der Pause zurück und verlieren in den ersten Minuten einen Ball nach dem nächsten. Noch schlägt der VfB daraus aber keinen Profit.

Freiburg St. Pauli 48. Weißhaupt flankt von der linken Seite ins Zentrum. Osterhage erwischt den Ball noch gerade eben mit dem Kopf, kann so aber nicht entscheidend Druck erzeugen.

M'gladbach Union Berlin 48. Union zeigt sich zu Beginn der zweiten Halbzeit deutlich gefestigter und versucht die Spielkontrolle zu übernehmen. So sah es allerdings in der Anfangsphase der Partie ebenfalls aus, ehe Gladbach nach einer Viertelstunde die bessere Mannschaft war.

Freiburg St. Pauli 46. Mit je einem Wechsel auf beiden Seiten geht es weiter mit den zweiten 45 Minuten. Freiburg belagert direkt nach Wiederanpfiff den Strafraum, einige Versuche werden von den Gästen jedoch geblockt. Schließlich legt Grifo für Osterhage ab, der aus halblinken 14 Metern klar über das Tor zielt.

Mainz Heidenheim 46. Die zweite Hälfte beginnt! Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine.

Mainz Heidenheim 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Freiburg St. Pauli 46. Einwechslung bei SC Freiburg: Noah Weißhaupt

Freiburg St. Pauli 46. Auswechslung bei SC Freiburg: Eren Dinkçi

Leipzig Augsburg 46. Tooor für RB Leipzig, 3:0 durch Loïs Openda

48 Sekunden nach Wiederanpfiff steht es 3:0 für Leipzig und das war wunderschön herausgespielt! Nach einem gewonnen Luftduell von Lukeba in der eigenen Hälfte leitet Xavi an der Mittellinie mit einem Ballkontakt präzise weiter in den Lauf von Loïs Openda, der zum goldrichtigen Zeitpunkt startet! Sein Vorlagengeber reißt die Arme schon hoch, als Openda durchläuft und die Kugel lässig vor dem herauskommenden Labrović links unten einschiebt.

Freiburg St. Pauli 46. Einwechslung bei FC St. Pauli: Connor Metcalfe

Freiburg St. Pauli 46. Auswechslung bei FC St. Pauli: Carlo Boukhalfa

Leipzig Augsburg 46. Weiter geht's! Beide Mannschaften nehmen zunächst keine Wechsel vor.

Freiburg St. Pauli 46. Anpfiff 2. Halbzeit

M'gladbach Union Berlin 46. Bo Svensson reagiert zur Halbzeit und bringt Leopold Querfeld für Tom Rothe. Nahezu alle Angriffe der Gladbacher liefen über die Seite von Rothe im ersten Durchgang.

Leipzig Augsburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

M'gladbach Union Berlin 46. Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Leopold Querfeld

Wolfsburg Stuttgart 46. Die Teams kehren auf den Rasen zurück. Wechsel gibt es noch keine. Weiter geht's mit dem zweiten Durchgang.

M'gladbach Union Berlin 46. Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Tom Rothe

M'gladbach Union Berlin 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Wolfsburg Stuttgart 46. Anpfiff 2. Halbzeit

M'gladbach Union Berlin 45. +2 Halbzeitfazit:

Nach den ersten 45 Minuten steht es zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Union Berlin noch 0:0. Während die Berliner einen deutlich besseren Start erwischten und durch Hollerbach zwei Chancen in der Anfangsphase hatten, wurden die Hausherren nach rund 15 Minuten stärker. In der Folge übernahmen die Gladbacher das Spielgeschehen und hatten sowohl mehr als auch die besseren Chancen des Spiels. Dennoch verpasste die Seoane-Elf, den Führungstreffer zu erzielen. Bei den Fohlen ist es die Chancenverwertung, die bemängelt werden kann, und bei den Eisernen ist es das komplette Auftreten, das nach der Anfangsphase stark nachgelassen hatte. Nun liegt es an den Trainern, die richtigen Worte in der Kabine zu finden, da bei beiden Mannschaften noch Verbesserungsbedarf besteht.

Mainz Heidenheim 45. +5 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt der 1. FC Heidenheim mit 1:0 gegen den FSV Mainz 05. Von Beginn an war Heidenheim die bessere Mannschaft und wirkte zielstrebig und Selbstbewusst. So dauerte es auch nicht lange bis die Ostalbstädter zur verdienten Führung trafen. Durch den Platzverweis durch Hanche-Olsen nach rund einer halben Stunde, konnten die Heidenheimer befreit aufspielen. Doch trotz der Unterzahl gelang es den Nullfünfer hin und wieder offensive Akzente zu setzen, klare Torchancen gab es allerdings nicht. Das lag auch daran, dass Offensivkräfte wie Traoré den Weg nach hinten machten und mitverteidigten.

Leipzig Augsburg 45. +3 Halbzeitfazit:

Pause in der Red Bull Arena! Durch einen Doppelschlag von Benjamin Šeško (11., 15.) führen die effizienten Hausherren mit 2:0 gegen den FC Augsburg und sind drauf und dran, die kleine Negativserie zu beenden. Dabei agierten die Leipziger insbesondere in der Anfangsphase berechnend und eiskalt und konnten infolge der bequemen Führung einige Gänge zurückschrauben. Augsburg ist nicht schlecht im Spiel, stellt Peter Gulacsi und seine Vorderleute aber noch nicht vor wirklich knifflige Herausforderungen. Der Torwart Leipzigs war es auch, der in der 27. Minute einen Foulelfmeter von Jeffrey Gouweleeuw hielt. Wie werden die Teams aus der Kabine kommen?

Freiburg St. Pauli 45. +3 Halbzeitfazit:

Der FC St. Pauli führt erstmals in dieser Bundesliga-Saison und liegt zur Halbzeitpause beim SC Freiburg mit 2:0 vorne. Es ist eine verdiente Führung, denn hinten machten die Kiezkicker komplett dicht und ließen fast keine Freiburger Gelegenheit zu und vorne waren sie eiskalt. Nach einem äußerst gemütlichen Beginn trafen die Hamburger aus dem Nichts, bei Saliakas blindem Schlag in den Strafraum war Saad wacher als seine Gegenspieler und schoss zum 1:0 ein (12.). Im Anschluss machte der Sportclub fast durchgehend das Spiel, fand aber keine Lösungen gegen die gut sortierte FCSP-Defensive. Stattdessen scheiterte Smith mit seinem direkten Freistoß an der Latte (35.). Kurz darauf zeigte der Schiedsrichter nach Mets' Halten gegen Ginter auf den Punkt, doch Grifo verschoss (41.). So konnte Alofayan kurz vor dem Pausenpfiff eine abgefälschte Flanke sogar zum 2:0 verwerten (45.) und gibt den Freiburgern eine schwierige Aufgabe für die zweite Halbzeit mit.

Wolfsburg Stuttgart 45. +2 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen Wolfsburg und Stuttgart 1:1 und das ist aus Sicht der Hausherren insgesamt sogar recht schmeichelhaft. Zwar verteidigten die Wölfe über weite Strecken konzentriert, jedoch bei Weitem nicht fehlerfrei, sodass die Schwaben sich mehrere gute Abschlüsse erarbeiten konnten. Aus dem völligen Nichts und mit dem allerersten Torschuss überhaupt gingen dann aber die offensiv bislang gar nicht stattfindenden Gastgeber mit einem Konter in Führung. Nach Bornauw-Foul an Leweling erzielte Millot dann nach zunächst verschossenem Elfmeter mit dem Nachschuss den hochverdienten Ausgleich, nach dem weiterhin nur auf das Wolfsburger Tor gespielt wurde. Die beste Chance auf die Führung ließ zuletzt Mittelstädt liegen, sodass sich die Feldüberlegenheit der Weiß-Roten noch nicht auf der Anzeigetafel zeigt.

Mainz Heidenheim 45. +5 Ende 1. Halbzeit

Mainz Heidenheim 45. +3 Das Spiel plätschert nun ein wenig vor sich hin. Kurz vor der Halbzeit geht kein Team mehr ins Risiko, Heidenheim ist aber nahezu pausenlos am Ball.

Leipzig Augsburg 45. +3 Die Ecke bringt Xavi Simons sehr hoch in den Strafraum. Dort hat Nediljko Labrović keinerlei Probleme, das Leder wegzufausten - den Abpraller erläuft sich Nusa, verzieht dann aber die Flanke. Das war die erste Halbzeit!

Freiburg St. Pauli 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Freiburg St. Pauli 45. +3 Bei einer kurz ausgeführten Ecke fliegt die Flanke aus dem Halbfeld hinter den zweiten Pfosten, Saliakas bringt die Kugel mit dem Kopf ins Zentrum. Von dort köpft Boukhalfa klar daneben.

Leipzig Augsburg 45. +2 Wieder darf David Raum ungestört flanken und lauert auf Benjamin Šeško als Anspielstation. Diesmal aber ist Schlotterbeck der Sieger im Luftduell und klärt zum Eckball.

Freiburg St. Pauli 45. +2 Afolayan wird bei einem Dribbling von seinen Gegenspielern gut gestellt, der Distanzschuss wird abgefälscht und handelt nochmal eine Ecke ein.

Leipzig Augsburg 45. +2 Mit einem hohen Ball will Antonio Nusa zu Benjamin Šeško links außen weiterleiten, aber Gouweleeuw hat aufgepasst und bereinigt die Situation.

Wolfsburg Stuttgart 45. +2 Ende 1. Halbzeit

M'gladbach Union Berlin 45. +2 Ende 1. Halbzeit

M'gladbach Union Berlin 45. +2 Die letzten Sekunden laufen bereits und es scheint, dass es beim 0:0 bleibt. Mit diesem Ergebnis können die Gäste zufrieden sein. Gladbach hingegen eher weniger.

Mainz Heidenheim 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Mainz Heidenheim 45. Traoré flankt von rechts an den zweiten Pfosten, doch Mainz klärt zunächst. Wanner bekommt den Nachschuss aus rund 18 Metern halbrechter Position, doch auch hier ist Zentner wieder zur Stelle.

Freiburg St. Pauli 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Leipzig Augsburg 45. +1 120 Sekunden werden nachgespielt.

M'gladbach Union Berlin 45. +1 Die sehr faire Partie bekommt eine Nachspielzeit von 120 Sekunden in der ersten Hälfte.

Wolfsburg Stuttgart 45. +1 Gelbe Karte für Sebastiaan Bornauw (VfL Wolfsburg)

Die Rache folgt auf dem Fuße. Jetzt ist es Bornauw, der im Zweikampf mit Demirović von hinten hart zulangt. Dafür sieht er eine vertretbare Gelbe Karte.

Leipzig Augsburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Wolfsburg Stuttgart 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

M'gladbach Union Berlin 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Wolfsburg Stuttgart 45. Bei einem weiten Abschlag von Nübel lässt Millot für Demirović durch, der sich dann allerdings im Zweikampf mit Bornauw nur mit unfairen Mitteln zu behelfen weiß. Der Unparteiische entscheidet auf Offensivfoul.

Freiburg St. Pauli 45. Tooor für FC St. Pauli, 0:2 durch Oladapo Afolayan

Afolayan erhöht für die Kiezkicker kurz vor der Pause! Eggesteins abgefälschte Flanke von der linken Seite möchte Saad mit einer technisch anspruchsvollen Direktabnahme sofort verwerten, er trifft den Ball nicht richtig und fälscht sie so zu Afolayan ab. Der nimmt das Leder mittige zehn Meter vor dem Tor an und schiebt mit dem zweiten Kontakt stark zum 2:0 ein.

M'gladbach Union Berlin 44. Union sucht nochmal den Weg nach vorne, allerdings fehlen die Anspielstationen.

Mainz Heidenheim 43. In einem Luftduell erwischt Wanner Kohr im Gesicht, der zu Boden geht. Nach kurzer Unterbrechung geht es aber weiter für ihn.

M'gladbach Union Berlin 42. Nun plätschert die Begegnung etwas vor sich hin. Die Hausherren sind in Ballbesitz und halten das Leder in den eigenen Reihen. Nach einem Angriff über links holt Pléa einen Eckstoß heraus. Daraus resultiert keine Gefahr. Kurz darauf kommt ein Flugball aus dem Halbfeld in den Strafraum, der nur unzureichend geklärt werden kann, sodass Pléa aus 16 Metern Maß nehmen kann. Sein Schuss wird abgeblockt und daraufhin kommt N'Goumou an die Kugel. Auch sein Abschluss wird geblockt, danach geht die Fahne des Linienrichters hoch und die Situation wird unterbrochen.

Freiburg St. Pauli 44. Gelbe Karte für Lukas Kübler (SC Freiburg)

Kübler trifft in einem Luftduell mit Smith den gegnerischen Verteidiger mit dem Ellbogen und sieht dafür die Gelbe Karte.

Leipzig Augsburg 42. Gelbe Karte für Nicolas Seiwald (RB Leipzig)

Anschließend muss Seiwald mit einem taktischen Foul an Ruben Vargas den Konter der Gäste unterbinden.

Leipzig Augsburg 42. Loïs Openda mit der Riesenchance zum 3:0! Vor dem eigenen Box leistet sich Keven Schlotterbeck einen massiven Zuspielfehler, sodass Antonio Nusa daraus umgehend Kapital schlägt. Er sucht und findet mit einem Kurzpass Loïs Openda, der alleine vor Nediljko Labrović auftaucht. Dieser macht sich aber groß und den Winkel zu, sodass er den Torschuss des Belgiers abprallen lässt.

Freiburg St. Pauli 43. Bisher läuft hier alles zu Gunsten des Kiezklubs. Ein Führungstreffer aus dem Nichts, Grifos verschossener Elfmeter - einzig Smiths Lattenknaller hätte sich aus Sicht der Hamburger etwas eher senken können.

Wolfsburg Stuttgart 42. Die gute Chance hat den Weiß-Roten wieder etwas Auftrieb verliehen. In der VfL-Defensive tun sich allerdings weiterhin nur sehr unregelmäßige Lücken auf. Die Hausherren scheinen das Remis erst einmal in die Pause bringen zu wollen.

Mainz Heidenheim 40. Fünf Minuten vor der Halbzeit geschieht aktuell nicht viel auf dem Platz. Heidenheim verteidigt gut und lassen die Mainzer nicht durch ihre Abwehr kommen.

Leipzig Augsburg 40. Die Sachsen machen nochmal ordentlich Druck nach vorne: Antonio Nusa geht mit einem Übersteiger dreist an Elvis Rexhbeçaj im Strafraum der Gäste vorbei und nimmt aus 14 Metern Maß. Der Ball kommt angeschnitten und verfehlt die lange Ecke nur knapp!

Freiburg St. Pauli 41. Elfmeter verschossen von Vincenzo Grifo, SC Freiburg

Vaslij macht mögliche Diskussionen über diesen Elfmeter nichtig und hält den Strafstoß! Grifo visiert flach das rechte Eck an, schießt aber nicht sonderlich platziert. Der FCSP-Keeper taucht ab und pariert mit der linken Hand.

M'gladbach Union Berlin 39. Viele Angriffe der Gladbacher laufen über die rechte Angriffsseite. Auch in diesem Fall. Alassane Pléa bringt eine scharfe Flanke halbhoch nach innen und Vogt hält diese mit der Brust auf. Die Gladbacher wie auch die Fans wollen ein Handspiel gesehen haben, aber das Spiel läuft erstmal weiter.

Freiburg St. Pauli 40. Der Kölner Keller schaltet sich ein und Timo Gerach wird in die Review-Area gebeten. Der Unparteiische schaut sich das Halten von Mets gegen Ginter nochmal an und zeigt dann auf den Punkt - Elfmeter für Freiburg!

Leipzig Augsburg 39. Die landet dann aber ohne Umwege in den Händen Peter Gulacsis.

Leipzig Augsburg 38. Elvis Rexhbeçaj sucht mit einem Eckball in der Mitte den großen Keven Schlotterbeck, findet aber Castello Lukeba. Dieser kann das Leder wegköpfen, anschließend wird eine Gouweleeuw-Flanke zur nächsten Ecke abgefälscht.

Mainz Heidenheim 37. Die Hausherren machen das Spiel nach einer Balleroberung im Mittelfeld schnell und Kohr marschiert über die linke Seite. Sein Pass auf Caci ist aber zu ungenau und bei seiner Flanke kommt nur eine Ecke heraus. Die kommt zwar gut vors Tor, aber am Ende kommt kein Mitspieler dran. Beim darauffolgenden Eckball geht Kaufmann zu Boden und köpft fast ins eigene Tor. Müller pariert auf der Linie mit dem Fuß.

Freiburg St. Pauli 39. Freiburg will einen Elfmeter! Bei Günters Flanke von der linken Seite wird Ginter acht Meter vor dem Tor von Mets gehalten und geht zu Boden. Die Situation läuft etwas weiter, aus spitzem Winkel schließt Dōan ab. Vasilj pariert mit dem Fuß ins eigene Toraus.

Wolfsburg Stuttgart 39. Großchance Stuttgart! Die Schwaben haben gerade keine Idee, weshalb der Ball einfach mal hoch nach vorne geschlagen wird. Mittelstädt legt per Kopf für Demirović ab, der sofort wieder in den Lauf des startenden Mittelstädt ablegt. Aus elf Metern halblinker Position kann er aufs lange Eck Maß nehmen, das er lediglich um eine Haaresbreite verfehlt.

Leipzig Augsburg 38. Dritte Ecke für Augsburg. Geht vor der Pause noch was?

M'gladbach Union Berlin 37. N'Goumou legt auf der rechten Seite auf Scally ab, der eine hohe Flanke an den Fünfmeterraum bringt. Rønnow verlässt die Linie und faustet das Leder weg. Bei der Aktion geht Janik Haberer zu Boden und hält sich den Kopf. Schiedsrichter Schlager unterbricht die Partie und es folgt eine Behandlungspause.

Wolfsburg Stuttgart 38. Seit dem Ausgleich wirkt die Partie ein Stück weit festgefahren, was auch daran liegt, dass die Wölfe das Tempo niedrig halten, indem sie das Zentrum verdichten und die Anspielstationen gut zustellen. Die Stuttgarter gehen im Moment auch nicht ins Risiko.

Leipzig Augsburg 36. Einen Freistoß im Mittelfeld spielen die Hausherren sich kurz zu. Vom Mittelkreis schlägt Seiwald einen weiten Ball Richtung Torauslinie zum laufstarken David Raum. Raum erkämpft sich die Kugel vor der Auslinie und bringt das Leder nach innen, wo dann aber bei der Augsburger Abwehr Endstation ist.

Freiburg St. Pauli 37. Nun wieder ein ruhender Ball für die Freiburger, doch im Strafraum haben die Gäste bislang meist Lufthoheit. So klären die Hamburger auch diese Ecke.

Mainz Heidenheim 35. Die Mainzer ziehen sich nun zurück und überlassen den Heidenheimern den Ball. Die versuchen es immer wieder über die rechte mit Traoré, der bleibt bei seinen Dribblings aber noch zu oft bei einem Gegenspieler hängen.

Leipzig Augsburg 35. Die Elf in Weiß spielt eine sehenswerte Kombination ins rechte Halbfeld, wo Amadou Haïdara unbedrängt flanken kann. Er gerät bei der Ballabgabe aber in Rücklage, sodass die Kugel zu hoch kommt und von Nediljko Labrović sicher aus der Luft gepflückt werden kann.

Freiburg St. Pauli 35. Smith jagt den Ball an den Querbalken! Der Schwede nimmt sich der Sache an, im Zentrum sind seine Mitspieler für Kopfballduelle positioniert. Doch Smith probiert es direkt und zirkelt den Ball stark über die Mauer hinweg auf das kurze Eck. Atubolu ist bereits geschlagen, doch die Latte rettet für den Sportclub.

M'gladbach Union Berlin 35. Die unterhaltsame Partie verliert nun etwas an Tempo. Gladbach möchte den Ball nicht unnötig verlieren und Union greift es kurz vor der Mittellinie den ballführenden Spieler an. Dann geht es jedoch wieder schnell. Plea spielt rechts auf N'Goumou raus, der nach innen zieht und von der Strafraumkante mit links den Abschluss sucht. Sein strammer Schuss ist jedoch zu unpräzise und fliegt auf Rønnow zu, der mit den Fäusten klären kann.

Wolfsburg Stuttgart 35. Die Wolfsburger halten weiterhin an ihrer sehr defensiven Herangehensweise fest. Damit nehmen sie die Stuttgarter Offensivbemühungen zwar überwiegend aus dem Spiel. Weil aktuell aber auch die VfB-Ballverluste im Aufbauspiel ausbleiben, ergeben sich auch für die Niedersachsen keine Räume.

Leipzig Augsburg 33. Sonderlich viel passiert in diesen Minuten nicht wirklich auf dem Rasen. Leipzig hat tempomäßig zurückgeschaltet und verdichtet, während der FCA sich sortiert. Die Folge daraus ist viel Mittelfeldgeplänkel in dieser Phase des Spiels.

Freiburg St. Pauli 34. Gelbe Karte für Matthias Ginter (SC Freiburg)

Und nun gibt es eine gute Freistoßposition für die Kiezkicker. Saad hat halbrechts ein wenig Freiraum, Ginter kommt zu spät und räumt ihn ab. Etwa 18 Meter vor dem Tor ruht der Ball, jedoch etwas weiter außen.

Mainz Heidenheim 32. Bo Henriksen reagiert auf den Platzverweis und bringt Bell für Hong.

Freiburg St. Pauli 34. Dōan wird von Ginter hinter die Kette geschickt, an der Grundlinie verspringt ihm die Annahme hinter eben jene. Abstoß für die Gäste.

Mainz Heidenheim 32. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Stefan Bell

Mainz Heidenheim 32. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Hyun-seok Hong

Mainz Heidenheim 31. Nach einem Kopfball von links landet die Kugel bei Pieringer, der den Ball aber aus rund fünf Metern über das Tor schießt. Allerdings wird die Szene wegen eines Handspiels von Wanner zuvor abgepfiffen.

M'gladbach Union Berlin 32. Kleindient wird in den Strafraum geschickt und geht im Zweikampf gegen Khedira zu Boden. Der Borussia-Park fordert Elfmeter, aber Schiedsrichter Schlager zeigt an, dass alles in Ordnung war.

Leipzig Augsburg 31. Rechts des Mittelkreises schlägt Dimitris Giannoulis einen hohen Ball in die Tiefe, wo Philipp Tietz sich in bester Schussposition findet! Doch ehe er zum Abschluss kommen kann, geht die Abseitsfahne nach oben.

Freiburg St. Pauli 33. Weiterhin gelingt es den Freiburgern kaum, Tiefe in ihr Spiel zu bekommen. St. Pauli macht die Räume gut dicht und die Mannschaft von Julian Schuster sucht vergeblich nach Lücken.

M'gladbach Union Berlin 31. Nach der Torchance für Stöger scheint Union Berlin nun wieder aufgewacht zu sein und ist um Offensivaktionen bemüht. Allerdings wird es nicht wirklich gefährlich, obwohl Hollerbach zwei Gegenspieler im Strafraum stehen lässt.

Wolfsburg Stuttgart 32. Tooor für VfB Stuttgart, 1:1 durch Enzo Millot

... Millot steht beim Abpraller dann goldrichtig und kann seinen Fehler direkt ausbügeln, indem er den Nachschuss mit links per Dropkick im rechten Eck versenkt. Grabara ist zwar im Nachsetzen mit den Fingerspitzen dran, kann den Einschlag aus kurzer Distanz aber nicht mehr verhindern.

Mainz Heidenheim 30. Den anschließenden Freistoß bringt Wanner wuchtig an den ersten Pfosten, wo er aber direkt von einem Gegenspieler geklärt wird.

Wolfsburg Stuttgart 32. Elfmeter verschossen von Enzo Millot, VfB Stuttgart

Enzo Millot übernimmt beim Elfmeter die Verantwortung, schließt allerdings sehr halbherzig flach in die Tormitte ab. Grabara kann jedoch nur frontal prallen lassen...

Wolfsburg Stuttgart 30. Elfmeter für Stuttgart! Nach Steckpass in die Box verhält sich Bornauw im Zweikampf mit Leweling extrem ungeschickt und tritt dem Stuttgarter Spieler in die Hacken. Der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt.

Freiburg St. Pauli 30. Grifo flankt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum. Dort steigt Mets höher als seine Gegenspieler und klärt.

Leipzig Augsburg 29. Unbeirrt vom verschossenen Strafstoß macht Augsburg jetzt etwas mehr für die Partie und ist sehr bedacht darauf, den Ball in den eigenen Reihen zu halten.

M'gladbach Union Berlin 29. Wie bereits in der Partie gegen Eintracht Frankfurt hat die Seoane-Elf mehrere hochkarätige Chancen, aber bislang konnte keine der Möglichkeiten verwandelt werden.

Mainz Heidenheim 28. Gelb-Rote Karte für Andreas Hanche-Olsen (1. FSV Mainz 05)

Das ist bitter! Hanche-Olsen rennt Schöppner rechts vom eigenen Strafraum um sieht dafür seine zweite Gelbe Karte. Damit stehen die Mainzer nur noch mit zehn Mann auf dem Feld.

Leipzig Augsburg 27. Der Eckball führt dann aber zu nichts Erwähnenswertem.

Freiburg St. Pauli 28. Ein nun mal gut vorgetragener Angriff der Freiburger besorgt die bisher beste Chance des Sportclubs. Links wird Günter mit einem halbhohen Pass bedient, mit dem ersten Kontakt bringt der Kapitän die Kugel vor das Tor. Etwa acht Meter vor diesem kommt Grifo zum Kopfball, der Italiener ist allerdings nicht für sein gutes Kopfballspiel bekannt. Er nickt den Ball deutlich rechts neben das Gehäuse.

M'gladbach Union Berlin 26. Stöger hat die Führung auf dem linken Fuß! Nach einem Doppelpass zwischen Luca Netz und Alassane Pléa, zieht Netz auf der linken Seite in den Strafraum der Berliner. Er sieht im Rückraum Stöger und kann das Leder zurücklegen. Aus 13 Metern kommt Stöger zentral vorm Tor an den Ball. Er schließt direkt ab und sein harter Schuss steigt mit jedem Meter mehr an. Am Ende fliegt die Pille nur knapp unter das linke Lattenkreuz. Rønnow reagiert nicht und guckt der Chance nur hinterher.

Wolfsburg Stuttgart 28. Der VfL setzt nach der nächsten hohen Balleroberung den nächsten Nadelstich. Der Rechtsschuss von Kilian Fischer aus 13 Metern rauscht jedoch knapp am kurzen Eck vorbei. Abstoß Stuttgart.

Leipzig Augsburg 27. Elfmeter verschossen von Jeffrey Gouweleeuw, FC Augsburg

Es bleibt beim 2:0 für die Gastgeber! Links unten soll es sein, doch Peter Gulacsi ist in die gleiche Ecke unterwegs und wehrt das Leder stark zum Eckstoß ab!

Wolfsburg Stuttgart 27. Fabian Rieder tankt sich auf dem rechten Flügel nach vorne und dringt dann mit dem Ball im Fuß in den Strafraum ein, wo er nach leichtem Kontakt aber für den Geschmack des Unparteiischen etwas zu bereitwillig abhebt. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Weiterspielen.

Leipzig Augsburg 25. Infolge eines geschickten Abspiels von Elvis Rexhbeçaj zu Dimitris Giannoulis nach links in die Box rasselt Lutsharel Geertruida seinen Gegenspieler um und bringt ihn zu Fall! Referee Daniel Siebert zeigt sofort auf den Punkt und es gibt Elfmeter!

Freiburg St. Pauli 26. St. Pauli steht bislang sehr kompakt und bietet kaum Lücken an. Nicht umsonst ist die Defensive der Hanseaten mit nur sechs Gegentreffern die aktuell beste Abwehr der unteren Tabellenhälfte.

Mainz Heidenheim 25. Widmer flankt aus dem rechten Halbfeld scharf rechts in den Sechzehner. Er kommt zwar mit dem Kopf dran, aber sein Versuch geht am Ende relativ deutlich am Ziel vorbei.

Leipzig Augsburg 24. Sonderlich knifflig war das aber wohl nicht, denn der VAR zeigt an, dass das kein strafbares Handspiel im Sechzehner ist.

M'gladbach Union Berlin 25. Die Partie hat sich vollkommen gewandelt und die Hausherren bestimmen nun das Spiel. Die Gäste ziehen sich zu weit zurück und überlassen den Gastgebern die Spielanteile.

Leipzig Augsburg 23. Ein Vargas-Einwurf wird weit in die Box gebracht, anschließend leitet Jeffrey Gouweleeuw mit dem Rücken zum Tor weiter in die Mitte, wo kurz danach Handspiel von den Leipzigern reklamiert wird! Antonio Nusa soll das Leder unerlaubt mitgenommen haben - der VAR schaut sich die Situation an!

Freiburg St. Pauli 24. Günters Flanke wird geblockt. Bei Grifos Hereingabe ist zuerst Wahl mit dem Kopf zur Stelle, Keeper Vasilj schnappt sich den hohen Kopfball aus der Luft. Bisher sind die Freiburger Angriffsbestrebungen harmlos und unkreativ.

M'gladbach Union Berlin 22. Über rechts zieht N'Goumou bis zur Grundlinie und legt flach an den Elfmeterpunkt. Dort wartet Scally, der die Kugel nicht direkt unter Kontrolle bekommt und nach einem Zweikampf zu Boden geht. Dann ist es allerdings Luca Netz, der das freiliegende Leder direkt aufs Tor bringt. Sein Schuss wird im letzten Moment noch abgefälscht, sodass Rønnow kein Problem hat.

Wolfsburg Stuttgart 24. Gelbe Karte für Atakan Karazor (VfB Stuttgart)

Atakan Karazor räumt Tiago Tomás mit einem missglückten Tackling ab. Der Unparteiische zeigt ihm dafür die erste Gelbe Karte der Partie.

Mainz Heidenheim 22. Mainz versucht es nun mal mit Tempo und mit einem hohen Ball in den Lauf wird Lee im Sturmzentrum gesucht. Gegen die hochgewachsenen Innenverteidiger hat der 1,80 Meter großer Stürmer aber keine Chance.

Leipzig Augsburg 22. Die Gäste sind jetzt ungeachtet des frühen Rückstands wieder etwas aktiver und präsenter in den Zweikämpfen, können hier und da mal einen Standard herausholen. Erwirtschaftet haben die Schwaben bislang aber noch nichts.

Wolfsburg Stuttgart 23. Die Schwaben versuchen, sich unbeeindruckt zu zeigen, aber die Niedersachsen machen ihre Sache defensiv weiterhin richtig gut. Es gibt kaum ein Durchkommen für den VfB.

Leipzig Augsburg 20. RB Leipzig will nachlegen: Wieder kommen die Gastgeber über die linke Seite. Mühelos kann Xavi Simons sich gegen Jakić durchsetzen und flankt ins Zentrum, wo Openda zunächst nicht an den Ball kommt und bei der zweiten Gelegenheit einfach nicht mehr in guter Ausgangsposition steht.

M'gladbach Union Berlin 21. Union Berlin steht nun wesentlich tiefer und geht den Gegner erst ab der Mittellinie an. In den Anfangsminuten setzten die Eisernen die Gegenspieler an deren Strafraum bereits unter Druck.

Freiburg St. Pauli 21. Eggestein flankt vom rechten Flügel in hohem Bogen. Treu köpft aus etwa zwölf Metern einen Freiburger an.

Freiburg St. Pauli 20. Afolayans Flanke verteidigen die Breisgauer recht mühelos. Doch seit dem Führungstreffer traut sich der Bundesliga-Rückkehrer auch mehr zu. Übrigens ist es die erste Führung für die St. Paulianer in der noch jungen Spielzeit.

Mainz Heidenheim 19. Die Gäste machen hier den deutlich frischeren Eindruck und wehren die Angriffe der Mainzer frühzeitig ab. Bislang war der FSV noch nicht vor dem Tor der Heidenheimer.

Leipzig Augsburg 18. Das tut weh: Elvis Rexhbeçaj grätscht frontal mit dem Stollen voraus ohne böse Absicht in den Schienbeinschoner von Amadou Haïdara, der sich vor Schmerzen krümmt, dann aber weiter machen kann.

M'gladbach Union Berlin 19. Nun ist auch der Borussia-Park voll da und unterstützt die Fohlen-Elf lautstark. In den letzten Minuten haben die Gastgeber den Gästen nur noch selten den Ball gegeben, sodass die Gladbacher deutlich mehr Spielanteile haben.

Leipzig Augsburg 17. Jetzt hat Regen über dem Rasen der Red Bull Arena eingesetzt, es gießt aus Kübeln. Das wird die Angelegenheit für die 23 Mann auf dem Rasen sicher nicht leichter machen.

Wolfsburg Stuttgart 20. Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Jonas Wind

Der Plan der Wölfe geht voll auf und mit einem Konter gehen die Hausherren mit 1:0 in Führung. Nach Ballgewinn im Zentrum kommt die Kugel zu Amoura, der auf dem linken Flügel keinen Gegenspieler vor sich hat und die flache Hereingabe dann perfekt auf Wind hinein bringt. Dessen Direktabnahme aus elf Metern zappelt dann unhaltbar für Nübel im rechten Eck im Netz.

Freiburg St. Pauli 19. Saad schiebt quer zu Eggestein, der sich mit einem guten Antritt an die Grundlinie durchsetzt. Sein Querpass rollt vor dem Tor gefährlich durch den Strafraum - gut aus Freiburger Sicht, dass da kein Hamburger positioniert ist.

M'gladbach Union Berlin 17. Aus dem Nichts gibt es die Riesenchance für Sander auf den möglichen Führungstreffer. Nach einer schönen Freistoßkombination bringt Stöger eine scharfe Hereingabe in die Mitte. Dort wartet rund zehn Meter vor dem Kasten auf Höhe des linken Pfosten Sander, der mit einem Volleyschuss abschließt. Sein harter Schuss fliegt hauchdünn über die Latte.

Freiburg St. Pauli 16. Grifo chippt den Ball aus etwa 18 Metern über die Mauer, der Schuss senkt sich unangenehm für FCSP-Keeper Vasilj kurz vor dem Tor herunter und prallt im Fünfmeterraum auf. Vasilj lenkt den Ball nach außen.

Wolfsburg Stuttgart 17. Die Wölfe verstehen es bislang sehr gut, der VfB-Offensive den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das geht allerdings auch klar zu Lasten der eigenen Offensive. Von den Niedersachsen kommt noch nicht allzu viel.

Mainz Heidenheim 15. Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 0:1 durch Marvin Pieringer

Die frühe Führung! Traoré kommt mit Tempo über die rechte Seite, seine Flanke ist aber zu lang und landet links vom Sechzehner bei Föhrenbach. Der flankt hoch und zentral vor den Fünfer, wo Pieringer im Fallen den Ball mit dem rechten Außenrist ins Tor lenkt.

M'gladbach Union Berlin 16. Nun versuchen sich die Hausherren, in die Partie zu kämpfen, und gehen wesentlich energischer in die Zweikämpfe. Dadurch wird auch das Offensivspiel der Berliner gestört, sodass es viele Wechsel vom Ballbesitz gibt.

Freiburg St. Pauli 15. Maxi Eggestein dreht sich links vor dem Strafraum mit einer guten Bewegung ein, Bruder Johannes Eggestein zieht ihn zu Boden. Gute Freistoßposition für den Gastgeber.

Leipzig Augsburg 15. Tooor für RB Leipzig, 2:0 durch Benjamin Šeško

Leipzig legt nach! Zunächst verliert Dimitris Giannoulis den Ball halblinks des Sechzehners vor der Seitenlinie an Marius Wolf. Der ehemalige Dortmunder lässt den Ball zu Seiwald abprallen, welcher mit einem Chipball David Raum an der linken Strafraumkante schickt. Raum flankt in den Strafraum, wo an zweiten Pfosten Benjamin Šeško höher steigt als Keven Schlotterbeck und den Ball ins lange Eck einnickt.

Mainz Heidenheim 14. Von den Nüllfünfern ist offensiv bisher noch nicht viel zu sehen. Heidenheim steht kompakt und lässt nur wenig zu.

Leipzig Augsburg 13. Wie reagiert die Elf von Jess Thorup auf den frühen Rückstand?

Wolfsburg Stuttgart 14. Mittelstädt fängt einen Ball auf dem linken Flügel ab und arbeitet sich direkt per Doppelpass mit Millot nach vorne. Allerdings kommen so schnell keine Mitspieler nach. Zudem sind alle Anspielstationen von der aufmerksamen VfL-Defensive zugestellt. Mittelstädt muss den Angriff abbrechen und den Rückpass auf Leweling spielen.

Freiburg St. Pauli 14. Angebahnt hatte sich dieser Führungstreffer für die Kiezkicker nicht ansatzweise. Zwar hatte auch Freiburg noch keine Chance, aber mit viel Ballbesitz das Geschehen weitestgehend im Griff.

M'gladbach Union Berlin 14. Bisher sind lediglich die Gäste vors Tor gekommen. Dabei ist das Schema sehr einfach. Über links wird die Kugel tief in die Hälfte der Gladbacher gebracht, ehe eine flache Hereingabe in die Mitte folgt. Dort warten entweder Hollerbach oder Siebatcheu, die schnell den Abschluss suchen. Von Gladbach ist bisher nur wenig zu sehen.

Mainz Heidenheim 11. In den ersten Minuten zeigen die Heidenheimer hier viel Selbstbewusstsein und ihre Stärke in den Luftduellen. Die Mainzer können sich derweil bei ihrem Keeper bedanken, dass sie hier noch nicht zurückliegen.

M'gladbach Union Berlin 11. Union wird stärker! Wieder geht es über links. Auch dieses Mal bringt Rothe den Ball flach in die Mitte, wo rund acht Meter zentral vor dem Kasten auch in diesem Fall Hollerbach steht. Sein Abschluss mit dem rechten Innenrist ist jedoch zu unpräzise und geht direkt auf Nicolas. Der reagiert schnell und kann das Leder festhalten.

Freiburg St. Pauli 12. Tooor für FC St. Pauli, 0:1 durch Elias Saad

Aus dem Nichts der Treffer, der Aufsteiger führt! Saliakas schlägt den Ball von der rechten Seitenlinie recht blind einfach mal nach vorne. Eggestein verlängert den Ball mit dem Fuß, Saad legt sich den Ball am deutlich zu passiv agierenden Kübler vorbei und überwindet Atubolu aus etwa acht Metern mit dem linken Fuß mit einem Schuss ins lange Eck.

Leipzig Augsburg 11. Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Benjamin Šeško

Nach einem sechs Sekunden schnellen Angriff erzielt der Slowene die Führung für die Hausherren! Zunächst leitet Willi Orban mit einem Flachpass zu Loïs Openda weiter, der mit der Hacke technisch perfekt fürs Bilderbuch zum Torschützen weiterleitet. Der sieht sich kurz um, wird halbrechts vor dem Sechzehner von Gouweleeuw nicht vehement genug gestellt, zieht dann mit dem rechten Hammer ab und haut das Ding auf den Millimeter genau rechts unten rein.. Keine Chance für Nediljko Labrović!

Leipzig Augsburg 10. In den ersten Minuten verteidigen die Fuggerstädter sehr kompakt und wissen es, die Räume zu verdichten. RB hat viel den Ball, hat aber noch kein Durchkommen gegen die kompakte Kette gefunden und ist noch bemüht, die Kugel hinter die Kette zu spielen.

Wolfsburg Stuttgart 11. Enzo Millot wird im gegnerischen Drittel angespielt und tankt sich dann zum Sechzehner durch, wo er wuchtig mit links abzieht. Der Abschluss wird jedoch von der VfL-Defensive erfolgreich geblockt.

M'gladbach Union Berlin 9. Tom Rothe wird tief in die Hälfte der Gladbacher geschickt und bringt eine flache Hereingabe kurz vor der Grundlinie von links in die Mitte. Am ersten Pfosten wartet Hollerbach, der direkt abschließt. Sein Schuss geht jedoch nur an das Außennetz. Nicolas war in der kurzen Ecke präsent und wäre wohl dagewesen. Dennoch die erste echte Möglichkeit der Partie.

Leipzig Augsburg 8. Nediljko Labrović schlägt einen Ball flach nach rechts außen ab zu Kristijan Jakić, der mit einem weiteren Zuspiel Wolf schicken will. Dann aber hält Raum seinen Fuß dazwischen und sorgt für Ruhe.

Freiburg St. Pauli 10. Größtenteils spielt sich das Spielgeschehen im Mittelfeld ab. Die recht vorsichtigen Angriffe enden bis dato allesamt in der gegnerischen Abwehrkette oder mit einem Pfiff aufgrund einer Abseitsposition.

Mainz Heidenheim 8. Die Freistoßflanke von Dorsch landet bei Pieringer, der frei zum Kopfball kommt, doch Zentner pariert stark auf der Linie. Auch die folgende Ecke von Dorsch landet gefährlich im Sechzehner und Schöppner kommt zum Kopfball. Doch auch hier ist Zentner zur Stelle.

Leipzig Augsburg 7. Jetzt bietet sich mal eine Lücke in der Hintermannschaft des FCA: David Raum wird mit einem hohen Ball in die Tiefe geschickt und flankt halbhoch rein ins Zentrum, wo Nusa einlaufen will und die Kugel aber knapp verpasst. Das war nicht übel!

M'gladbach Union Berlin 8. Alassane Pléa wird nach einem Ballverlust der Berliner im Mittelfeld bedient und er sucht den Weg nach vorne. Sein Steckpass auf Kleindienst ist jedoch viel zu stark, sodass Rønnow die Pille aufnehmen kann.

Wolfsburg Stuttgart 8. Arnold zieht einen Freistoß hoch in den Stuttgarter Strafraum, wo sich Wind aus vollem Lauf per Grätsche hinein wirft, jedoch knapp verpasst. Die Wölfe tun sich im Aufbauspiel noch schwer.

Freiburg St. Pauli 7. Günter flankt aus recht weiter Entfernung, das kann St. Pauli mühelos verteidigen.

Mainz Heidenheim 6. Gelbe Karte für Andreas Hanche-Olsen (1. FSV Mainz 05)

Hanche-Olsen tritt Kaufmann von hinten in die Beine sieht gelb.

Leipzig Augsburg 6. Gute Idee von Amadou Haïdara, das Spiel über die linke Außenbahn eröffnen zu wollen, doch seinen Pass zu Antonio Nusa fängt Dimitris Giannoulis souverän an der Seitenlinie ab.

Mainz Heidenheim 5. Schöppner probiert es aus der zweiten Reihe. Sein Schuss segelt aber weit über den Kasten.

M'gladbach Union Berlin 6. Den Gladbachern gelingt noch kein ruhiger Spielaufbau, da sie frühzeitig von den Berlinern gestört werden. Dies führt zu mehreren Abspielfehlern, die von den Unionern schnell ausgenutzt werden. Über links kommt Hollerbach bis auf die Grundlinie und er legt in die Mitte ab. Dort verpasst jedoch Jeong, sodass Nicolas das Leder ohne Probleme festmachen kann.

Freiburg St. Pauli 6. Junior Adamu wird mit einem hohen Pass geschickt, doch der Österreicher ist in Abseitsstellung gestartet.

Leipzig Augsburg 4. Augsburg beginnt mutig, geht früh drauf und versucht, die Leipziger im Spielaufbau zu verunsichern.

Freiburg St. Pauli 5. St. Pauli kommt bei der ersten längeren Ballstafette nicht weit in die gegnerische Hälfte. Es bleibt recht ruhig, insgesamt verlagert der Sportclub das Spielgeschehen in den ersten Minuten aber in die Hälfte der Hamburger.

Wolfsburg Stuttgart 5. Der ruhende Ball bringt dann allerdings nichts weiter ein.

Mainz Heidenheim 3. Mainz 05 spielt sich das erste Mal in die gegnerische Hälfte, wo der Ball allerdings schnell wieder verloren geht. Heidenheim steht zunächst kompakt gegen den Ball.

Leipzig Augsburg 2. Links in die Box der Fuggerstädter wird Xavi Simons steil geschickt! Er hat eigentlich freie Bahn, doch Augsburgs Defensive rückt schnell auf und stellt die Passwege zu, sodass der Belgier mit der Hacke für Raum an der Grundlinie ablegen muss. Die Flanke des ehemaligen Hoffenheimers rutscht ihm dann aber klar über den Spann und hinter den Kasten.

Wolfsburg Stuttgart 4. Der erste Abschluss der Partie gehört den Schwaben, die sich durchs Zentrum hindurch kombinieren. Nach Rieder-Steckpass kann Ermedin Demirović aus elf Metern aus der Drehung heraus abziehen, aber Kamil Grabara steht goldrichtig und klärt zur Ecke.

M'gladbach Union Berlin 4. Der Beginn ist sehr zerfahren und beide Mannschaften leisten sich viele leichte und vermeidbare Fehler. Dennoch haben die Gäste etwas mehr Spielanteile.

Freiburg St. Pauli 3. Freiburg besitzt in den ersten Minuten den Ball, schiebt die Kugel aber noch ohne großen Zeitdruck recht gemütlich hin und her. Irvine erobert mal kurz den Ball, doch Lienhart läuft den Kapitän der Kiezkicker wieder ab.

Leipzig Augsburg 1. Schiedsrichter der Begegnung ist Daniel Siebert. Als Linienrichter fungieren Rafael Foltyn und René Rohde, in der Coachingzone steht Wolfgang Haslberger und sorgt für Beschwichtigung an den Trainerbänken. Im Kölner Keller haben Benjamin Cortus und Markus Sinn ein Auge auf die kniffligen Situationen.

M'gladbach Union Berlin 2. Rund 80 Sekunden dauert es, bis Moritz Nicolas erstmals eingreifen muss. Woo-yeong Jeong kommt rund 25 Meter vor dem Tor an den Ball und möchte einfach mal draufhalten. Dabei trifft er das Leder nur sehr schlecht, sodass der Schuss einem Rückpass gleicht.

Mainz Heidenheim 1. Es geht los!

Leipzig Augsburg 1. Na dann wollen wir mal! Leipzig spielt in den weißen Jerseys gegen bordeauxrote Augsburger in der ersten Hälfte von rechts nach links.

Leipzig Augsburg 1. Spielbeginn

Freiburg St. Pauli 1. Los geht's in Freiburg! Die Hausherren agieren im roten Heimtrikot, St. Pauli trägt das weiße Auswärtsoutfit.

Mainz Heidenheim 1. Spielbeginn

M'gladbach Union Berlin 1. Die Hausherren stoßen an und sind im gewohnten Weiß unterwegs. Die Gäste tragen die schwarzen Auswärtstrikots.

M'gladbach Union Berlin 1. Spielbeginn

Wolfsburg Stuttgart 1. Anpfiff in der Volkswagen Arena. Die Hausherren treten in neongrünen Trikots über dunkelgrünen Hosen an. Die Gäste aus Baden-Württemberg spielen in Weiß-Rot. Der Ball rollt.

Freiburg St. Pauli 1. Spielbeginn

Wolfsburg Stuttgart 1. Spielbeginn

Mainz Heidenheim In Kürze rollt der Ball in der ausverkauften MEWA ARENA. Der Unparteiische der Partie ist Florian Exner, welcher heute sein viertes Bundesligaspiel leitet.

Freiburg St. Pauli Das Europa-Park Stadion ist bereit für den Bundesliga-Nachmittag, die Mannschaften sind soeben eingelaufen. Schiedsrichter der Partie ist der 37-Jährige Timo Gerach, im Kölner Keller assistiert ihm Katrin Rafalski.

M'gladbach Union Berlin Die Stadionhymne erklingt und die Spieler stellen sich zum Einlaufen bereit. In wenigen Minuten kann es im Borussia-Park losgehen.

Freiburg St. Pauli Für Maximilian Eggestein ist dieses Spiel in doppelter Hinsicht besonders. Zum einen feiert er mit dem 100. Bundesligaspiel für den SC Freiburg ein Jubiläum, zum anderen trifft er erstmals im professionellen Fußball auf seinen Bruder Johannes Eggestein.

Leipzig Augsburg Die Bilanz spricht im Vorfeld klar für die Sachsen: In 20 Pflichtspielen ging RB Leipzig elf mal als Sieger vom Platz, nur drei Erfolge können die Augsburger verbuchen - davon zwei im DFB-Pokal in den frühen 2010er Jahren. Auf einen Auswärtssieg warten die Bayernschwaben noch immer. Die letzte Begegnung zwischen Leipzig und Augsburg endete im Februar mit einem 2:2-Remis in der WWK-Arena.

Freiburg St. Pauli Beide Vereine sind mit einem neuen Trainer in die Saison gestartet: der SC Freiburg nach der Streich-Ära mit Julian Schuster, der FC St. Pauli nach Hürzelers Abgang mit Alexander Blessin. Beide Trainer sehen nach der jeweils guten Leistung im letzten Spiel keinen Grund, ihre Startelf zu verändern und schicken die gleichen elf Spieler ins Rennen.

Leipzig Augsburg "Leipzig hat viel Qualität in den eigenen Reihen. Wir wissen, was auf uns zukommt", ließ FCA-Trainer Jess Thorup vor dem Spiel verlauten. So möchte er die Mannschaft gegen die Rasenballer auftreten lassen: "Wenn wir so verteidigen wie gegen Mainz, dann haben wir keine Chance. Wir haben viel auf dem Platz gearbeitet. In der Offensive gibt es ein paar positive Dinge: sieben Tore in vier Spielen und die Art und Weise, wie wir nach vorne gespielt haben. Das bedeutet, dass wir immer mutig sein müssen. Unser Mindset ist eine offensive Denkweise. Damit haben wir gegen jede Mannschaft eine Chance."

M'gladbach Union Berlin Die heutige Begegnung ist das elfte Aufeinandertreffen der beiden Teams in der höchsten deutschen Spielklasse. Die Bilanz fällt dabei deutlich für den 1. FC Union Berlin aus. Sechs Erfolge konnten die Hauptstädter gegen die Gladbacher bereits feiern, darunter auch zwei Siege im Borussia-Park. Ansonsten gab es noch drei Unentschieden und lediglich einmal konnten die heutigen Hausherren die drei Zähler behalten. Die Statistik der direkten Duelle in den letzten fünf Jahren ist sehr eindeutig und auch die Tabellensituation bietet wenig Raum für Spekulationen. Dennoch hat die Seoane-Elf bereits starke Partien abgeliefert, unter anderem gegen den amtierenden Meister am ersten Spieltag und auch letzte Woche gegen Eintracht Frankfurt, sodass diese Begegnung kein Selbstläufer für die Gäste werden dürfte.

Freiburg St. Pauli Mit Philipp Treu und Carlo Boukhalfa sind gleich zwei ehemalige Freiburger in der Startelf von St. Pauli. Der aktuell vom Sportclub nach St. Pauli ausgeliehene Robert Wagner fehlt nach seiner Mandelentzündung hingegen.

Freiburg St. Pauli Gute Erinnerungen haben die Freiburger allerdings aus dem DFB-Pokal. Vor knapp zwei Jahren trafen die Breisgauer auf den FC St. Pauli. In der zweiten Runde rettete Ginter den Sportclub mit dem Last-Minute-Ausgleich in die Verlängerung, in der Gregoritsch den umjubelten 2:1-Siegtreffer erzielte. Im Anschluss kegelte Freiburg etwa noch die Bayern aus dem Pokal (2:1), ehe im Halbfinale gegen Leipzig Schluss war (1:5).

Leipzig Augsburg "Augsburg ist eine Mannschaft, die sich auch mit Intensität definiert. Wir sollten mit allem rechnen, hohes Pressing, tiefes Pressing, Umschaltmomente. Vor allem sollten wir aber selber ein gutes Spiel machen“, so Marco Rose (Trainer RB Leipzig) über den heutigen Gegner. Über die Marschrichtung für die Partie führte er aus: "Bei den ambitionierten Zielen, die wir nach außen tragen, braucht es Siege. Ein paar Dinge gehen uns derzeit nicht so einfach von der Hand, nämlich das Herausspielen von Torchancen, das Erzielen von Toren, wir tun uns da gerade ein bisschen schwer"

M'gladbach Union Berlin Seit sieben Spielen warten die Gladbacher bereits auf einen Erfolg vor heimischer Kulisse. Der letzte Heimsieg stammt vom 24. Februar dieses Jahres. Damals gewann die Seoane-Elf mit 5:2 gegen den VfL Bochum. Seither gab es im Borussia-Park drei Punkteteilungen, darunter auch ein 0:0 gegen den heutigen Gegner aus Berlin. Demzufolge stehen auch vier Niederlagen zu Buche. Einziger Hoffnungsschimmer dürfte sein, dass die Eisernen ihre beiden Saisonsiege auf heimischem Platz geholt haben und auf fremdem Boden nicht über zwei Unentschieden hinwegkamen.

Freiburg St. Pauli In St. Paulis letzter Bundesliga-Saison blieben die Norddeutschen tatsächlich ungeschlagen gegen den SC Freiburg. Das Hinspiel gewannen sie auswärts mit 3:1, das Rückspiel endete 2:2 unentschieden. Die letzten Ligaduelle gab es aber während Freiburgs einjährigem Zweitliga-Intermezzo 2015/16, in dieser Saison gewann jeweils das Heimteam (Freiburg 4:3, St. Pauli 1:0).

Leipzig Augsburg Jess Thorups Anpassungen in der Startelf des FCA sind dagegen schnell erklärt, denn mit einer Ausnahme vertraut er der gleichen Elf, die vergangene Woche knapp gegen den FSV Mainz 05 verlor. Wie schon eingangs erwähnt, hat Samuel Essende in dieser Partie einen Platzverweis gesehen - für ihn spielt Philipp Tietz von Beginn an.

Mainz Heidenheim Da Heidenheim erst im vergangenen Jahr aufstieg, gab es dementsprechend auch erst zwei Begegnungen in der Bundesliga. In der Hinrunde der letzten Saison gewannen die Heidenheimer knapp mit 1:0 durch ein Tor von Pieringer in Mainz. Im Rückspiel gingen die Nullfünfer nach einem Treffer von Burkhardt zunächst in Führung. Die Heidenheimer kämpften sich aber zurück und Kleindienst, der im Sommer zu Borussia Mönchengladbach wechselte, traf per Kopf in der 65. Minute zum 1:1-Endstand.

Freiburg St. Pauli Zu Hause gegen RB Leipzig kam St. Pauli dann endlich im Bundesliga-Fußball an und holte sich überraschend einen Punkt beim torlosen Remis. Vor dem Spiel hätte das wohl jeder beim Kiezklub unterschrieben, doch nach einem Spiel mit mehr Chancen auf Seiten des FCSP war der Punkt fast ein bisschen zu wenig.

Wolfsburg Stuttgart Eine Führung hat im Duell der beiden Vereine, die an den ersten vier Spieltagen die durchschnittlich jüngsten Startaufstellungen aller Bundesligisten aufs Feld führten (Wolfsburg: 25 Jahre, 38 Tage; Stuttgart: 25 Jahre, 81 Tage), übrigens wenig zu bedeuten. Nur ein einziger Bundesligist verspielte in der noch jungen Saison 2024/25 schließlich noch mehr Punkte nach Führungstreffern als der VfB Stuttgart (fünf). Die Rede ist vom heutigen Gastgeber, dem VfL Wolfsburg (sechs).

Wolfsburg Stuttgart Letzte Saison holten die Schwaben zum ersten Mal seit 2005/06 wieder die vollen sechs Punkte gegen den VfL Wolfsburg. Auch insgesamt führt der VfB Stuttgart den direkten Vergleich mit 26 Siegen aus 56 Aufeinandertreffen mit den Niedersachsen an. Bei 22 Wolfsburger Siegen endeten übrigens gerade einmal acht Partien zwischen beiden Klubs remis – und damit nur 14,3 Prozent aller Duelle.

Leipzig Augsburg RB-Chefcoach Marco Rose reagiert auf das durchwachsene Gastspiel in Hamburg und nimmt drei Veränderungen an der Anfangsformation vor: Für Lukas Klostermann beginnt Castello Lukeba, der zuletzt angeschlagen war. Außerdem kehrt RB-Urgestein Yussuf Poulsen zurück auf die Ersatzbank und überlässt Loïs Openda das Feld. Anstelle von Christoph Baumgartner beginnt Antonio Nusa, der somit zum ersten Mal von Anfang an in der Bundesliga spielt.

Wolfsburg Stuttgart Der VfB Stuttgart hat nicht nur in den letzten 20 Bundesliga-Partien ausnahmslos immer getroffen, sondern in diesem Zeitraum lediglich zwei Partien verloren. Nur Bayer Leverkusen verlor in diesem Intervall seltener (nur einmal), während der VfL Wolfsburg auf elf verlorene Spiele an den letzten 20 Spieltagen kommt. Von allen aktuellen Bundesligisten hat im Vergleichszeitraum nur der VfL Bochum noch häufiger verloren (gestern Abend in Dortmund zum bereits 13. Mal).

Wolfsburg Stuttgart Bei den Niedersachsen ist zuletzt auch Ralph Hasenhüttl in die Kritik geraten. Nachdem es unter dem Österreicher zunächst nur zwei Niederlagen aus den ersten sechs Ligaspielen gab, was maßgeblich zum Ligaverbleib beitrug, hat der VfL Wolfsburg unter dem 57-Jährigen saisonübergreifend fünf der letzten sechs Bundesliga-Spiele verloren (ein Sieg).

Freiburg St. Pauli St. Pauli wartet weiterhin auf den ersten Bundesliga-Sieg seit der letzten Spielzeit 2010/11. In den ersten drei Partien sind die Kiezkicker noch nicht in der Bundesliga angekommen, haben trotz eines machbaren Auftaktprogramms gegen Heidenheim (0:2), bei Union (0:1) und Augsburg (1:3) verloren.

Mainz Heidenheim Der 1. FC Heidenheim startete gleich mit zwei Siegen in die neue Spielzeit. Zum Auftakt schlugen die Ostalbstädter den Aufsteiger St. Pauli mit 2:0 und im Anschluss gab es einen klaren 4:0-Sieg gegen den FC Augsburg. Am dritten Spieltag gab es dann die erste Saisonniederlage für die Mannschaft von Chefcoach Frank Schmidt. In Dortmund gab es für die Heidenheimer nichts zu holen und sie gingen mit 2:4 baden. Am letzten Spieltag sollte es gegen SC Freiburg besser laufen, doch der FCH verschlief den Beginn der zweiten Hälfte und kassierte zwischen der 54. und 65. Minute gleich drei Tore und verlor mit 0:3. Sechs Punkte haben die Heidenheimer auf dem Konto und stehen damit aktuell auf Tabellenplatz neun.

M'gladbach Union Berlin Nach der 0:2-Niederlage gegen die Eintracht wechselt Gerardo Seoane auf zwei Positionen. Im defensiven Mittelfeld kommt Philipp Sander zurück in die Startelf und verdrängt Rocco Reitz auf die Bank. Außerdem beginnt Alassane Pléa für Robin Hack auf dem linken Flügel. An der 4-2-3-1-Formation wird jedoch nichts geändert. Wenig überraschend nimmt Svensson nach dem 2:1-Erfolg gegen die TSG 1899 Hoffenheim keine Wechsel vor und vertraut seinen Startspielern der Vorwoche. Auch bei den Unionern bleibt es beim altbekannten 3-4-2-1.

Leipzig Augsburg Auch der FC Augsburg reist mit einem Negativerlebnis in den Osten: Vor heimischem Publikum verloren die Bayernschwaben mit 2:3 gegen den FSV Mainz 05 und Samuel Essende mit einer Roten Karte. Obwohl man nach einem frühen 0:2-Rückstand nochmal an die Rheinstädter rankam, reichte eine spielerisch starke Vorstellung nicht, um zumindest einen Zähler für sich zu reklamieren.

M'gladbach Union Berlin Borussia Mönchengladbach ist abermals sehr unrund in die neue Saison gestartet. Nach vier Partien hat die Fohlen-Elf lediglich drei Punkte auf dem Konto. Einzig gegen den VfL Bochum konnte man gewinnen. Ansonsten gab es Niederlagen gegen Bayer Leverkusen, den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt, wobei man immer mindestens zwei Gegentreffer hinnehmen musste. Ganz anders sieht es bei den Eisernen aus. Mit acht Zählern lassen die Gäste eine schwache vergangene Spielzeit vergessen und belegen aktuell Platz sechs in der Tabelle. Allerdings hat das Team von Bo Svensson lediglich vier Tore selbst geschossen, jedoch auch erst zwei Treffer kassiert.

Mainz Heidenheim Der FSV Mainz startete zuhause mit einem 1:1 gegen Union Berlin in die neue Saison. Danach folgte ein wildes 3:3 gegen Vizemeister Stuttgart, in dem Leitsch kurz vor Abpfiff per Kopf ausglich. Am dritten Spieltag gab es die erste und bisher einzige Niederlage der Nullfünfer, als sie mit 1:2 gegen Werder Bremen verloren. Am vergangenen Spieltag folgte dann der erste Sieg in der Liga. In einem furiosen Freitagabendspiel führte das Team von Bo Henriksen bereits nach 15 Minuten mit 2:0. Amiri kassierte innerhalb von zwei Minuten zwei Gelbe Karten und flog nach 35 Minuten vom Platz. Dennoch trafen die Rheinhessen kurz nach dem Seitenwechsel zum 3:1. Der Augsburger Essende schoss zwar noch das 3:2, doch am Ende nahmen die Mainzer trotz der Überlegenheit der Fuggerstädter drei Punkte mit nach Hause. Mit fünf Zählern belegt Mainz derzeit den zehnten Platz.

Freiburg St. Pauli Vier Spiele, drei Siege, nur gegen die Bayern verloren - so lautet die starke Freiburger Bilanz im Ligaauftakt. Zu Hause gewann der Sportclub gegen Vizemeister Stuttgart (3:1) und den VfL Bochum (2:1). Auswärts feierten die Freiburger - neben eben jener 0:2-Niederlage in München - einen 3:0-Sieg bei Heidenheim und empfangen den Aufsteiger aus Hamburg so mit breiter Brust.

Wolfsburg Stuttgart Beide Teams starteten zunächst mit einer Niederlage in die Saison 2024/25. Während die Schwaben aber anschließend sieben von neun möglichen Punkten holten und zuletzt Borussia Dortmund mit 5:1 abfertigten, haben die Wölfe auch zwei der anschließenden drei Ligaspiele verloren (ein Sieg). Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ist der VfL Wolfsburg mit zwei Heimpleiten hintereinander in eine Bundesliga-Saison gestartet.

Leipzig Augsburg Mit sonderlich viel Rückenwind gehen die Sachsen nicht in das Heimspiel gegen den FCA: Der Start in die Champions League ist durch ein bitteres 1:2 gegen Atlético Madrid missglückt, zudem gab es in der Bundesliga zuletzt zwei torlose Unentschieden gegen Union Berlin und Aufsteiger FC St. Pauli, gegen den man eine weitestgehend unkreative Vorstellung darbot. Kann die Mannschaft von Marco Rose die kleine Negativserie heute gegen Augsburg brechen?

M'gladbach Union Berlin Hallo und herzlich willkommen zum fünften Spieltag der Bundesliga. Im Borussia-Park empfängt Borussia Mönchengladbach den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß wird um 15:30 Uhr erfolgen.

Wolfsburg Stuttgart Guten Tag und herzlich willkommen aus der Volkswagen Arena. Hier empfängt der VfL Wolfsburg heute um 15:30 Uhr den VfB Stuttgart im Rahmen des 5. Spieltags der Fußball-Bundesliga.

Freiburg St. Pauli Hallo und herzlich willkommen zum Samstagnachmittag in der Bundesliga! Der SC Freiburg möchte seinen Erfolgslauf fortsetzen und hat mit dem noch sieglosen Aufsteiger FC St. Pauli eine vermeintlich lösbare Aufgabe vor der Brust. Um 15:30 Uhr rollt der Ball im Europa-Park-Stadion.

Mainz Heidenheim Herzlich willkommen zum fünften Spieltag der Bundesliga. Um 15:30 Uhr empfängt der 1. FSV Mainz 05 den 1. FC Heidenheim. Geleitet wird die Partie von Florian Exner.