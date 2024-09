45. +2 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen Wolfsburg und Stuttgart 1:1 und das ist aus Sicht der Hausherren insgesamt sogar recht schmeichelhaft. Zwar verteidigten die Wölfe über weite Strecken konzentriert, jedoch bei Weitem nicht fehlerfrei, sodass die Schwaben sich mehrere gute Abschlüsse erarbeiten konnten. Aus dem völligen Nichts und mit dem allerersten Torschuss überhaupt gingen dann aber die offensiv bislang gar nicht stattfindenden Gastgeber mit einem Konter in Führung. Nach Bornauw-Foul an Leweling erzielte Millot dann nach zunächst verschossenem Elfmeter mit dem Nachschuss den hochverdienten Ausgleich, nach dem weiterhin nur auf das Wolfsburger Tor gespielt wurde. Die beste Chance auf die Führung ließ zuletzt Mittelstädt liegen, sodass sich die Feldüberlegenheit der Weiß-Roten noch nicht auf der Anzeigetafel zeigt.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Sebastiaan Bornauw Wolfsburg Gelbe Karte für Sebastiaan Bornauw (VfL Wolfsburg)

Die Rache folgt auf dem Fuße. Jetzt ist es Bornauw, der im Zweikampf mit Demirović von hinten hart zulangt. Dafür sieht er eine vertretbare Gelbe Karte.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Bei einem weiten Abschlag von Nübel lässt Millot für Demirović durch, der sich dann allerdings im Zweikampf mit Bornauw nur mit unfairen Mitteln zu behelfen weiß. Der Unparteiische entscheidet auf Offensivfoul.

42. Die gute Chance hat den Weiß-Roten wieder etwas Auftrieb verliehen. In der VfL-Defensive tun sich allerdings weiterhin nur sehr unregelmäßige Lücken auf. Die Hausherren scheinen das Remis erst einmal in die Pause bringen zu wollen.

39. Großchance Stuttgart! Die Schwaben haben gerade keine Idee, weshalb der Ball einfach mal hoch nach vorne geschlagen wird. Mittelstädt legt per Kopf für Demirović ab, der sofort wieder in den Lauf des startenden Mittelstädt ablegt. Aus elf Metern halblinker Position kann er aufs lange Eck Maß nehmen, das er lediglich um eine Haaresbreite verfehlt.

38. Seit dem Ausgleich wirkt die Partie ein Stück weit festgefahren, was auch daran liegt, dass die Wölfe das Tempo niedrig halten, indem sie das Zentrum verdichten und die Anspielstationen gut zustellen. Die Stuttgarter gehen im Moment auch nicht ins Risiko.

35. Die Wolfsburger halten weiterhin an ihrer sehr defensiven Herangehensweise fest. Damit nehmen sie die Stuttgarter Offensivbemühungen zwar überwiegend aus dem Spiel. Weil aktuell aber auch die VfB-Ballverluste im Aufbauspiel ausbleiben, ergeben sich auch für die Niedersachsen keine Räume.

32. Enzo Millot Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 1:1 durch Enzo Millot

... Millot steht beim Abpraller dann goldrichtig und kann seinen Fehler direkt ausbügeln, indem er den Nachschuss mit links per Dropkick im rechten Eck versenkt. Grabara ist zwar im Nachsetzen mit den Fingerspitzen dran, kann den Einschlag aus kurzer Distanz aber nicht mehr verhindern.

32. Enzo Millot Stuttgart Elfmeter verschossen von Enzo Millot, VfB Stuttgart

Enzo Millot übernimmt beim Elfmeter die Verantwortung, schließt allerdings sehr halbherzig flach in die Tormitte ab. Grabara kann jedoch nur frontal prallen lassen...

30. Elfmeter für Stuttgart! Nach Steckpass in die Box verhält sich Bornauw im Zweikampf mit Leweling extrem ungeschickt und tritt dem Stuttgarter Spieler in die Hacken. Der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt.

28. Der VfL setzt nach der nächsten hohen Balleroberung den nächsten Nadelstich. Der Rechtsschuss von Kilian Fischer aus 13 Metern rauscht jedoch knapp am kurzen Eck vorbei. Abstoß Stuttgart.

27. Fabian Rieder tankt sich auf dem rechten Flügel nach vorne und dringt dann mit dem Ball im Fuß in den Strafraum ein, wo er nach leichtem Kontakt aber für den Geschmack des Unparteiischen etwas zu bereitwillig abhebt. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Weiterspielen.

24. Atakan Karazor Stuttgart Gelbe Karte für Atakan Karazor (VfB Stuttgart)

Atakan Karazor räumt Tiago Tomás mit einem missglückten Tackling ab. Der Unparteiische zeigt ihm dafür die erste Gelbe Karte der Partie.

23. Die Schwaben versuchen, sich unbeeindruckt zu zeigen, aber die Niedersachsen machen ihre Sache defensiv weiterhin richtig gut. Es gibt kaum ein Durchkommen für den VfB.

20. Jonas Wind Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Jonas Wind

Der Plan der Wölfe geht voll auf und mit einem Konter gehen die Hausherren mit 1:0 in Führung. Nach Ballgewinn im Zentrum kommt die Kugel zu Amoura, der auf dem linken Flügel keinen Gegenspieler vor sich hat und die flache Hereingabe dann perfekt auf Wind hinein bringt. Dessen Direktabnahme aus elf Metern zappelt dann unhaltbar für Nübel im rechten Eck im Netz.

17. Die Wölfe verstehen es bislang sehr gut, der VfB-Offensive den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das geht allerdings auch klar zu Lasten der eigenen Offensive. Von den Niedersachsen kommt noch nicht allzu viel.

14. Mittelstädt fängt einen Ball auf dem linken Flügel ab und arbeitet sich direkt per Doppelpass mit Millot nach vorne. Allerdings kommen so schnell keine Mitspieler nach. Zudem sind alle Anspielstationen von der aufmerksamen VfL-Defensive zugestellt. Mittelstädt muss den Angriff abbrechen und den Rückpass auf Leweling spielen.

11. Enzo Millot wird im gegnerischen Drittel angespielt und tankt sich dann zum Sechzehner durch, wo er wuchtig mit links abzieht. Der Abschluss wird jedoch von der VfL-Defensive erfolgreich geblockt.

8. Arnold zieht einen Freistoß hoch in den Stuttgarter Strafraum, wo sich Wind aus vollem Lauf per Grätsche hinein wirft, jedoch knapp verpasst. Die Wölfe tun sich im Aufbauspiel noch schwer.

5. Der ruhende Ball bringt dann allerdings nichts weiter ein.

4. Der erste Abschluss der Partie gehört den Schwaben, die sich durchs Zentrum hindurch kombinieren. Nach Rieder-Steckpass kann Ermedin Demirović aus elf Metern aus der Drehung heraus abziehen, aber Kamil Grabara steht goldrichtig und klärt zur Ecke.

1. Anpfiff in der Volkswagen Arena. Die Hausherren treten in neongrünen Trikots über dunkelgrünen Hosen an. Die Gäste aus Baden-Württemberg spielen in Weiß-Rot. Der Ball rollt.

1. Spielbeginn

Eine Führung hat im Duell der beiden Vereine, die an den ersten vier Spieltagen die durchschnittlich jüngsten Startaufstellungen aller Bundesligisten aufs Feld führten (Wolfsburg: 25 Jahre, 38 Tage; Stuttgart: 25 Jahre, 81 Tage), übrigens wenig zu bedeuten. Nur ein einziger Bundesligist verspielte in der noch jungen Saison 2024/25 schließlich noch mehr Punkte nach Führungstreffern als der VfB Stuttgart (fünf). Die Rede ist vom heutigen Gastgeber, dem VfL Wolfsburg (sechs).

Letzte Saison holten die Schwaben zum ersten Mal seit 2005/06 wieder die vollen sechs Punkte gegen den VfL Wolfsburg. Auch insgesamt führt der VfB Stuttgart den direkten Vergleich mit 26 Siegen aus 56 Aufeinandertreffen mit den Niedersachsen an. Bei 22 Wolfsburger Siegen endeten übrigens gerade einmal acht Partien zwischen beiden Klubs remis – und damit nur 14,3 Prozent aller Duelle.

Der VfB Stuttgart hat nicht nur in den letzten 20 Bundesliga-Partien ausnahmslos immer getroffen, sondern in diesem Zeitraum lediglich zwei Partien verloren. Nur Bayer Leverkusen verlor in diesem Intervall seltener (nur einmal), während der VfL Wolfsburg auf elf verlorene Spiele an den letzten 20 Spieltagen kommt. Von allen aktuellen Bundesligisten hat im Vergleichszeitraum nur der VfL Bochum noch häufiger verloren (gestern Abend in Dortmund zum bereits 13. Mal).

Bei den Niedersachsen ist zuletzt auch Ralph Hasenhüttl in die Kritik geraten. Nachdem es unter dem Österreicher zunächst nur zwei Niederlagen aus den ersten sechs Ligaspielen gab, was maßgeblich zum Ligaverbleib beitrug, hat der VfL Wolfsburg unter dem 57-Jährigen saisonübergreifend fünf der letzten sechs Bundesliga-Spiele verloren (ein Sieg).

Beide Teams starteten zunächst mit einer Niederlage in die Saison 2024/25. Während die Schwaben aber anschließend sieben von neun möglichen Punkten holten und zuletzt Borussia Dortmund mit 5:1 abfertigten, haben die Wölfe auch zwei der anschließenden drei Ligaspiele verloren (ein Sieg). Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ist der VfL Wolfsburg mit zwei Heimpleiten hintereinander in eine Bundesliga-Saison gestartet.