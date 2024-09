45. +3 Halbzeitfazit:

Der FC St. Pauli führt erstmals in dieser Bundesliga-Saison und liegt zur Halbzeitpause beim SC Freiburg mit 2:0 vorne. Es ist eine verdiente Führung, denn hinten machten die Kiezkicker komplett dicht und ließen fast keine Freiburger Gelegenheit zu und vorne waren sie eiskalt. Nach einem äußerst gemütlichen Beginn trafen die Hamburger aus dem Nichts, bei Saliakas blindem Schlag in den Strafraum war Saad wacher als seine Gegenspieler und schoss zum 1:0 ein (12.). Im Anschluss machte der Sportclub fast durchgehend das Spiel, fand aber keine Lösungen gegen die gut sortierte FCSP-Defensive. Stattdessen scheiterte Smith mit seinem direkten Freistoß an der Latte (35.). Kurz darauf zeigte der Schiedsrichter nach Mets' Halten gegen Ginter auf den Punkt, doch Grifo verschoss (41.). So konnte Alofayan kurz vor dem Pausenpfiff eine abgefälschte Flanke sogar zum 2:0 verwerten (45.) und gibt den Freiburgern eine schwierige Aufgabe für die zweite Halbzeit mit.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Bei einer kurz ausgeführten Ecke fliegt die Flanke aus dem Halbfeld hinter den zweiten Pfosten, Saliakas bringt die Kugel mit dem Kopf ins Zentrum. Von dort köpft Boukhalfa klar daneben.

45. +2 Afolayan wird bei einem Dribbling von seinen Gegenspielern gut gestellt, der Distanzschuss wird abgefälscht und handelt nochmal eine Ecke ein.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Oladapo Afolayan St. Pauli Tooor für FC St. Pauli, 0:2 durch Oladapo Afolayan

Afolayan erhöht für die Kiezkicker kurz vor der Pause! Eggesteins abgefälschte Flanke von der linken Seite möchte Saad mit einer technisch anspruchsvollen Direktabnahme sofort verwerten, er trifft den Ball nicht richtig und fälscht sie so zu Afolayan ab. Der nimmt das Leder mittige zehn Meter vor dem Tor an und schiebt mit dem zweiten Kontakt stark zum 2:0 ein.

44. Lukas Kübler Freiburg Gelbe Karte für Lukas Kübler (SC Freiburg)

Kübler trifft in einem Luftduell mit Smith den gegnerischen Verteidiger mit dem Ellbogen und sieht dafür die Gelbe Karte.

43. Bisher läuft hier alles zu Gunsten des Kiezklubs. Ein Führungstreffer aus dem Nichts, Grifos verschossener Elfmeter - einzig Smiths Lattenknaller hätte sich aus Sicht der Hamburger etwas eher senken können.

41. Vincenzo Grifo Freiburg Elfmeter verschossen von Vincenzo Grifo, SC Freiburg

Vaslij macht mögliche Diskussionen über diesen Elfmeter nichtig und hält den Strafstoß! Grifo visiert flach das rechte Eck an, schießt aber nicht sonderlich platziert. Der FCSP-Keeper taucht ab und pariert mit der linken Hand.

40. Der Kölner Keller schaltet sich ein und Timo Gerach wird in die Review-Area gebeten. Der Unparteiische schaut sich das Halten von Mets gegen Ginter nochmal an und zeigt dann auf den Punkt - Elfmeter für Freiburg!

39. Freiburg will einen Elfmeter! Bei Günters Flanke von der linken Seite wird Ginter acht Meter vor dem Tor von Mets gehalten und geht zu Boden. Die Situation läuft etwas weiter, aus spitzem Winkel schließt Dōan ab. Vasilj pariert mit dem Fuß ins eigene Toraus.

37. Nun wieder ein ruhender Ball für die Freiburger, doch im Strafraum haben die Gäste bislang meist Lufthoheit. So klären die Hamburger auch diese Ecke.

35. Smith jagt den Ball an den Querbalken! Der Schwede nimmt sich der Sache an, im Zentrum sind seine Mitspieler für Kopfballduelle positioniert. Doch Smith probiert es direkt und zirkelt den Ball stark über die Mauer hinweg auf das kurze Eck. Atubolu ist bereits geschlagen, doch die Latte rettet für den Sportclub.

34. Matthias Ginter Freiburg Gelbe Karte für Matthias Ginter (SC Freiburg)

Und nun gibt es eine gute Freistoßposition für die Kiezkicker. Saad hat halbrechts ein wenig Freiraum, Ginter kommt zu spät und räumt ihn ab. Etwa 18 Meter vor dem Tor ruht der Ball, jedoch etwas weiter außen.

34. Dōan wird von Ginter hinter die Kette geschickt, an der Grundlinie verspringt ihm die Annahme hinter eben jene. Abstoß für die Gäste.

33. Weiterhin gelingt es den Freiburgern kaum, Tiefe in ihr Spiel zu bekommen. St. Pauli macht die Räume gut dicht und die Mannschaft von Julian Schuster sucht vergeblich nach Lücken.

30. Grifo flankt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum. Dort steigt Mets höher als seine Gegenspieler und klärt.

28. Ein nun mal gut vorgetragener Angriff der Freiburger besorgt die bisher beste Chance des Sportclubs. Links wird Günter mit einem halbhohen Pass bedient, mit dem ersten Kontakt bringt der Kapitän die Kugel vor das Tor. Etwa acht Meter vor diesem kommt Grifo zum Kopfball, der Italiener ist allerdings nicht für sein gutes Kopfballspiel bekannt. Er nickt den Ball deutlich rechts neben das Gehäuse.

26. St. Pauli steht bislang sehr kompakt und bietet kaum Lücken an. Nicht umsonst ist die Defensive der Hanseaten mit nur sechs Gegentreffern die aktuell beste Abwehr der unteren Tabellenhälfte.

24. Günters Flanke wird geblockt. Bei Grifos Hereingabe ist zuerst Wahl mit dem Kopf zur Stelle, Keeper Vasilj schnappt sich den hohen Kopfball aus der Luft. Bisher sind die Freiburger Angriffsbestrebungen harmlos und unkreativ.

21. Eggestein flankt vom rechten Flügel in hohem Bogen. Treu köpft aus etwa zwölf Metern einen Freiburger an.

20. Afolayans Flanke verteidigen die Breisgauer recht mühelos. Doch seit dem Führungstreffer traut sich der Bundesliga-Rückkehrer auch mehr zu. Übrigens ist es die erste Führung für die St. Paulianer in der noch jungen Spielzeit.

19. Saad schiebt quer zu Eggestein, der sich mit einem guten Antritt an die Grundlinie durchsetzt. Sein Querpass rollt vor dem Tor gefährlich durch den Strafraum - gut aus Freiburger Sicht, dass da kein Hamburger positioniert ist.

16. Grifo chippt den Ball aus etwa 18 Metern über die Mauer, der Schuss senkt sich unangenehm für FCSP-Keeper Vasilj kurz vor dem Tor herunter und prallt im Fünfmeterraum auf. Vasilj lenkt den Ball nach außen.

15. Maxi Eggestein dreht sich links vor dem Strafraum mit einer guten Bewegung ein, Bruder Johannes Eggestein zieht ihn zu Boden. Gute Freistoßposition für den Gastgeber.

14. Angebahnt hatte sich dieser Führungstreffer für die Kiezkicker nicht ansatzweise. Zwar hatte auch Freiburg noch keine Chance, aber mit viel Ballbesitz das Geschehen weitestgehend im Griff.

12. Elias Saad St. Pauli Tooor für FC St. Pauli, 0:1 durch Elias Saad

Aus dem Nichts der Treffer, der Aufsteiger führt! Saliakas schlägt den Ball von der rechten Seitenlinie recht blind einfach mal nach vorne. Eggestein verlängert den Ball mit dem Fuß, Saad legt sich den Ball am deutlich zu passiv agierenden Kübler vorbei und überwindet Atubolu aus etwa acht Metern mit dem linken Fuß mit einem Schuss ins lange Eck.

10. Größtenteils spielt sich das Spielgeschehen im Mittelfeld ab. Die recht vorsichtigen Angriffe enden bis dato allesamt in der gegnerischen Abwehrkette oder mit einem Pfiff aufgrund einer Abseitsposition.

7. Günter flankt aus recht weiter Entfernung, das kann St. Pauli mühelos verteidigen.

6. Junior Adamu wird mit einem hohen Pass geschickt, doch der Österreicher ist in Abseitsstellung gestartet.

5. St. Pauli kommt bei der ersten längeren Ballstafette nicht weit in die gegnerische Hälfte. Es bleibt recht ruhig, insgesamt verlagert der Sportclub das Spielgeschehen in den ersten Minuten aber in die Hälfte der Hamburger.

3. Freiburg besitzt in den ersten Minuten den Ball, schiebt die Kugel aber noch ohne großen Zeitdruck recht gemütlich hin und her. Irvine erobert mal kurz den Ball, doch Lienhart läuft den Kapitän der Kiezkicker wieder ab.

1. Los geht's in Freiburg! Die Hausherren agieren im roten Heimtrikot, St. Pauli trägt das weiße Auswärtsoutfit.

1. Spielbeginn

Das Europa-Park Stadion ist bereit für den Bundesliga-Nachmittag, die Mannschaften sind soeben eingelaufen. Schiedsrichter der Partie ist der 37-Jährige Timo Gerach, im Kölner Keller assistiert ihm Katrin Rafalski.

Für Maximilian Eggestein ist dieses Spiel in doppelter Hinsicht besonders. Zum einen feiert er mit dem 100. Bundesligaspiel für den SC Freiburg ein Jubiläum, zum anderen trifft er erstmals im professionellen Fußball auf seinen Bruder Johannes Eggestein.

Beide Vereine sind mit einem neuen Trainer in die Saison gestartet: der SC Freiburg nach der Streich-Ära mit Julian Schuster, der FC St. Pauli nach Hürzelers Abgang mit Alexander Blessin. Beide Trainer sehen nach der jeweils guten Leistung im letzten Spiel keinen Grund, ihre Startelf zu verändern und schicken die gleichen elf Spieler ins Rennen.

Mit Philipp Treu und Carlo Boukhalfa sind gleich zwei ehemalige Freiburger in der Startelf von St. Pauli. Der aktuell vom Sportclub nach St. Pauli ausgeliehene Robert Wagner fehlt nach seiner Mandelentzündung hingegen.

Gute Erinnerungen haben die Freiburger allerdings aus dem DFB-Pokal. Vor knapp zwei Jahren trafen die Breisgauer auf den FC St. Pauli. In der zweiten Runde rettete Ginter den Sportclub mit dem Last-Minute-Ausgleich in die Verlängerung, in der Gregoritsch den umjubelten 2:1-Siegtreffer erzielte. Im Anschluss kegelte Freiburg etwa noch die Bayern aus dem Pokal (2:1), ehe im Halbfinale gegen Leipzig Schluss war (1:5).

In St. Paulis letzter Bundesliga-Saison blieben die Norddeutschen tatsächlich ungeschlagen gegen den SC Freiburg. Das Hinspiel gewannen sie auswärts mit 3:1, das Rückspiel endete 2:2 unentschieden. Die letzten Ligaduelle gab es aber während Freiburgs einjährigem Zweitliga-Intermezzo 2015/16, in dieser Saison gewann jeweils das Heimteam (Freiburg 4:3, St. Pauli 1:0).

Zu Hause gegen RB Leipzig kam St. Pauli dann endlich im Bundesliga-Fußball an und holte sich überraschend einen Punkt beim torlosen Remis. Vor dem Spiel hätte das wohl jeder beim Kiezklub unterschrieben, doch nach einem Spiel mit mehr Chancen auf Seiten des FCSP war der Punkt fast ein bisschen zu wenig.

St. Pauli wartet weiterhin auf den ersten Bundesliga-Sieg seit der letzten Spielzeit 2010/11. In den ersten drei Partien sind die Kiezkicker noch nicht in der Bundesliga angekommen, haben trotz eines machbaren Auftaktprogramms gegen Heidenheim (0:2), bei Union (0:1) und Augsburg (1:3) verloren.

Vier Spiele, drei Siege, nur gegen die Bayern verloren - so lautet die starke Freiburger Bilanz im Ligaauftakt. Zu Hause gewann der Sportclub gegen Vizemeister Stuttgart (3:1) und den VfL Bochum (2:1). Auswärts feierten die Freiburger - neben eben jener 0:2-Niederlage in München - einen 3:0-Sieg bei Heidenheim und empfangen den Aufsteiger aus Hamburg so mit breiter Brust.