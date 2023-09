45. +2 Halbzeitfazit

Bremen und Köln gehen mit einem 1:1 in die Pause. Zu Beginn war das Spiel etwas zerfahren. Beide Mannschaften machten zu viele Fehler, deshalb gab es kaum Strafraumaktionen. Mit zunehmender Spielzeit wurde Köln immer besser. Die Überlegenheit der Gäste mündete im verdienten 1:0, das ausgerechnet Davie Selke erzielte. Danach war der FC auch weiterhin überlegen, aber in der 38. Minute war die Kölner Abwehr dann einmal sehr passiv. Das nutzten Ducksch und Borré eiskalt aus. Der Ausgleich für Werder war überraschend. Danach wurden die Grün-Weißen aber besser, sodass das 1:1 zur Halbzeit in Ordnung geht.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Maina dribbelt sich über die linke Seite durch und spielt dann flach vor das Tor. Pavlenka fängt den Ball ab.

45. +1 Die Freistoßflanke von Paqarada landet am Elfmeterpunkt auf dem Kopf von Hübers. Dessen Abschluss geht über das Tor.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Köln bekommt einen Freistoß im linken Halbfeld zugesprochen. Paqarada wird eine Flanke vor das Tor bringen.

42. Deman mit einem tollen Schuss! Nach einer geklärten Flanke legt Stage den Ball an der Strafraumgrenze mit dem Kopf für Deman auf. Der Außenverteidiger geht voll ins Risiko und zieht volley mit links ab. Sein schöner Schuss ist etwas zu unplatziert. Schwäbe kann den Ball abwehren.

41. Das Tor für Bremen kommt ziemlich überraschend. Köln war eigentlich überlegen. Vor dem Ausgleich waren die Gäste aber sehr passiv.

38. Rafael Borré Werder Tooor für Werder Bremen, 1:1 durch Rafael Borré

Plötzlich macht Bremen den Ausgleich! Nach einem Einwurf von der rechten Seite hat Ducksch viel zu viel Platz im Zentrum. Er macht ein paar Schritte und schickt Borré dann mit einem schönen Pass in den Strafraum. Der kolumbianische Stürmer hat keinen Gegenspieler. Aus zwölf Metern schiebt er den Ball flach nach rechts.

36. Bremen ist in der gegnerischen Hälfte weiterhin sehr ungenau. Bei Köln ist vor allem Maina auffällig. Der schnelle Außenspieler bereitet der Werder-Verteidigung Probleme.

33. Die Führung für Köln ist verdient. Die Gäste sind die bessere Mannschaft. Bremen ist unsortiert und die Spieler wirken nicht sehr selbstbewusst.

31. Davie Selke Köln Tooor für 1. FC Köln, 0:1 durch Davie Selke

Schon wieder trifft ein Ex-Bremer gegen Werder! Köln hat eine Ecke von der linken Seite. Chabot kommt zum Kopfball. Sein Abschluss wird von Deman auf der Linie geklärt. Der Neuzugang bekommt die Kugel aber nicht weg. Selke nutzt das aus und drückt den Ball aus kurzer Distanz mit dem Kopf über die Linie.

28. Bei der folgenden Ecke kommt es zu einem Bremer Offensivfoul.

27. Bremen macht beinahe die Führung! Schmid bekommt links im Strafraum den Ball. Er kommt nicht zum Abschluss, aber Hübers befördert den Ball unbeabsichtigt in Richtung Tor. Die Kugel geht knapp am linken Pfosten vorbei.

26. Bei der folgenden Ecke kommt Pieper zum Kopfball. Sein Abschluss wird von einem Verteidiger abgewehrt.

25. Schmid legt den Ball an der Strafraumkante mit der Hacke für Stage auf. Der Däne zieht mit rechts ab. Sein Schuss wird zur Ecke abgefälscht.

22. Köln ist die bessere Mannschaft. Bremen macht zu viele einfache Fehler.

19. Kainz der schießt einen Freistoß von der linken Strafraumecke direkt aufs Tor. Der Ball geht drüber.

17. Die folgende Ecke bringt erneut keine Gefahr.

16. Die Gäste kommen dem Tor näher! Paqarada bedient Ljubicic links im Strafraum. Die Werder-Abwehr ist nicht gut sortiert. Ljubicic zieht aus zehn Metern ab. Sein Schuss wird von Pieper abgefälscht und geht knapp über das Tor.

15. Die folgende Ecke führt zu einer weiteren Ecke, die nichts einbringt.

14. Köln hat eine erste Chance! Maina zieht von der Strafraumgrenze ab. Pavlenka pariert den Schuss aufs rechte Eck gut.

13. Die Mannschaften halten sich von den Strafräumen fern. Es passiert kaum etwas erwähnenswertes.

10. Das Spiel ist noch nicht sonderlich berauschend. Beide Mannschaften machen zu viele Fehler. Dadurch entsteht noch keine Torgefahr.

7. Veljković liegt leicht benommen am Boden, weil er mit einem Kölner mit den Köpfen zusammengestoßen ist. Der Verteidiger kann aber weiterspielen.

6. Maina geht links in den Strafraum und zieht ab. Pieper blockt den Schuss.

5. Erster Abschluss des Spiels! Ducksch bringt eine Ecke von links auf den kurzen Pfosten. Stark kommt zum Kopfball. Sein Abschluss landet auf dem Netz.

4. Köln ist in den ersten Minuten leicht überlegen, ohne bisher in den Strafraum zu kommen.

2. Das Spiel geht zerfahren los. Es sind nur wenige saubere Pässe zu sehen.

1. Spielbeginn

Steffen Baumgart nimmt bei Köln nur einen Wechsel im Vergleich zum 1:3 gegen Hoffenheim vor. Waldschmidt startet in der Offensive anstelle von Carstensen, der rotgesperrt ist.

Ole Werner nimmt bei Werder fünf Wechsel im Vergleich zum 2:4 gegen Heidenheim vor. Ducksch, Borré, Deman, Lynen und Veljković starten anstelle von Woltemade, Kownacki, Jung, Groß und Friedl.

Köln ist tatsächlich noch schwächer in die Saison gestartet als Bremen. Die Geißböcke haben erst einen Punkt geholt. In der vergangenen Woche gab es eine 1:3-Niederlage gegen Hoffenheim. Heute trifft der FC das erste Mal auf einen direkten Konkurrenten aus dem unteren Tabellendrittel. Es wird Zeit für den ersten Sieg. Fünf Spiele ohne Dreier würden vermutlich nicht mal an Steffen Baumgart spurlos vorbeigehen.

Bremen hat am vergangenen Sonntag mit 2:4 bei Heidenheim verloren. Das war die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel. Der Start in die neue Spielzeit fällt also ziemlich dürftig aus. Vor allem gegen Heidenheim offenbarte die Werder-Abwehr teilweise riesige Lücken. Mit derartigem Abwehrverhalten wird es eine sehr schwierige Saison. Heute gegen Köln muss ein Sieg folgen, sonst wird es für Ole Werner langsam ungemütlich.