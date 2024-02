45. +14 Halbzeitfazit

Bochum geht mit einer 2:1-Führung gegen die Bayern in die Pause. In den ersten Minuten spielte der VfL ziemlich gut mit. Die Hausherren hatten die ersten Abschlüsse des Spiels. Doch dann wurden die Münchener immer dominanter. Nach mehreren Chancen innerhalb weniger Minuten erzielte Musiala die verdiente Führung. Danach ließt der Druck der Gäste nicht nach. Das 2:0 lag in der Luft, aber Kane vergab eine Riesenchance. Dann folgte die obligatorische Spielunterbrechung aufgrund der Fanproteste. Das spielte den Bochumern in die Karten. Nach der etwa zwölfminütigen Pause waren die Hausherren wieder viel besser im Spiel. Asano erzielte mit einem tollen Abschluss den Ausgleich. Und kurz darauf brachte Schlotterbeck seine Mannschaft nach einer Ecke in Führung. Das geht zur Pause sogar in Ordnung.

45. +14 Ende 1. Halbzeit

45. +14 Bei der folgenden Ecke landet ein Münchener Abschluss im Außennetz.

45. +14 Die Bayern kommen nochmal gefährlich in den Strafraum. Kane spielt nach links auf Musiala, der flach vor das Tor spielt. Schlotterbeck klärt mit einer Grätsche zur Ecke.

45. +11 Antwi-Adjei geht links auf den Strafraum zu und spielt dann quer. Broschinski rutscht an der Strafraumgrenze am Ball vorbei. Wenn der Stürmer da einen Schritt schneller gewesen wäre, hätte er eine gute Chance gehabt.

45. +10 Bernardo schlägt aus dem linken Halbfeld eine Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Ordets zum Kopfball hochsteigt. Der Ukrainer will querlegen, bekommt den Ball aber nicht vor das Tor. Ein Bayern-Verteidiger klärt.

45. +7 Oermann spielt einen starken Steckpass rechts in den Lauf von Asano. Der Japaner macht ein starkes Spiel, diesmal misslingt ihm aber die Hereingabe. Der Ball landet in den Armen von Neuer.

45. +6 Anthony Losilla Bochum Gelbe Karte für Anthony Losilla (VfL Bochum)

Musiala dribbelt mal wieder durchs Zentrum. Losilla rauscht dazwischen. Der Bochum-Kapitän rutscht aus und haut Musiala deshalb voll um. Das ist klar Gelb.

45. +3 Stöger mit einem schönen Versuch. Nach einem weiten Einwurf von Antwi-Adjei landet die Kugel im Rückraum bei Stöger, der volley aus 25 Metern abzieht. Sein Schuss geht gut einen Meter links daneben.

45. +2 Das Stadion ist jetzt euphorisiert. Jeder Ballgewinn der Bochumer wird lautstark gefeiert. Das pusht die Spieler natürlich.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 14

45. Bernardo Bochum Gelbe Karte für Bernardo (VfL Bochum)

Bernardo läuft Müller von hinten über den Haufen. Dafür gibt es Gelb.

44. Keven Schlotterbeck Bochum Tooor für VfL Bochum, 2:1 durch Keven Schlotterbeck

Bochum dreht innerhalb weniger Minuten das Spiel! Stöger schlägt eine Ecke von der rechten Seite in den Strafraum. Am ersten Pfosten kommt Schlotterbeck aus fünf Metern zum Kopfball. Ihm ist offensichtlich kein Bayern-Verteidiger zugeordnet. Der Bochumer köpft den Ball wuchtig unter die Latte.

43. Wieder verliert Musiala im Mittelfeld den Ball und wieder spielt Bochum schnell nach rechts auf Asano. Diesmal hat der Torschütze aber deutlich weniger Platz und Zeit. Sein Schuss wird von Kim zur Ecke abgewehrt.

42. Neuer startet ein riskantes Dribbling am eigenen Strafraum, dafür wird der Keeper aber nicht bestraft, weil er den Ball gerade noch zu einem Mitspieler gespielt bekommt.

40. Die Spielunterbrechung hat den Bochumern gutgetan. Vorher spielte Bayern sehr dominant. Seitdem das Spiel wieder läuft, sind beide Mannschaften auf Augenhöhe.

38. Takuma Asano Bochum Tooor für VfL Bochum, 1:1 durch Takuma Asano

Der VfL erzielt den Ausgleich! Musiala geht in sein hundertstes Dribbling heute. Diesmal verliert er aber den Ball und dann geht's schnell. Losilla setzt sich im Mittelkreis klasse gegen Kimmich durch. Der Bochum-Kapitän geht ein paar Schritte und spielt dann einen guten Pass rechts in den Lauf von Asano. Der Japaner geht in den Strafraum und zieht aus 14 Metern mit rechts ab. Sein Flachschuss geht unhaltbar ins lange Eck.

36. Stöger bringt eine Ecke von der rechten Seite vor das Tor. Neuer hat seinen Strafraum nicht so wirklich im Griff. Er haut am Ball vorbei, wodurch Broschinski zum Kopfball kommt. Der Stürmer kann den Abschluss aber nicht platzieren. Der Ball geht drüber.

34. Nach einer Unterbrechung von etwas mehr als zwölf Minuten läuft das Spiel wieder.

32. Dayot Upamecano Bayern Einwechslung bei Bayern München: Dayot Upamecano

32. Noussair Mazraoui Bayern Auswechslung bei Bayern München: Noussair Mazraoui

28. Thomas Müller hat sich eine dicke Jacke übergezogen. Außerdem steht Mazraoui an der Außenlinie und es sieht so aus, als ob er ausgewechselt werden soll. Upamecano wird ins Spiel kommen.

28. Eine Stadiondurchsage weist die Fans darauf hin, dass die Mannschaften vom Schiedsrichter in die Kabinen geschickt werden, wenn jetzt noch weiter Gegenstände auf das Spielfeld fliegen. Mal schauen, was das bewirkt.

28. Daniel Schlager bittet die beiden Trainer zu sich und erklärt den weiteren Ablauf. Tuchel und Letsch nehmen das mit einem Nicken zur Kenntnis.

28. Es sah kurz so aus, als würde es gleich weitergehen, doch dann haben die Bayern-Fans ebenfalls ihre Tennisbälle gefunden. Deshalb bittet der Schiedsrichter die Mannschaften jetzt an die Seitenlinie.

25. Die Spieler haben jetzt ein paar Bälle auf dem Platz und halten sich warm. Das Spiel ist weiterhin unterbrochen.

22. Jetzt kommt die obligatorische Spielunterbrechung. Die Bochumer Fans werfen Tennisbälle auf den Platz. Die Spieler nutzen die Pause, um etwas zu trinken.

20. Die Bochumer bekommen Musiala überhaupt nicht in den Griff. Der Edeltechniker dribbelt sich durchs Zentrum und schließt dann aus 20 Metern mit der rechten Innenseite ab. Sein Schuss geht einen Meter rechts daneben.

19. Kane vergibt die Riesenchance! Musiala spielt einen überragenden Außenristpass in den Lauf von Kane, der frei vor Riemann auftaucht. Rechts ist Müller mitgelaufen. Wenn Kane querlegt, ist es ein sicheres Tor. Er probiert es aber selbst und schießt den Ball aus 14 Metern deutlich drüber. Das war eine sehr ungewöhnliche Aktion. Den macht der Engländer normalerweise im Schlaf.

17. Guerreiro probiert es aus 20 Metern mit links. Sein Schuss fliegt deutlich drüber.

17. Zu Spielbeginn hat Bochum richtig gut mitgehalten, doch in den letzten fünf Minuten wurden die Münchener immer stärker. Die Führung ist absolut verdient.

14. Jamal Musiala Bayern Tooor für Bayern München, 0:1 durch Jamal Musiala

Die Bayern entfachen ein Powerplay und belohnen sich mit dem 1:0! Nach einer Ecke köpft zunächst de Ligt aufs Tor. Ordets klärt auf der Linie. Der Ball bleibt aber bei den Gästen. Musiala geht rechts in den Strafraum und zieht aus sieben Metern ab. Riemann pariert stark, aber die Kugel landet bei Goretzka, der von der Strafraumgrenze wieder Musiala bedient. Der 20-Jährige lässt dem Bochumer Keeper bei seinem zweiten Versuch keine Chance. Er haut den Ball aus acht Metern halblinker Position unter das Tordach. Das war ein starker Abschluss.

13. Eine Ecke von der linken Seite landet über Umwege bei Kane, der aus sehr spitzem Winkel am zweiten Pfosten aufs Tor köpft. Ein Bochumer Verteidiger klärt zur Ecke.

12. Die Münchener werden jetzt dominanter. Erst verlängert Kane eine Müller-Flanke von der rechten Seite mit dem Kopf, findet aber keinen Mitspieler. Dann flankt Guerreiro nochmal von links in die Mitte. Schlotterbeck gibt den Ball mit der Brust auf Riemann zurück.

10. Auch die Bayern kommen zu ihrem ersten Abschluss. Im Konter geht Guerreiro links im Strafraum zur Grundlinie. Er legt auf Musiala zurück, der aus acht Metern mit der rechten Innenseite abschließt. Sein Schuss ist zu lasch und unplatziert. Riemann hält den Ball fest.

9. Stöger probiert es mal mit einem Abschluss aus der Distanz. Er trifft den Ball nicht richtig, weshalb sein Schuss weit links daneben rollt.

8. Der VfL verteidigt bisher sehr diszipliniert. Bochum schafft es immer wieder, die Münchener zu doppeln und dadurch den Ball zu erobern.

6. Bochum spielt richtig gut mit! Stöger flankt von der linken Seite vor das Tor. Aus sechs Metern kommt Losilla frei zum Kopfball, er setzt den Abschluss aber drüber.

4. Auch die Gäste kommen das erste Mal nach vorne. Kane spielt den Ball aus dem Zentrum nach rechts auf Müller, der in die Mitte flankt. Seine Hereingabe ist zu flach, sodass der erste Verteidiger sie mit dem Kopf klärt.

2. Die erste Offensivaktion des Spiels gehört dem VfL! Eine Flanke von der linken Seite wird von de Ligt ungenügend geklärt, dadurch kommt Stöger von der Strafraumgrenze zum Abschluss. Sein Schuss wird geblockt.

1. Spielbeginn

Es ist das erste Mal seit dem 1. November 2023, dass Kim und de Ligt die bayrische Innenverteidigung bilden. Damals verloren die Münchener mit 1:2 im DFB-Pokal gegen den FC Saarbrücken. Das ist aber nicht der Grund dafür, dass Tuchel so lange auf diese Kombination verzichtet hat. Die beiden Innenverteidiger waren einfach lange Zeit nicht gleichzeitig fit und im Kader.

Thomas Tuchel tauscht im Vergleich zum 0:1 gegen Lazio auf zwei Positionen. De Ligt bekommt in der Innenverteidigung den Vorzug vor Upamecano, der im Spiel am Mittwoch einen Elfmeter verursacht und dafür Rot gesehen hat. Außerdem startet Choupo-Moting im offensiven Mittelfeld für Sané, der leichte Knieprobleme hat.

Zum Personal: Thomas Letsch nimmt beim VfL zwei Änderungen im Vergleich zum 1:1 gegen Frankfurt vor. Mašović startet anstelle von Osterhage im zentralen Mittelfeld. Außerdem ersetzt Antwi-Adjei den gelbgesperrten Bero in der Offensive.

Und es gibt kaum einen besseren Moment, um auf den Rekordmeister zu treffen. Die Bayern stecken in einer Krise. Zuerst verloren sie das Spitzenspiel gegen Leverkusen hochverdient mit 0:3 und dann ging auch noch das Hinspiel des Achtelfinals in der Champions League mit 0:1 gegen Lazio Rom verloren. Besonders erschreckend: In beiden Spielen zusammengenommen schossen die Münchener nur ein einziges Mal aufs Tor. Thomas Tuchel steht dementsprechend in der Kritik. Kann der Trainer heute Argumente für sich sammeln?

Bochum geht als 15. in diesen 22. Spieltag. Der VfL hat sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Im Jahr 2024 läuft es bisher ganz gut. Die Mannschaft von Thomas Letsch hat nur eines der fünf bisherigen Spiele verloren. Das Problem: Bochum spielt zu häufig Unentschieden. Schon drei Partien in diesem Jahr endeten mit 1:1. So schafft man keinen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Heute gegen die Bayern wäre ein Punktgewinn aber natürlich ein Erfolg.