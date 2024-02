VfL dreht das Spiel Bochum versetzt dem FC Bayern den nächsten Tiefschlag Stand: 18.02.2024 20:47 Uhr

Der VfL Bochum hat dem FC Bayern München mit hohem kämpferischen Aufwand die nächste Niederlage beigebracht. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel hat damit die dritte Pflichtspielpleite in Folge kassiert.

Der Jubel war ohrenbetäubend, Spieler und Fans des VfL Bochum konnten ihr Glück kaum fassen. Der Ruhrgebietsklub gewann am Sonntagabend (18.2.2024) nach großem Kampf gegen den FC Bayern München mit 3:2 (2:1). Damit dürfte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel nach der dritten Pflichstpielpleite in Folge in eine veritable Krise geschlittert sein.

Während die Bochumer unerwartete Punkte im Abstiegskampf für sich verbuchen konnten, hat sich der Abstand des FCB auf Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen auf nun acht Zähler vergrößert.

Goretzka: "Wie im Horrorfilm"

"Es war ein sehr intensives Spiel. Ein enorm geiles Spiel. Wir stehen hier mit drei Punkten. Ganz Bochum ist stolz auf uns" , sagte VfL-Mittelfeldspieler Kevin Stöger. "In der Hinrunde haben wir eine richtige Rutsche bekommen. Das war vielleicht so etwas wie eine Wiedergutmachung" , sagte VfL-Verteidiger Keven Schlotterbeck.

Die Münchner waren extrem enttäuscht. "Wir haben die Bochumer das machen lassen, was sie wollten. Wir haben einfach nicht die richtigen Antworten gehabt auf dem Platz, obwohl wir wussten was Bochum machen wollte" , sagte Bayern-Mittelfeldspieler Leon Goretzka. " Es fühlt sich an wie ein Horrorfilm momentan. Es läuft alles gegen uns. Die nächsten Tage werden unruhig."

Trainer Thomas Tuchel wirkte ernüchtert. " Heute empfinde ich die Niederlage extrem ungerecht. Es ist alles schief gegangen was schief gehen konnte ", sagte der 50-Jährige. Angesprochen auf die Diskussionen um seine Person erwiderte Tuchel: "Ich bin Fußballtrainer, ich fürchte mich vor gar nichts."

Musiala erzielt die Bayern-Führung

Die Bochumer begannen gegen die verunsicherten Bayern selbstbewusst. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch ging aggressiv in die Zweikämpfe und versuchte sich durch erste Offensivaktionen Respekt zu verschaffen. Die Bayern, die zunächst ohne Leroy Sané (Knie) und Shootingstar Aleksandar Pavlovic (Hüfte) antraten, brauchten einige Minuten, um sich zurecht und zu einem geordneten Spiel zu finden.

So entwickelte sich zunächst eine Partie auf Augenhöhe, bei der die Münchner mit zunehmender Dauer allerdings immer dominanter wurden. Und nach einer Mehrfachchance erzielte Jamal Musiala nach 14 Minuten die Führung des FCB. Aus sieben Metern kam der Offensivspieler an den Ball und hämmerte die Kugel unhaltbar in die Maschen des VfL-Tores.

Proteste gegen die Deutsche Fußball Liga

Nur vier Minuten später hätte das Tuchel-Team den zweiten Treffen erzielen müssen, aber Angreifer Harry Kane vergab völlig alleine vor Bochum-Torhüter Manuel Riemann geradezu kläglich - anstatt auf den mitgelaufenen Thomas Müller zu passen.

Im Anschluss flogen Tennisbälle von den Rängen auf den Bochumer Rasen. Die Fan-Proteste gegen einen Invstoreneinstieg der Deutschen Fußball Liga (DFL) dauerten rund 13 Minuten, in denen die Partie unterbrochen werden musste.

Bochum dreht die Partie

Die Bochumer kamen nach der unfreiwilligen Pause allerdings erst so richtig in Schwung - und drehten die Partie. Nach einem Konter verwandelte VfL-Angreifer Takuma Asano aus elf Metern mit einem platzierten Flachschuss von Halbrechts ins lange Eck zum 1:1 (38.).

Und damit nicht genug. Der VfL setzte entschlossen nach und war erneut erfolgreich. Nach einem von Kevin Stöger getretenen Eckball köpfte Keven Schlotterbeck zum 2:1 (44.) ein. In der Folge wurden die VfL-Spieler von dieser Energie getragen und stellten das Tuchel-Team mit viel Einsatz und Laufarbeit vor Probleme.

Konzentrierte Abwehrarbeit

Nach der Pause ging es so beherzt weiter beim Ruhrgebietsklub. Bayern-Verteidiger Kim konnte Asano gerade noch im letzten Moment, unmittelbar vor FCB-Torhüter Manuel Neuer stoppen.

Die Bayern versuchten sich dem VfL-Tor ebenfalls gefährlich zu nähern, scheiterten aber an der konzentrierten Abwehrarbeit der Bochumer. Dann flogen erneut Tennisbälle, wieder wurde die Partie für ein drei Minuten unterbrochen. Dieses Mal ließen sich die Münchner allerdings nicht überrumpeln und erhöhten ihrerseits das Tempo.

Kane erzielt den Anschlusstreffer

Die Bayern versuchten alles, um den Ausgleichstreffer zu erzielen, doch die Bochumer warfen sich mit letztem Einsatz in jeden Schuss - und waren ihrerseits erfolgreich. Nach einem Eckball hatte Dayot Upamecano seinen Ellenbogen ins Gesicht von Schlotterbeck geschlagen. Schiedsrichter Daniel Schlager entschied zurecht auf Elfmeter und zeigte dem Bayern-Verteidiger zudem Gelb-Rot. Stöger verwandelte vom Punkt zum 3:1 (78.).

Die Bayern wollten sich allerdings nicht mit dieser Niederlage abfinden und rannten auch in Unterzahl nochmal an. Den ersten Versuch vom eingewechselten Sané konnte VfL-Torhüter Manuel Riemann noch abwehren, beim nächsten Angriff stand Harry Kane richtig und staubte zum 2:3 ab. Zu mehr reichte es für die Bayern aber nicht mehr.